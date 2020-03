Coronavirus | Estados Unidos supera a China como país con más casos

23.21h Estados Unidos pasó este jueves a liderar las estadísticas de contagiados por COVID-19, desplazando a China e Italia, según datos privados.

La Universidad Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a 82.404 casos actualmente en el país norteamericano, mientras el diario The New York Times calculó que son 81.321 los contagiados.

22.51h Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) no han logrado todavía cerrar un acuerdo sobre la respuesta económica a la crisis del coronavirus debido al plante de España e Italia, que reclaman medidas económicas más decididas y han pedido a sus socios elaborar una respuesta conjunta en diez días. Más información aquí.

22.11h El Ministerio de Sanidad ha autorizado quince días más de confinamiento en los municipios barceloneses de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, como había solicitado por la Generalitat de Cataluña, medidas que, en principio, acababan en la medianoche de hoy.

En una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado (BOE), Sanidad adopta esta decisión en aplicación del estado de alarma y con ella prorroga la resolución adoptada el 12 de marzo.

No obstante, en el caso de que en el transcurso de los citados quince días naturales finalizara el estado de alarma y sus posibles prórrogas, dichas medidas quedarán sin efecto, señala la orden de la autoridad competente.

El gobierno catalán había solicitado esta prórroga, pero también el endurecimiento de las medidas en la Conce d'Òdena, donde viven unas 70.000 personas en los alrededores de Igualada (Barcelona), en una zona en que la tasa de mortalidad por el coronavirus se sitúa en 63,1 personas de cada cien mil.

El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, acusaba este mismo jueves al Gobierno de "ir a ciegas" en la gestión de la crisis del Coronavirus al no atender las peticiones de la Generalitat de que se adopten medidas de confinamiento más drásticas en esa zona.

22.07h El Gobierno está ultimando una nueva regulación para declarar servicios esenciales de restauración determinadas estaciones y áreas de servicio, que seguirán cerradas al público, pero prestarán servicio de restauración a trabajadores que durante su jornada laboral estén obligados a desplazarse.

La medida está dirigida a transportistas profesionales de mercancías y viajeros, y fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros, ha explicado en rueda de prensa el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos.

22.05h El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha revelado que hay 700 agentes de las distintas fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado infectados por el coronavirus.

En una rueda de prensa desde el palacio de La Moncloa junto al titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Àbalos, Marlaska ha dado a conocer esta cifra no sin antes dejar claro que "la primera preocupación" y la"prioridad" del Ministerio es la seguridad de los agentes y protegerles.

Sánchez. El presidente del Gobierno pide a la ONU "coordinación global sin precedentes" para afrontar los efectos del coronavirus.

Prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia. Son los delitos por los que el abogado Víctor Valladares ha presentado la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo, debido a la crisis del coronavirus.

20.13h "Yo el 8 de marzo estuve en la mascletá de Valencia, pero nadie me ha preguntado si estaba bien o no estaba bien estar allí". José Luis Ábalos, ministro de Transportes, sobre otra polémica: la manifestación feminista del 8-M, uno de los posibles focos de contagio del coronavirus en Madrid.

20.06h "Esta partida no tiene nada que ver con el contrato suscrito ayer". El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho estas declaraciones sobre la polémica con los test rápidos de China. Asegura que el contrato suscrito con el país asiático está desligado del asunto.

19.26h INTERIOR | Malestar en las prisiones: una mascarilla para tres días, algunas caducadas y quejas al defensor del pueblo

Justo la semana en la que la Secretaría General de Prisiones ha comenzado el reparto de las primeras 40.000 mascarillas remitidas por el ministerio de Sanidad, CSIF prisiones alerta a COPE de que “algunos de los lotes que han recibido en centros como los de Jaén, Granada o el Hospital Psiquiatrico de Sevilla están caducados". Informa Juan Baño, Jefe de Interior de COPE

19.05h MÁS MADRID | ¿Cómo se está gestionando la educación a distancia entre profesores y alumnos? Informa Alba Prieto

Ya han pasado dos semanas desde que los colegios de la capital cerrasen sus puertas. Y desde entonces las formas de dar las clases han cambiado para todos, tanto para los alumnos como los profesores. Estos quince días no han supuesto un parón de la formación de los alumnos. El objetivo de todos los centros es que los estudiantes no pierdan el ritmo de trabajo y puedan mantener contacto con sus profesores.

18.57h MADRID | Aguado avanza que 26 hoteles de la Comunidad de Madrid permanecerán abiertos de guardia

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha avanzado este jueves que serán 26 los establecimientos hoteleros que puedan permanecer abiertos durante los días que dure el estado de alarma decretado ante la evolución del Covid-19.

En una entrevista con Cuatro, Aguado ha indicado que en la región hay turistas por distintas razones que necesitan plazas hoteleras. "Hoy hemos conseguido que el Gobierno de España se comprometa a abrir 26 hoteles en la Comunidad, porque no podemos dejarles en la T4 de Barajas. No nos gustaría que nos hicieran lo mismo", ha sostenido. LEER MÁS

18.52h INTERNACIONAL | Xi Jinping insta a una "mayor cooperación internacional en todos los frentes" para acabar con la pandemia

El presidente de China, Xi Jinping, ha instado este jueves a impulsar una "mayor cooperación internacional en todos los frentes" para combatir la pandemia de coronavirus que ha dejado ya más de 22.000 muertos en todo el mundo.

El mandatario ha solicitado así que se tomen medidas "urgentes" para frenar la recesión económica a nivel global en lo que ha supuesto su mayor discurso desde que comenzó la crisis sanitaria.

18.47h | Puigdemont pide al Gobierno que "no menosprecie la vida de la gente"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que "no menosprecie la vida de la gente" y haga caso de quienes reclaman un "confinamiento total" de la población para reducir los contagios de coronavirus.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales, Puigdemont ha advertido que las medidas frente al coronavirus, "para que puedan ser efectivas, tienen que ser muy draconianas". LEER MÁS

18.43h MÁLAGA | El emocionante agradecimiento de un paciente en Málaga al recibir el alta tras el coronavirus

"En estos momentos lo más complicado que hay es que ingresé solo y habéis tenido un buen trato con el paciente. Os doy ánimos", señala a su salida. INFORMA COPE MÁLAGA

18.28h CANTABRIA | El senador cántabro del PP Félix de las Cuevas, positivo en Covid-19

El senador cántabro del PP Félix de las Cuevas ha informado a través de sus redes sociales que está contagiado por coronavirus, como "tantos españoles" más, y ha indicado que se encuentra "relativamente bien".

El #coronavirus también me ha infectado, como a tantos españoles. Me encuentro relativamente bien y sigo las pautas, para proteger a mi entorno familiar. Mucho ánimo a todos los afectados.

