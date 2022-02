Félix Arteaga en Herrera en COPE: "Las posibilidades de que OTAN intervenga en Ucrania son muy escasas"

El día comenzó con conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania, en una jornada manchada con tintes oscuros y dramáticos. El comienzo de una guerra es constantemente una siembra de incertidumbre, en la que las dudas y las constantes preguntas atentan contra nuestras mentes. En esta madrugada, Ucrania ha confirmado que Rusia ha lanzado una operación militar para invadir el país "a gran escala" y ha instado al mundo a detener al presidente ruso Vladímir Putin.

Precisamente Putin, comunicó, igualmente, "una operación militar" en la región del Donbás tras la solicitud de ayuda militar por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York. En este sentido, Putin ha dicho que desde Rusia se esforzarán "por la desmilitarización y la "desnazificación" de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa".

En torno a las cuatro de la madrugada de hoy, varias explosiones han sacudido Ucrania en distintas ciudades, entre las que se encuentran la capital, Kiev, tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás. Las explosiones también se han escuchado en la capital, Kiev, por los residentes de los barrios de Pozniaky y Troieschyna. Mientras tanto, se han reportado explosiones y tiroteos cerca del aeropuerto de Boryspil.

"Que OTAN intervenga es muy poco probable"

Este panorama deja claro que la guerra en Ucrania ha comenzado, y ahora llega el momento del análisis de las posibles consecuencias y lo que puede deparar esta situación para los rusos, los ucranianos y el resto de Europa, que de una manera u otra se verá igualmente involucrados. Félix Arteaga es Investigador Principal del Real Instituto Elcano, y en Herrera en COPE ha trasladado que "una intervención de la OTAN es bastante poco probable".

Quizá sea este el titular más llamativo de una circunstancia que solo se va a recrudecer para la población ucraniana; un pueblo que ya en muchos lugares se encuentra haciendo las maletas: "no es la primera vez que ocurre, pero los ucranianos están abandonados a su suerte". Es probable que ese sea uno de los motivos por los que existe en el país cierto deseo de formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que el país de Putin quiere evitar.

Son precisamente los ciudadanos ucranianos los que en estos momentos se encuentran bajo un yugo incómodo como es la indeseable necesidad de abandonar tu casa, tu país, ese que lleva tantos años sufriendo las consecuencias de haber sido una provincia de la Unión Soviética. Es precisamente la OTAN la que estará pendiente de esa gente, tal y como cuenta Arteaga, "es más que probable que la Organización destine un despliegue a atender las necesidades de los refugiados".

"A Putin no le preocupan las sanciones económicas"

No es novedoso mencionar que a nuestros intereses económicos le van a afectar negativamente lo que ocurra en esta invasión. Cada vez cuesta más llenar los depósitos de gasolina de nuestros vehículos, y el barril de Brent se encarece a gran velocidad. Sin embargo, el plan de la Unión Europa y de Estados Unidos es el de aplicar sendas sanciones económicas que, tal y como cuenta Félix Arteaga, "no afectan a Vladímir Putin solo al pueblo ruso". Una población que ayer, tal y como contábamos en COPE, no tendría problemas para aclimatarse al cualquiera de las circunstancias que surjan, y tampoco les preocupa especialmente.

Lo que queda claro es que "el panorama económico se plantea complejo a corto plazo", no únicamente para los rusos, sino que indirectamente para nosotros también. Mientras tanto, el objetivo sigue siendo el mismo, desmilitarizar la fuerza de Ucrania y controlar al completo la que un día fue región de la Unión Soviética.