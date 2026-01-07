"En 2019 había en las cárceles 222 presos etarras, y este 2026 arranca con la cifra de 125 terroristas en las cárceles, es decir, 93 menos"

El número de presos de la banda terrorista ETA se ha reducido drásticamente en los últimos años. Según ha desvelado el periodista Alejandro Requeijo en 'El Foco' del programa 'La Linterna' de COPE, en 2019 había en las cárceles 222 presos etarras, y este año la cifra ha bajado a 125 terroristas, lo que supone 93 menos. Una realidad que, pese a pasar desapercibida ante otras urgencias, se aproxima al objetivo que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, anunció en 2021: ver a 200 presos de ETA en la calle.

El objetivo de Otegi

En octubre de 2021, en un acto con militantes en euskera que no contaba con cobertura mediática, Arnaldo Otegi justificó el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos, así de alto y claro lo decimos", afirmó el líder abertzale en una arenga que fue captada por una cámara del diario El Correo. Desde 2019, ya son 163 los presos que han quedado en libertad o semilibertad.

Casi la mitad, en semilibertad

La cifra actual de 125 terroristas en prisión no refleja la realidad completa. De ellos, 66 están sujetos a medidas de semilibertad: 54 disfrutan ya del tercer grado penitenciario y otros 12 se acogen al artículo 100.2 del reglamento. Esto significa que menos de la mitad, un 47%, cumple condena en un centro penitenciario sin posibilidad de salir a diario. Aunque ETA se disolvió en 2018 tras asesinar a más de 800 personas en 50 años, es un tema sobre el que expertos como Fernando Savater defienden seguir hablando.

Europa Press El coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi

El 'atajo' del Gobierno vasco

El ritmo de concesión de beneficios penitenciarios aumentó considerablemente tras la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco en 2021, alcanzando una media de dos progresiones de grado al mes. Desde entonces, la gestión de los presos de ETA depende del Gobierno vasco y no del Ministerio del Interior, aunque la Audiencia Nacional aún tiene la última palabra. Este tribunal ha llegado a tumbar algunas progresiones a tercer grado, pero la oposición de la Fiscalía es cada vez menor en un contexto donde algunos asesinos de los años 70 y 80 escaparon a la justicia por la prescripción de sus delitos.

Para agilizar las excarcelaciones, se ha utilizado un atajo legal que consiste en otorgar permisos de menos de tres días. Según la ley penitenciaria, estos no requieren ser informados a la Fiscalía. La acumulación de estos permisos cortos sin incidentes facilita la obtención de beneficios mayores posteriormente. En cuanto al requisito del arrepentimiento, este se ha limitado en muchos casos a "pronunciamientos genéricos", sin una colaboración efectiva con la justicia para esclarecer crímenes.

De cara al futuro, la izquierda abertzale tiene en mente al menos dos reformas para acelerar aún más la salida de presos. La primera es eliminar el requisito de cumplir la mitad de la pena para acceder al tercer grado en condenas de más de cinco años. La segunda es arrebatar la competencia de vigilancia penitenciaria a la Audiencia Nacional para que dependa de juzgados ordinarios.