El político 'popular' ha comunicado este jueves en su cuenta de Twitter (@felixdlascuevas) que ha dado positivo en esta enfermedad, tras lo cual sigue "las pautas de rigor para proteger a mi entorno familiar".

18.23h INTERNACIONAL | Italia rompe la tendencia a la baja en los contagios con casi 4.500 casos más y supera los 8.000 muertos

Italia ha roto este jueves la tendencia a la baja de los últimos cuatro días en cuanto a los nuevos contagios de coronavirus, con casi 4.500 casos más, mientras que con los 662 fallecidos registrados en las últimas 24 horas el total de víctimas mortales supera ya el umbral de los 8.000. LEER MÁS

18.03h INTERNACIONAL | El Plan Marshall para Europa ha tenido una buena acogida en la UE, según el Gobierno

El Gobierno español ha destacado la buena acogida que ha tenido en el seno del Consejo Europeo que se celebra este jueves por videoconferencia la idea defendida por el presidente Pedro Sánchez de lanzar un Plan Marchall para Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus.

17.47h | ¿Qué es la sepsis y por qué causa la mayoría de las muertes por coronavirus?

La sepsis es una afección médica muy grave que si no se diagnostica a tiempo puede causar el fallecimiento de manera fulminante.

17.19h INTERNACIONAL | Sudáfrica roza los 1.000 casos mientras su presidente da negativo

Sudáfrica está cerca de convertirse en el primer país africano en superar la barrera de los 1.000 casos de conoravirus, si bien por el momento sigue sin haber registrado ningún fallecido aún cuando los contagios se están multiplicando en los últimos días.

Según el último balance publicado este jueves por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado otros 218 casos, por lo que el total se eleva ya a 927. La región más afectada es Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo, con 409 casos.

17.14h MADRID | El hospital de Ifema espera superar hoy los 600 pacientes ingresados

El director del hospital provisional instalado por la Comunidad de Madrid en Ifema, Antonio Zapatero, ha anunciado este jueves la apertura de un nuevo pabellón para acoger a pacientes de coronavirus, que recibirá en las próximas horas a unas 250 personas, con lo que el número de ingresados en el recinto ferial superará los 600.

16.59h INTERNACIONAL | G20 se compromete a minimizar daños y dice que está inyectando 5 billones de dólares

Los miembros del G20 se comprometieron hoy a adoptar las medidas "que haga falta" para minimizar el daño social y económico que está generando el coronavirus y afirmaron que están inyectando más de 5 billones de dólares en la economía global.

"Nos comprometemos a hacer lo que haga falta y a usar todas las herramientas políticas disponibles para minimizar el daño económico y social de la pandemia", indicaron los países del G20 en un comunicado conjunto al término de una reunión virtual de líderes del organismo. LEER MÁS

16.31h MADRID | Una residencia de Madrid suma otra muerte por COVID19, 26 en lo que va de mes

La residencia de la Santísima Virgen y San Celedonio, cerca del Santiago Bernabéu, ha registrado un fallecimiento más por coronavirus, lo que eleva a 26 el número de mayores que han perdido la vida por esta causa en lo que va de mes, ha informado un portavoz del centro

16.22h A CORUÑA | Siete denunciados por una fiesta en una nave industrial en A Coruña

La Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo (A Coruña) han denunciado a siete personas que celebraban una fiesta, calificada de "ilegal" por las restricciones del estado de alarma, en una nave industrial de la localidad de Ledoño.

16.10h SALAMANCA | Condenada una mujer en Salamanca a 840 euros de multa por beber en la calle y golpear a los agentes

El Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca ha condenado a una mujer que fue sorprendida el martes por la Guardia Civil bebiendo en la calle en Villamayor de la Armuña (Salamanca) y que agredió al agente que la detuvo por desobedecer dos veces en menos de una hora las restricciones impuestas por el estado de alarma.

16.03h COPE MÁS MADRID | Madrid ya esta realizando los test a los servicios prioritarios

Cuidar a los que nos cuidan. Son los más expuestos, los que lo están dando todo por nosotros y para acabar con el coronavirus. Informa Ana Palacios, LEER MÁS

16.02h POLÍTICA | Casado pide a Sánchez que aclare la compra de los test no validados a China

Salvador Illa ha asegurado que la compra se hizo a una empresa nacional cuyos productos tenían la marca CE, lo que dio "todas las garantías". LEER MÁS

15.49h MADRID | Un juzgado madrileño da 24 horas al Ministerio de Justicia para que provea de protección a los fiscales

El Juzgado de los Social número 13 de Madrid ha acordado estimar parcialmente la medida cautelar demandada por el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, y da 24 horas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que provean de forma inmediata a los fiscales y a los funcionarios de las Oficinas Fiscales de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas --si se pudiera--, mientras dure la pandemia por COVID-19.

15.41h INFORMA COPE MÁLAGA | El sonoro recibimiento a los 150 trajes donados de forma anónima por un empresario de Málaga

Los aplausos en la noche del miércoles se escucharon más que nunca en la entrada del Hospital Clínico de Málaga. Y es que varias dotaciones de la Policía Local de Málaga se dirigieron hasta el lugar para entregarle a los profesionales sanitarios el material médico compuesto por 150 trajes de protección donados por un empresario anónimo para la lucha contra la pandemia del coronavirus. LEER MÁS

15.39h Portugal eleva a 3.544 casos y 60 fallecidos el balance del coronavirus

Las autoridades portuguesas han elevado este jueves a 3.544 la cifra de contagiados de coronavirus, en el marco de una pandemia que ya ha dejado en Portugal al menos 60 fallecidos, después de que se confirmasen 17 nuevas muertes en las últimas 24 horas.

La Dirección General de Salud (DGS) ha informado en su último boletín epidemiológico de una subida del 18 por ciento en el número de casos desde el miércoles. La región Norte se mantiene como la más afectada, con 1.858 infectados y 28 fallecimientos.

15.37h INTERNACIONAL | China agradece los esfuerzos de la OMS en la lucha global contra la pandemia de coronavirus

El presidente de China, Xi Jinping, ha agradecido por carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, los esfuerzos de la agencia de la ONU en la lucha global contra la pandemia originada en Wuhan.

La misiva, enviada en respuesta a una carta anteriormente remitida por el director de la OMS, Xi ha subrayado que China continuará apoyando a la comunidad internacional en la campaña para acabar con el nuevo coronavirus.

La socialista Idoia Mendia, ingresada en el hospital por neumonía y coronavirus

La dirigente vasca del PSE-EE ha informado de que ha sido ingresada en el bilbaíno hospital de Basurto.

11.000 españoles han conseguido regresar a España por tierra, mar y aire ante el coronavirus

La operación puesta en marcha por el Ministerio de Exteriores para facilitar el regreso a España de los turistas atrapados por todo el mundo por las restricciones de movimiento ha logrado el retorno de unos 11.000 españoles por tierra, mar y aire mediante decenas de conexiones y de kilómetros de viaje desde el inicio de esta crisis.

