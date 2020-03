Poner la mente en blanco y levitar: los curiosos utensilios con los que hace deporte un oyente en casa

¿Estás haciendo deporte durante la cuarentena? ¿Qué practicas? ¿Eres de fitness o prefieres ejercicios de relajación? Este jueves en 'Herrera en COPE' nos hemos trasladado a los gimansios improvisados de los oyentes para conocer cómo están haciendo frente al confinamiento con el deporte como protagonista.

Entre todas las llamadas ha destacado la del 'fósforo' Alberto, que ha dicho que a las cinco y media de la mañana, con 'Poniendo las Calles' de fondo, comienza sus ejercicicios espirituales. "Hago una oración por todas las personas, me hago el Evangelio y después me cojo los palos de la fregona, a los que le he puesto en cada punta un envase de detergente de 5 kilos. Con eso hago de mancuernas", ha dicho.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

El sector inmobiliario ha sido uno de los más perjudicados durante la crisis del coronavirus

Tras ello le toca el turno a los botes de detergente de dos litros, que ha rellanado de agua para hacer biceps y trices. Una vez que ya ha modelado los brazos, se pone con los cuadriceps. El truco de Alberto es trabajar con una goma las piernas.

El oyente ha recomendado hacer ejercicio con playeros y no con las zapatillas de andar por casa porque si no se puden coger malas posturas y "fastidiar las acaderas".

Para finalizar con éxito el ejercicio, Alberto ha recomendado tumbarse después con una manta en el suelo para hacer estiramientos. "Estiras las piernas y los pies y las manos y haces ejercicios de relajación y pones la mente en blanco. Levitas del suelo y a los 10-15 minutos vuelves al estado de la vida. Te levantas y tienes unos sentimientos maravillosos", ha descrito.

El oyente ha manifestado su admiración por Goyo González y por María José Navarro, así como por Carlos Herrera, del que aprende a ser "sabio".