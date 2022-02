DIRECTO | Zelenski pide a la UE una adhesión "inmediata" mediante un "proceso especial"

10:57 | Zelenski pide a la UE una adhesión "inmediata" mediante un "proceso especial" y agradece el apoyo de Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este lunes en la importancia de lograr que Ucrania forme parte de la Unión Europea y ha pedido al bloque iniciar un "proceso especial" que lleve a una inclusión "inmediata" del país.

En un mensaje a la nación, el mandatario ha hecho un llamamiento a Bruselas para que ponga en marcha el procedimiento y ha dado las gracias a Europa por el apoyo recibido durante la última semana a raíz de la invasión rusa del territorio.

10:56 | El presidente ucranio pondrá en libertad a presos con experiencia militar que quieran unirse al combate

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la puesta en libertad de aquellos que han participado en los combates en el este de Ucrania y se encuentran bajo custodia, quienes "podrán compensar su culpa" defendiendo ahora al país.

El presidente ha hecho hincapié en que todos aquellos que puedan unirse a la lucha contra los invasores "deben hacerlo". "Se tomó esta decisión, que no fue fácil desde el punto de vista moral, pero es útil desde el punto de vista de nuestra defensa", ha aseverado.

"Bajo la ley marcial, los combatientes, los ucranianos con experiencia real en combate, serán liberados", ha explicado antes de matizar que todas las sanciones impuestas contra miembros de la Operación Antiterrorista (ATO) y la Operación de las Fuerzas Conjuntas (JFO) en el este serán retiradas".

10:53 | Ucrania asegura que cerca de 5.300 soldados de Rusia han muerto en combate desde el inicio de la invasión

El Gobierno de Ucrania ha asegurado este lunes que cerca de 5.300 soldados de Rusia han muerto en combate desde el inicio de la invasión del país por parte de las fuerzas rusas durante la jornada del 24 de febrero, sin que las autoridades de Rusia hayan dado hasta ahora un balance preciso de bajas en los enfrentamientos.

El Ministerio de Defensa ucraniano ha señalado en un informe publicado en su cuenta en la red social Facebook que el Ejército ruso habría perdido además 29 aviones, 29 helicópteros, 191 carros de combate, 816 vehículos blindados, un sistema de misiles antiaéreos Buk, tres dones y otro equipamiento.

10:41 | Herrera: "Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear"



Carlos Herrera ha analizado en 'Herrera en COPE' la última hora sobre la invasión rusa a Ucrania. El comunicador ha hecho hincapié en que el presidente ucraniano Zelenski, "al que muchos intentan caricaturizar como nazi siendo judío", no tiene muchas esperanzas de que salga "algo bueno" de la reunión de este lunes para negociar un acuerdo de cese de hostilidades entre las delegaciones ucraniana y rusa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Prípiat.

Herrera ha justificado esta posición exponiendo que cuando Rusia se aviene a dialogar lo hace "desde el chantaje" que supone estar machacando militarmente al otro.

10:29 | Los Ministros de Defensa de la UE tratarán este lunes con el Estado Mayor de la Defensa la guerra en Ucrania

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes con el Estado Mayor de la Defensa de la UE la situación en Ucrania por la invasión de Rusia, tal y como ha confirmado el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell.

"Convoco a los ministros de Defensa de la UE para discutir la situación en el terreno en Ucrania ante el asedio de Rusia", ha informado Borrell en un mensaje en redes sociales. En la reunión en formato virtual estará sobre la mesa "más asistencia de urgencia y coordinación de la ayuda, con la colaboración del Estado Mayor de la UE", ha indicado el jefe de la diplomacia comunitaria.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault. We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.

10:23 | Albares anima a los casi 3.000 españoles en Rusia a abandonar el país "de manera rápida"

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha animado a los casi 3.000 españoles que residen en Rusia a que abandonen el país "de manera rápida" teniendo en cuenta que desde las 00.00 horas de este lunes ha quedado "completamente cerrado" el espacio aéreo de la Unión Europea.

"Si desean abandonar el país deben de hacerlo de manera rápida", ha trasladado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que se han modificado las recomendaciones de viaje del Ministerio de Exteriores ante la evolución del conflicto en Ucrania.

10:18 | Zelenski no confía en que haya resultados de la reunión con la delegación rusa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no cree en el resultado de la reunión de este lunes para negociar un acuerdo de cese de hostilidades entre las delegaciones ucraniana y rusa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Prípiat.

"No creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten. Para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una mínima posibilidad", ha declarado Zelenski en televisión, tal y como recoge CNN.

10:15 | La ONU confirma casi cien civiles muertos tras la invasión rusa de Ucrania

La ONU tiene ya confirmado que al menos 376 civiles han muerto o resultado heridos desde que comenzó la invasión militar rusa sobre Ucrania el pasado jueves, entre ellos 94 víctimas mortales, si bien asume que la cifra real será "considerablemente mayor" a este balance provisional.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pone estos días cifras a los efectos que está teniendo la ofensiva sobre la población civil, en un intento por ser un actor imparcial dentro de una guerra que también se libra en el terreno de la propaganda.

10.05 | Un testigo de la masacre rusa en Ucrania: "¡Deja de bombardear áreas residenciales, Putin!"

Un ciudadano ucraniano filma los restos de su bloque de apartamentos después de ser objetivo de los bombardeos rusos en la ciudad de Blahodatne, cerca de la región de Kharkiv.

09:58 | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba celebrar un "debate urgente" sobre Ucrania

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este lunes celebrar un "debate urgente" sobre la invasión rusa de Ucrania, un encuentro que tendrá lugar a petición de Kiev, según ha confirmado el organismo.

El organismo ha señalado a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que la votación se ha saldado con 29 votos a favor, cinco en contra y trece abstenciones.

?? BREAKING The Human Rights Council has voted to hold an "urgent debate" at the request of #Ukraine . Yes? 29 No ? 5 Abstentions?13 pic.twitter.com/Jaeievb4lu

09:50 | Rusia asegura haber tomado la central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber tomado el control de la central nuclear de Zaporozhie, la mayor en Europa, días después de hacerse con las instalaciones en Chernóbil, en el marco de la ofensiva lanzada el 24 de febrero contra el país vecino.

"Las Fuerzas Armadas de Rusia protegen y controlan completamente la zona de la planta nuclear de Zaporozhie", ha resaltado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, en una comparecencia ante la prensa.

09:22 | Canadá denuncia que un avión de la aerolínea rusa Aeroflot violó su espacio aéreo

El Gobierno de Canadá ha denunciado este lunes que un avión de la principal aerolínea rusa, Aeroflot, violó el domingo su espacio aéreo, cerrado a vuelos rusos en respuesta a la invasión militar de Ucrania.

El vuelo había despegado de la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida, y se dirigía a la capital rusa, Moscú, según Flight Aware. Canadá y otros países occidentales cerraron el viernes su espacio aéreo a vuelos rusos, algo que por ahora no ha hecho Estados Unidos.

Effective immediately, Canada’s airspace is closed to all Russian aircraft operators. We will hold Russia accountable for its unprovoked attacks against Ukraine.

09:20 | La moneda rusa se desploma casi un 30% y alcanza su mínimo histórico

El rublo ruso se ha desplomado un 28 por ciento a primera hora de este lunes y ha alcanzado su mínimo histórico después del endurecimiento de las sanciones económicas por parte de Occidente en respuesta a su invasión de Ucrania.

Un rublo cuesta ya menos de un céntimo de euro y eso a pesar de que el banco central ruso, a la desesperada, ha subido su tipo de interés de referencia hasta el 20 por ciento para defender su divisa.

La Bolsa de Moscú ha retrasado su apertura. La de Nueva York abrirá esta tarde con fuertes pérdidas, según apunta el mercado de futuros. Dentro de casa, el índice Ibex 35 pierde un 1,7 por ciento a la apertura, hasta 8.340 puntos

09:10 | Las autoridades de Donetsk suspenden la movilización general tras "completar" sus fuerzas

Las autoridades de la autoproclamada república de Donetsk, en el este de Ucrania, han suspendido este lunes la orden de movilización general tras asegurar que ha "completado" sus fuerzas.

"La movilización se suspende ya que se ha completado la cantidad necesaria de fuerzas", ha indicado el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, en unas declaraciones concedidas a la cadena televisiva Rossiya 24.

09:05 | Las tropas rusas toman el control de la ciudad de Berdyansk, en el sureste de Ucrania

Las tropas rusas han tomado el control de la ciudad ucraniana de Berdyansk, situada en el sureste del país --entre la península de Crimea y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk--, según han confirmado las autoridades locales.

08:52 | Bielorrusia asegura que "todo está preparado" para el encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania

Las autoridades de Bielorrusia han asegurado este lunes que "todo está preparado" para acoger el encuentro entre las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto desatado tras la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero.

08:50 | "Hay muchos hombres, emigrantes ucranianos que se encuentran en Polonia trabajando en la construcción, que están pidiendo permiso a sus empleadores para poder regresar a Ucrania y alistarse en el ejército de su país"

Fernando de Haro ha comentado con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' la última hora desde la ciudad de Przemysl, uno de los puntos fronterizos de Polonia con Ucrania donde siguen llegando refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra.

Mujeres, niños y personas mayores escapan de la guerra que comenzó el pasado jueves de madrugada, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, hizo estallar el conflicto en Ucrania. En los últimos tres días, se estima que más de 300.000 personas han abandonado Ucrania hacia los seis países con los que hace frontera, huyendo de las bombas y la invasión de Putin, y se calcula que unos 150.000 han llegado ya a Polonia, que los está acogiendo "con gran solidaridad".

08:20 | Fernando de Haro, durante su travesía hasta Przemysl: "La acogida de refugiados por parte de Polonia está siendo impresionante"

Fernando de Haro sigue viajando hasta la ciudad de Przemysl, punto fronterizo de Polonia con Ucrania desde donde multitud de refugiados siguen intentando escapar del horror de la guerra declarada por Putin.

Con 66.000 habitantes y situada en el sureste del país, la localidad ha habilitado su estación de tren como centro provisional para acoger a los refugiados que huyen de la guerra. Desde allí, se organizan convoyes para su reparto a otras ciudades. La mayoría de los refugiados son mujeres, niños y personas mayores y desde los andenes el flujo de personas es continuo durante las 24 horas.

'La Tarde' emite desde ese mismo punto, a partir de las 16 horas, un especial para contar en directo cuál es la realidad de lo que allí está sucediendo, conocer historias humanas de algunas de las familias que han tenido que huir y escapar del horror de la guerra, y recoger la experiencia y opinión del pueblo polaco, que vuelve a tender la mano a su pueblo hermano.

08:00 | 'La Tarde' de COPE viaja este lunes a Polonia para vivir el drama de los refugiados de la guerra en Ucrania

Fernando de Haro llevará este lunes desde las 16h 'La Tarde' de COPE a la frontera de Polonia con Ucrania para conocer el drama de miles de refugiados que huyen de la guerra.

06:28 | Así te ha contado COPE la llegada al Aeropuerto de Madrid de los españoles evacuados de Ucrania

Poco antes de las 6 de la mañana ha aterrizado en Madrid el avión fletado por el Gobierno con más de un centenar de españoles procedentes de Ucrania.

04:44 | Un misil alcanza un edificio de apartamentos en Chernihiv, a 150 km de Kiev

Un misil ha alcanzado un edificio de apartamentos en la región de Chernihiv, ubicada 150 kilómetros al norte de Kiev, según el Servicio Estatal de Comunicaciones. Las dos plantas inferiores del edificio se han incendiado y una mujer ha resultado herida. El fuego ya ha sido apagado.

02:28h | Bielorrusia se unirá a la guerra de Rusia contra Ucrania en cuestión de horas, según 'The Kyiv Independent'

En medio de muchas especulaciones, varias fuentes en Bielorrusia dicen que se ha tomado la decisión, y es muy probable que este 28 de febrero despegue el primer avión de transporte Ilyushin Il-76 con paracaidistas bielorrusos que se desplegarán contra Ucrania.

02:16 | El alcalde de Kiev asegura que la ciudad "no está completamente rodeada" por las fuerzas rusas

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha afirmado que la capital de Ucrania "no está completamente rodeada" por las fuerzas rusas, pero que la situación sigue siendo muy tensa. "Kiev no está completamente rodeada. El ejército ucraniano está luchando duramente en las afueras y el ejército ruso tiene muchas bajas", ha publicado el periódico alemán 'Bild'.

Por otro lado, Klitschko ha advertido en su canal de Telegram que se estaba difundiendo información errónea sobre las posiciones de los soldados rusos. Las sirenas que advierten a la población de un inminente ataque aéreo han sonado este domingo por la noche en la capital de Ucrania, Kiev.

01:44 | Ucrania alerta del avance de un gran convoy militar ruso desde el sur de Kiev hacia la capital

Las autoridades ucranianas han alertado este domingo del avance de un gran convoy de vehículos blindados del Ejército de Rusia hacia la capital de Ucrania, Kiev, desde el sur. Así lo ha trasladado el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Vadim Denisenko, al portal de noticias Strana. "Sabemos hacia donde se dirigen y estamos preparados", ha añadido.

Más tarde han trascendido imágenes de satélite de Maxar Technologies que muestran la columna rusa de más de cinco kilómetros de largo de camino hacia Kiev. En ella se pueden diferenciar camiones de transporte de combustible y otros medios logísticos y vehículos blindados que estarían a unos 65 kilómetros al sur de la capital.

00:40 | EEUU insta a sus ciudadanos a salir de Rusia

Estados Unidos ha instado a la salida de sus ciudadanos de Rusia ante el creciente aislamiento económico y diplomático de Moscú por la invasión a Ucrania y tras la cada vez más agresiva retórica del presidente ruso, Vladímir Putin, quien puso en alerta sus fuerzas nucleares. Un día después del anuncio de las potentes sanciones financieras contra Rusia por parte de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), la grieta con Moscú sigue ampliándose como consecuencia del ataque militar ruso a Ucrania.

"Los ciudadanos de EE.UU. deben considerar salir de Rusia inmediatamente a través de las opciones comerciales todavía disponibles", ha señalado este domingo la embajada estadounidense en Moscú. La embajada publicó este mensaje en su página de internet "ante el creciente número de aerolíneas que están cancelando los vuelos hacia y desde Rusia y dado que numerosos países han cerrado sus espacio aéreos a aerolíneas rusas".

22:40 | Ucrania informa de 352 civiles muertos y casi 1.700 heridos desde el inicio de la invasión rusa

El Ministerio del Interior ucraniano ha informado este domingo de que desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, han muerto 352 civiles y 1.684 han resultado heridos. Entre los fallecidos hay 14 menores de edad y son 116 los menores heridos debido a las acciones bélicas.

Este mismo domingo el ministro del Interior, Viktor Liashko, había informado de 16 menores muertos en acciones de las tropas rusas presentes en Ucrania. El parte de guerra ucraniano incluye además más de 4.300 militares rusos muertos en la ofensiva, un dato que no se ha podido verificar debido a la situación de guerra abierta.

