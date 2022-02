Los religiosos españoles recuerdan que “la guerra solo provoca sufrimiento”

“La guerra sólo provoca sufrimiento”. Con este mensaje comienza el comunicado que Confer ha emitido este 25 de febrero en el que pide que “se pongan todos los esfuerzos para que la Paz se imponga a la sinrazón y a la barbarie”.

Los religiosos han querido mostrar “nuestro apoyo y solidaridad al pueblo ucraniano, especialmente a los más vulnerables, que están sufriendo tanto dolor por la situación que se está viviendo en su país tras la guerra declarada por Rusia”.

??COMUNICADO - La CONFER muestra su rechazo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania



?? La guerra sólo provoca sufrimiento. Pedimos que se pongan todos los esfuerzos para que la Paz se imponga a la sinrazón y a la barbariehttps://t.co/9azLH72Sw3 — mediosconfer (@MediosConfer) February 25, 2022

"Usar la inteligencia para que ambas partes logren entenderse"

De la misma forma, han advertido de que “la violencia nunca es la solución a los problemas”, y abogan “por el diálogo para acercar las diferencias y usar la inteligencia para que ambas partes logren entenderse”.

Con estas palabras, la Conferencia Española de Religiosos muestra su cercanía con la Iglesia “y los religiosos y religiosas que vivirán mucho más de cerca esta lamentable guerra, congregaciones presentes en Ucrania, cercanas a las nuevas necesidades que ahí se generan y con necesidad de superar reacciones de odio, venganza... para que eso no endurezca el corazón entre países hermanos en otros momentos; y congregaciones en Rusia, llamadas a mostrarse disidentes contra la guerra, violencia y explicitar que la población no apoya a su gobierno en estos hechos”.

Abrir nuestras puertas a los refugiados

Además, se adhieren a las palabras del Papa Francisco donde hacía un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios: “Es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. El próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, el Papa Francisco ha invitado a hacer una Jornada de ayuno por la paz”.

Por último, expresan su deseo de que “todas las comunidades religiosas puedan unirse en los diferentes lugares a las iniciativas que surjan en favor de la paz y abrir nuestras puertas a todos aquellos que necesiten acogida como refugiados”.