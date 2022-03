Rusia aprieta sus garras sobre Ucrania, cae la Bolsa y el petróleo se dispara hasta 112 dólares

Hoy, además de las cifras de paro de España, se conocerán algunos indicadores macro económicos relevantes, como el IPC de la zona euro y los datos de paro y ventas al por menor en Alemania. Hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, tiene prevista su primera comparecencia de esta semana ante las Cámaras, concretamente ante el comité financiero del Congreso. Son sus comparecencias semestrales para presentar la situación de la economía y sus expectativas. Sus palabras se esperan con mucho interés. Se hará eco del impacto de la crisis de Ucrania sobre la inflación y el crecimiento económico.

Los analistas ya trabajan con la hipótesis de una estanflación en Europa. Es decir una tesitura marcada por alta inflación y a la vez un escaso crecimiento de la economía y un aumento del desempleo. Así que la Bolsa y los demás mercados tienen que convivir con toda una panoplia de peores previsiones de crecimiento. Nadie olvida que los servicios de análisis de grandes instituciones públicas y privadas han ido rebajando sus expectativas para la economía española. Las previsiones han ido apagándose aún más en las últimas semanas.

Así que los mercados financieros y los de materias vuelven a sumirse en el desánimo. Rusia ha advertido a los ciudadanos de Kiev que huyan o que busquen refugio ante la inminencia de una ofensiva sobre la capital. La guerra se recrudece y los mercados se resquebrajan.

El barril de petróleo se paga esta mañana por encima de 110 dólares, lo que garantiza nuevas subidas de los precios de la gasolina y los carburantes. El petróleo se paga en dólares, una moneda que se ha fortalecido contra el euro, lo que encarece aún más la factura energética. Los analistas del banco estadounidense de negocios Goldman Sachs esperan ver al oro negro en 120 dólares si no mejora drásticamente la situación en Ucrania o si los grandes productores no aumentan de forma importante sus exportaciones de crudo. Ninguna de ambas cosas parece probable. La OPEP+ se reúne hoy a media mañana por vía telemática. Arabia y Rusia, que son los mayores productores, se encuentran en bandos diferentes, ya que el país saudí es aliado de Estados Unidos. Seguramente será una reunión tensa y complicada. Los analistas creen que mantendrá su estrategia de aumentar cada mes sus exportaciones en 400.000 barriles diarios. Pero no se descartan otros movimientos.

Las Bolsas europeas abren con pérdidas. Llueve sobre mojado. El índice Ibex 35 baja un 1 por ciento, hasta 8.100 puntos. En junio de año pasado se movía 1.200 puntos más arriba. Ayer las Bolsas sufrieron caídas superiores al 3 por ciento. Sufren las eléctricas, las compañías relacionadas con el turismo y los viajes y siguen débiles los bancos, muy afectados por el temor a que la guerra provoque una caída de la actividad económica. Además, las entidades financieras de medio mundo tienen una importante exposición a la deuda rusa en sus carteras. Y el riesgo de impago es ahora muy elevado.

El mercado de deuda sigue recibiendo el dinero que abandona los activos de mayor riesgo. El rendimiento del bono de Estados Unidos a diez años ha pasado en pocos días desde el 1,90 por ciento, hasta el 1,70. El “bund” alemán entra de nuevo en rentabilidad negativa. También el oro y el dólar han servido como refugio. El euro se cambia por poco más de 1,11 dólares. El oro se negocia a 1.940 dólares por onza. El rublo ruso sigue en mínimos históricos, por encima de 110 rublos por euro, o los que es lo mismo, un rublo cuesta menos de un céntimo de euro.