22:11 | 'La Tarde' de COPE viaja este lunes a Polonia para vivir el drama de los refugiados de la guerra en Ucrania

El copresenstador de 'La Tarde', Fernando de Haro, viaja esta misma noche desde Múnich hasta Cracovia (Polonia), desde donde emprenderá un viaje a Przemysl, una localidad fronteriza con Ucrania. Desde allí, el equipo de 'La Tarde' conocerá el drama que están viviendo cientos de refugiados, que han buscado ayuda en el país vecino. A partir de las 16:00 horas, 'La Tarde' emitirá un especial para contar cuál es la realidad de lo que está sucediendo en la frontera y conocer historias humanas de algunas de las muchas familias que se han visto obligadas a huir de la guerra.

21:27 | La ONU convoca una sesión especial de la Asamblea General sobre Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy una resolución para convocar una sesión especial urgente sobre Ucrania en la Asamblea General, el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de la organización.

20:21 | Más de 5.000 detenidos en Rusia por manifestarte en contra de la guerra en Ucrania

Durante los cuatro días de la contienda militar iniciada por el Kremlin en Ucrania, las autoridades rusas han detenido 5.250 personas por manifestarte en contra de la guerra, según informó hoy OVD-info, organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

La organización, etiquetada en el país como "agente extranjero", ha venido actualizando las cifras de detenciones de rusos que se oponen a la "operación militar especial" ordenada el pasado 24 de febrero por el presidente ruso, Vladímir Putin.

19:49 | Los aliados de la OTAN se vuelcan para reforzar a Ucrania frente a la invasión rusa

Los aliados de la OTAN han incrementado su apoyo a Ucrania con miles de armas antitanque, cientos de misiles de defensa aérea y miles de armas pequeñas, así como comprometiendo millones de euros en asistencia, informó este domingo la Alianza Atlántica, que está apoyando en la coordinación de las solicitudes de ayuda de Ucrania.

“Celebro que los aliados estén intensificando su apoyo a Ucrania, con equipamiento militar adicional, asistencia financiera y ayuda humanitaria”, indicó en un comunicado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

19:24 | Italia se dispone a acoger a niños huérfanos de Ucrania

El Gobierno italiano informó hoy de que trabaja para crear corredores y permitir que niños huérfanos de Ucrania puedan llegar al país de forma segura cuanto antes, y para que sean acogidos en las mejores condiciones posibles una vez estén en territorio italiano.

"La situación de grave precariedad de los niños huérfanos en Ucrania tras la agresión rusa es preocupante y exige la pronta aplicación de todas las medidas para su protección previstas en los acuerdos internacionales", sostuvieron hoy los ministros italianos de Exteriores, Luigi Di Maio, y de Igualdad de Oportunidades y Familia, Elena Bonetti, en una nota conjunta.

18:10 | Bruselas propone cerrar el espacio aéreo a Rusia y prohibir las emisiones de 'Russia Today' y 'Sputnik'

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este domingo prohibir el paso de cualquier avión ruso en el espacio aéreo de la Unión Europea y vetar las emisiones de Russia Today y Sputnik en territorio comunitario, así como nuevas sanciones a Bielorrusia por su colaboración en la invasión de Ucrania.



17:25 | Rusia destruye el avión más grande del mundo, el AN-225 ucraniano

El avión más grande del mundo, el AN-225 'Mriya' ucraniano, ha sido destruido en un ataque aéreo ruso sobre el aeropuerto de Gostomel, cerca de Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha informado del ataque. Puede que Rusia haya destruido nuestro 'Mriya' -'Sueño' en ucraniano-, pero jamás podrán destruir nuestro sueño de un Estado fuerte, libre y democrático europeo. ¡Venceremos!", ha afirmado Kuleba en Twitter.

16:48 | Vladimir Putin pone en estado de alerta a las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este domingo que pone en un "régimen especial de servicio" a las fuerzas de disuasión estratégica del país en respuesta a "los agresivos comentarios formulados por los líderes de la OTAN".

16:30 | España también cerrará el espacio aéreo a las aerolíneas rusas

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado que España procederá al cierre del espacio aéreo a las aerolíneas rusas, algo que ya han anunciado varios países europeos. Según ha informado el Ministerio en una publicación en su cuenta de Twitter, siguiendo las directrices de cooperación marcadas por la Unión Europea, esta medida tendrá efectos en los vuelos operados por las aerolíneas rusas que usen el espacio aéreo español.

13:58 | Las autoridades ucranianas aseguran que controlan "totalmente" Járkov, segunda ciudad del país

El gobernador de la región de Járkov, Oleh Sinegubov, ha asegurado este domingo que las fuerzas ucranianas controlan "totalmente" la ciudad de Jarkov, la segunda más importante del país, después de que trascendieran informaciones sobre intensos combates en la zona. "¡El control de Járkov es completamente nuestro! Las Fuerzas Armadas, la Policía y las fuerzas de defensa funcionan y la ciudad el enemigo está siendo totalmente erradicado de la ciudad", ha afirmado, según recoge la cadena británica de televisión Sky News.

13:37 | España envía 20.000 kilos de material y preparará 100 camas para heridos en Madrid y Zaragoza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que el Gobierno enviará este domingo a Ucrania un total de 20.000 kilos de material sanitario y de protección, mientras prepara también cien camas en hospitales de Madrid y Zaragoza en caso de que sea necesario traer heridos del país que enfrenta la invasión de Rusia.

En cuanto al material, Robles ha explicado que se trata de mascarillas y guantes, pero también de trajes de protección sanitaria y de defensa, como cascos antibalas, chalecos o material contra la guerra bactereológica y nuclear. Por otro lado, el Ejecutivo está preparando un total de cien camas en hospitales españoles, 75 en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y 25 en el de Zaragoza.



13:07 | Renzi plantea a Merkel como mediadora para resolver la invasión de Ucrania

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha planteado que la OTAN y la UE pidan a la excanciller alemana Angela Merkel que sea mediadora para resolver las hostilidades derivadas de la invasión rusa de Ucrania.

Merkel habla ruso y ha tenido numerosos encuentros con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante sus 16 años como canciller, concluidos el pasado mes de diciembre.



12:55 | Italia, Alemania, Bélgica, Islandia, Dinamarca e Irlanda cierran sus aeropuertos aéreo a los aviones rusos

Alemania, Italia, Bélgica, Islandia, Dinamarca, Luxemburgo e Irlanda se han sumado en las últimas horas a los cierres de los espacios aéreos declarados por los países europeos contra los aviones rusos.

Este sábado, los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) anunciaron el cierre de su espacio aéreo. Finlandia está preparando una medida similar, tal y como anunció esta pasada noche su ministro de Transporte, Timo Harakka.

11:10 | Los 27 ministros de Interior europeos examinarán hoy la capacidad de acogida de refugiados en una reunión extraordinaria

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este domingo de manera extraordinaria para abordar la situación migratoria derivada de la invasión rusa de Ucrania, con el objetivo de analizar los flujos de desplazados y valorar la capacidad de acogida de los países de la Unión Europea.

El objetivo es "abordar las respuestas concretas" que los Estados miembro pueden aportar a la situación en Ucrania, según ha indicado el ministro de Interior, Gérald Darmanin, quien ha anunciado la cita a través de su cuenta de Twitter sin dar más detalle sobre el contenido.

10:40 | El Banco Central de Rusia garantiza la estabilidad financiera a pesar de las sanciones internacionales

El Banco Central de Rusia ha hecho saber este domingo que está capacitado para mantener la estabilidad financiera del país a pesar de la congelación de sus activos internacionales anunciada en la víspera por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, en una de las sanciones más duras recibidas por Rusia desde que comenzó su invasión de Ucrania.

Estas sanciones -- que también comprenden la exclusión de algunos bancos rusos del mecanismo financiero SWIFT -- paralizan buena parte de los 600.000 millones de euros en oro y divisas del Banco Central y amenazan con desplomar la moneda nacional, el rublo, cuando los mercados internacionales abran este lunes.

06:40 | Ucrania recibe ayuda militar de Lituania

El Ministerio de Defensa de Lituania ha informado que ha llegado a Ucrania "la primera operación logística" para ofrecer apoyo militar al país, que está siendo atacado por Rusia. "Acaba de finalizar la primera operación logística, durante la cual los soldados lituanos entregaron al ejército ucraniano grandes cantidades de fusiles automáticos, munición, cascos y chalecos antibalas", ha explicado el Ministerio de Defensa lituano en Twitter.

Las Fuerzas Armadas de Lituania han agradecido a los soldados lituanos que han implementado "con éxito" la operación de transporte a Ucrania. Otros países como Alemania, Polonia, Bélgica o España también han ofrecido asistencia militar o sanitaria a Ucrania.

04:50 | Las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones, según informa Kiev

Las fuerzas ucranianas mantienen sus posiciones y los combates se libran en "los mismos lugares que hace tres días", ha afirmado en la madrugada de este domingo el consejero de la Presidencia de Ucrania Mijaíl Podoliak. "Controlamos la situación en las regiones de Ucrania", ha apuntado Podoliak, en un vídeo difundido por la agencia UNIAN.

"Ucrania resiste (...( creían que podría apoderarse de Ucrania en cuatro, doce, como mucho dieciséis horas, estaban convencidos. Pero la realidad es otra. Los combates de posición se libran en los mismos lugares que hace tres días", ha recalcado, aunque ha reconocido que la situación se agrava en Kiev.

03:20 | Las tropas rusas hacen explotar un depósito de petróleo al sur de Kiev

Un depósito de petróleo en la ciudad de Vasilkov ha sido alcanzada este domingo por cohetes rusos generando un gran explosión, según ha informado la agencia ucraniana UNIAN. Como resultado del ataque ruso, se ha producido un incendio en el depósito petrolero, que podría causar "un daño ambiental enorme", según ha informado el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales de Ucrania.

Las autoridades locales han recomendado a los ciudadanos una serie de pautas para evitar posibles daños a la salud provocados por la suspensión de sustancias químicas en el aire, como evitar salir a la calle, cerrar las ventanas o colocar recipientes con agua en las viviendas para aumentar la humedad en las mismas.

02:00 | Dos grandes explosiones iluminan el cielo de Kiev

En la madrugada de este domingo, se han registrado dos grandes explosiones cerca de Vasilkov , unos 40 kilómetros al sur de Kiev. Las detonaciones han tenido lugar cerca del segundo aeropuerto principal de la capital, en una región que cuenta con múltiples tanques de combustible que podrían haberse incendiado debido a las explosiones. La alcaldesa de la ciudad, Natalia Balasynovych, grabó un mensaje de Facebook para los residentes aseguando que la noche "será difícil" pero recordando el compromiso del país de mantenerse "firmes" y asegurando que conseguirán la victoria.

00:45 | La UE y EEUU anuncian la exclusión de determinados bancos rusos del sistema Swift

Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, han acordado sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift, una contundente medida económica en respuesta a la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia.

Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha anunciado la paralización de los activos del Banco Central de Rusia, que congelará las transacciones de la entidad "hasta el punto de hacer imposible que el Banco Central liquide sus activos", lo que impedirá al presidente ruso, Vladimir Putin, "usar su fondo de guerra".

23:00 | Ucrania afirma haber matado a 1.000 soldados rusos y haber capturado a otros 300

Ucrania ha afirmaod haber matado a más de 1.000 soldados rusos en la guerra que lanzó el Kremlin contra el país y haber capturado más de 300 uniformados que se rindieron. "El Ejército ruso se rinde masivamente. Incluso los oficiales superiores se rinden. Hoy se rindió el comandante de una unidad militar rusa. El comandante del batallón de tanques también se rindió. Ya llevamos más de 300 combatientes regulares", ha apuntado en una comparecencia Oleksiy Arestóvych, asesor de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En cuanto a las bajas sufridas en las filas rusas, los números no son definitivos aún, pero hay "más de 1.000 hombres muertos y alrededor de 2.500 heridos", indicó.

22:25 | Anonymous le declara la "ciberguerra" a Rusia y a Putin por la invasión a Ucrania

El grupo de hackers Anonymous le declaró hoy la "ciberguerra" a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, por invadir a Ucrania, con exigencias de que retire sus tropas de allí o hará ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso. Desde Ucrania, el ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, celebró hoy este pronunciamiento de Anonymous a favor de su país, que calificó de "operación especial" contra Rusia.

21:47 | Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen este domingo para discutir apoyo militar a Ucrania

Los ministros de Exteriores de la UE volverán a reunirse este domingo para discutir apoyo militar a Ucrania ante la invasión de la que está siendo objeto por parte de Rusia, según ha anunciado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell. Según ha indicado en Twitter, la reunión, esta vez de forma virtual, tendrá lugar a las 18.00 horas con el objetivo de "adoptar más medidas de apoyo a Ucrania contra la agresión por parte de Rusia".

21:24 | España enviará 5.000 cascos, chalecos antibala y detectores de minas a Ucrania

El Gobierno enviará 5.000 cascos, chalecos antibala y detectores de minas a Ucrania además de las 20 toneladas de medicamentos y material médico anunciadas este sábado. El Ejecutivo responde así a la petición que le había hecho llegar el Gobierno ucraniano a través del encargado de negocios en Madrid, Dmytro Matiuschenko, quien había pedido material de protección para la población ucraniana

21:16 | Galicia pone camas de hospital a disposición de la población ucraniana

La Xunta ha puesto a disposición de la población ucraniana que lo necesite una unidad de hospitalización en el complejo vigués Álvaro Cunqueiro y el Ejecutivo gallego ya ha informado de la medida al Gobierno central. La Consellería de Sanidad ha comunicado a la prensa de que si es preciso se ampliará a una unidad más en cada área sanitaria, que en total son 7. La intención es apoyar a las posibles víctimas ucranianas que necesiten atención hospitalaria.

21:00 | El primer convoy con españoles escoltados por la Policía cruza la frontera y se encuentra "a salvo" en Polonia

El primer convoy escoltado por la Policía Nacional acaba de cruzar la frontera y los 40 civiles que viajan en él se encuentran ya a salvo en Polonia. Además de los agentes que han escoltado el convoy en Ucrania, en la frontera se encontraba otro grupo con una veintena de GEO para facilitar el paso. Los civiles, ya del lado polaco, han embarcado en un autobús que les conducirá a un aeropuerto para ser repatriados a España.

En la 'operación Prusia', la Policía Nacional está garantizando la seguridad de los dos convoyes que han salido desde la Embajada de España en Kiev para evacuar al personal consular y a ciudadanos españoles.



19:39 | Zelenski pide a la ONU que suspenda el voto de Rusia en el Consejo de Seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este sábado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que suspenda el derecho a voto de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo órgano ejecutivo de la organización, después de que el Gobierno ruso, miembro permanente, vetara ayer una resolución de condena internacional a su invasión de Ucrania.

Rusia, como miembro permanente, está capacitado para vetar resoluciones que contravengan sus intereses, como la de este viernes, impulsada por EEUU y Albania, y que contó con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos

18:31 | Estados Unidos ve a las fuerzas rusas "frustradas" por el lento progreso de la invasión

Las fuerzas militares rusas están cada vez más "frustradas" por la falta de "progreso" en su ataque a Ucrania, y los mayores combates se centran en torno a la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según informaron este sábado fuentes del Pentágono.

