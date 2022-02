La modelo ucraniana que ha rechazado salir de su país: “Ojalá ninguno lo experimentéis en vuestra vida”

El avance terrestre de Rusia en Ucrania le sitúa ya a las puertas de la capital, Kiev, donde ya se están produciendo ataques a edificios civiles. Un combate que ya cuenta centenares de muertos y que mantiene a toda Europa en shock mientras los civiles ucranianos se debaten entre abandonar el país o quedarse a luchar. Uno de esos casos es el de Yulia Grinchuk, una modelo que se ha trasladado desde la capital hasta el oeste del país pero que, cuando se le ha presentado la posibilidad de abandonar su país, lo ha rechazado.

“Tuve la oportunidad de salir en cualquier momento, pero me quiero quedar porque es un momento crucial en la historia de mi país, me quedo con mi familia y con mi gente”, explica en Fin de Semana de COPE. Y es que, tal y como explica a Cristina López Schlichting, sigue impactado por el comienzo de las explosiones el pasado jueves. “No es ningún secreto que Rusia ha invadido mi país, nunca había vivido algo así, imaginaos lo que es despertarse a las 5:30 de la mañana por el sonido de las explosiones”, narra en COPE.

“Ojalá ninguno lo experimentéis en vuestra vida, pero yo lo he vivido, después de eso entiendes que no es una pesadilla, está sucediendo de verdad. En este año somos una sociedad moderna y está pasando todo delante de nosotros”. Por último, Grinchuk subraya, una vez más, las razones para no abandonar Ucrania: “Debo quedarme aquí para ver lo que sucede, es importante para mí y para mi familia”.









Además, la modelo ucraniana hace un llamamiento a los organismos internacionales y a España para que ayuden a Ucrania tras la invasión rusa: “Todos lo que estáis viendo en las noticias está sucediendo, la gente está muriendo y no podemos sentarnos a mirar, es como quedarse a esperar a que la gente se suicida. Vosotros, como miembros de la ONU y la OTAN habléis, nos ayudéis y nos apoyéis en estos tiempos difíciles. Apoyadnos”.





Vadria: “No imaginábamos que pudiera ocurrir en un país como este”



El de Yulia no es, ni mucho menos, el único drama civil en Ucrania estos días. Todos los ciudadanos del país se encuentran conmocionados e intentando ayudar en la medida de lo posible. Es el caso de Vadria, residente en Kiev, donde usa, junto a su marido, su bar de música latina, un sótano, como refugio para los vecinos y los extranjeros que necesitan apoyo aquí.

“No podíamos creer que esto pudiese pasar, pensábamos que sólo iba a pasar en Donetsk, y nos despertamos a las 5 de la mañana con un ruido fuerte y cuando vimos en las noticias que comenzaba la guerra no nos lo podíamos creer”, explica en Fin de Semana. “Todo estaba tranquilo y fuimos a por gasolina. Después sacamos dinero del cajero. Había filas enormes pero no tanto pánico, pero cuando escuchamos por primera vez las sirenas parecía un infierno, no imaginábamos que pudiera ocurrir en un país como este”.

Como el caso de Yulia, Vadria hace un llamamiento a los principales organismos internacionales y a Estados Unidos: “Ya se han repartido armas a 2.000 y 3.000 personas. Ahora vemos la realidad: Estados Unidos, Europa y la OTAN nos han dejado aquí solos y abandonados”.