Madrid lanza un teléfono para que mayores solos conversen en el confinamiento

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un teléfono gratuito, el 919 490 111, al que desde este jueves pueden llamar los mayores que estén solos durante el confinamiento para conversar el tiempo que necesiten con los cien voluntarios que prestarán este servicio.

14.43h | Irene Montero se exonera de toda responsabilidad por el 8-M: "Hicimos lo que dijeron los expertos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este jueves a la "extrema derecha" de Vox de estar utilizando la crisis del coronavirus con "saña" y de forma partidista para "atacar a las mujeres y al feminismo", al asegurando que las marchas que se celebraron el 8 de marzo por el Día de la Mujer fueron una de las causas de la expansión del virus. Ha aseverado además que hicieron "lo que dijeron los expertos y la autoridad sanitaria". LEER MÁS

14.41h INTERNACIONAL | 'The Guardian' abofetea a Pedro Sánchez

El diario británico cuestiona al gobierno español por su gestión del coronavirus. Informa Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Reino Unido. LEER MÁS

14.12h MURCIA | Suspendido el Festival Internacional de Jazz de San Javier

El Ayuntamiento de San Javier, en Murcia, ha decidido suspender el Festival Internacional de Jazz que se celebra todos los años en esta localidad y que estaba programado para el próximo mes de julio, y en los próximos días informará sobre la viabilidad del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza programado para el mes de agosto, debido a la pandemia del Covid-19, informaron fuentes municipales.

14.09h | El rey analiza con Marlaska en Zarzuela la situación de la pandemia

El rey se ha reunido este jueves en el Palacio de la Zarzuela con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la situación de la pandemia y aspectos concretos que afectan a su departamento.

Este encuentro se enmarca en las reuniones que está manteniendo el jefe del Estado con los miembros del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus puesto en marcha por el Gobierno.

14.07h | Sanidad reparte casi 7 millones de mascarillas, 2 millones de ellas a la Comunidad de Madrid

El Ministerio de Sanidad ha suministrado ya más de siete millones de mascarillas al conjunto de las comunidades autónomas, en base a las compras y donaciones que ha recibido, y de ellas, más de dos millones han sido para la Comunidad de Madrid, la que presenta un mayor número de casos de coronavirus.

13.51 | La Iglesia en Filipinas se moviliza para hacer frente a la pandemia

La emergencia del coronavirus está provocando grandes dificultades entre la población más pobre del área metropolitana de Manila. En esa región de la capital millones de personas viven por debajo del límite de la pobreza y el aislamiento afectaduramente a los que trabajan por jornada, de manera que se plantea el problema apremiante de asegurar la comida a estas personas LEER MÁS

13.50 | HERRERA EN COPE Viena Capellanes, la pastelería que "mima" altruistamente a los sanitarios de IFEMA con sus manjares

Este viernes extenderán la entrega de sus deliciosos pasteles a los militares de la UME LEER MÁS

13.48 | Sanidad compró 9.000 tests que no funcionaban a un productor sin licencia en China.

Los tests para detectar casos por coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad a China no funcionan adecuadamente. Solamente cuentan con una sensibilidad del 30% cuando deberían alcanzar el 80%. Esto se traduce en que por defecto algunos de los tests dan muchos falsos negativos. La Embajada de China en España ha asegurado que estos tests "defectuosos" se compraron a un fabricante no homologado LEER MÁS Informa Paola Albaladejo

13.42 | SALVOCONDUCTO PARA EL RATÓN PÉREZ.- La policía de un pueblo de Sevilla "levanta" el confinamiento al Ratón Pérez. Cuando a Marcos se le cayó un diente a principios de la semana, lo primero que pensó es que se iba a quedar sin el regalo que hace a los niños el Ratón Pérez, que, como todos, tiene que cumplir con la orden de confinamiento, pero no contaba con que iba a tener la ayuda de la Policía Local de su pueblo para salvar la situación.

La historia que este niño de 7 años ha protagonizado la ha hecho pública en sus redes sociales la Policía de su pueblo, el sevillano de Pedrera, de 5.000 habitantes, que ha hecho "oficial" un salvoconducto que permite al ratón visitar a los niños del pueblo a los que se les caigan los dientes durante el confinamiento por el coronavirus, un documento oficial que se ha hecho viral y ha tranquilizado a los niños de este pueblo de la Sierra Sur sevillana.

13.41 | El Rey visita, con mascarilla y guantes, el hospital de campaña instalado en Ifema (Madrid)

Felipe VI, con mascarilla y guantes como medida de prevención, ha visitado este jueves el hospital de emergencia instalado en el recinto ferial de Ifema de Madrid para conocer la situación de los enfermos por el coronavirus, aunque sin entrar en el espacio donde están ingresados los pacientes. LEER MÁS

13.38 | 370 hoteles se encuentran abiertos en España para hacer frente al coronavirus

Medio millón de pymes podría echar el cierre definitivo por el coronavirus. El 96% cree que esta crisis afectará de forma negativa a su negocio y una de cada cuatro ya ha solicitado un ERTE

13.27 | LÍNEA EDITORIAL COPE; Aprender de los errores

13.26 | Madrid cree que el número real de infectados en la CC.AA. es de 50.000

Enrique Ruiz Escudero cree también que Sanidad debería multiplicar por tres la cifra de casos positivos en toda España. En una entrevista en Antena3, Escudero ha explicado que la cifra oficial de contagiados no incluye los pacientes leves a quienes se les ha realizado un diagnóstico en sus casas, y que sumando estos a los que dan positivo en la prueba PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa), se podría hablar de unos 50.000 afectados por coronavirus en la Comunidad. LEER MÁS

13.20 | El confinamiento por coronavirus de una familia de "solo" 13 miembros

Con la experiencia de tantos años, estos días están poniendo a prueba su capacidad de organización y el mantenimiento de la armonía familiar.LEER MÁS Informa COPE Valencia

13.15 | El Papa dedica su oración a los ancianos en soledad y trabajadores precarios afectados por el coronavirus

El Papa dedica su oración a los ancianos en soledad y trabajadores precarios afectados por el coronavirus

El Papa Francisco ha dirigido su pensamiento a los ancianos solos, a los trabajadores precarios y a los que desempeñan una función social y pueden ser afectados por el coronavirus, durante la homilía que cada día oficia en la capilla de la Casa Santa Marta, y que como siempre retransmiten en directo TRECE y COPE.es para poner en valor su papel como servicio público.

13.05 | Fallece la madre del expresidente José María Aznar a los 98 años

Fuentes próximas al exjefe del Ejecutivo han asegurado a Europa Press que todo apunta a ha muerto por causas naturales.