"Sabemos que no han logrado el progreso que querían, particularmente en la parte de norte de Ucrania. Lo que han visto es una resistencia determinada, y eso les ha ralentizado", señaló un alto funcionario del Departamento de Defensa citado por medios estadounidenses como el diario "The Washington Post" y la cadena CNN. Como consecuencia, indicó, las fuerzas rusas están "crecientemente frustradas".

18:16 | La embajada ucraniana en Israel intenta reclutar voluntarios locales para luchar en la guerra contra Rusia

La embajada de Ucrania en Israel apeló hoy a sus ciudadanos en el país y a la población israelí en general a sumarse a la lucha contra las fuerzas rusas en territorio ucraniano.

"Queridos compatriotas, hermanos y todos los ciudadanos solidarios de Israel y otros países que se encuentran actualmente en Israel, la embajada ha iniciado la formación de listas de voluntarios que deseen participar en acciones de combate contra el agresor ruso", señaló la embajada ucraniana a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

17:14 | Rusia ordena a su Ejército avanzar en todos los frentes tras acusar a Kiev de negarse a negociar

El Ministerio de Defensa de Rusia ordenó hoy al Ejército iniciar una ofensiva en todas las direcciones tras acusar a Kiev de negarse a sentar en la mesa de negociaciones con el Kremlin.

16:27 | Rusia acusa al Consejo de Europa de "perder su independencia" y promete responder a su suspensión

El Gobierno de Rusia ha afirmado que la decisión del Consejo de Europa de suspender la integración rusa dentro del organismo "es otra prueba de que perdió su independencia" y ha prometido que responderá, aunque sin aclarar cuándo o de qué manera.

16:23 | EEUU estudia una posible sanción directa contra el Banco Central de Rusia

Estados Unidos está sopesando la posibilidad de sancionar al Banco Central de Rusia, donde se encuentran gran parte de los 570.000 millones de euros en reserva de oro y divisas del Gobierno de Vladimir Putin, en lo que se trataría de un golpe extraordinario a sus planes de refuerzo a ayuda a las entidades bancarias y al mercado de divisas tras la invasión de Ucrania.

15:55 | El presidente de Polonia pide la incorporación inmediata de Ucrania a la Unión Europea

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha pedido este sábado el inicio de procedimientos para la incorporación inmediata de Ucrania ya la Unión Europea. "Polonia apoya la vía exprés para la incorporación de Ucrania a la UE. El estatus de candidato debe aplicarse ya y las conversaciones de incorporación deben comenzar inmediatamente después", ha indicado el mandatario en su cuenta de Twitter. "Es lo que Ucrania se merece", ha añadido.

14:30 | Eslovaquia declara el estado de emergencia ante la llegada de refugiados de Ucrania

La medida tiene por objetivo "la creación de las condiciones necesarias para facilitar la estancia de los refugiados en el territorio de Eslovaquia", de acuerdo con la nota recogida por el portal de noticias eslovaco Spectator.

14:00 | Albares afirma que no van a "escatimar esfuerzos" para traer a los españoles que "decidieron quedarse"

"No vamos a escatimar esfuerzos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse", ha señalado este sábado el ministro español en declaraciones a los medios desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ha asistido a la recepción del material sanitario para el primer envío de ayuda humanitaria a Ucrania.

13:00 | La modelo ucraniana que ha rechazado salir de su país: “Ojalá ninguno lo experimentéis en vuestra vida”

Yulia Grinchuk explica en Fin de Semana de COPE que, a pesar de haber tenido la posibilidad de salir de Ucrania, no ha querido: “Tuve la oportunidad de salir en cualquier momento, pero me quiero quedar porque es un momento crucial en la historia de mi país, me quedo con mi familia y con mi gente”

12:30 | Francia intercepta un carguero en el canal de la Mancha por las últimas sanciones contra Rusia

El barco, que transporta coches, ha sido escoltado hasta el puerto de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, según fuentes citadas por la cadena británica BBC. El Gobierno galo sospecha que pertenece a una empresa que está en la lista negra de la UE.

La Embajada rusa en París ha confirmado la interceptación a la agencia Sputnik, explicando que había recibido una llamada de emergencia del capitán del buque en la que avisaba de los movimientos de las autoridades francesas.

11.20h | Rusia censura la difusión de informaciones sobre víctimas civiles en Ucrania

El organismo que regula los medios de comunicación en Rusia ha ordenado a diez portales independientes que retiren las informaciones sobre víctimas civiles y ataques contra ciudades de Ucrania, bajo la amenaza de bloqueo en caso de incumplimiento.

El regulador esgrime que las informaciones contienen datos "imprecisos" sobre los resultados de la "operación especial", como ha descrito el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la ofensiva que ordenó lanzar el jueves sobre territorio ucraniano.

11.15h | Al menos 198 muertos en Ucrania por el ataque ruso

Ucrania ha cifrado este sábado en al menos 198 los muertos ucranianos por la guerra que lanzó Rusia el pasado jueves contra el país, según el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó.

"Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook.

11h | Estados Unidos asegura que está preparado para evacuar a Zelenski

Estados Unidos ha asegurado este sábado que está preparado para ayudar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a abandonar Kiev para evitar ser capturado o asesinado por el avance las fuerzas rusas, según han explicado fuentes gubernamentales a 'The Washington Post'.

No obstante, el presidente ucraniano ha rechazado la oferta, a pesar de que él mismo ha explicado que "el enemigo" le ha designado como "el objetivo número uno" y que el ejercito ruso ha intensificado en la madrugada de este sábado sus ataques en los alrededores de Kiev, donde se encuentra Zelenski.

10.45h | Hungría se ofrece a acoger negociaciones entre Rusia y Ucrania

El Gobierno de Hungría ha ofrecido Budapest como sede de un potencial proceso de diálogo entre las autoridades de Ucrania y Rusia para resolver la actual escalada de tensiones.

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha afirmado que ya ha trasladado esta propuesta a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y a un asesor de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, bajo la premisa de que Budapest podría ser una ciudad "segura" para ambas delegaciones.

10.30h | Chipre se compromete ante Ucrania a no bloquear la salida de Rusia del SWIFT

El Gobierno de Chipre ha confirmado al de Ucrania que "no bloqueará (dentro de la UE) la decisión de vetar a Rusia en el SWIFT", mecanismo que facilita las transferencias bancarias internacionales, según el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba.

"Lo logramos", ha celebrado Kuleba en su cuenta de Twitter, en la que ha defendido que la diplomacia ucraniana trabaja a todas horas "para lograr decisiones importantes y proteger Ucrania de los invasores rusos".

10h | Macron advierte de que la guerra en Ucrania "durará" y pide prepararse "con determinación"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha avisado este sábado de que la crisis y la guerra en Ucrania "durará", al tiempo que ha pedido prepararse "con mucha determinación". En un discurso pronunciado en la inauguración de una feria agrícola, donde ha repetido dos veces que "la guerra ha vuelto a Europa", Macron también ha alertado de que el conflicto tendrá "consecuencias" en este ámbito.

08.30H | Rusia ataca más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero

Las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido durante la madrugada del sábado más de 800 objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, según ha informado la entidad castrense en su parte de guerra matutino.

"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, que destruyeron con misiles de crucero terrestres y navales", informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, al especificar que se trató de 821 instalaciones. "Entre ellas 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Osa, 48 estaciones de radares".

06.18h | ElEjército ucraniano combate en las calles de Kiev con unidades militares rusas

El Ejército ucraniano combate en las calles de Kiev con unidades rusas, que estarían bombardeando una guarnición militar en el oeste de la capital de este país. La incursión enemiga habría sido rechazada, según el Ejército de Tierra, que asegura haber eliminado una columna motorizada enemiga.

05.36h | Washington estaría dispuesto a evacuar al presidente ucraniano Zelenski

'The Washington Post' ha informado en la madrugada de este sábado que la Casa Blanca tendría todo planeado para evacuar al presidente ucraniano de Kiev. Propuesta que habría sido rechazada por el dirigente.

22:21h | Estados Unidos anuncia que impondrá sanciones económicas contra Putin

Estados Unidos anunció que impondrá hoy sanciones económicas y restricciones de viaje contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, en represalia por su agresión a Ucrania. "Estados Unidos se unirá (a la Unión Europea) para sancionar a Putin, al ministro de Exteriores Lavrov, y al resto del equipo de seguridad de Rusia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Las sanciones de Washington llegan después de que hoy la Unión Europea (UE) anunció la congelación de los activos financieros en territorio europeo de Putin y Lavrov.

18:48h | La Policía Nacional ha anunciado, a través de un comunicado, que "está garantizando la seguridad de los dos convoyes que han salido desde la Embajada de España en Kiev para evacuar al personal consular y a ciudadanos españoles". Además, el cuerpo ha resaltado que la la Embajada ya tenía un grupo de GEO para proteger a los diplomáticos.

"Los policías se han encargado también de asegurar físicamente el edificio de la embajada tras la salida del segundo y último convoy está mañana, en el que viaja la embajadora". Agrega, además, que "se han encargado de arriar la bandera nacional de la sede, que custodiarán hasta España. Además de las labores de seguridad, los agentes están atiendo las necesidades de los evacuados (agua, alimentos y sanitarias). Además en las próximas horas un nuevo grupo de GEO se desplegará en la frontera con Ucrania para asegurar el paso de los convoyes por la frontera", concluye la nota.

18:42h | Rusia advierte a Finlandia y Suecia que su adhesión a la OTAN tendrá "consecuencias militares"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha avisado a Finlandia y a Suecia de que su adhesión a la OTAN comportaría "graves repercusiones político militares" que exigirían "una respuesta" rusa.

Así lo ha hecho saber Zajarova en rueda de prensa después de que ambos países nórdicos manifestaran su apoyo al Gobierno ucraniano contra la invasión rusa que comenzó el jueves y fueran invitados a participar en la cumbre extraordinaria de la OTAN en calidad de observadores, ya que ahora mismo no participan en la Alianza Atlántica. "Finlandia y Suecia no deberían fundamentar su propia seguridad en el daño a la seguridad de otros países", ha declarado Zajarova en comentarios recogidos por Newsweek.

18:35h | El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que "el mundo pedirá cuentas a Rusia y Bielorrusia por sus acciones. Rusia es el agresor y Bielorrusia es el que ayuda. La decisión de Putin para seguir con su agresión contra Ucrania es un error estratégico terrible y tendrá que pagar terribles consecuencias"

18:02h | Eurovisión no permite la participación de Rusia en el festival tras la "crisis sin precedentes en Ucrania"

La Junta Ejecutiva de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado este viernes su decisión acerca de la participación de Rusia en el Festival de Canción de Eurovisión que se celebrará en Turín el próximo mes de mayo: el país no podrá concursar tras la "crisis sin precedentes en Ucrania".

A través de un comunicado, la UER ha explicado que esta decisión se ha tomado tras la recomendación del órgano rector del propio festival y basándose en las reglas del evento y en los valores de UER. Además, la Unión Europea de Radiodifusión ha consultado "ampliamente" con sus miembros", según explica en el documento.

17:25h | Putin anima al ejército ucraniano a dar un golpe de estado: "Será más fácil negociar con ustedes"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llamado al Ejército ucraniano a asumir el poder por la fuerza ante la incapacidad de las autoridades ucranianas, a las que calificó de "drogadictos" y "neonazis", de alcanzar una solución negociada para poner fin al conflicto.

"Me gustaría dirigirme a los hombres del Ejército ucraniano, no permitan que estos nacionalistas usen a sus mujeres, a sus hijos, a sus ancianos como escudos humanos. Tomen el poder en sus propias manos", ha declarado el presidente ruso durante una reunión especial del Consejo de Seguridad Nacional recogido por la cadena de televisión rusa RBC.

17:04h | La Unión Europea acuerda congelar los activos a Putin y Lavrov en las sanciones por la invasión de Ucrania

La Unión Europea ha acordado incluir en su lista negra al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, como parte de las sanciones del bloque europeo contra Moscú por la invasión de Ucrania.

"Si no hay sorpresa y nadie objeta, Putin y Lavrov estarán en la lista", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, antes de la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que dará el visto bueno al paquete de sanciones aprobado anoche por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

17:01h | España evacúa a cien españoles de Ucrania y se prepara para acoger refugiados

España se moviliza para poner a salvo a un centenar de españoles que habían pedido salir de Ucrania con un convoy con destino a la frontera con Polonia protegido por varios agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), en un momento en el que toda la UE se prepara para acoger refugiados de Ucrania.

Este grupo se suma al que salió este jueves con otros 50 españoles por lo que quedan en el país unos cien compatriotas a los que se les ha ofrecido salir pero dado que la mayoría tienen doble nacionalidad y están muy enraizados en Ucrania, han preferido quedarse.

16:32h | Las fuerzas rusas siguen avanzando por la capital ucraniana

Natalia Ivzhenko, una profesora de literatura española que ha tenido que huir de la zona, ha asegurado en 'Mediodía COPE' que ella y sus hijos pequeños han pasado la noche en medio de los bombardeos: "Hemos tenido ataques desde los helicópteros de la aviación rusa. Hemos pasado toda la noche con un cielo amarillo. Por la mañana cuando se han despertado mis hijos hemos ido a otra zona más lejos de mi casa".

15:27h | Ucrania asegura haber matado a más de mil militares de Rusia desde el inicio de la invasión

Las autoridades de Ucrania han elevado este viernes a más de mil el número de soldados rusos muertos desde el inicio de su invasión del país el jueves, si bien Rusia no ha confirmado por ahora bajas entre sus filas en el marco de los combates.

15:11h | Así se independizó Ucrania de la URSS en 1991, dos años más tarde de la caída del Muro de Berlín

El 24 de agosto de 1991, Ucrania logró la independencia de la URSS y formarse como república independiente, tras más de tres siglos de pertenencia a Rusia, aunque con algunos periodos excepcionales en las que Ucrania obtuvo la independencia. Un camino que no le resultó fácil y que continúa sin serlo, ya que más de tres décadas después, y pese a ser un estado democrático, continúa luchando por ser un estado libre.Ahora su independencia se ha visto nuevamente mancillada tras la invasión rusa liderada por Putin.

14.37 | Descubre la historia de la OTAN: Por qué nació, quiénes forman parte y por qué siguió existiendo tras la Guerra Fría. Sigue leyendo

14.33 | Gala es una mujer ucraniana que lleva más 10 años viviendo en Mallorca con su marido y un hijo. Su madre, sus hermanos y otro hijo suyo se encuentran en el oeste de Ucrania. Nos cuenta que ese hijo, Maryan, de 30 años y con 2 hijos, no va a abandonar el país y espera la llamada para ir al frente. ''Me da mucho miedo, estoy muy preocupada por mi hijo y por mis nietos de 4 y 9 años. Mi hijo no hizo el servicio militar pero ya tiene 30 años y espera la llamada. No se va a ir del país'', lamenta Gala. COPE Mallorca te cuenta su historia.

