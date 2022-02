La UEFA traslada la final de la Champions League 2022 a París

La UEFA ha tomado la decisión de quitarle la final de la Champions League a Rusia y trasladarla a Francia. Así se ha ratificado en una reunión extraordinaria que ha tenido lugar este viernes y en la que se han adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la competición tras el ataque ruso a Ucrania.

Estaba previsto que el partido decisivo por el título se jugará el sábado 28 de mayo en el Estadio Krestovski de San Petersburgo. Sin embargo, tras el inicio del conflicto la UEFA ha trasladado la final a París. Así, el encuentro se disputará en el Stade de France, conocido también como Saint Denis, y con capacidad para 81.338 espectadores.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement ??