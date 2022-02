Gala, ucraniana: ''Si llaman a mi hijo, va a ir de voluntario al frente para defender el país''

Seguimos muy pendientes de la invasión de Rusia a Ucrania. Más allá de lo que puede suponer esta guerra a nivel económico, nos preocupan las personas, gente como tú o como yo, con unos planes de futuro que se han visto truncados por este conflicto. Muchos ciudadanos ucranianos se marchan a casas alejadas de luegares donde ya están cayendo bombas y otros intentan huir con lo puesto.

Gala es una mujer ucraniana que lleva más 10 años viviendo en Mallorca con su marido y un hijo. Su madre, sus hermanos y otro hijo suyo se encuentran en el oeste de Ucrania. Nos cuenta que ese hijo, Maryan, de 30 años y con 2 hijos, no va a abandonar el país y espera la llamada para ir al frente. ''Me da mucho miedo, estoy muy preocupada por mi hijo y por mis nietos de 4 y 9 años. Mi hijo no hizo el servicio militar pero ya tiene 30 años y espera la llamada. No se va a ir del país'', lamenta Gala.



A 10 kilómetros de su casa en Ucrania, cuenta Gala que ya explotó un misil. Ha contado en COPE que está viviendo esta situación con angustia, preocupación y rabia. Aunque todavía no hay problemas de autoabastecimiento, donde reside su familia ya se ha cortado en algún momento la electricidad. Lo positivo es que de moemnto puede seguir comunicándose con sus familiares y habla con su hijo dos veces al día. ''¿Qué me cuenta? Que están bien... ¿pero cómo están bien? Él, si le llaman va a ir y si llega Putin más cerca va a ir voluntario a defender el país. Los bombardeos dan miedo y los niños no entienden qué pasa'', explica.

Concentración en apoyo a Ucrania

Esta tarde a las 18.00h. los ciudadanos ucranianos residentes en Mallorca, entre ellos Gala, se concentrarán para dar apoyo a su país en plaza España. ''Nadie pensó que habría tantos bombardeos y que iba a sufrir tanta gente. Pensaba que el objetivo de Putin eran bombas, pero no, el objetivo es Ucraniapara ponerlo de rodillas otra vez'', lamenta.

En estos momento, el único deseo de Gala es que el conflicto termine cuanto antes. ''Es mi mayor deseo, que se termine todo esto y no muera gente inocente. No solo mueren militares, muere gente inocente.'', concluye.