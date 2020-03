El alegato de Minerva Piquero contra los programas de la mañana: "Dejad de deleitaros con la tragedia"

El coronavirus ha cambiado nuestra manera de vivir la vida, de ver el mundo y de valorar cosas que antes eran simplemente rutina. Ha cambiado incluso la forma de hacer televisión. Muchas son las cadenas que han cambiado sus parrillas para adaptarlas en un formato mucho más enfocado a poder cubrir toda la información demanda.

La queja que se está repitiendo en estos últimos días, tras dos semanas encerrados en nuestras casas, es toda esta 'sobreinformación' sobre el COVID-19 que todas las cadenas se han empeñado en ofrecer a los telespectadores. Ya hemos escuchado algunas voces que han pedido otro tipo de contenidos ya que la televisión es la única ventana que nos queda para poder disfrutar de la realidad. De hecho, en los últimos días, el que fuese ministro de Cultura, Máximo Huerta, ya denunciaba esta 'sobreinformación'. Ahora, una de las caras más reconocidas de los años 90 en la televisión, Minerva Piquero, 'chica del tiempo' de Antena 3, ha sido quien ha denunciado esta situación defendiendo la necesidad que tienen los mayores de ver buenas noticias.

Minerva Piquero fue una de las primeras 'chicas del tiempo' de la televisión española

El duro mensaje contra las cadenas de Minerva Piquero

La que fuese una de las primeras 'chicas del tiempo' de la televisión en España, Minerva Piquero, ha denunciado a través de sus redes sociales como las televisiones solo emiten noticias negativas y se "deleitan con la tragedia", algo innecesario para las personas mayores: "Quiero hacer una petición a los responsables del contenido de los programas de las mañanas. Por favor pensad en nuestros padres, pensad en las personas mayores. Os lo pido como hija de una mujer de 76 años que devora cada día la televisión, sobre todo, en estos en estas semanas", comenzaba en un vídeo que se ha grabado a sí misma y subido a su perfil de Twitter.

"Para los mayores las televisiones son la única ventana que tienen el mundo. No manejan redes sociales, ahora están incomunicados del resto de la gente y la televisión es como la verdad que les llega cada día y lo que les mantiene conectados al resto del mundo. Y claro, las noticias que están viendo son horrorosas. Yo no digo que no demos datos reales, que no contemos lo que está pasando", seguía denunciando la situación a la que se está enfrentando su madre y muchas personas mayores cada día.

Mensaje a las televisiones y directores de programas y contenidos. Gracias. pic.twitter.com/fHHx5mx5Mu — minerva piquero (@minerpi) March 24, 2020

"Pero, qué necesidad tenemos de llevar a personas que dan testimonios de primera mano y se ponen a contar como ellos han visto que en los hospitales a la gente mayor se la deja morir, que a la gente mayor ni siquiera se le pone un respirador porque se da preferencia a los más jóvenes. O cómo que tener a un reportero toda la mañana en la puerta de un geriátrico porque ha descubierto que había unos cuantos ancianos que ya habían fallecido y que están conviviendo con cadáveres y no hay dónde enterrarlos. Este tipo de información, esta manera de regodearse, desgranar la tragedia buscando testimonios directos de personas que han estado para que lo cuenten, lo vuelven a contar y lo comenten. Qué está aportando", se preguntaba indignada y preocupada con el giro que han tomado los programas de televisión, sobre todo, los matinales como 'Espejo público', o 'El programa de Ana Rosa'

"Pensad en nuestros padres de verdad, que están en casa y tienen pánico como todos, están asustados. Pero además es que es tan triste ver en sus caras cómo se sienten cuando ven estas noticias. Podemos contar cosas muy positivas también, yo no digo que no demos información real, pero no nos quedemos en esto. Por qué no sacamos más reportajes de las personas que se van dando de alta en los hospitales y que se celebra tanto. Por qué no hablamos de estos ingenieros que están trabajando para que un solo respirador pueda para tener cuatro salidas y atender a cuatro pacientes al mismo tiempo. Por qué no hablamos de la gente que está ingeniándolas para fabricar de manera casera material sanitario, batas, mascarillas…, de las empresas que hacen donaciones tan importantes de manera altruista. Y, por qué no contar también la parte bonita de todo esto, y no dedicar tantas horas en deleitarnos en la tragedia. Un poco más de sensibilidad por favor. Por nuestros padres. Gracias", terminaba dejando este recado a las cadenas de televisión para que den un cambio a su política de contenidos por el bien de las personas mayores.

Menuda REINA. Me quito el sombrero. Gracias. — JuanitoLibritos�� (@JuanitoLibritos) March 25, 2020

Como hijo de dos personas mayores y enfermas, que está confinado con ellos cuidándolos, ME PONGO DE PIE PARA APLAUDIRLA A USTED, SEÑORA. No le van a hacer caso, pero agradezco en el alma su mensaje, y lo apoyo al 100%. — Don Corleone (@DonCorleoneLaws) March 25, 2020

Totalmente de acuerdo. Hoy he hablado con mis padres y estaban angustiados por todo lo que están viendo en la tele. Lo has explicado perfectamente. — Hank Voight �� (@HankVoight12) March 24, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ana Rosa, indignada por la gestión del Gobierno ante el coronavirus: "Algo se está haciendo mal"

La contundente respuesta del doctor Cavadas a los que critican las donaciones de Amancio Ortega

Misas por televisión y radio para prevenir el coronavirus