El propio Aznar ha informado de la muerte de su madre en un mensaje en su cuenta oficial de Facebook. "Hoy ha fallecido a los 98 años mi madre, Elvira López Panadero. Fue una gran persona, una mujer excepcional", ha escrito. LEER MÁS

13.00 | El Arzobispado de Madrid ofrecerá responsos en el Palacio de Hielo

El servicio será inaugurado este jueves, 26 de marzo, por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo LEER MÁS

12.59 | Finaliza la comparecencia del Comité de Gestión Técnica del coronavirus.

12.45 | Fernando Simón, en directo: "Se están preparando los procedimientos para detectar a las personas que han pasado la enfermedad y no lo saben. Con los test rápidos, será el momento de hacer estos estudios".

12.45 | José Manuel Santiago, jefe del estado mayor de la Guardia Civil, confirma que Laurentino Ceña, director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, ha dado positivo en coronavirus. Ceña forma parte del Comité de Gestión Técnica del coronavirus y hasta hace pocos días comparecía en la rueda de prensa. Está teletrabajando desde su casa. El resto del equipo mantiene las medidas de seguridad, aclara Simón

12.44 | Fernando Simón, en directo: "Los datos que se dan cada día son de notificación a nivel nacional, puede haber más que no llegan al sistema y que no van a las estadísticas". La tendencia de incremento de casios va suavizándose, pero como lo vemos con retraso podria ser que la curva real estuviera ya en ese pico, no tenemos certeza pero los indicios apuntan en esa dirección".

12.36 | Fernando Simón, en directo sobre la fiabilidad de los testo rápidos: "Se hacen entre 15.000 a 20.000 test diarios. España ha conseguido varios proveedores, uno de ellos hizo un envío de 9000 test que antes de empezar a usarlos se validaron, lo que nos mostró que las especificaciones de ese lote de test no se correspondían a lo que venía en los certificados de calidad, lo que ha obligado a devolverlos. Sanidad ha conseguido otros proveedores. Se está trabajando para que haya test que se produzcan en España"

12.36 | Fernando Simón, en directo: "Hemos pasado de un incremento de más de 700 de ayer a poco más de 600 hoy,, no sabemos si será una tendencia, pero nos da una esperanza. El número de recuperados cada día es mayor, del 12.5%, variable según las CCAA. Poco a poco vamos acercándonos a los objetivos de llegar al pico. La sobrecarga más importante la vamos a ver por el efecto de acumulo en los próximos días".

12.36 | Fernando Simón, en directo: "El incremento en el uso de UCI se está estabilizando pero se alargan los ingresos y eso puede tener efecto de acumulación"

12.27 | Fernando Simón, en directo: "Los nuevos casos en estos días siguen creciendo pero se ralentiza el incremento. No sabemos a cómo estamos del inicio del descenso".

12.26 | José Manuel Santiago, jefe del estado mayor de la Guardia Civil, en DIRECTO: "Siguen los comportamiento no ejemplares. Hay 29 detenidos por resistencia y desobediencia y se han tramitado 6.500 denuncias por no cumplir las normas de circulación".

12.25 | El ministro de Sanidad, Salvador IIla en la comisión de Sanidad del Congreso, en directo: "Desde el mismo 7 de enero el ministerio informó a las CCAA a través del sistema de alertas. El primer caso positivo en España se confirmó el 31 de enero en La Gomera"

12.21 | María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transportes, en directo: "La movilidad ha bajado muchísimo. Es difícil que descienda más".

12.20 | El ministro de Sanidad, Salvador IIla en la comisión de Sanidad del Congreso, en directo: "La ocupación máxima en las UCI llegará a mediados de abril" LEER MÁS

12.15 | José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, en directo: "En las últimas 24 horas hay 73 detenidos, en total desde el inicio del Real Decreto son 557, lo que supone un incremento del 15%. En Barajas ha habido dos denegaciones de entrada"

12.12 | Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, en DIRECTO: "Las Fuerzas Armadas están en 203 localidades con 3.111 efectivos en la calle. El Centro Militar de Emergencia produce un 50% más en geles y paracetamol". Rinde homenaje a la "España de los balcones". "No hay que desfallecer, con el esfuerzo de todos estos lunes se convertirán en viernes", dice

12.12 | Rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica del coronavirus. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias: "Seguimos teniendo un número mayor de fallecidos de los que nos gustaría, un 67% tienen más de 80 años"

12.05 | Comparece en directo el ministro Salvador Illa, ante la comisión de Sanidad sobre el coronavirus

12.00 | El obispo de Salamanca, Mons. Carlos López, ha sido hospitalizado por un problema respiratorio

Las pruebas del COVID-19 han dado negativo, pero los médicos decidieron mantenerle ingresado para recibir tratamiento LEER MÁS Informa COPE Religión

11.45 | Ceden un hotel para los trabajadores sanitarios "que tengan miedo de ir a sus casas"

El Gran Hotel Luna de la capital granadina abre uno de sus edificios con más de 60 camas para los trabajadores de hospitales que combaten al coronavirus LEER MÁS Informa COPE Granada

11.40 | HERRERA EN COPE Esperanza Aguirre: "Yo construí 12 hospitales públicos en Madrid y el PSOE dijo que no eran necesarios"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid concede su primera entrevista a Herrera tras sufrir coronavirus: "He tenido miedo por la salud de mi marido" LEER MÁS

11.36 | ///ÚLTIMA HORA///// El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves un total de 56.188 casos positivos de coronavirus, tras 8.578 nuevos infectados en las últimas 24 horas , lo que supone un aumento del 18 %, y 4.089 fallecidos, un 19 % más, tras sumar 655 muertos.

Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 3.679 pacientes en la UCI, un 16,2 % más, y son 7.015 las personas que ya se han recuperado del COVID-19, un aumento del 30,7 %. LEER MÁS

11.30 | Más de treinta ancianos muertos en dos residencias de Madrid por el COVID-19

Más de treinta personas mayores han fallecido en dos residencias de Madrid, una situada en la calle Reina Victoria y otra en el barrio de Sanchinarro, durante la crisis del coronavirus, ha informado a EFE un portavoz del grupo Orpea, titular de estos centros.

En el centro Orpea Loreto, ubicado en la avenida de la Reina Victoria, han perdido la vida doce personas y todas presentaban sintomatología compatible con el COVID-19, aunque solo a una de ellas se le hizo el test y salió positivo. LEER MÁS

11.25 | Carmen Calvo recibe el alta hospitalaria

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido en la mañana de este jueves el alta hospitalaria tras tres días ingresada por una infección respiratoria causada por coronavirus, ha anunciado el Ejecutivo. LEER MAS

Esta mañana he recibido el alta hospitalaria. El equipo médico que me ha tratado por #COVID19 considera que la evolución de mi estado es positiva y no necesita mantener mi hospitalización. Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, manteniendo el aislamiento. Gracias . — Carmen Calvo (@carmencalvo_) March 26, 2020

11.23 | Ofertas de trabajo a sanitarios: cuidado, muchas son bulos

Ofertas de trabajo a sanitarios: cuidado, muchas son bulos

La demanda de médicos, enfermeras o celadores por la crisis del coronavirus ha traído también consigo la picaresca

11.22 | Las pymes, golpeadas por el coronavirus.

