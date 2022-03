Herrera: "¿Hasta cuándo podrá soportar Kiev la lluvia de misiles?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es miércoles 2 de marzo del 2022, es Miércoles de Ceniza que no recuerda la caducidad de la condición humana. Seis emanas de penitencia antes de Pascua, o sea 40 días para el Domingo de Ramos que empiezan a descontarse ya.

GUERRA EN UCRANIA

Las últimas horas en Ucrania como le he venido contando desde las 6 de la mañana han sido una infamia de las que cuesta describir, por la sencilla razón de que cuesta entender que a estas alturas alguien pueda cometer semejante barbarie contra ciudades habitadas. Se han cumplido los peores presagios. Hoy habrá segunda reunión en Polonia entre rusos y ucranianos pero Putin ha redoblado su ofensiva de una manera salvaje, municipios que han quedado absolutamente devastados, calles que son escombros, paisaje de edificios destruidos, árboles y vehículos en llamas. Hágase una idea, yo le pido esta mañana, vengo pidiéndole, que se haga una idea desde, en fin, cuando los rusos empezaron a cebarse con Járkov, posiblemente se acabó eso de que por las noches caigan misiles y durante el día pues haga la gente más o menos la vida organizada, eso incluye a Kiev, donde el punto de inflexión comenzaba ayer con el aviso de Moscú que la población civil vaya abandonando la ciudad porque el bombardeo va a ser severo. La destrucción de la torre de telecomunicaciones de Kiev fue el inicio de un bombardeo sin compasión con miles de misiles de los que atraviesan edificios como si los edificios fueran de papel.

Y así sin cesar, una y otra vez. Usted imagínense un segundo que en su ciudad, que Madrid, en Córdoba, en Bilbao comienza a caer lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Qué decisiones tomaría sobre sus hijos, los padres, la gente que no tiene movilidad? ¿Se iría de la ciudad? ¿Se metería en un sótano? ¿Correría hacia el metro? ¿Confiaría en que sus políticos se quedarán en la ciudad como está haciendo Zelenski, el presidente de Ucrania? Pues esa es la realidad que están afrontando los ucranianos, que ahora, además que la lluvia de misiles, afrontan ya lo que va a ser una guerra cuerpo a cuerpo mientras preparan los cócteles molotov en las mismas calles de la ciudad. Hasta cuándo podrá soportar Kiev la lluvia de misiles, la llegada de más soldados una caravana kilométrica enviada por Moscú que es como si usted viviera en Valencia y hasta Castellón estuviera todo ocupado en las carreteras por vehículos blindados, artillería diversa, dispuestos a llegar y machacarles a ustedes. Ahí sigue Zelenski, un tipo por el que nadie daba un duro, del que se reían porque venía de ser cómico en Netflix y que está demostrando un estoicismo encomiable. Ayer puso en pie el Parlamento Europeo con un discurso en el que pidió el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y en el que, miren ustedes, hizo un gran discurso uno que ha vuelto, que nos ha recordado los mejores momentos de su lucha por la libertad, por la decencia, en octubre del 2017 en Cataluña, José Borrell.

La intervención en español de @JosepBorrellF en el @Europarl_ES sobre Ucrania.



3 minutos que tenéis que ver y escuchar.



"Nadie puede mirar de lado. Nos acordaremos de aquellos que, en estos momentos solemnes, no estén a nuestro lado"



"Las fuerzas del mal siguen vivas" pic.twitter.com/XUl4eNQuUz — Pablo Pérez (@PabloPerezA) March 1, 2022

PEDRO SÁNCHEZ, IMPASIBLE

Pues es el Parlamento Europeo el que ha pedido que se estudie el ingreso de Ucrania en la Unión porque, como dijo Zelenski, está sufriendo precisamente por querer ser europea. Y como dijo Borrell habrá que acordarse de los miserables que en estas circunstancias han votado en contra de la resolución que condenaba la invasión. ¿Y saben ustedes, entre otros, quiénes estaban en la votación en contra? Sí, sí. Izquierda Unida, Bildu, los anticapitalistas… es decir, España tiene en el gobierno y ese gobierno se sostiene por comunistas filoetarras que de facto, aunque lo nieguen con la boca pequeña, se están poniendo al lado de Putin. Es el momento de las palabras sino de los misiles dicen, pues ponte tú ahora mismo en medio de Kiev a predicar la palabra, a ver dónde acabas. Todas las inmundicias que rodean a Sánchez y todos los peajes que lleva asumiendo desde 2018 para ser presidente han estallado con motivo de la invasión de Ucrania. En fin, no es que sorprenda. Podemos Bildu y toda esa chusma que asedia Moncloa y amenaza con disparar misiles y derribar el gobierno si Pedro no tiene sus instrucciones, haga lo que hace, porque en fin. A este le hemos visto liberar etarras, indultar golpistas, aprobar leyes chavistas, alimentar el independentismo, resucitar el lenguaje guerracivilista y cada una de esas vergüenzas es el pago de uno de los plazos del crédito que le concedieron con un interés confiscatorio y apoyamos pero cambio nos das España. Pero lo de ahora con Ucrania supera todas esas líneas rojas, la situación es muy fácil de entender, en fin hay que explicárselo como si fuera un niño de 5 años, o un militante de podemos hay un malo y hay un bueno el malo entro a patadas bombazos misiles disparos en casa del bueno y lo mata se entiende o no se entiende pues en ese contexto solo hay dos posibilidades ayudas al bueno que lo pide desesperadamente todas cobertura armado qué es lo que hacen Cuba Venezuela Nicaragua y estos Podemos.

Hay un malo y un bueno, el malo entra a patadas, bombazos, misiles, disparos… en casa del bueno y lo mata. ¿Se entiende o no se entiende? Pues en ese contexto solo hay dos posibilidades: o ayudas al bueno que lo pide desesperadamente o das cobertura al malo que es lo que hacen Cuba, Venezuela, Nicaragua y estos, Podemos también, intentando que sea un accidente. Rusia es mala pero la OTAN es peor, y a Ucrania pues la ayuda, en fin, la justa, no sea que salga viva de ese error. De la chusma de Pablo Iglesias y compañía, tampoco sorprende nada porque siempre hacen lo incorrecto, pero no lo hacen pintarrajeado los retretes del Instituto, no; lo hacen en el gobierno humillando España y representando a los españoles. Sánchez hoy comparece en el Congreso de los Diputados, ¿lo vas a tolerar? Si la respuesta es afirmativa y de momento lo es, la conclusión es descorazonadora. Sánchez es capaz de tragarse lo más grande para conservar el sillón, aquí nos escondemos detrás de los paraguas del envío conjunto de Bruselas.

No, es mentira, directamente no las mandáis y no explicáis por qué no lo hacéis. Porque una zangolotina como Ione Belarra amenace con dimitir o porque se pongan tontos los del ala de la ultra izquierda del gobierno. Hoy Pedro Sánchez explica algo a ver si hay suerte en su comparecencia en el Congreso para hablar de Ucrania.