14.31 | ¿Quieres saber cómose independizó Ucrania de la URSS en 1991, dos años más tarde de la caída del Muro de Berlín?. En 1991, la población ucraniana daba su apoyo a la independencia del país tras más de tres siglos sometidos a los dictados de Rusia. Hoy, esa independencia vuelve a verse amenazada Sigue leyendo

14.00 | Rusia está dispuesta a enviar a Minsk, en Bielorrusia, una delegación para iniciar negociaciones con Ucrania, según ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El presidente ruso, Vladímir Putin, en respuesta a la propuesta (de su homólogo ucraniano), Volodímir Zelenski, está dispuesto a enviar a Minsk una delegación a nivel de representantes de los Ministerios de Defensa, de Exteriores y de la Administración presidencial para negociaciones con la parte ucraniana", dijo Peskov, citado por la agencia Interfax.

El portavoz de la Presidencia rusa aludió a una reciente declaración de Zelenski en la que el mandatario ucraniano se mostró dispuesto a discutir el estatus neutral del país, con lo que renunciaría a su aspiración a ingresar en la OTAN.

13.45 | Los religiosos españoles recuerdan que “la guerra solo provoca sufrimiento”. “La guerra sólo provoca sufrimiento”. Con este mensaje comienza el comunicado que Confer ha emitido este 25 de febrero en el que pide que “se pongan todos los esfuerzos para que la Paz se imponga a la sinrazón y a la barbarie”. Sigue leyendo

13.30 | La huida de Ucrania de Lluís por carretera: "Tenemos un plan, confío en que salga bien", señala en COPE

El entrenador de fútbol femenino español y seleccionador ucraniano, Lluís Cortés, ha narrado en sus redes sociales cómo ha sido la salida de la capital ucraniana. COPE.es te cuenta paso a paso cómo está siendo su salida

13.28 | La luz mañana se incrementa. Dos días después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania el precio medio de la electricidad de este sábado es un 89 % más caro que el de hace una semana. El megavatio hora lo pagaremos mañana de media a 261 euros

13.27 | Miles de ucranianos huyen de las principales ciudades del país, lo hacen en dirección a Polonia, Rumanía, Hungría, Moldavia y Eslovaquia. Otros muchos ni siquiera saben hacia donde ir. Un conflicto que en dos días, según Ucrania, ya se ha cobrado la vida de al menos 137 personas entre civiles y militares.

13.30 | A esta hora hay combates en las calles y se escuchan las sirenas para alertar a la población. Los blindados están a tan solo unos kilómetros del parlamento, en el distrito de Obolón, donde no cesan los bombardeos y disparos. Son unas horas muy complicadas y muy confusas, ni por la noche se ha dado tregua a su población.

12.57 | La ONU se está preparando para posibles flujos de uno y hasta cinco millones refugiados de ucranianos que podrían escapar de su país próximamente, dependiendo del rumbo que tome la guerra que ha estallado en Ucrania.

"Estamos preparando con el ACNUR (Agencia de Naciones para los Refugiados) planes de contingencia para la salida de una población de uno hasta tres millones de personas hacia Polonia, y de uno hasta cinco millones considerando todos los países vecinos", dijo la directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Afshan Khan.

12.54 | Los ministros del Interior de la Unión Europea celebrarán una reunión de emergencia este fin de semana para tratar cuestiones relacionadas la invasión rusa de Ucrania, según ha anunciado el titular francés, Gérald Darmanin.

En un mensaje en Twitter, Darmanin comunicó la celebración de la reunión como seguimiento a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la pasada noche en Bruselas. Si embargo, el ministro francés no precisó dónde tendrá lugar la reunión o la fecha concreta. El encuentro tratará "respuestas concretas" sobre la situación en Ucrania, se limitó a señalar Darmanin.

12.53 | El Reino Unido cree que las tropas de la OTAN no deben entrar en Ucrania ante el "riesgo" de que "un error de cálculo" derive en una amenaza "existencial", según alerta el secretario de Estado británico de Defensa, James Heappy.

En una intervención en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, Heappy aseguró que el Gobierno de este país "explorará todo lo que se puede hacer a fin de apoyar a los ucranianos durante los próximos días".

"Pero todos en esta Cámara debemos tener claro que las tropas británicas y de la OTAN no deberían, no debemos, desempeñar un papel activo en Ucrania".

12.50 | Así está siendo la huida de Kiev por carretera del entrenador de fútbol femenino español y seleccionador ucraniano, Lluís Cortés, hasta cruzar la frontera con Polinia. COPE.es te lo está contando al momento: "Llevamos 19 horas". Sigue aquí su travesía ....

12.28 | Decenas de ucranianos siguen concentrados frente a la embajada rusa de Madrid en protesta por la invasión de su país al grito de "Putin terrorista", según ha comprobado COPE:

12.23 | Putin tiene su propia forma de caminar, balanceando su brazo izquierdo y manteniendo siempre, su otro brazo, el derecho de manera rígida. ¿Quieres conocer por qué lo hace? Te lo descubre COPE Logroño

12.20 | Hoy nos hemos despertado con las explosiones que desgarran una hermosa ciudad europea como Kiev, algo que, en nuestro ensueño, pensábamos que no volvería a suceder. Las escenas de familias enteras refugiadas en las estaciones del Metro, de edificios derruidos por las bombas, de colas interminables de coches intentando abandonar un país, nos retrotraen a las páginas más lúgubres de la historia europea del siglo XX, y nos devuelven, como en un espejo, la imagen de lo que es un fracaso sin paliativos.... Sigue leyendo la LÍNEA EDITORAL COPE de esta mañana 'Un fracaso sin paliativos'.

12.17 | Escucha el comentario de Luis del Val en Herrera en COPE: "Nos estamos jugando nuestra libertad y eso es más importante que el precio del petróleo". Sigue leyendo

12.07 | Rusia está dispuesta a volver a las negociaciones si Ucrania depone las armas . El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que Rusia está dispuesta a volver a la diplomacia si las fuerzas armadas de Ucrania entregan las armas.

"Estamos dispuestos a negociar. Siempre y cuando los militares ucranianos respondan al llamamiento de nuestro presidente (Vladímir Putin), cesen la resistencia y depongan las armas", dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa.

12.02 | Pedro Sánchez pide a Yolanda Díaz alinear los discursos de la coalición ante Rusia. Según ha sabido COPE la vicepresidente fue requerida por el presidente del gobierno para evitar disonancias con los compromisos adquiridos por España ante nuestros socios europeos y en el marco de la OTAN. Información de Ricardo Rodríguez.

12.01 | Persiste la volatilidad en los mercados energéticos por la crisis en Ucrania. Se disparan los precios industriales en un 35% en enero con respecto al año anterior, la tasa más alta en 46 años

12.00 | Los blindados rusos están cada vez más cerca del parlamento de Ucrania, en el distrito de Obolón, mientras el ejército ruso lanza misiles contra su capital. A esta hora hay mucha confusión. La información llega a través de las redes sociales mientras se vuelven a escuchar sirenas para alertar a la población a la que se pide que resista la ofensiva..

11.53 | China critica las sanciones impuestas contra Rusia y apela al diálogo. El Gobierno de China ha vuelto a evitar este viernes criticar a Rusia por la ofensiva militar lanzada en Ucrania, limitándose a apelar al diálogo y a criticar la ola de sanciones impuestas en las últimas horas contra empresas y dirigentes rusos.

"Las sanciones nunca han sido la manera más efectiva de resolver los problemas", ha argumentado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, en ruede de prensa. "Esperamos que las partes puedan resolver los problemas mediante el diálogo y las negociaciones", ha dicho.

Pekín se posicionó del lado de Moscú en esta crisis con una simbólica reunión a principios de mes entre los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin. El jueves, con la ofensiva militar ya iniciada, hablaron los ministros de Exteriores de ambos países y coincidieron en señalar a Ucrania, "alentada" por Estados Unidos y sus aliados, como culpable.

11.52 | Rusia no reconoce como democrático al Gobierno de Ucrania. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se negó hoy a reconocer al Gobierno ucraniano como democrático al defender la operación militar iniciada la víspera por Moscú en Ucrania. "No vemos la posibilidad de reconocer como democrático un Gobierno que oprime y utiliza métodos genocidas contra su propio pueblo", afirmó en rueda de prensa junto al viceministro de Exteriores de la autoproclamada república popular de Donetsk, Serguéi Peresada.

11.30 | Intentan reaccionar las Bolsas, mientras baja ligeramente el precio del petróleo.

La sacudida ha sido muy violenta. La invasión de Ucrania ha dibujado una línea roja, un antes y un después. Pero hoy la crispación no va a más en los mercados. De hecho está tomando cuerpo una recuperación en toda regla. Tras una primera reacción de pánico, hoy se reduce la tensión. Se recuperan las Bolsas y baja ligeramente el precio del petróleo.

El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta mañana a 101,5 dólares, frente a los 105 que tocó ayer en algunos momentos. El rublo ruso reacciona ligeramente tras los mínimos históricos a los que cayó ayer. La Bolsa de Moscú ha abierto este viernes con una subida del 22 por ciento. Informa Fernando Mañueco, sigue leyendo

11.21 | Johnson traslada a Zelenski "unidad" ante el "horror" de las acciones de Putin y muestra sus condolencias. El primer ministro británico ha prometido así a Zelenski apoyo y solidaridad durante los próximos días y ha reconocido la "valentía" y el "heroísmo" del pueblo ucraniano al hacer frente a la "campaña de violencia" de Putin, mientras que Zelenski le ha puesto al día de los avances sobre el terreno.

11.18 | Ayuda a la Iglesia Necesitada activa una campaña para ayudar a la Iglesia de Ucrania con un millón de euros. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña ' Emergencia Ucrania: Empieza la guerra, la Iglesia se queda' para enviar un millón de euros de ayuda de emergencia en apoyo a la Iglesia en Ucrania, ante el avance de la guerra y el aumento de las necesidades en el país. Sigue leyendo

11.00 | ¿Cómo afectaría la exclusión de Rusia del sistema Swift? Herrera da las claves en COPE. Sigue leyendo

10.54 | //ÚLTIMA HORA// La UEFA traslada la final de la Champions League 2022 a París. La UEFA ha decidido quitarle la organización de la final de la Champions a Rusia por el ataque a Ucrania. El partido, previsto para el 28 de mayo, pasa de San Petersburgo a París. Sigue leyendo

10.31 | Ya puedes escuchar y leer la entrevista completa al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en COPE: "España no enviará tropas a Ucrania". Ha adelantado además de la evacuación la embajadora en Ucrania, Silvia Cortés, junto con un centenar de españoles que aún permanecían en Kiev. Sigue leyendo

10.30 | Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Es una vergüenza como se está dejando tirado al pueblo ucraniano” Sigue leyendo

10.28 | Los Obispos del Mediterráneo comenzaron este jueves el Encuentro “Mediterráneo, frontera de paz”, organizado por la Conferencia Episcopal Italiana, en Florencia. Justo el día en que comenzaba la invasión de Rusia en Ucrania, expresaron su “preocupación y dolor por el dramático escenario en Ucrania”, y renovaron su cercanía a las comunidades cristianas del país. Sigue leyendo

10.27 | El miedo se instala entre los ucranianos, muchos no saben hacia donde ir, otros se refugian en el metro y son miles los que avanzan hacia la frontera...Están huyendo en dirección a Polonia, Rumanía, Hungría, Moldavia y Eslovaquia....La ONU ya cifra en más de 100.000 los que han tenido que dejar sus casas.

10.12 | Ucrania dice que "los próximos tres días serán clave" y que el objetivo es "destruir personalmente" a Zelenski. Un asesor de la Presidencia de Ucrania ha resaltado este viernes que "los próximos tres días serán clave" en el conflicto desatado por la ofensiva militar rusa iniciada el jueves y ha manifestado que el objetivo de Moscú es "destruir personalmente" al mandatario, Volodimir Zelenski.

Mijail Podoliak, asesor de Zelenski, ha manifestado que los próximos tres días serán "clave" para "determinar quién es quién en el país, en la región y en el mundo en general", según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

9.25 | Vídeo al que ha tenido accedo COPE que reflejan los ataques a la ciudad de Járkov esta madrugada

9.21 | Ya puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera: "¿En qué parra están Washington y Bruselas para que todo lo malo haya prosperado en el mundo?"

9.14 | El presidente Zelenski dice que es el "objetivo número 1" del ejército ruso:"Estoy en la capital, mi familia también está en Ucrania", recalcó. "Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia el segundo. Quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado", afirmó, y desmintió que hubiera abandonado Kiev.

9.13 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país. "Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos", dijo el mandatario en una alocución a la nación.

"Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho", dijo.

"El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado".

9.12 | El ataque ruso contra Ucrania ha entrado ya en su segundo día, con incursiones desde todos los flancos e incluso explosiones en Kiev, atribuidas desde el Ministerio del Interior a las baterías antiaéreas, y la movilización general decretada por el presidente del país, Volodomir Zelenski.

Mientras, la comunidad internacional decide nuevas sanciones contra el Gobierno ruso, con el fin de golpear y aislar la economía, la energía y el comercio rusos.

8.45 | Finaliza la entrevista en 'HERRERA EN COPE' a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

8.54 | Albares, en COPE: "No vamos a permitir a Putin que utilice los mercados europeos para financiar esta guerra de agresión o futuras guerras de agresión", concluye el ministro.

8.52 | ///ÚLTIMA HORA/// Albares avanza en COPE que "en estos momentos está saliendo lo que queda de personal de la embajada de España en un convoy de españoles de unas 100 personas"

8.50 | Albares, en COPE, sobre el papel de China en el conflcto: "Es importante que esta potencia apueste por la paz, legalidad y por el rechazo de la guerra como forma de resolver conflictos".

8.49 | Albares, en COPE: "Nos consideran a España un aliado fiable y comprometido".

8.47 | Albares, en COPE: "No existe fisura en la condena unánime por parte de todos los miembros del Gobierno".

8.45 | Albares, en COPE: "La OTAN es una organización defensiva, no ofensiva".

8.44 | Albares, en COPE: "El precio que va a pagar (Putin) no va a ser asumible para la economía rusa. Hay una caída histórica de la bolsa de Moscú".

"No había ninguna amenaza para Rusia en la frontera con Ucrania".

8.43 | Albares, en COPE: "Estamos todos unidos en el seno de la UE y OTAN ante un desafío que percibimos como común".

8.41 | //ÚLTIMA HORA// Albares, en COPE: "Descarto el envío de tropas".

8.40 | Albares, en COPE: "No simplemente vamos a tomar medidas de sanción a Rusia, se van a tomar medidas compensatorias".

8.35 | A rranca la entrevista a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en 'Herrera en COPE' : "Para impedir que Putin pueda acariciar la idea de ir más allá, son importantes las respuestas de las próximas horas, tiene que tener claro que haremos lo que esté en nuestras manos para defender ese orden"

8.29 | Recuerda que a partir de las 8.40 podrás seguir en DIRECTO en Herrera en COPE, a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

8.00 | En DIRECTO, José Manuel Albares. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ahora puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera a las 8: "Occidente muy concernido, poniendo lucecitas con los colores de la bandera de Ucrania, pero eso no va a salvar vidas".

