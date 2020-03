Salen de la cárcel dos de los detenidos por el narcosubmarino tras alegar riesgo de contagio

Libertad provisional para dos de los detenidos por el caso del narcosubmarino que llegó a las Rías Baixas el pasado mes de noviembre. La razón: sus defensas han alegado, entre otras cuestiones, que existe riesgo de contagio por coronavirus.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas (Pontevedra) ha ditacto el auto para que los dos investigados por este caso, el submarino hundido a finales del pasado año 2019 a la entrada de la ría de Aldán en Cangas (Pontevedra) y que llevaba en su interior más de 3.000 kilos de cocaína en su interior.

Ambos investigados se encontraban en prisión provisional en la cárcel de A Lama (Pontevedra). Sus abogados presentaron sendos escritos solicitando su excarcelación, toda vez que se ha levantado el secreto de sumario y no hay riesgo de destrucción de pruebas. A estas razones se suman también la actual situación de crisis sanitaria por el coronavirus, existe un riesgo cierto para estas personas, debido a la exposición de la población reclusa al virus. Todo ello, tras conocerse el fallecimiento de una presa de la cárcel madrileña de Estremera, y con decenas de personas relacionadas con instituciones penitenciarias (trabajadores y reclusos) en cuarentena.

Sus defendas apelan a las recomendaciones de la OMS.

Además, uno de los letrados ha recordado que la propia Oroganziación Mundial de la Ssalud ha recomendado con respecto a los presos que, en los casos en que sea posible, se tomen medidas no privativas de libertad, especialmente cuando no son reclusos peligrosos y no hay riesgo de fuga, algo que reforzarían las actuales circunstancias, con el Real Decreto del estado de alarma en vigor en España y las medidas de confinamiento.

La jueza, y después de que la Fiscalía no se haya opuesto, ha dictado este miércoles auto de libertad provisional, y ha impuesto a estos dos investigados la prohibición de abandonar el país, entrega de pasaporte y comparecencias periódicas, si bien, atendiendo a las actuales restricciones, ha establecido que estas medidas deben adaptarse a lo dispuesto en el Real Decreto del estado de alarma (las comparecencias periódicas de investigados ante los juzgados han sido suspendidas).

Además de estos dos vigueses, otras cinco personas fueron detenidas por su presunta relación con este narcosubmarino, y es previsible que sus defensas soliciten también la libertad provisional.