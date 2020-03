Carmen Calvo recibe el alta aunque seguirá recibiendo tratamiento en su domicilio

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este jueves el alta hospitalaria aunque deberá mantener el tratamiento por coronavirus en su domicilio, según han informado fuentes del Gobierno.

El equipo médico que la está tratando por COVID 19 considera que la evolución de su estado de salud es positiva y no necesita mantener la hospitalización.

Según las fuentes, por prescripción facultativa, seguirá el tratamiento médico necesario en su domicilio, manteniendo el aislamiento.

Su alta se conoce tan solo un día después de que el Gobierno informara de que había dado positivo en el último test al que se había sometido por coronavirus.

Calvo, de 62 años estaba hospitalizada desde del pasado domingo por una infección respiratoria en una clínica de Madrid.

Esta mañana he recibido el alta hospitalaria. El equipo médico que me ha tratado por #COVID19 considera que la evolución de mi estado es positiva y no necesita mantener mi hospitalización. Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, manteniendo el aislamiento. Gracias .