Herrera: "No teníamos bastante con las epidemia, ahora una guerra"

7.54 | Vuelve a escuchar 'La primera clave del día de Carlos Herrera" en 'Herrera en COPE': El futuro de Rusia y Ucrania tras la primera jornada de guerra

7.52 | Imagen de los ataques a la ciudad de Járkov esta madrugada. COPE

7.51 | Zelenski alerta de que tropas rusas están bombardeando zonas residenciales en Ucrania . "Los aviones enemigos están operando vilmente sobre áreas residenciales, en particular en la capital. Explosiones terribles en el cielo matutino sobre Kiev. Bombardeos. Impacto en un edificio residencial. Incendio".

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, también ha confirmado en su perfil oficial de Twitter que en la noche de este viernes se habrían producido explosiones en Kiev. "Horribles ataques con cohetes rusos en Kiev".

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

7.37 | En DIRECTO, en 'Herrera en COPE', Carmen Martínez Castro: "Esto obliga a replantearse el esquema de seguridad en Europa para los próximos años".

7.34 | En DIRECTO, Jorge Bustos en la tertulia de 'Herrera en COPE': "Europa está en guerra ahora mismo".

Bustos: "España tiene que tomar una decisión que incluye la defensa armada".

7.22 | ¿Cómo afectará al bolsillo de los españoles la guerra en Ucrania? Marc Vidal, divulgador y consultor ha explicado en 'TRECE al día' qué consecuencias tendrá para la economía española la guerra en Ucrania y la imposición de sanciones desde EE.UU. y Europa.

Para el experto, el resultado "lo sentiremos más nosotros que los rusos, por ejemplo la subida del precio del gas, el aluminio o el paladio que está en móviles e implantes dentales". Sigue leyendo...

7.21 | Hoy, los lideres de la OTAN se reúnen por videoconferencia. Preparan la respuesta a la invasión rusa tras activar el artículo 4 que permite a cualquier Estado miembro pedir ayuda ante una amenaza a su integridad territorial. La reunión telemática comienza a las 15.00. A las 18.00 rueda de prensa del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

7.15 | El enviado especial de COPE en la frontera de Rusia con Ucrania, Ricardo Marquina analiza la situación y avanza la última hora en 'Herrera en COPE'. Rusia busca un cambio de Gobierno, un gobierno afín en Ucrania. Las tropas rusas que han llegado en paracaidas a Kiev seguramente estén en la ciudad en diferentes puntos. El presidente ucraniano, que está en Kiev en paradero desconocido, ayer dijo que Ucrania está sola en su lucha contra Rusia".

7.13 | LA PRENSA ¿COMO VIENE ESTA MAÑANA? La analizamos en 'Herrera en COPE':

137 muertos, 300 heridos,, cien mil desplazados, y todo el drama de solo el primer día de la invasión recogen los periódicos esta mañana. o cómo se improvisan campos de refugiados en las zonas fronterizas de Polonia y de Lituania, o el rostro ensangrentado de una mujer en la portada de El Mundo o el relato de una ucraniana residente en España que cuenta el audio que le envía su abuela desde Mariupol. Han cogido la documentación, algo de comida y de agua y están sentados en la cocina haciéndose la gran pregunta, a dónde vamos. Muchos análisis que no tienen respuesta clara a otra gran pregunta, ¿hasta dónde quiere llegar Putin?

Luego claro el desastre económico que ralentiza aún más la recuperación económica después de una pandemia mundial. De entrada y nada más empezar resume expansión, el petróleo a más de cien dólares por primera vez desde hace ocho años, aquí en España la guerra reactiva el caos de los precios de la luz y el gas y todo esto supone otro golpe para encarecer aún mas los precios de la alimentanción mundial por la importancia que tienen los suministros de cereales y aceite vegetal de Rusia y Ucrania que añade presión en productos básicos.

7.12 | Rafa Nadal: "A estas alturas y en este siglo no puedo comprender que haya guerras. Ojalá se acabe ya"

7.05 | Vídeo sobre los ataques a la ciudad de Járkov esta madrugada. COPE

7.09 | Herrera a las 7: "El Grupo de Puebla son unos cretinos, con pensadoras mundiales como Adriana Lastra o Irene Montero y el perejil de de todas alsa salsas, José Luis Rodríguez Zapatero"

06:39h: Tal y como han informado varios medios de comunicación, entre ellos TVE, el alcalde de Kiev habría decidido sumarse a las miliciasucranianas después de los bombardeos que ha sufrido la ciudad en la madrugada de este viernes

04.19h: Ucrania recupera el aeródromo de Hostomel y la ciudad de Mariupol con daños en infraestructuras.

Las autoridades de Ucrania han anunciado que ha recuperado aeródromo de Hostomel y la ciudad de Mariupol, que han sido atacadas por Rusia este jueves dejando varios heridos y daños en las infraestructuras. Diecisiete rascacielos de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol han resultado dañados. Además, 23 ciudadanos y 23 soldados han resultado heridos y están siendo atendidos en clínicas tras los bombardeos por parte de Rusia.

02.53h: Blinken, "convencido" de que Rusia tratará de derrocar el Gobierno ucraniano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró hoy "convencido" de que Rusia va a tratar de derrocar al Gobierno de Kiev y no descartó que Moscú pueda tratar de ir más allá en su intento por recuperar influencia en los países vecinos. "Estoy convencido de que va a tratar de hacer eso", dijo Blinken al ser preguntado durante una entrevista con el canal ABC si creía que Rusia buscará hacer caer el Ejecutivo ucraniano con su invasión.

23.46h: Zelenski firma el decreto para la movilización general por la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó este jueves el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el Ejército por la guerra que inició el jueves Rusia contra el país. "Decreto: anunciar y llevar a cabo una movilización general", consta en el texto publicado en la página de la Oficina de la Presidencia de Ucrania.

Previamente, Zelenski había presentado el decreto a la Rada Suprema o Parlamento, según informó el propio Legislativo en su cuenta de Telegram. El decreto prevé que la movilización se efectúe en un plazo máximo de 90 días en 25 territorios de Ucrania. El mandatario ucraniano ya había impuesto el jueves la ley marcial en todo el país.



Todo ello para poder hacer frente al ataque militar masivo que lanzó la víspera Rusia contra Ucrania desde todos los flancos posibles: el norte, el este y el sur. Hasta el momento al menos 57 ucranianos murieron y otros 169 resultaron heridos durante el primer día de la invasión rusa, según el Ministerio de Salud del país.

COPE ha tenido acceso a los primeros vídeos de la invasión rusa de Kiev, la capital ucraniana, donde las fuerzas rusas han bombardeado la ciudad desde el aire.

Vídeo





Vídeo





22:42h | Macron y Putin mantienen un diálogo telefónico "franco y serio" a razón de los ataques sobre Ucrania

El Kremlin ha informado este jueves de una llamada telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, quienes han mantenido un diálogo "franco y serio" a razón de la ofensiva desplegada a lo largo del día por Rusia sobre territorio ucraniano.

"Se ha dado un intercambio serio y franco de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania durante una conversación telefónica organizada por iniciativa de la parte francesa", ha señalado el Kremlin en un comunicado.

22:30h | El Parlamento Europeo apuesta por aplicar un paquete de sanciones "lo más fuerte y restrictivo" posible contra Rusia

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se mostró este jueves partidaria de no reservar ninguna sanción contra Rusia para aplicar en un futuro y acordar hoy el paquete de medidas "más fuerte y más restrictivo posible" contra Moscú por la invasión de Ucrania la pasada madrugada.

"Sin especular sobre el resultado de las discusiones de hoy, puedo decir que como Parlamento Europeo queremos que los mensajes y sanciones más fuertes se emitan esta noche. Ya es demasiado tarde, ya es después de que haya sucedido lo impensable", dijo Metsola en una rueda de prensa tras participar en la cumbre de líderes en Bruselas.

21:00h | Las autoridades de Rusia detienen a más de 1.200 personas en las protestas contra la invasión de Ucrania

Más de 1.230 personas han sido detenidas este jueves en el marco de las manifestaciones celebradas en varias ciudades de Rusia en rechazo de la invasión de Ucrania.

Según los datos proporcionados por la organización humanitaria OVD-Info, un total de 1.234 personas han sido detenidas en un total de 49 ciudades rusas, como la capital, Moscú, San Petersburgo o Ekaterimburgo.

20:25h | Rusia asegura que da por concluida las operaciones militares de esta jornada en Ucrania

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, ha comunicado que el Kremlin da por concluidas las operaciones militares de este jueves, después de que las Fuerzas Armadas hayan alcanzado "con éxito" todas las metas marcadas.

"Todas las tareas planteadas a las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia en el marco del primer día se han cumplido con éxito", ha asegurado Konashenkov en una rueda de prensa, informa la agencia Sputnik.

20:00h | El presidente de Estados Unidos ha autorizado el envío de más militares a Alemania. "He autorizado el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN", expresó Biden

19:57h | Joe Biden: "No tengo ni idea de con lo que está amenazando pero sé lo que ha hecho. Nadie esperaba que las sanciones evitasen lo que ha ocurrido. Esto va a llevar tiempo. Es una prueba para demostrar que en Occidente estamos juntos".

19:55 | Biden ha anunciado que "durante los próximos meses" el mundo va a ayudar al pueblo de Ucrania. Además, el presidente de EEUU ha asegurado que este momento es peligroso "para la libertad de Europa y el mundo" y todo el mundo ha visto que Putin "quería un imperio".

19:48h | Joe Biden: "Nuestras fuerzas no van a participar en el conflicto contra Rusia en Ucrania. Estados Unidos defenderá cada centímetro de la OTAN"

19:47h | Joe Biden ha asegurado que se va a limitar la economía de Rusia para financiar su ejército, imponer barreras para imponer competir en la "economía tecnológico", congelar sus activos en Estados Unidos y bloquear cuatro grandes bancos, entre otras tantas sanciones.

19:46h | Joe Biden: "Putin es el agresor y Putin ha querido esta guerra. Está autorizando más sanciones y sobre lo que se puede exportar a Rusia. Esto va a suponer un coste severo a su economía de forma inmediata y a lo largo del tiempo".

19:44h | Joe Biden ha asegurado que la invasión rusa de Ucrania es un ataque "premeditado" que su homólogo ruso, Vladímir Putin, planeó "durante meses".

"Durante semanas, advertimos de que esto pasaría, y ahora se está desarrollando en gran medida como predijimos", afirmó Biden.

19:44h | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparece ante los medios de comunicación para analizar la invasión de Rusia en Ucrania.

19:10h | Carlos, español en Kiev, para COPE: "Hace cuatro días estuvimos en el teatro, ahora bajo amenaza de bombardeo"

Ángel Expósito entrevista a un ingeniero español que no termina de creerse la situación límite que está viviendo. Pincha aquí para escuchar la entrevista completa.

19:05h | La OCDE revisa su colaboración con Rusia tras la agresión a Ucrania

La OCDE condenó este jueves "con firmeza" la agresión de Rusia a Ucrania y apuntó que su Consejo está revisando de forma urgente toda colaboración con ese país, que lanzó esta madrugada una operación militar a gran escala.

El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntó en un comunicado que está reconsiderando "toda cooperación con Rusia y evaluando las repercusiones económicas y sociales".

19:02h | El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado que Vladímir Putin "es un agresor de manos ensangrentadas que cree en la conquista imperial" y anuncia que "quedará condenado a los ojos del mundo y de la historia". Además, ha subrayado que se van a imponer "las mayores sanciones jamás vistas contra Rusia".

19:00h | Sigue en directo 'La Linterna', con Ángel Expósito, para conocer la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania. Escúchalo aquí:

https://www.cope.es/directos/net1

18:56h | Las fuerzas rusas toman la central nuclear de Chernóbil

Las Fuerzas Armadas de Rusia se han hecho este jueves con el control el control de la central nuclear de Chernóbil, situada en el norte de Ucrania y escenario del mayor desastre atómico del mundo en 1986, según ha reconocido el Gobierno.

18:23h | Fernando de Haro, desde la embajada de Rusia: "Un grupo importante de ucranianos corea contra Putin"

Fernando de Haro se ha desplazado hasta la embajada de Rusia en España, donde un numeroso grupo de ucranianos se manifiestan contra el presidente ruso Vladímir Putin. "Estoy en la embajada rusa, aquí se ha congregado un grupo importante de ucranianos que corean consignas contra Putin", ha asegurado el copresentador de 'La Tarde'.

Vídeo

18:17h | La Embajada de Ucrania pide a España material de defensa para la población

El número dos de la Embajada de Ucrania en España, Dmytro Matiuschenko, ha pedido al Gobierno español tras el inicio de la guerra con Rusia material de defensa para la población, como cascos y chalecos antibalas, ya que señala que ahora "no es el momento de declaraciones de apoyo" sino de "apoyo práctico".

En una rueda de prensa celebrada en la Embajada, Matiuschenko ha acusado a Rusia de haber emprendido una "violación" de los principios básicos del derecho internacional al iniciar el ataque de sus tropas contra el pueblo ucraniano en varias localidades del país "sin ningún pretexto".

18:07h | El bombardeo de Kiev, desde el aire: las fuerzas rusas ya están en la capital de Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está siendo un proceso de una velocidad casi sin precedentes. Si esta madrugada del jueves comenzaba el ataque a distintos puntos del país, a media tarde ya hay imágenes como las que acompañan a esta noticia, donde se bombardea el cielo de Kiev, capital de Ucrania, desde el aire.

El vídeo, al que ha tenido acceso COPE, muestra cómo es la fuerza aérea del país que preside Vladímir Putin la encargada de asediar la capital, a la que ya habrían llegado tras haber comenzado una invasión desde todos los puntos estratégicos del país, como la central nuclear de Chernóbil o el puerto de Odesa.

Vídeo





18:01h | El G7 condena la invasión rusa y promete "solidaridad inquebrantable" a Ucrania

El grupo de las siete grandes potencias, G7, condenó hoy, tras una cumbre virtual entre sus líderes, la invasión rusa de Ucrania, país al que prometen "apoyo y solidaridad inquebrantables".

En un comunicado conjunto difundido por la presidencia de turno alemana del G7, los líderes expresan su compromiso con la "democracia y sus valores universales comunes", con el desarrollo sostenible y con las necesidad de la comunidad internacional.

17:48h | La invasión de Ucrania provoca un día aciago en todos los mercados

Hasta un 45 por ciento ha llegado a perder hoy la Bolsa de Moscú. Al cierre ha caído algo menos, “tan solo” un 30 por ciento. La divisa rusa, el rublo, ha marcado mínimos históricos. Se cambia por un céntimo de euro. El petróleo se ha disparado en algunos momentos hasta 105 dólares por barril, un precio que no se veía desde el año 2014. En diciembre se pagaba a 80 dólares, lo que supone una subida del 30 por ciento en menos de dos meses. La gasolina y los carburantes no tardarán en encarecerse todavía más.

17:32h | Cáritas lanza una campaña para apoyar a Ucrania y denuncia el "riesgo" de vivir "una crisis humanitaria"

La presidenta de Cáritas Ucrania, Tetiana Stawnychy, ha denunciado "el riesgo" de vivir una "crisis humanitaria" en el país tras la ofensiva rusa y ha anunciado una campaña para recaudar fondos con los que dar asistencia a las personas que han sido golpeadas por el conflicto.

