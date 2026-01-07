Santi: "Mi hermano fue a un parque acuático y aprendió que lo mejor es llevarte un bañador nuevo porque se tiró por un tubo y cuando llegó al final, salió por un lado y por el otro el bañador"

Los parques de atracciones y acuáticos son sinónimo de diversión veraniega, pero a veces pueden convertirse en el escenario de las anécdotas más inesperadas. En el programa 'La Tarde' de COPE, Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han conocido las historias de los oyentes, que han compartido sus experiencias más memorables, y no siempre para bien, en este tipo de recintos.

Un bañador traicionero

La anécdota central ha sido la de Santi, quien ha relatado la accidentada experiencia de su hermano en un parque acuático. Según ha contado, a través de su hermano aprendió una valiosa lección: "cuando vas a un parque acuático, lo mejor es llevarte un bañador nuevo". El motivo es que el suyo estaba algo pasado y, tras lanzarse por un tobogán de tubo, la prenda no resistió. "Cuando salió por la punta del tubo, salió él por un lado y el bañador por otro deshecho", ha explicado el oyente.

El desenlace provocó los comentarios de las presentadoras, que apuntaron a que las juntas de los tubos de los toboganes pueden no estar bien lijadas y engancharse en la ropa. Una situación que demuestra que se puede entrar con ropa y salir sin ella, como demuestran otras anécdotas de los 'fósforos'.

Héroes y villanos de las atracciones

No todos los desastres ocurren en el agua. Un oyente ha recordado su visita a la inauguración de PortAventura, donde para "hacerse el chulito" delante de sus hijos, decidió subir a la primera fila del mítico 'Dragon Khan' justo después de comer. El resultado no fue el esperado, y su resumen es tan gráfico como misterioso: "lo peor fue cómo quedaron los de atrás". Un recordatorio de que no conviene mezclar comida y montañas rusas.

Otro de los testimonios ha sido el de un hombre que subió con su mujer y su hijo a una atracción tipo péndulo que no paraba de girar. La fuerza centrífuga le provocó un mareo extremo y unas arcadas que lo convirtieron en la peor experiencia de su vida. Su mujer pedía que parasen la atracción mientras su hijo también sufría, demostrando que las historias familiares surrealistas están a la orden del día.

El truco para evitar el mareo

Frente a tantas malas experiencias, Jorge, un oyente de 33 años, ha compartido su truco para disfrutar de las atracciones más intensas. Su consejo es claro: no subir nunca con el estómago lleno, mantener los ojos abiertos y fijar la vista en un punto fijo para no marearse. Incluso se ha ofrecido a acompañar a Pilar García Muñiz, aunque la presentadora ha declinado amablemente la oferta. "Somos más de tierra", ha bromeado, asegurando que prefiere quedarse abajo sujetando los bolsos, una situación que para algunas personas un tanto despistadas es bastante habitual.