El 96% cree que afectará de forma negativa a su negocio y una de cada cuatro ya ha solicitado un ERTE LEER MÁS Informa Joaquín Vizmanos, jefe e Economía de COPE

11.21 | Profesionales acostumbrados al confinamiento: tres meses navegando sin ver a casi nadie

Los marinos están meses sin desembarcar. En los buques mercantes mientras unos duermen otros hacen guardia LEER MÁS

Los comedores sociales de Sevilla siguen ayudando a las personas sin hogar en estos tiempos de pandemia

11.15 | Felipe VI visIta el hospital de campaña levantado en IFEMA (Madrid)

El Rey se ha desplazado este jueves al hospital instalado en el recinto ferial de Ifema de Madrid para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los enfermos por el coronavirus que están atendidos en este centro desde el pasado domingo, han informado fuentes de Casa Real. La visita se ha desarrolla de forma discreta y no se ha anunciado previamente ante las especiales circunstancias que rodean a la crisis del coronavirus. LEER MÁS

11.10 | Rusia registra 182 nuevos casos y eleva el balance del coronavirus a 840 personas contagiadas LEER MÁS

11.09 El Seminario de Valladolid acogerá a los sin techo con mayor deterioro social LEER MÁS

11.00 | A esta hora puedes seguir la misa en Trece y en COPE.ES

11.00 | A la espera de conocer nuevas cifras de coronavirus en España preocupa la tendencia de Cataluña que ya supera a Madrid en el crecimiento de nuevos casos diarios. Es especialmente llamativo el foco de Igualada que, con 40 fallecidos, tiene una tasa de mortalidad mas alta que Madrid.

10.59 | En China, despues de dos meses de confinamiento, solo se registra algun contagio local aislado.

10.33 | Madrid cree que el pico de contagios se producirá este fin de semana

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que prevé que el pico de infectados por coronavirus se produzca este fin de semana, o incluso entre este jueves y este viernes, y se ha mostrado optimista con el número de altas médicas, que hoy podrían superar las 4.000.

"El número de altas un dato que invita al optimismo, estamos cerca de las 4.000, que es un dato que nos acerca al famoso pico de contagios", ha indicado el consejero en una entrevista en Antena 3.

Calcula Escudero que "el punto de inflexión" en el cual Madrid tenga un número menor de casos respecto a las 24 horas anteriores pueda producirse "pronto", y ha precisado que podría ser "entre hoy y mañana" o "este fin de semana".

También ha indicado que se está cumpliendo el "comportamiento de hospitalización" de los 7 días que los pacientes precisan estar ingresados por coronavirus.

10.32 | Montero: "España está en una guerra por el material sanitario"

Montero: "España está en una guerra por el material sanitario"

La Ministra de Hacienda afirma que todas las administraciones están trabajando "de forma incansable" por hacerse con un material escasos

10.30 | La Policía Nacional salva a una bebé de 17 meses en parada cardiorrespiratoria en Valencia

Los agentes trasladaron a una bebé de 17 meses en parada cardiorrespiratoria a un centro de salud la localidad valenciana de Burjassot LEER MÁS Informa COPE Valencia

10.24 | HERRERA EN COPE Lo normal es que el confinamiento de resultado como hemos visto en China. Es la vision de Bonaventura Clotet, doctor referente mundial en la lucha contra el VIH quien apostaba, en HERRERA EN COPE, por ir a más en el encierro en casa para vencer al coronavirus. El doctor Clotet, que trabaja en la búsqueda de tratamiento y vacuna augura meses hasta volver a la normalidad: "Van a pasar meses hasta que se acabe la pesadilla del coronavirus y se recupere la vida" . El doctor se ha mostrado partidario de adoptar medidas más estrictas para doblegar la curva. YA PUEDES LEER Y ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA

PANDEMIA CIFRAS España, con 3.434 fallecimientos, ha superado en número de muertos confirmados por coronavirus a China, país con el que ha llegado a un acuerdo de compra de material sanitario por 430 millones de euros ante la urgencia de proteger a los profesionales que están en la primera línea de combate con el virus.

SANIDAD El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece hoy de nuevo ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para informar de la actuación de su departamento frente a la pandemia por el coronavirus y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

SINDICATOS Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, detallarán en rueda de prensa virtual las nuevas medidas sociales que habría que adoptar frente a los efectos de la crisis del coronavirus.

DESPOBLACIÓN La España vaciada tampoco es ajena a la pandemia del coronavirus que está afectando con gran crudeza a algunos de sus pueblos, habitados en su mayoría por personas de avanzada edad que son, precisamente, las más afectadas por un virus que aprovecha el más mínimo resquicio para llegar a todos los rincones.

MAYORES La edad no es la culpable, solo una variable más: tener más de 65 años no lleva implícita una "condena" a sufrir COVID-19, afirman expertos en la atención a mayores, que reconocen una vulnerabilidad relacionada con la edad pero aclaran que son unas determinadas condiciones de salud las que hacen que el coronavirus se vuelva más peligroso.

EMPRESAS La línea de avales aprobada por el Gobierno y que concede, inicialmente, hasta 20.000 millones en garantías públicas para que la banca aporte con menos reparos liquidez a autónomos, pymes y empresas deja fuera a compañías en apuros antes de que estallara la crisis del coronavirus.

TECNOLOGÍA La impresión 3D ha cobrado protagonismo por su especial utilidad en la creación de equipos de protección frente al COVID-19, al emplearse para la fabricación de mascarillas faciales, respiradores mecánicos e incluso abridores de puertas, entre otros.

CRISIS CLIMÁTICA Pese a una caída del 15 por ciento en la demanda mundial de electricidad y con la contaminación reduciéndose en las ciudades por el parón del transporte y la actividad a causa del confinamiento, los altos niveles de CO2 en la atmósfera siguen creciendo.

10.06 | En China despues de más de dos meses de confinamiento casi no se detectan contagios locales. Y en Italia, el segundo país mas afectado, empieza a controlarse el número de contagios. España es el cuarto pais rondando los 50 mil positivos y rozando los 3500 muertos. El estado de alarma se extiende hasta el 11 de abril.

10.05 |Desde hoy los hoteles cuelgan el cartel de cerrado por coronavirus. Es la orden del gobierno que solo mantiene abiertos uno 371 alojamientos para acoger a militares, sanitarios y otros miembros de sectores esenciales en los que se lucha contra el COVID19.