"Lo que ha empezado esta mañana pronto traerá consigo una inevitable y colosal catástrofe humanitaria. Es imposible creer que en pleno siglo XXI en el centro de Europa la gente se despierte con los ruidos de explosiones, de las sirenas y de los ataques aéreos", ha señalado Stawnychy en un comunicado.

17:27h | El gas natural se dispara más de un 60% tras el ataque de Rusia a Ucrania

La cotización de los contratos de futuros de gas natural europeos se han disparado más de un 60% este jueves después de que Rusia iniciara una operación militar para atacar a su vecina Ucrania con el objetivo de desmilitarizar y "desnazificar" el país, según ha justificado el presidente ruso, Vladimir Putin.

17:15h | Kiev decreta el toque de queda y habilita las estaciones de metro como refugios

El alcalde de la capital de Ucrania, Kiev, Vitali Klitschko, ha anunciado la imposición de toque de queda de 22.00 a 7.00 horas, a la par que ha decretado que las estaciones de metro estén habilitadas como refugios durante las 24 horas del día.

"Este es un paso forzado, pero en las condiciones actuales de agresión militar y ley marcial, es necesario para la seguridad de los capitalinos", ha trasladado Klitschko a través de un mensaje de Telegram.

17:04h | El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha asegurado en rueda de prensa que las acciones de Rusia van a conllevar "las sanciones más severas de la historia". El líder ucraniano ha asegurado que "nadie nos va a quitar nuestra libertad ni nuestra identidad. No era Ucrania quien eligió la vía de la guerra".

En último lugar, Zelenski ha pedido ayuda para los ucranianos. A estos últimos, además, ha querido enviarles un mensaje: "Uníos al ejército y a las comunidades en un escenario de defensa".

17:00h | AMPLIACIÓN: Continúan los combates en toda la línea del frente en las regiones de Donetstk y Lugansk. Según el Ministerio de Interior ucraniano, las tropas rusas han invadido la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, y advierten que, si los depósitos con restos radiactivos resultan dañados, el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea.

16:53h | Cataluña ofrece albergues para los ucranianos que no puedan regresar a su país

La Generalitat pondrá la Red de Albergues de Cataluña a disposición de aquellos ciudadanos ucranianos que estén temporalmente en esta comunidad y no puedan regresar a su país por el cierre del espacio aéreo de la zona de Ucrania derivado del conflicto abierto por Rusia.

Según cálculos del consulado, en los próximos días entre 500 o 600 ucranianos que se encuentran en Cataluña podrían necesitar ayuda.

16:50h | El español Lluís Cortés, entrenador de la selección ucraniana de fútbol femenino y exentrenador del FC Barcelona femenino, ilustra la situación que se está viviendo actualmente en el país, donde miles de ciudadanos intentan abandonar el país.

Vídeo

16:23h | El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha asegurado que las fuerzas rusas "están tratando de apoderarse de Chernóbil". El presidente ucraniano ha defendido que "nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986".

Además, Zelenski ha subrayado que esto "es una declaración de guerra contra toda Europa".

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 24, 2022





16:07h | El Sur de Asia no se pronuncia sobre la invasión rusa de Ucrania

Los países del Sur de Asia evitaron hoy las condenas claras al ataque de Rusia a Ucrania, con reacciones como las de la India, Pakistán o Nepal, que se refirieron sobre todo a la necesidad de una solución diplomática al conflicto.

A los moderados comentarios de la India o Nepal, y una atípica visita del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, a Moscú para reunirse hoy con el presidente ruso, Vladimir Putin, se suman Afganistán, Bangladesh y Sri Lanka, que con su silencio eludieron fijar su posición en el conflicto.

16:03h | Fernando de Haro: "Esta guerra amenaza seriamente la paz en toda Europa"

16:00h | Sigue en directo 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, para conocer la última hora de la invasión de Rusia a Ucrania. Escúchalo aquí:

https://www.cope.es/directos/net1

15:56h | Rusia afirma que la invasión de Ucrania "no es el inicio de la guerra" sino "el final" del conflicto en Donbás

El Gobierno de Rusia ha asegurado este jueves que la ofensiva militar lanzada durante la jornada en Ucrania "no es el inicio de la guerra", sino "el final" del conflicto desatado hace ocho años en el este de Ucrania, concretamente en la región de Donbás.

"No es el inicio de una guerra, es la prevención de una situación que podría llevar a una confrontación militar a nivel global", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha agregado que "es también el fin de la guerra que se estaba llevando a cabo (en el este de Ucrania)".

15:53h | La UEFA cambiará este viernes la sede de la final de la Champions que iba a jugarse en San Petersburgo

Después del estallido de la guerra en Ucrania, la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para este viernes 25 de febrero a las 10:00 horas para evaluar cuál es la situación entre ambos países y tomar las medidas necesarias para salvaguardar la disputa de sus competiciones. Entre ellas estará la de cambiar el lugar de la final, según informa Arancha Rodríguez. Habría tres federaciones nacionales interesadas en acogerla.

15:36h | Rusia advierte a la ciudadanía de que hará "lo necesario" para mantener el orden en caso de protestas

El Ministerio del Interior de Rusia ha avisado este jueves a los ciudadanos de que las autoridades tomarán "todas las medidas necesarias" para mantener la ley y el orden en caso de que se produzcan protestas por la invasión a Ucrania.

En este sentido, ha advertido de que la Policía detendrá a todos los participantes en acciones no autorizadas si se llevan a cabo acciones "provocativas o agresivas" contra los agentes.

15:27h | Eslovaquia despliega 1.500 efectivos en su frontera con Ucrania.

El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado este jueves el envío de unos 1.500 militares a su frontera este, que comparte con Ucrania, una vez se ha confirmado la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

El ministro eslovaco de Defensa, Jaroslav Nad, ha descartado que exista cualquier amenaza a la integridad del país y que el despliegue de estos más de mil soldados son para servir de apoyo a la Policía ucraniana.

15:25h | Expósito analiza la guerra en 'Mediodía COPE'. "Tenemos un problema en nuestra frontera y yo, sinceramente, me apena pensar en esos niños y en la situación del país". Escúchalo aquí:

https://www.cope.es/directos/net1

15:24h | Israel tilda de "grave violación del orden internacional" la ofensiva militar rusa en Ucrania

El Gobierno de Israel ha condenado este jueves la ofensiva militar rusa en Ucrania y ha manifestado que se trata de "una grave violación del orden internacional", antes de abogar por un proceso de diálogo para "resolver las disputas de forma pacífica".

"Israel condena el ataque y está dispuesto y preparado para dar asistencia humanitaria a los ciudadanos de Ucrania. Israel es un país que ha experimentado guerras y la guerra no es el camino para resolver los conflictos", ha dicho el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid.

Sigue leyendo, aquí: https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/israel-califica-ofensiva-rusa-como-una-grave-violacion-del-orden-internacional-20220224_1911394

15:23h | Acaba la comparecencia de Sánchez en la que se ha pronunciado sobre la guerra que ha estallado entre Rusia y Ucrania.

15:22h | Sánchez: "Reclamamos que Putin cumpla sus compromisos y con el derecho internacional"

15:20h | Sánchez: "España va a mantener una relación de amistad y respeto con todos los pueblos del mundo"

15:18h | Sánchez: "La posición del Gobierno ha sido muy clara desde el principio. Hemos apurado hasta el principio la vía diplomática para evitar esta escalada bélica y hemos recalcado que, junto con toda Europa, no aceptaríamos una agresión injusta".

15:16h | Sánchez: "Quedan algo más de 320 compatriotas. Les proporcionaremos información en este momento tan difícil para abandonar Ucrania o de evacuación en cuanto la situación lo permita"

15:15h | Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la guerra de Ucrania

??EN DIRECTO



Declaración institucional del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ante la situación en Ucrania. https://t.co/xgS0zmGvkD — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 24, 2022





15:13h | Sánchez arranca su comparecencia, y condena el ataque: "Se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto"

15:10h | El despliegue de España cerca de la zona de guerra: 800 efectivos, cazas y buques.

15.08h | Declaraciones de Liz Truss, ministra de Exteriores británica: "El ataque de Rusia a Ucrania es un ataque premeditado y no provocado contra un estado democrático soberano. El Reino Unido y nuestros socios internacionales se unen para condenar las acciones reprensibles del Gobierno ruso, que son una violación atroz del derecho internacional"

14.46 | Mueren cinco personas tras estrellarse un avión militar de Ucrania en los alrededores de Kiev. El Ministerio del Interior ucraniano ha señalado que en el aparato, que se ha estrellado entre las localidades de Tripilia y Zhukivtsi, iban catorce personas, antes de agregar que los equipos de rescate y emergencias se encuentran en el lugar del siniestro, según el diario 'Fakty i Kommentarii'. El suceso ha tenido lugar en medio de combates en los alrededores de la capital, después de que las Fuerzas Armadas rusas entraran en la región de Kiev en una ofensiva que ha incluido un ataque contra el aeropuerto de Hostomel, un aeródromo militar clave para los intereses de Ucrania.

????(CHOC) : Un avion militaire ukrainien s'est écrasé près de Kiev avec 14 personnes à bord. L'appareil est tombé près du village de Trypillia, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale ukrainienne. pic.twitter.com/m5dh8Uu9Og — Franceat (@Franceatpresso2) February 24, 2022





14.41 | La UEFA estudiará este viernes qué pasa con la final de la Champions con sede en San Petersburgo. La final de la Champions League debe disputarse el 28 de mayo en el Estadio Krestovski de San Petersburgo. La UEFA decidirá si cambia la sede por el ataque de Rusia a Ucrania.

La final de la Champions League debe disputarse el 28 de mayo en San Petersburgo.UEFA





14.35 | Pilar García Muñiz: "Putin una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra, ni a sus consecuencias". Asegura la comunicadora de COPE en su editorial de este jueves en 'Mediodía COPE' que: "Vivimos las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200 mil militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática.

Audio





14.30 | ACNUR pide mantener las fronteras abiertas para las personas que buscan "seguridad" ante el conflicto en Ucrania. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha pedido este jueves a los gobiernos de los países vecinos de Ucrania que "mantengan sus fronteras abiertas" para aquellas personas que buscan "seguridad y protección" ante el recrudecimiento del conflicto.

1/3 We're gravely concerned about the fast-deteriorating situation and ongoing military actions in Ukraine. We have seen reports of casualties, and people starting to flee to seek safety. Civilian lives and civilian infrastructure must be protected and safeguarded at all times. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) February 24, 2022





14.20 | Yurii Bartko, ucraniano que vive en Jerez: "Es importante que todo el mundo nos ayude, Putin anhela la muerte de todos".La comunidad ucraniana de Rito Greco Católico en Jerez vive su fe en torno al sacerdote Yurii Bartko: "Ahora es una situación muy tensa, estamos muy emocionados, es importante que todo el mundo nos ayude, Putin anhela la muerte de todos los ucranianos, quiere la guerra". Escucha el audio que desvela con qué preocupación se asiste a los movimientos militares desplegados. El líder ruso advierte sobre las consecuencias de cualquier interferencia mientras el presidente ucraniano Volodímir Zelenski declara la ley marcial ante la ofensiva.

Audio Escucha a Yurii Bartko, sacerdote ucraniano del Rito Griego Católico





14.17 | El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado que reforzará con tropas el flanco oriental y ha advertido a Rusia de las consecuencias de atacar a alguno de los países aliados en Europa del Este, después de la invasión de Ucrania iniciada en la madrugada de este jueves.

"Un ataque a uno de nosotros se verá como un ataque a todos", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la OTAN apoya el derecho de Ucrania a la "autodefensa", ya que no es miembro de la Alianza, y ha exigido a Vladímir Putin que "retire inmediatamente sus fuerzas y vuelva a la vía diplomática".





14.05 | Las diócesis españolas se unen en oración pidiendo la paz en Ucrania. Los obispos invitan a sus diocesanos a participar en la jornada convocada por el Papa Francisco el próximo miércoles 2 de marzo, Miércoles de Ceniza

Nos unimos a la invitación que nos hace el #SantoPadre para que el próximo 2 de Marzo, Miércoles de Ceniza, sea un jornada de oración y ayuno por la paz en #Ucrania. pic.twitter.com/wTv6QdMpNY — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) February 24, 2022

“Bienaventurados los que trabajan por la paz,porque serán llamados hijos de Dios”.El Santo Padre ha hecho un llamamiento a creyentes y no creyentes a celebrar una Jornada de ayuno y oración por la paz. La guerra siempre es una derrota para la humanidad. La paz nos implica a todos — Arzobispo Compostela (@arzobispjbarrio) February 24, 2022

Ante la triste noticia del inicio bélico en Ucrania con la invasión rusa, me uno a las palabras del Papa Francisco invitándonos a una jornada de oración y ayuno el miércoles de ceniza. Estemos cercanos a los inocentes que sufrirán la opresión prepotente. Reina de la paz, ayúdanos — jesus sanz montes (@jsmofm) February 24, 2022





14.00 | El español Lluís Cortés, seleccionador de Ucrania se encuentra en Kiev a la espera de salir de Ucrania. El técnico junto al preparador físico, Jordi Escura, está en permanente contacto con la embajada española y la federación de fútbol. Leer más

???? El seleccionador femenino de Ucrania, @Llcortes14, nos manda un mensaje desde Kiev



? "La situación es caótica. Estamos ahora mismo intentando salir de Kiev"



?? "Queremos cruzar la frontera lo antes posible hacia Polonia"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/JiBt3MYZXC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2022





13.56 | El COI condena la ruptura de la Tregua Olímpica por Rusia. El Comité Olímpico Internacional (COI) ha condenado "enérgicamente" lo que considera "el incumplimiento de la tregua olímpica por parte del gobierno ruso".

El COI ha recordado la resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de diciembre de 2021, por consenso de los 193 Estados miembros de la ONU.





13.51 | El Reino Unido convoca al embajador de Rusia para pedir explicaciones por la "invasión ilegal y no provocada" de Ucrania como ha confirmado la ministra de Exteriores británica, Liz Truss: "He convocado al embajador ruso para que se reúna conmigo y explique la invasión ilegal y no provocada de Ucrania por parte de Rusia"





13.46 | El corresponsal de COPE Ricardo Marquina que se encuentra en la frontera de Rusia con Ucrania avanza la última hora: "los rusos estarían cerca de Járkov, cerca de la región de Ordesa y en Mariupol donde hay combates por las calles. El avance ruso indica que quiere controlar militarmente el centro del país, el peor escenario bélico que había sobre la mesa". Sigue leyendo

Audio





13.45 | FRANCIA ANUNCIA SANCIONES. El presidente francés, Emmanuel Macron, anuncia que las cumbres que celebran en las próximas horas el G7 y la Unión Europea y la OTAN aprobarán sanciones de gran envergadura contra Rusia por su invasión de Ucrania.

En una declaración desde el Elíseo, avanzó que las sanciones "estarán al nivel" de la gravedad de los hechos y afectarán también al sector de la energía.

