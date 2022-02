Los Ministros de Defensa de la UE tratan este lunes con el Estado Mayor de la Defensa la guerra en Ucrania

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes con el Estado Mayor de la Defensa de la UE la situación en Ucrania por la invasión de Rusia, tal y como ha confirmado el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell.

"Convoco a los ministros de Defensa de la UE para discutir la situación en el terreno en Ucrania ante el asedio de Rusia", ha informado Borrell en un mensaje en redes sociales. En la reunión en formato virtual estará sobre la mesa "más asistencia de urgencia y coordinación de la ayuda, con la colaboración del Estado Mayor de la UE", ha indicado el jefe de la diplomacia comunitaria.