9.59 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar la "Imagen de Luis del Val' de hoy: “Me desalienta observar las huellas que dejan las mascarillas en la piel de los sanitarios”

Lo único que le pido al Gobierno es que no nos cuenten más los millones de euros que han dedicado a la compra de mascarillas, y que lleguen de una vez. SIGUE LEYENDO

9.50 | La inesperada respuesta de un sanitario cuando le preguntan si su familiar es positivo por coronavirus

Un varón de 74 años ha muerto víctima de una neumonía que le ha provocado el coronavirus. Su fallecimiento se produjo este lunes 23 de marzo en el Hospital General de Alicante. Su hijo, de 36 años pero que no ha querido revelar su nombre, ha escrito una carta donde ha mostrado su tristeza por la muerte de su ser querido, pero donde también se entrelaza la rabia, la crítica y el alivio tras 24 horas de agonía. Informa COPE Religión

9.49 | TELEVISIÓN El ataque de un periodista de la televisión pública vasca a Villarroya: "Los civiles no somos soldados"

Xabier Lapitz, presentador en la ETB, ha atacado con dureza el vocabulario utilizado en las ruedas de prensa por el JEMAD, Miguel Ángel Villarroya SIGUE LEYENDO

9.48 | TELEVISIÓN El alegato de Minerva Piquero contra los programas de la mañana: "Dejad de deleitaros con la tragedia"

La que fuese una de las primeras 'chicas del tiempo' de nuestro país, ha atacado duramente que los programas solo emitan noticias dramáticas LEER MÁS

El coronavirus frena la aventura de un argentino: andar 24.000 kilómetros hasta llegar a Alaska. Martín Echegaray salió de aventura a finales de 2017 de la ciudad de Ushuaia, al sur de Argentina. El objetivo era llegar hasta Alaska... a pie. Apenas unos 24.000 kilómetros. Lo único que llevaba consigo era un modesto carro. Ahí guardaba sus escasas pertenencias... ropa, comida, una tienda de campaña y poco más.Recorrió las 23 capitales de provincia de Argentina. Pasó por la gran mayoría de países hispanoamericanos.Tras dos años y medio... y 22.500 kilómetros después, tuvo que abandonar la aventura en Dakota del Norte, Estados Unidos.

'La mirada económica de Gay de Liébana': "Crueldad gubernamental"

Se huelen cierres empresariales y el empleo no tan solo no crecerá, sino que caerá.

Se huelen cierres empresariales y el empleo no tan solo no crecerá, sino que caerá. SIGUE LEYENDO las claves económicas de hoy SIGUE LEYENDO

9.36 | Controles del Ejército para garantizar que nadie se salta el estado de alarma

"En cada control hay cuatro personas, y nos ponemos principalmente en las rotondas de acceso a Calatayud para controlar que los movimientos se reduzcan al mínimo imprescindible y que el número de personas por utilitario sea el permitido", cuenta el teniente Lázaro, del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) de la base de Zaragoza. Es uno de los militares del Ejército del Aire que en localidades como la zaragozana de Calatayud o la murciana de Alcantarilla participan en controles para garantizar que se cumplen las restricciones de movimiento durante el estado de alarma.

9.35 | COPE te invita a participar en el Jueves Santo en una jornada de oración para la esperanza y el acompañamiento

COPE te invita a participar en el Jueves Santo en una jornada de oración para la esperanza y el acompañamiento

El Grupo COPE ha organizado una gran jornada de oración que tendrá lugar el Jueves Santo y que se emitirá en directo por videostreaming por COPE.es y TRECE

9.32 | Una mujer fallece con coronavirus en Málaga tras un error en el diagnóstico

La segunda prueba que le realizarondio negativo y según denuncian sus familiares, entonces se rebajó la protección con la que se trataba Informa COPE MÁLAGA

9.30 | BOLSA La Bolsa española cae el 2,24 % y rompe con dos sesiones consecutivas al alza

Mantiene pérdidas del 2,24 % en los primeros compases de este jueves y rompe la tendencia positiva que había registrado en las dos últimas sesiones, a la espera de que se conozcan datos macroecónimicos relevantes que pueden dar pistas del impacto económico del coronavirus. A la espera de dichos datos, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se deja 155,90 puntos, ese 2,24 %, hasta los 6.786,80 enteros.

En el año, las pérdidas alcanzan el 28,97 % y en el mes de marzo, el 22,20 %.

En Europa, Londres también cae el 3,01 %; Fráncfort, el 2,71 %; París, el 2,55 %, y Milán, el 2,09 %.

Carlos Herrera, al Gobierno: ¿No decíais que el machismo mataba más que el coronavirus?"

Carlos Herrera analiza el balance de fallecidos y pide a los ciudadanos que se queden en casa.

Carlos Herrera analiza el balance de fallecidos y pide a los ciudadanos que se queden en casa. PINCHA AQUÍ PARA LEERLO

Juanma Castaño : "¿Qué pasará con los contratos millonarios de aquí hasta que acabe la temporada?"

Escucha ya el comentario de Juanma Castaño en 'Herrera en COPE' LEER MÁS

9.18 | ENTRÉNATE | ¿Te acabas de levantar? Es un buen momento para ponerte en forma con Paco Dávila, entrenador personal de COPE

9.16 | El Congreso autoriza a Sánchez a ampliar el "indispensable" estado de alarma

El Congreso de los Diputados ha autorizado, entrada la madrugada de hoy jueves, la prórroga del estado de alarma que ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una dura medida para la sociedad, pero "indispensable" frente al coronavirus, por lo que ha pedido unidad y lealtad políticas. El respaldo del Congreso ha sido abrumador a través del excepcional recurso al voto telemático, ya que al hemiciclo, para evitar contagios, sólo han acudido poco más de 40 diputados y algo menos de una decena de ministros, liderados por Sánchez. No ha habido ni un voto de rechazo y sólo se han abstenido las formaciones independentistas y soberanistas de ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP y el BNG. Fueron computados 321 votos a favor, 28 abstenciones y ningún voto en contra.

9.15 | González Laya, en la CNN: "Aterrizan constantemente en España aviones con material llegado de todo el mundo"

La ministra de Exteriores dice además que es probable que "algún hospital o algún centro tenga problemas" de abastecimiento de material sanitario

9.14 | COPE TE ACOMPAÑA Decenas de radios llegan a hospitales gracias a los oyentes de CADENA 100

La radio se ha convertido en estos días en el medio de comunicación por excelencia para informarse, para saber la última hora de lo que pasa en medios de la crisis del coronavirus que estamos viviendo, y que ha obligado a cambiar nuestra vida y nuestra rutina. Una alteración que también está sirviendo para descubrir nuestro lado más solidario y fraternal. Muchos oyentes se han refugiado en la radio también para entretenerse, para olvidarse y para pasar buen un rato con los comunicadores que alegran cada día a los oyentes de CADENA 100, porque, a pesar de todo, Javi y Mar y el resto del equipo de ¡Buenos días, Javi y Mar! siguen madrugando para acompañar a sus 1.374.000 oyentes cada día, a los sanitarios, repartidores, limpiadores o dependientes de supermercados que siguen yendo a su trabajo, para los que están cocinando, para su familia en estos días que están juntos, o para los que ahora dedican más tiempo a hacer ejercicio en casa.