13.40 | Las tropas rusas cruzan la frontera en la región de Kiev. Las tropas rusas cruzaron el punto fronterizo de Vilcha, en la región de Kiev, a 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, informó hoy el Servicio Guardafrontera de Ucrania. "Las tropas rusas violaron la frontera estatal. El equipamiento bélico del enemigo cruzó por el punto fronterizo de Vilcha", informó la entidad, según la cual el Ejército ucraniano plantó batalla al Ejército ruso.

13.39 | Actualización: Según ha comprobado COPE, decenas de ucranianos se concentran en la embajada rusa al grito de "no a la guerra".

Vídeo









13.36 | El ejercito ruso continúa atacando objetivos en todo el país, las tropas están entrando por distintos puntos. Lo hacen por el norte desde Bielorrusia, por Crimea en el sur y también desde territorio ruso en el este. Se atacan centros de mando militares, aeropuertos, bases aéreas y también depósitos de armas.Y todo mientras el presidente ruso Vladimir Putin asegura que es una operación especial para proteger a la población rusa y mantiene que no están bombardeando zonas habitadas.

13.35 | A esta hora, y según las autoridades ucranianas, ya son 50 los muertos entre civiles y militares, aunque las cifras son a esta hora muy confusas.

13.33 | Misiones Salesianas piden diálogo en Ucrania y que se apueste firmemente por la paz: "Cansados de tener miedo". En la ciudad de Dnipro, los misioneros realizaban hasta ahora cursos de formación y espacio de tiempo libre para niños y niñas que tenían la posibilidad de aprender valores de paz. Informa Ecclesia

13.31 | LÍNEA EDITORIAL COPE: Putin cruza el Rubicón de la guerra.Sigue leyendo

Audio









13.28 | El desgarrador testimonio de una familia misionera en Ucrania: "Hemos rezado y estamos preparando las maletas". El matrimonio misionero de César y María Auxiliadora, pertenecientes al Camino Neocatecumenal, lleva 25 años en Kiev junto a sus diez hijos. Ahora, tratan de escapar de la guerra. Sigue leyendo. Informa Ecclesia:

Vídeo





13.25 | ¿Cuál podría ser el papel de China en el conflicto ruso-ucraniano? El comienzo de las hostilidades en Ucrania coincide con un seminario en la Universidad de La Rioja en el que se analizan las causas de las dos primeras guerras mundiales. Jon Aitor García Doncel, alumno de doctorado de esta universidad ha analizado en COPE las causas geopolíticas de este nuevo conflicto, al tiempo que se ha referido también al papel que podría jugar China en la contienda. "Si esta crisis de Ucrania perjudica los intereses económicos de China, creo que, contra todo pronóstico, sí que podríamos ver un acercamiento de las posicones chinas a la vertiente occidental". Informa COPE Logroño

13.19 | Más de 112.000 ucranianos viven en España y casi el 56 por ciento de ellos residen en tres autonomías: Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2021.

Una cifra superior a los 79.485 rusos que están empadronados en nuestro país, de los que un 60 por ciento lo están en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sigue leyendo

13.13 | El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha pedido una reunión extraordinaria de líderes de la OTAN "cuanto antes" para tratar la evolución de los acontecimientos en Ucrania. Johnson, que tiene previsto dirigirse a la nación este mismo jueves, considera la invasión una "catástrofe" para toda Europa. Asimismo, ha anunciado en Twitter que hablará con otros jefes de Estado y de Gobierno del G7 en las próximas horas.

"Nuestros peores temores se han cumplido. Rusia ha atacado a Ucrania. Es un brutal acto de guerra". "No podemos ni queremos mirar hacia otro lado", ha dicho Johnson, tal y como informa Paloma G Ovejero, corresponsal de COPE en Londres.

El mandatario ha reconocido que "hay sanciones masivas preparadas para hundir la economía de Rusia".

"Diplomáticamente, políticamente, económicamente y -al final- militarmente, esta empresa horrible y bárbara de Vladimir Putin, fracasará", ha dicho.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022





13.10 | Ricardo Marquina, enviado especial de COPE a la frontera de Ucrania y Rusia en DIRECTO, en Mediodía COPE: "Esto estaba planeado desde hace meses. Pensé que era un pulso entre Moscú y EE.UU. que era un farol, pero esto no es un calentón de Putin, está decidido desde hace más de un año".

13.07 | AMPLIACIÓN. Carlos Molina, ‘Hispano’ en Ucrania, en COPE: “No nos imaginábamos ver esto”. El jugador de balonmano de un equipo ucraniano y uno de nuestros ‘Hispanos’ aterrizaba esta madrugada en Kiev en el momento de la invasión rusa. Sigue leyendo

Audio









12.56 | En España, el Rey Felipe VI preside el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela convocado a iniciativa del presidente del Gobierno tras la agresión rusa contra Ucrania. ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional y quién forma parte de él? En cope.es te lo contamos









12.52 | Familias castellonenses que cada verano acogen durante más de dos meses a niños de Ucrania, procedentes de la zona de exclusión de Chernóbil para que pasen un verano saludable, tratan de aportar su granito de arena ante la guerra. De hecho, algunas de las familias que forman parte de la Asociación Niños de Ucrania-Castellón (ANIUK-CAS), estudian cómo poder ayudar a los pequeños con los que tienen relación para sacarlos del país y acogerlos en Castellón. Informa COPE Castellón.

12.31 | Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han anunciado el cierre de todos los puestos en la frontera con Ucrania. "Todos los pasos fronterizos con Ucrania están cerrados. Pedimos a los crimeos que no planeen viajes hasta nuevo aviso", ha señalado el consejero del jefe de la república, Oleg Kriuchkov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

Asimismo, el servicio de prensa de la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial (Rosmorrechflot) ha destacado que la navegación en el mar de Azov ha quedado suspendida de esta madrugada ante una "advertencia" del Ministerio de Defensa de Rusia. El organismo ha dicho que el tránsito "queda suspendido hasta nuevo aviso".

12.30 | En DIRECTO en 'Herrera en COPE', Iván -22 años- es ucraniano y junto con decenas de compatriotas se concentra en la embaja de Rusia en España "para apoyar" a su país. "Estamos muy preocupados, pero sabemos que vamos a ganar porque es nuestro territorio y lo vamos a defender. Llevamos 8 años y la situación pacífica no funciona. Nuestro ejército puede con todo, está bien armado y tiene mucha motivación, podemos defender a nuestro país", señala a los micrófonos de la Cadena COPE.









12.25 | Las autoridades ucranianas han llamado a las armas a los voluntarios civiles de las llamadas “unidades de defensa” y van a repartir munición entre los veteranos del ejército.

12.22 | Varios países de la Unión Europea han iniciado ya la preparación de planes específicos para hacer frente a la eventual llegada de un gran número de refugiados huyendo de la crisis en Ucrania tras la agresión de Rusia, según ha indicado este jueves la comisaria de Interior, Ylva Johanson.

"Unidos junto a la población de Ucrania", ha escrito la socialista sueca en un breve mensaje difundido en redes y en el que asegura que la propia Comisión Europea "está preparada" para apoyar a los Estados miembros en la preparación de su capacidad de recepción.

Sin dar detalles de las estimaciones de Bruselas sobre el número de personas desplazadas cuya llegada espera la Unión Europea desde Ucrania, Johansson ha agradecido la "preparación y voluntad" de varios países del bloque para ofrecer "protección inmediata".

Entre los países nombrados por la comisaria están Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y Rumanía, aunque otros como Grecia también han expresado en las últimas horas que están trabajando en planes de contingencia ante la eventual llegada masiva de migrantes ucranianos.

The @EU_Commission stands ready to support Member States in reception preparedness as situation evolves in Ukraine.



I thank ???? ???? ???? ???? ???? for their readiness and willingness to provide immediate protection.



???? ???? Together we stand with the Ukrainian people. — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) February 24, 2022





12.20 | El ejercito ruso continúa atacando objetivos en todo el país. Las tropas están entrando en territorio ucraniano desde Bielorrusia, desde Crimea y desde territorio ruso. Según Moscú las milicias separatistas están avanzando y ganando terreno en el este del país y las autoridades ucranianas confirman más muertos; 40 soldados y 10 civiles ucranianos.

El asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha indicado que la gran mayoría de las víctimas son miembros de la Guardia Fronteriza, si bien ha reconocido que hay "al menos diez" civiles muertos en los enfrentamientos, según ha recogido el portal ucraniano de noticias Babel.

12.11 | En DIRECTO, Carlos Molina, jugador español en el Motor Zaporozhye (equipo de balonmano ucraniano), desde Kiev, en 'Herrera en COPE': "Miro por la ventana y veo muchos coches y camiones, pensaba que estaban exagerando la situación, lo útimo que nos imaginábamos era vez esto. Ha sido como el cuento de que viene el lobo, hasta que no pasa y lo ves sobre tu cabeza, no te das cuenta de que era cierto".

12.01 | La OTAN activa el artículo 4 de los tratados de la alianza y moviliza tropas para defender a los países aliados que se puedan ver afectados.

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, mantuvo este jueves una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado. “Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas, pero no en escalada”, indicó el Consejo del Atlántico Norte. Sigue leyendo









12.00 | Comienza a esta hora en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey tras la invasión rusa de Ucrania. Se trata del máximo órgano asesor del Gobierno en materia de seguridad.

11.57 | El precio del crudo Brent para entrega en abril se dispara por encima de los 102 dólares, un 5 % más que en la víspera y su valor más alto desde julio de 2014, después de que Rusia comenzase su ofensiva sobre Ucrania.

La cotización del Brent marcó un pico de 102,48 dólares poco antes de las 06.00 GMT y se mantenía en 102,16 dólares a las 06.30 GMT.

11.56 | Ángel Expósito, en 'Herrera en COPE': "Todos pensábamos que esto no se iba a producir, pero la mentalidad de Putin es complicada. es imposible razonar con ella".

11.51 | Ione Belarra expresa su "rotunda condena" al ataque de Rusia y pide solución en la ONU con retirada de tropas. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales ha manifestado su "máxima preocupación y rotunda condena" ante los ataques emprendidos por Rusia en Ucrania, para demandar una solución a este conflicto en el seno de la ONU a través de la diplomacia y la retirada de tropas. "La guerra nunca es el camino", ha resaltado en Twitter y en declaraciones en los pasillos del Congreso para destacar que su espacio político defenderá el "derecho internacional y las vías diplomáticas en el marco de Naciones Unidas para poner fin inmediato a este conflicto".

Máxima preocupación y rotunda condena ante los ataques emprendidos por Rusia esta madrugada en Ucrania.

La guerra nunca es el camino.

Defenderemos el derecho internacional y las vías diplomáticas en el marco de Naciones Unidas para poner fin inmediato a este conflicto. — Ione Belarra (@ionebelarra) February 24, 2022





11.50 | La UE diversificará el suministro de gas y buscará otras fuentes de energía. El enviado especial de la Unión Europea (UE) para el Indo-Pacífico, Gabriele Visentin, subraya la “flagrante falta de respeto a la ley internacional” por parte de Rusia al atacar Ucrania y asegura que el bloque, que prepara nuevas sanciones contra Moscú, diversificará su suministro energético. “Lo que hará la UE será diversificar los suministros de gas y dirigirse cada vez más hacia otros proveedores”, dijo Visentin, destacando el interés por el hidrógeno verde o el gas natural licuado (GNL) y la posibilidad de acuerdos con países como Japón y Corea del Sur.

El gas supone un 24 % del mix energético de la UE, que importa un 90 % del que utiliza; un 40 % de estas importaciones son suministradas por la rusa Gazprom, una circunstancia que ha puesto sobre alerta a las autoridades comunitarias ante la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania

11.49 | Ryanair cancela durante al menos 14 días sus conexiones con Ucrania. La aerolínea irlandesa de bajo coste. La aerolínea subraya en un comunicado que "permanece comprometida" con los "servicios" que ofrece en Ucrania y que "desea restaurar" estos vuelos "tan pronto como sea seguro hacerlo"

11.47 | Ya puedes escuchar el comentario completo de Luis del Val en 'Herrera en COPE': "Putin sabe que la vieja y experimentada Europa esperará a que Estados Unidos responda".

Audio





11.43 | Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Es triste lo que está pasando en el mundo, ya tenemos la guerra de Rusia”. Aquí puedes escuchar sus comentarios.

Audio Los oyentes, de nuevo, protagonistas en 'Herrera en COPE' con su particular tertulia. Naranjo III modera y elige los mejores









11.35 | Los países de la Unión Europea han condenado este jueves la agresión rusa contra Ucrania y han pedido al presidente ruso, Vladimir Putin, que cese el ataque y retire las fuerzas y equipos militares del país vecino. "La UE condena en los términos más fuertes la invasión no provocada de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación rusa. Condenamos la implicación de Bielorrusia en esta agresión y pedimos que cumpla sus obligaciones internacionales", ha indicado un una declaración el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en nombre de los Veintisiete.

The EU condemns in the strongest possible terms the unprovoked invasion of #Ukraine by armed forces of the Russian Federation.



We demand President Putin to cease military operations immediately and withdraw all forces from the entire territory of Ukraine. https://t.co/rfsXBKJXR7 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022





11.30 | Las Bolsas del Sudeste Asiático cierran en rojo, arrastradas por el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha hundido los mercados en todo el mundo.

El mayor descenso lo registró Singapur, que aunque comenzó la sesión con ganancias se dejó un 3,45 % -su mayor pérdida en diez meses-, tras caer en picado con el anuncio del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre el inicio de una "operación militar" en el este de Ucrania.

Las pérdidas fueron menos acusadas en el resto de los parqués de la región pero Manila y Bangkok cayeron alrededor del 2 %.

En Singapur, la Bolsa de la ciudad-Estado cayó 116,94 puntos, un 3,45 %, y el indicador compuesto Straits Times se quedó en 3.276,06 unidades.

11.16 | El primer ministro de Reino Unido , Boris Johnson pide una cumbre de líderes de la OTAN "cuanto antes" para tratar la evolución de los acontecimientos en Ucrania tras la orden de invasión dada por Putin.

Johnson, que tiene previsto dirigirse a la nación este mismo jueves, considera la invasión una "catástrofe" para toda Europa. Asimismo, ha anunciado en Twitter que hablará con otros jefes de Estado y de Gobierno del G7 en las próximas horas.

El Gobierno británico ha prometido elevar las sanciones tras el inicio de la invasión. "El presidente Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción al lanzar este ataque contra Ucrania sin provocación".

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022





11.06 | El Ayuntamiento de Madrid ofrece todos los recursos a su alcance para acoger a los refugiados ucranianos víctimas de la invasión rusa, tal y como ha avanzado el alcalde en su cuenta de Twitter.

El Ayuntamiento de Madrid ofrece todos los recursos a su alcance para acoger a los refugiados ucranianos víctimas de la invasión rusa. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 24, 2022





11.00 | En una hora comienza en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey y a la 13,30h el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez realizará una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa que podrás escuchar en directo en COPE y en cope.es

11.00 | En Kiev, la capital de Ucrania miles de personas están huyendo de la ciudad o refugiándose en el metro y son ya largas las colas en algunos supermercados donde la población trata de abastecerse y colas también en las gasolineras y en los cajeros automáticos.

