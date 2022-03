Cáritas Ucrania reclama corredores humanitarios para todos los civiles: "Es una necesidad inmediata"

Tetiana Stawnychy, presidente de Cáritas Ucrania, ha reclamado que se abran los “corredores humanitarios” en el país para que llegue la ayuda humanitaria así como “espacios seguros” para la población cuando se cumple el séptimo día de invasión por parte del ejército ruso en el territorio.

“Tenemos que asegurar que haya corredores humanitarios. Es una necesidad inmediata. Los corredores humanitarios son importantes, darían un gran apoyo, sobre todo para los niños”, ha señalado la presidenta durante una rueda de prensa organizada por Caritas Internationalis en la que se ha detallado la situación que se vive en el país. Stawnychy ha advertido que en estos momentos la población que en su mayoría se encuentra en los refugios antiaéreos para protegerse de los bombardeos está enfrentando “un problema” por la falta de “aprovisionamiento general”.

#Caritas Kyiv provides assistance to hospitals that receive injured people as a result of Russian aggression! #caritasukraine #russiaattackukraine #war #caritasukraine pic.twitter.com/uWH77ESyYI

Asimismo, la presidenta ha subrayado que “incluso podría ser más fácil traer cosas como mantas y colchones del extranjero” que encontrarlas en el propio país. Esta falta de recursos también está afectando al material sanitario y a medicamentos que ahora mismo no hay en los hospitales. ACNUR ha contabilizado que cerca de 660 mil ucranianos ya han abandonado el país. La UE calcula que serán 7 millones las personas que saldrán del país y acabarán siendo acogidas por países vecinos como Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía.

Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis, ha expresado que no se pueden ignorar “las trágicas implicaciones humanitarias de esta guerra. Es el deber de la comunidad internacional proteger a la población ucraniana”.

Michael Landau, presidnete de Caritas Europa, ha insistido en la necesidad “urgente” de que se abran corredores humanitarios “hacia Ucrania” de modo que “la ayuda humanitaria pueda llegar a la población” afectada por la guerra desatada. “Esta crisis necesita acceso y espacios seguros para la ayuda y los trabajadores humanitarios, así como seguridad para los civiles”, ha dicho Landau.

Además, ha pedido que la solidaridad europea se haga presente “ahora” y no cuando los efectos sean mayores. “Estamos asistiendo a una catástrofe humanitaria. Es importante recordar que no se trata de petróleo, gas, asuntos militares o políticos, sino principalmente del sufrimiento de mujeres, niños y hombres”, ha afirmado Landau.

Aloysius John, Secretary-General of Caritas Internationalis; Tetiana Stawnychy, President of @caritasukraine, and Fr Vyacheslav Grynevych, Director of @SpesUkraine, talk about the current #war situation in #Ukraine. Join the conference: https://t.co/tXzEkxbLeR