9.13 | HERRERA EN COPE. Bonaventura Clotet, doctor e investigador, en DIRECTO: "Creo que las medidas deberían ser más estrictas"

9.12 | HERRERA EN COPE. Bonaventura Clotet, doctor e investigador, en DIRECTO: "La situación en España en la actualidad es muy dramática, la sanidad se está colapsando y debemos adoptar las medidas más estrictas posibles para que no tenga una agonía interminable y podamos doblegar la curva. Es como si estuviéramos en la III Guerra Mundial, pero sin ver al enemigo"

9.11 | Salen de la cárcel dos de los detenidos por el narcosubmarino tras alegar riesgo de contagio

Salen de la cárcel dos de los detenidos por el narcosubmarino tras alegar riesgo de contagio

La defensa de los dos investiados alegó que se había levantado el secreto de sumario, que no hay riesgo de destrucción de pruebas y el coronavirus

9.10 | HERRERA EN COPE Salvador Sostres, en la tertulia: "El país en lo que pueda, debe seguir funcionando"

8.50 | El Gobierno avisa al Govern: solo Illa puede ordenar el confinamiento total. Advierte a la Generalitat de Cataluña de que solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, puede ordenar el endurecimiento del confinamiento de Igualada y de toda la Conca de'Odena (Barcelona) para que sea total y ha llamado "una vez más" a la unidad de acción.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido de este modo ante el anuncio del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, de que firmará una resolución para endurecer el confinamiento de Igualada y de toda la Conca d'Òdena para que sólo puedan salir a la calle quienes presten servicios esenciales.

Ha recordado que una orden estas características únicamente puede darla la autoridad competente, en este caso el ministro de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma.

8.40 | HERRERA EN COPE ANALIZA LA PRENSA DE HOY Sobre el gobierno pesa lo que Beumont llama hoy el pecado original de esta crisis, haber autorizado esas marchas del 8 de marzo. El gobierno lo sabía, resume ABC en la portada, después de la confesión a regañadientes del ministro de Sanidad. El Mundo resalta la disciplina ejemplar de los españoles confinados. Solo exigen un gobierno que les diga la verdad. Nieto dibuja en la viñeta de ABC esa España de los balcones por la que se cuela la voz del presidente: ha llegado el momento de cerrar filas con el gobierno, con unidad y lealtad. Y un vecino asomado a la ventana exclama: que Dios nos coja confesados y confesadas.

En lo económico, que esta tarde llega la hora de la Unión Europea y que, como casi siempre acude dividida a la cita, esta vez más que una cita, una emergencia sin precedente. Jesús Rivases coloca en La Razó n para su comentario la cifra aterradora de cinco millones de parados. Íñigo Dominguez que está escribiendo en El País un estupendo 'diario viral' de esta crisis, apunta una cosa que se va a producir entre hoy y mañana. Algo silencioso y terrible que abrirá una brecha ahora que estamos tan unidos. Unos españoles cobrarán, cobraremos y otro no. Escribe Íñigo que muchos tendremos la suerte de recibir una nòmina hoy o mañana. Pero millones de vecinos nuestros lo único que veràn esta semana en su cuenta es el imparable desgaste de sus ahorros, si es que los tenían. En Vozpopuli explican bien la razón por la que el gobierno está siendo cicatero con esto de los avales públicos para que los bancos den crédito y autónomos. Es sólo una promesa de que el estado avalará si se producen impagos. Pero si la salida de este agujero no es una salida rápida, los impagos se acumularán y esta bomba de relojería de los avales compromete hasta un 8% del PIB.

La comunidad de Madrid, destacan los periódicos decidió suspender el cobro de impuestos de su competencia en este mes de marzo y el gobierno prepara protección para los mas vulnerables. Moratoria en el pago del alquiler con un sistema gradual de compensación a los propietarios en función del numero de pisos que tengan en renta y un ingreso mínimo o renta vital.

Esto ha llegado como un tsumani a todas partes y la ciudad más icónica del planeta es un buen reflejo. Escribe el corresponsal de ABC, Javier Ansorena que el estado de Nueva York es ya el peor foco de la enfermedad de los EEUU con 30.000 infectados. Tampoco la ciudad está preparada. Cuenta que el gobernador ha pedido ayuda a otros estados y que el riesgo de colapso del sistema sanitario es grande. Un dato, en Nueva York hay 3.000 camas UVI y las previsioes apuntan que podrían precisarse 40.000. Se explica cómo el Congreso ha aprobado el mayor rescate de toda su historia, dos billones de dólares con cheques directos de 1200 dolares a los más desfavorecidos y algunas criticas sobre cómo puede aprovechar la crisis Trump para su reelección de noviembre. Quiere relajar el confinamiento para mediados de abril, en contra de todo lo que le dicen todos su expertos.

Pedro Rodríguez en ABC dice que el presidente quiere volver cuanto antes a la normalidad, reactivar la economía y recobrar los índices de popularidad que le permita ganar las elecciones, pero… a costa de la salud de los estadounidenses.

8.30 | HERRERA EN COPE A esta hora Sergio Barbosa te cuenta las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España :

Primera: España con solo 47 millones de habitantes supera a China en número de fallecidos según las cifras oficiales. Somos el segundo país con más víctimas mortales solo por detrás de Italia . Tenemos ya más de 3500. Ayer vivimos el día más negro con 738 fallecidos, entre ellos dos médicos en Córdoba y en Salamanca. El número de afectados se acerca a la barrera de los 50.000. Uno de esos contagios que se ha confirmado finalmente es el de la vicepresidenta Carmen Calvo. Nos queda el lado positivo. Las altas siguen subiendo. Más de 5300 personas se han recuperado.

Segunda clave. El material sanitario no llega o lo hace con cuentagotas, El Gobierno y las comunidades Autónomas intentan comprar en China cada uno por su cuenta mascarillas, test rápidos y respiradores pero tardarán en llegar porque el mercado no da abasto. La Unión Europea advierte que su ayuda no llegará a España hasta dentro de dos semanas.

Tercera clave.- El Congreso aprueba de madrugada la ampliación del estado de alarma hasta el 12 de abril. La oposición apoya la prórroga pero denuncia la gestión del Gobierno en la crisis. Después de 12 horas de debate, a las 2 de la mañana y con solo 43 diputados en el hemiciclo…

Cuarta clave…Hoy tienen que echar el cierre todos los hoteles de España. Termina el plazo y en Canarias quedan aún 16.000 turistas. Solo podrán quedarse los clientes que, en el momento de la declaración del estado de alarma, estuvieran alojados de manera estable.

