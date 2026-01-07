Maldini desvela la carta a los Reyes Magos del Barcelona y Real Madrid para triunfar en 2026: fichajes, renovaciones y una petición clave para Pedri

En su sección habitual, #MundoMaldini, dentro de 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el analista Julio Maldonado 'Maldini' ha desvelado en tono figurado las cartas que los grandes clubes europeos habrían escrito a los Reyes Magos para este 2026. Se trata de un repaso a los deseos y necesidades deportivas de los equipos más importantes del continente.

Las peticiones de Real Madrid y FC Barcelona

Para el Real Madrid, Maldini tiene claro que la carta pide "sin duda, un mediocentro organizador". Según el analista, el gran problema del equipo es que "no gobierna los partidos, esa es la clave". La misiva se completaría con el deseo de que Vinicius recupere un nivel por lo menos razonable.

En cuanto al FC Barcelona, la petición principal es "un delantero centro goleador", y el propio Maldini pone un nombre sobre la mesa: "Julián Álvarez". El otro punto fundamental de la carta azulgrana es rogar "que Pedri no se lesione de ninguna manera", ya que para el experto, el canario es "medio equipo".

El futuro de la Premier League

El experto también ha analizado la actualidad de la Premier League, donde ve al Arsenal con una oportunidad única. Maldini considera que "es ahora o nunca esta temporada del Arsenal" para ganar el título, aunque cree que el Manchester City todavía puede competir en lo que será "un mano a mano precioso".

Respecto a los banquillos, ha señalado que en Inglaterra "echan entrenadores como en España", sobre todo desde la llegada de inversores extranjeros. Entiende la destitución de Rubén Amorim en el Manchester United porque "el equipo no funciona", pero le sorprende más la de Maresca, que achaca a un posible "flirteo con el Manchester City".

Otros grandes de Europa y la Copa de África

En la lista de deseos de otros clubes, para el Atlético de Madrid la carta pide "recuperar al mejor Julián" y que Pablo Barrios "siga mucho tiempo en el equipo". Para el París Saint Germain, los ruegos se centran en que Luis Enrique quiera renovar y en poder recuperar al cien por cien a todos los lesionados.

Finalmente, Maldini ha ofrecido sus pronósticos para los cuartos de final de la Copa de África, donde ve a Senegal como favorita ante Mali y a Marruecos como la selección que más le ha "gustado desde el punto de vista colectivo". Apuesta por Argelia ante Nigeria y cree que Costa de Marfil "tiene algo más" que Egipto.