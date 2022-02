Carlos, español en Kiev, para COPE: "Hace cuatro días estuvimos en el teatro, ahora bajo amenaza de bombardeo"

Carlos Prieto es un ingeniero español, su pareja es ucraniana y viven en Kiev. Expósito y el equipo de 'La Linterna' no pudieron hablar con él hace apenas 15 días, cuando se hizo un programa desde allí. Hoy, en el momento más difícil para todos los que viven en Ucrania, Carlos ha atendido a COPE.

Vivir bajo amenaza de bomba en una ciudad europea

"Estoy mirando ahora mismo al cielo, porque hay ruidos de aviones. La tarde ha estado en calma, pero estamos con una inquietud que no sabemos qué hacer. Para mí ha sido un shock. Esta semana pensaba volver a España y esta madrugada nos hemos despertado con explosiones y... ha sido un poco caótico. Colas en los cajeros, los supermercados, pero bueno", ha relatado un Carlos consternado para los micrófonos de COPE.

"Yo no lo veía venir, Ángel", ha confesado Carlos. Y es que muy pocos son los que pensaban que Putin sería capaz de dar el paso. "Yo pensaba que no, que no iba a dar este paso y me he equivocado, nos hemos equivocado. Kiev... no te lo imaginas, hace cuatro días estuvimos en el teatro de Kiev, en una ópera, y ahora viéndote que estás bajo amenaza de bombardeo, pues... una ciudad como Kiev", ha contado con voz quebrada.

El Gobierno ucraniano les ha recomendado quedarse en casa, por lo que Carlos, incluso hoy, ha teletrabajado: "Obviamente, a la oficina no podías ir con todo el caos que había. Lo que hemos hecho es reforzar los ventanales. Tenemos un refugio al lado de casa, que es un colegio que tiene un búnker subterráneo de la época soviética y como opción, nos iremos para allá. El ataque es inminente. Me está diciendo mi pareja que está viendo el canal de la oposición de Rusia, que es muy fiable y están diciendo que van a pasar con diez coches bombarderos por la ciudad de Kiev, entonces lo más probable es que nos vayamos al refugio", ha asumido.

Familias divididas en Ucrania

La pareja de Carlos es ucraniana y en concreto "de la región de Donbás", es por ello por lo que Carlos ha explicado cómo hay "muchas familias divididas", poniendo por ejemplo el "hermano prorruso" de su pareja o su suegra, que actualmente "está en una aldea cercana a Kiev. Está bien. Mucha gente ha salido a las casas de campo, a las aldeas, donde tienen sus segundas residencias. Nosotros ya veremos aquí, a ver si se pasa esto y volvemos a España cuanto antes", ha comentado

"Vivimos en una zona cerca del centro. Hacia el oeste está todo colapsado, hemos tanteado esa opción, pero tal como está hoy de tráfico y de todo, vamos a esperar un poco", ha explicado. "Tenemos hijos por separado. Tengo una hija en España, hablo con ella todos los días, intento tranquilizarles. Les decía que no iba a pasar nada, pero me he equivocado. Lo que me choca es que el tío pone unas excusas que solos se creerá él. Ucrania no está atacando a nadie, lo del Dombás lo han promovido ellos. Las sanciones no le han afectado para nada. Este tío es increíble, en la época que estamos", se ha lamentado Carlos quien, en 'La Linterna' ha explicado cómo se vive en las horas más difíciles de Kiev.