Quinta clave En estos tiempos difíciles del coronavirus…¿Cómo podemos vivir la fe? A las 12 el sacerdote y periodista Juan Carlos Ramos va a mantener un encuentro con los usuarios de COPE.es para responder a todas sus preguntas. Ya pueden enviarlas al correo electrónico PARTICIPACIÓN@COPE.ES

8.09 | HERRERA EN COPE "Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: ¿Por qué España tiene los niveles que tiene de muertos? Todas las medias verdades chocan con un muro que es el sentido común.

8.08 | HERRERA EN COPE "Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: "No hay nada que sorprenda en un gobierno que no está a la altura"

8.00 | HERRERA EN COPE "Carlos Herrera, en su monólogo de las 8: "No estamos viendo los féretros amontonados como vimos en Italia"

4.50h Corea del Sur suma 104 contagios por coronavirus más y confirma 30 casos importados. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves que, por segundo día consecutivo, la cifra de contagios se mantiene constante, con 104 registrados, mientras que los casos importados han sido 30.

Las autoridades sanitarias del país asiático, que han agregado que la cifra global de contagiados se sitúa en 9.241 y los casos extranjeros en 131, han informado a su vez de cinco nuevas muertes, lo que supone un total de también 131, ha precisado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Hasta el momento, 4.144 pacientes se han recuperado del coronavirus, mientras que 4.966 están recibiendo tratamiento. Además, el KCDC ha añadido que se han realizado 364.942 pruebas desde que se detectara el primer en caso el 20 de enero.

4.45h México suspende actividades públicas para mitigar contagios de COVID-19. México suspendió este miércoles las actividades de los sectores público, social y privado que involucren concentración, tránsito o desplazamiento de personas, como parte de las medidas de mitigación y control de riesgos por el COVID-19.

La suspensión de actividades ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 19 de abril, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

4.24h Washington empieza cuarentena hasta el 24 de abril por el COVID-19. La ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, empezó este miércoles una cuarentena por el coronavirus que se alargará hasta el 24 de abril.

La cuarentena decretada por la alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, entró en vigor a las 22.00 hora local (02.00 del jueves GMT). Dos horas antes del inicio de la cuarentena la Alcaldía envió una alerta de emergencia a los residentes en Washington con este mensaje: "QUÉDESE EN CASA. Usted juega un papel crucial en detener la propagación del COVID-19 en DC".

4.10h China vuelve a no registrar ninguna transmisión local de coronavirus pero confirma 67 casos importados. El Ministerio de Salud de China ha informado de que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus este miércoles, la localidad de Wuhan --epicentro del brote-- incluida, mientras que se han confirmado un total de 67 casos importados.

Los casos importados ascienden a 541 en total. De los 67 confirmados este miércoles, doce se han registrado en Mongolia interior, once Guandong, así como seis en Pekín y Fujian. En Shaanxi se han registrado tres, mientras que en Tianjin, Zhejiang, Jiangsu y Yunnan, dos. Por ultimo, se ha reconocido uno en Shanxi, en Jilin y en Henan.

3.22h El gobernador de Nueva York cree que el programa de estímulos económicos será "terrible" para el estado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha señalado este miércoles que el programa de estímulos económicos pactado entre la Casa Blanca y el Senado para hacer frente a la pandemia del coronavirus será "terrible" para el estado.

A su juicio, según cómo se redacte el proyecto de ley, el Gobierno neoyorquino únicamente obtendría 3.800 millones y, aunque "parece mucho dinero" no tiene en cuenta que el estado estima un déficit de ingresos que oscila entre los 9.000 y los 15.000 millones de dólares. Además, las medidas llevadas a cabo en Nueva York contra el Covid-19 ya le han costado al estado 1.000 millones.

2.41h Bolivia declara el estado de emergencia hasta el 15 de abril y cierra sus fronteras por el coronavirus.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha declarado este miércoles el estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de abril y ha decretado el cierre "total" de las fronteras de la nación andina a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

1.57h El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma.

El Pleno del Congreso ha aprobado de madrugada la prórroga por 15 días del estado de alarma que decretó el Gobierno para hacer frente al coronavirus, pero esta vez ha sido tras un debate en el que el Ejecutivo ha recibido criticas de toda la oposición y no ha tenido el apoyo de los partidos independentistas.

En una sesión plenaria con poco más de cuarenta diputados presentes y 306 votos telemáticos, la ampliación del estado de alerta hasta el 11 de abril ha sido respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno de la oposición, el PSOE y Unidas Podemos, pero también por el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe.

En cambio, las formaciones independentistas de ERC, Junts, Bildu y CUP han optado por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes.

23.55h Puedes consultar cómo ha sido la intervención de Santiago Abascal aquí.

23.07h Pedro Sánchez y Pablo Casado ya han intervenido ante la Cámara. Puedes consultar lo que ha dicho cada uno si pinchas en sus nombres.

22.41h Santiago Abascal también ha pasado por la tribuna de oradores, al igual que Pablo Echenique, que interviene ahora. Además de sus intervenciones, te contamos las medidas aprobadas hoy por el Congreso.

22.03h Tras la intervención de Sánchez, llega el turno del líder de la oposición, Pablo Casado.

21.38h Tras la aprobación de los cinco reales decretos sobre la pandemia, Pedro Sánchez comparece en el Congreso para pedir apoyo a la prórroga del estado de alarma.

21.36h Trabajo, sector agroalimentario, impacto económico, salud... Los distintos reales decretos están siendo aprobados por los diputados.

21.28h Han terminado ya todas las intervenciones en el Congreso, a falta de la que hará Pedro Sánchez dentro de unos minutos. La ampliación del estado de alarma y la aprobación del resto de decretos del Gobierno serán oficiales en breve. Acaba de comenzar la votación.

21.22h Ana María Heredia, de 73 años, comenzó a tener fiebre. Llamaron al 061, la atendieron en casa, y allí se quedó. Pero la situación empeoró, así que sus familiares la llevaron al hospital Carlos Haya, de donde ya nunca salió: dice el informe del fallecimiento que ha muerto de neumonía y coronavirus, después de que una de las pruebas que le realizaron diera negativo. Puedes leer la noticia completa aquí.

21.13h El Ayuntamiento de Madrid destinará un total de 16 respiradores para el hospital de Ifema, de los cuales cederá 9 pertenecientes a Samur-Protección Civil, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a través de Twitter.

"Acabamos de firmar la cesión de 9 respiradores de Samur para el hospital de Ifema. A ellos se sumarán otros 7, cuya compra realizamos ayer. Saldremos de ésta, Madrid", ha trasladado el regidor a través de la red social.

SI QUIERES LEER LAS ENTRADAS ANTERIORES A ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