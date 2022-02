El español Lluís Cortés, entrenador de la selección ucraniana de fútbol femenino y ex entrenador del FC Barcelona femenino, está viviendo en primera persona estas primeras horas de guerra en Ucrania, después de que los primeros ataques rusos le pillasen en un hotel de Kiev.

Desde primera hora de la mañana de este jueves, Cortés ha seguido el camino que miles de ucranianos han seguido, con el fin de abandonar la capital ucraniana para llegar lo antes posibles a la frontera con Polonia. En este sentido, el entrador de fútbol femenino han ido contando desde primera hora de la mañana dónde se encontraba y cuál era la instantánea que veían sus ojos, en un país en el que el caos y también el temor se han convertido en protagonistas.

???? El seleccionador femenino de Ucrania, @Llcortes14, nos manda un mensaje desde Kiev



? "La situación es caótica. Estamos ahora mismo intentando salir de Kiev"



?? "Queremos cruzar la frontera lo antes posible hacia Polonia"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/JiBt3MYZXC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2022

El exentrenador del Barcelona afirmó que estaba en contacto con la embajada española y la federación de fútbol ucraniana para tomar la mejor decisión, si bien admite que una de las opciones eran dirigirse en coche hasta la ciudad de Lviv, en el oeste del país, para cruzar la frontera con Polonia.

El trayecto ha comenzado poco después de la una del mediodía, hora española, en una furgoneta facilitada por la Federación Ucraniana de Fútbol: "Ahora mismo nos encontramos en una furgoneta que nos ha facilitado la federación de fútbol intentando salir de Kiev para dirigirse a Lviv. La situación es caótica porque hay mucho tráfico y avanzamos muy despacio. Pero estamos bien y en contacto con la embajada. Seguiremos informando".

Ara mateix ens trobem en una furgoneta que ens ha facilitat la federació de futbol intentant sortir de Kiev per anar direcció a Lviv. La situació és caòtica perquè hi ha molt tràfic i avancem molt a poc a poc. Però estem bé i en contacte amb l’embaixada. Seguirem informant???? — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

El entrenador ha comenzado su ruta por la carretera M-06, que es la principal para llegar a Lviv. Tal y como ha explicado, el tráfico ha sido muy denso en los primeros kilómetros tras dejar Kiev, y ha podido ver a varios grupos de personas esperando para dar comienzo su viaje lejos de la capital ucraniana.

16:20 h. - Estamos finalmente en la M-06 que es la carretera principal hacia Lviv. El tráfico es muy denso y se avanza muy lentamente. Paciencia.

Kiev nos deja ahora mismo imágenes como esta: Preparados para el viaje. pic.twitter.com/GJ7bjlD1e2 — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

Horas después, Cortés ha publicado otro tuit en el que informaba que el chófer que les había ayudado a dejar atrás Kiev regresaba andando a la capital para reunirse con su familia y comenzar también su marcha de la ciudad: "Está anocheciendo. Cambio de chofer en la furgoneta. Este señor nos deja en manos de su compañero y se vuelve a Kiev CAMINANDO para juntarse con los suyos e iniciar un nuevo camino junto a ellos. ¿Profesional o héroe? Thank you Dima, the best".

17:59 - Está anocheciendo. Cambio de chofer en la furgoneta. Este señor nos deja en manos de su compañero y se vuelve a Kiev CAMINANDO para juntarse con los suyos e iniciar un nuevo camino junto a ellos. ¿Profesional o héroe? Thank you Dima, the best. pic.twitter.com/egQBsK2Nel — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

Poco después, el propio Lluís Cortés informaba que el tráfico era muy denso y que en seis horas solo pudieron avanzar 35 kilómetros, aunque poco a poco tenían la sensación que el tráfico iba a mejorar: "Seguimos en camino. En 6 horas hemos recorrido unos 35 km. alejándonos de Kiev. Nos quedan unos 500 km para llegar a Lviv. Sigue el tráfico denso pero parece que un poco más fluido que antes.

18:50 - Seguimos en camino… en 6 horas hemos recorrido unos 35 km. alejándonos de Kiev. Nos quedan unos 500 km para llegar a Lviv. Sigue el tráfico denso pero parece que un poco más fluido que antes. — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

Para intentar llegar más rápido a la frontera con Polonia, el chófer de Lluís decidió avanzar en dirección contraria, decisión que a tenor de la foto publicaba ha sido apoyada por otros ciudadanos ucranianos: "Todos los carriles de la autopista ocupados en sentido Lviv. Finalmente, nuestro chófer ha decidido pasar a ir contra dirección para ganar tiempo. Miles, miles, miles de personas saliendo de Kiev, y muchas de ellas dejando TODO atrás y sin saber dónde ir".

21:48 - Todos los carriles de la autopista ocupados en sentido Lviv. Finalmente nuestro chófer ha decidido pasar a ir contra dirección para ganar tiempo. Miles, miles, miles de personas saliendo de Kiev, y muchas de ellas dejando TODO atrás y sin saber dónde ir. pic.twitter.com/q57HE9LuNs — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

A las 23:00, hora española, el entrenador ha informado que el tráfico sigue siendo muy denso, aunque han podido avanzar un poco más rápido. En 11 horas solo han conseguido sumar al cuentakilómetros 150 kilómetros desde Kiev.

23:59 - Esto sigue igual… Estamos a unos 350 km de Lviv. Es decir, en casi 11 horas hemos recorrido unos 150 km. Pero nada nos invita a sentir miedo. Incertidumbre sí; ganas de llegar, también. — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022

Durante su trayecto también ha informado de alguna nota de color que está dejando la jornada en Ucrania, como que en la radio ha sonado el himno nacional del país. Pasada la media noche, Lluís Cortés comunicaba a través de su cuenta de Twitter que se encontraba a 250 kilómetros de la frontera, punto que espera alcanzar pronto ya que el tráfico era mucho más fluido.

01:37 - Estamos más cerca de Lviv, a unos 250 km. pero ya no hay tráfico en la autopista y podemos circular con normalidad. Impacta ver las gasolineras llenas de tantos coches y se empieza a ver algunos vehículos averiados en el arcén… — Lluís Cortés (@Llcortes14) February 24, 2022