En Kiev, de madrugada ya empezaron a sonar las alarmas que advertían de una amenaza inminente, después de que el presidente ruso, declarase en un discurso a la nación que daría el paso definitivo para ayudar a los rebeldes separatistas que controlan gran parte del Donbás.

En la capital, se han registrado importantes atascos en las salidas hacia el norte, según la agencia de noticias UNIAN, que ha informado de que las fuerzas de seguridad comprueban uno a uno todos los vehículos. Las autoridades locales, entretanto, han negado que se estén bloqueando las salidas.

Uno de los principales puntos de colapso estarían siendo las gasolineras, y no solo en la capital, con largas colas que complican el suministro y que han aumentado a medida que iban llegando las noticias sobre ataques y explosiones.

Los organismos de gestión del transporte han anunciado que habrá aviones y trenes para evacuar a la población en Lugansk, Donetsk y Odesa, consideradas las tres regiones más en peligro. Inicialmente, no han revelado detalles sobre estos traslados por motivos de seguridad, informa UNIAN.

Vídeo









10.59 | A esta hora las tropas rusas siguen atacando varias zonas de Ucrania. Están entrando por distintos puntos del país tras el comienzo esta madrugada de la operación militar rusa que no solo se centra en la región del Dombás. Se atacan centros de mando militares, aeropuertos, bases aéreas o depósitos de armas. Bielorrusia niega que esté participando en la operación y empiezan a llegar refugiados a los países vecinos.

10.58 | VÍDEO COPE: En el aeropuerto de Ciudad de Kherson -entre Crimea y Odessa- que los rusos han bombardeado, se puede ver una columna de humo.

Vídeo









10.50 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció hoy que su país rompe relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión militar contra territorio ucraniano ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

10.42 | MENSAJE A LA NACIÓN DE PUTIN: Asegura que hacer frente a la política exterior de EEUU es una cuestión de "vida o muerte".

Así ha justificado las decisiones tomadas por Moscú en las últimas horas y ha arremetido contra la política de "contención" de Estados Unidos y sus aliados, a los que acusa de representar una "amenaza real" para Rusia. "Para Estados Unidos y sus aliados la llamada política de contención frente a Rusia (y que supone la entrega de grandes cantidades de armas a Ucrania) reporta dividendos geopolíticos evidentes. Pero para nuestro país es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo".

Putin ha lamentado que dicha política amenaza la existencia de Rusia y supone una "línea roja" que "ha sido cruzada", al tiempo que ha recalcado que Estados Unidos y los países de la OTAN siguen enviando "toneladas de armas" a Ucrania en pleno aumento de la tensión.

10.41 | El portavoz de la Embajada rusa en Ucrania, Denis Golenko, ha confirmado que todos los diplomáticos rusos han abandonado Ucrania, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik. "Todos los diplomáticos rusos abandonan Ucrania", ha confirmado antes de precisar que los diplomáticos han abandonado tanto la Embajada en Kiev, la capital, como los consulados de Odesa, Jarkov y Leópolis. Golenko ha señalado, además, que él mismo también ha abandonado el territorio y se encuentra en Rusia.

10.40 | El Gobierno de China ha pedido contención a "todas las partes" para rebajar las tensiones, en una primera reacción tras la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que Pekín ha evitado criticar el paso de su aliado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, ha afirmado en rueda de prensa que su Gobierno confiaba en que la situación no llegase al punto actual y ha apelado de nuevo al diálogo, según la agencia de noticias Bloomberg.

Pekín ha tomado nota de la declaración del Ministerio de Defensa ruso, que ha prometido no atacar ciudades, y se ciñe a la versión de que Rusia, como país soberano, puede fijar su estrategia política en función de sus propios intereses.

Hua ha dicho que China y Rusia son dos aliados estratégicos y que no habrá cambios en las relaciones comerciales.

10.35 | ¿Cómo repercutirá este conflicto en nuestro bolsillo? A la pregunta ha respondido Jorge Bustos en la tertulia de 'Herrera en COPE': "Para empezar va a subir la factura de la luz y del gas, se recrudecerrá la inflación".

En Rusia, añade "como Putin ha conseguido aplastar cualquier indicio de oposición interna se puede permitir que los rusos pasen hambre, les alimenta con orgullo patriótico y vodka, lo demás le da igual".

10. 30 |JORGE BUSTOS, en la tertulia de 'Herrera en COPE': "Vamos a ver si llegamos a tener que enviar soldados". "Si la escalada sigue a lo mejor se nos exige ese esfuerzo y esperemos que la parte socialista del gobierno tenga la suficiente firmeza para no ceder a esta demagogia absurda".

10.14 | El gobierno español condena "enérgicamente" la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia en un comunicado en el que subraya que se trata de "una agresión completamente injustificada, de una gravedad inédita, y una violación flagrante del Derecho Internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad".

En poco menos de dos horas se reúne en el Palacio de la Zarzuela el Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey y Moncloa ya ha cancelado la conferencia de presidentes prevista para este viernes en La Palma.

Sánchez comparecerá a las 13.30 en Moncloa tras la reunión del Consejo para hacer una declaración institucional.

El Gobierno de España condena enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa.

El Consejo de Seguridad Nacional se reunirá hoy en el Palacio de la Zarzuela, a las 12:00 horas, bajo la presidencia de S.M. el Rey.



??https://t.co/6mUmnaCNzr — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 24, 2022





10.13 | CUMBRE DE EMERGENCIAA las 8 de esta tarde están convocados los 27 jefes de estado y de gobierno en Bruselas en una cumbre de emergencia a la que también asiste el presidente Sánchez.

10.12 | Se trata del mayor conflicto militar en Europa desde la II Guerra Mundial. Mucha preocupación a esta hora en Bruselas, la capital comunitaria. La presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen deja claro que es un acto de agresión sin precedentes por parte de Rusia, pide que se pongan fin a los ataques y anuncia más sanciones.

10.05 | El arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha pedido a todos los ucranianos que defiendan el país. Es un «derecho», una «responsabilidad personal» y un «deber ciudadano», afirma. Su llamamiento «a los hijos e hijas del pueblo ucraniano» y a todas las personas de buena voluntad se produjo ayer miércoles, tras el reconocimiento por Moscú de la independencia y soberanía de las provincias de Donetsk y Lugansk, una decisión que el prelado consideró el paso previo a una operación militar a gran escala. Sigue leyendo









10.03 | Ucrania denuncia la entrada de columnas de tanques rusos en Lugansk. El Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania asegura, también, que ha recuperado la ciudad de Shchastia tras la entrada del ejército ruso en Lugansk. Sigue leyendo

Un soldado del ejército ucraniano coloca una escalera en una ambulancia militar, a 23 de febrero de 2022, en Chasiv Yar, Oblast de Donetsk (Ucrania). Las tensiones entre Rusia y Ucrania se incrementan en los últimos días al reconocer Rusia los oblast de Donetsk y Lugansk como parte de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk.









10.00 | Las tropas rusas están entrando a esta hora en territorio ucraniano desde Bielorrusia, Rusia y Crimea en una operación militar que ha comenzado a las 4 de esta madrugada.....Rusia está atacando centros de mando militares, aeropuertos, bases aéreas, sistemas de defensas antiaérea y también depósitos de armas...

HANDOUT - 24 February 2022, Russia, Moscow: Russian President Vladimir Putin gives a televised address announcing a special military operation in Donbass. Photo: -/Kremlin/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full









9.58 | Félix Arteaga, Investigador Principal del Real Instituto Elcano, en Herrera en COPE: "Las posibilidades de que OTAN intervenga en Ucrania son muy escasas". "No es la primera vez que ocurre, pero los ucranianos están abandonados a su suerte", ha dicho. Escucha y lee aquí la entrevista completa

Audio









9.57 | Vuelve a escuchar cómo Herrera te ha contado el comienzo de la guerra en Ucrania junto a los corresponsales COPE en Estados Unidos y Rusia.

9.52 | EN DIRECTO, EN 'HERRERA EN COPE', el comentario de LUIS DEL VAL: "Los servicios de información de EE.UU. no fallaron, y ya le dijeron a Biden que Rusia iba a invadir Ucrania. Biden se lo dijo unos mandatarios europeos, entre los que no se encontraba Pedro Sánchez, porque tenemos un Gobierno que tiene ministros complacientes con las tiranías de Cuba o Venezuela, o la de Putin, debidamente maquillada, aunque sea con el brochazo grueso encarcelar o asesinar a los oponentes". //Habrá ampliación//

9.51 | Varias explosiones han sacudido el país en distintas ciudades, entre ellas la capital, Kiev, tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás. Según recoge la agencia de noticias Unian, se ha informado de al menos cuatro explosiones en Kramatorsk, una de ellas en la región de Odesa. Sobre ella ha informado en 'Herrera en COPE' Imad Selo, un español que aunque vive en Moscú, pero que está pasando unos días de vacaciones de esta ciudad. “Sobre las 5.30 hora local se ha escuchado una explosión muy fuerte cerca del puerto donde hay una base militar, parece que hubo un ataque puntual a este puesto”, relata a COPE.

Imad asegura que "en las calles hay un poco de pánico, la gente carga con mochilas parece que buscando una salida”. También, ha señalado “hay muchas colas en las gasolineras”. Sigue leyendo

Vídeo













9.50 | El Gobierno ucraniano ha asegurado que Ucrania se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que derrotará al enemigo. "Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala en Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", según ha relatado el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, en un tuit.

To Ukrainians around the globe:



Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.



Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022





9.47 | Ya puedes leer el monólogo de Carlos Herrera de hoy: "La invasión de Rusia es una agresión militar pura y dura contra un país soberano como es Ucrania" . "La madrugada nos tenía deparada una noticia de gran alcance: invasión Rusia de Ucrania, ya. Es invasión que se venía pensando, preparando, avisando, monitorizando y se venía ensayando con los movimientos de tropas habidos y por haber".

Audio









9.45 |En Kiev, miles de personas están huyendo de la ciudad o refugiándose en el metro y según el Ministerio del Interior Ucraniano hay ya 8 muertos. El ejército de Ucrania dice que ha derribado 5 aviones y 1 helicóptero ruso y que ha matado a 50 soldados rusos .El presidente Vladimir Putin asegura que es una operación especial para proteger a la población Rusia y que no está bombardeando zonas habitadas.

As Russia began its invasion of Ukraine, lines of cars moved out of the capital, Kyiv, many heading west and hoping to find safety in parts of the country closer to Poland and NATO troops.



Follow live updates. https://t.co/PAz9fDpKyGpic.twitter.com/mvwKd3n4zw — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022





9.40 | Pedro Sánchez cancela la Conferencia de Presidentes ante la crisis de Ucrania. La reunión que se iba a celebrar este viernes en La Palma como apoyo a los palmeros ante las consecuencias del volcán de Cumbre Vieja. Sigue leyendo

El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano.

Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y @NATO para coordinar nuestra respuesta. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022





9.35 | EN DIRECTO EN 'HERRERA EN COPE': Tatiana, profesora de español en Ucrania: "Llevamos 8 años con esta guerra, simplemente ahora hay una escalada"

"No tenemos mucho pánico pero en los supermercados las colas son kilométricas. Mucha gente por las calles con las maletas pero el trasnporte público funciona igual. Estamos en un estado de shock total"

9.20 | LOS MERCADOS CAEN A PLOMO ESTA MAÑANA . Se desploman las Bolsas mientras se dispara el precio de las materias primas. . Los inversores no han dudado en huir de los activos de riesgo para buscar refugio en la liquidez, en el mercado de bonos, en el dólar y en el oro. El petróleo se ha disparado hasta 102 dólares por barril, un precio que no se veía desde el año 2014. Sube también con rapidez el precio del gas. El oro sube hasta 1.940 dólares. Y sube el precio de los bonos, lo que hace descender su rentabilidad. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos ha bajado hasta el 1,87 por ciento, cuando hace pocos días superaba el 2 por ciento. El euro cae hasta poco más de 1,12 dólares. Sigue leyendo el análisis de Fernando Mañueco, experto en Bolsa de COPE.

9.15 | España, coordinada con la UE y la OTAN para dar respuesta a la agresión rusa. España se mantiene coordinada con sus socios de la UE y de la OTAN para dar respuesta al ataque de Rusia a Ucrania, según ha expresado el Gobierno en sendos mensajes del presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. SIGUE LEYENDO

9.10 | Ucrania informa de al menos ocho muertos y una decena de heridos en las primeras horas de la invasión rusa al país. "Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopot, donde ardió un coche. En la ciudad de Podolsk de la región de Odesa, siete muertos, siete heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariúpol, región de Donetsk, hay un muerto y dos heridos", informó en su canal de Telegram.

Las tropas rusas también atacaron las unidades de la 17 Brigada de Tanques de Kryvyi Rih, en la región de Dniepropetrovsk, una unidad militar en Krasnopilia, región de Sumy, y un puente sobre el río Inhulets, afluente del Dniéper, señaló.

Guersaschenko añadió que en el distrito Mykolaiv, al nordeste de Odesa, una persona resultó herida durante un ataque contra un aeródromo militar, mientras que en Semyjatky, distrito de Jersón, murió un joven de 17 años.

9.05 | LEY MARCIAL El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informa de ataques rusos contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas del país. "Rusia ha lanzado ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos".

Además ha establecido ley marcial en todo el país: "Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado". El mandatario afirmó que el Ejército se encargará de la defensa del país y llamó a evitar al pánico. "Somos fuertes, estamos listo para todo, superaremos todo. Somos Ucrania". Sigue leyendo

9.03 | Te resumimos hasta ahora de la operación militar de Rusia en Ucrania:

- Vladimir Putin ha puesto en marcha la operación militar en Ucrania “para proteger a las personas” de los territorios de Donetsk y Donbass “de los abusos y del genocidio”. Asegura que no tiene planes de ocupar Ucrania. Dice que la operación militar es en defensa propia. Ha pedido a los soldados ucranianos que se rindan.

- Lanzamiento de misiles crucero, también artillería. Están atacando puestos de mando militar, bases aéreas, sistemas de defensas antiaérea, depósitos de armas en Kiev, Dnipro y Kharkiv, según el Ministerio de Interior ucraniano. Rusia dice que no está bombardeando zonas habitadas y que está utilizando armamento de alta precisión. Asegura que ha neutralizado la defensa antiaérea de Ucrania.

- Tropas rusas están entrando desde Bielorrusia en territorio ucraniano. También desde Rusia a la altura de Odessa y Kharkiv. Y desde Crimea.

- El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha asegurado que está en marcha una invasión total. Y ha dicho que Ucrania se defenderá de la invasión. Según el servicio de fronteras ucranianos, militares bielorrusos están ayudando en la operación.

- Joe Biden ha acusado a Putin de un ataque premeditado e injustificado contra Ucrania.

- Hoy hay una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte (OTAN) a nivel de embajadores. Y Consejo Europeo en Bruselas con todos los líderes de la UE.

- El secretario general de la ONU ha pedido a Putin que impida que sus tropas ataquen Ucrania.

9.00 | Bienvenidos a este directo de cope.es en el que te iremos informado minuto a minuto de la última hora de la guerra que ha estallado entre Rusia y Ucrania