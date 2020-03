Nos estamos acostumbrando a las ruedas de prensa que diariamente se da desde el Gobierno para dar datos, soluciones e información sobre la difícil crisis que nos ha tocado vivir.

En este tipo de ruedas de prensa es donde se han dado a conocer personajes como Fernando Simón y el ministro de Sanidad Salvador Illa. Pero no solo ellos dos, se están llevando el protagonismo en estas ruedas de prensa, puesto que también nos estamos acostumbrando a ver al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, el comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Miguel Ángel Villarroya.

De este último está destacando el lenguaje militar que utiliza en sus intervenciones, algo que ha llamado la atención de Xabier Lapitz, presentador de 'En Jake', programa de la televisión autonómica vasca, Euskal Telebista (ETB). Lapitz no ha dudado en atacar las formas en las que se expresa el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEMAD).

El ataque de Xabier Lapitz a Miguel Ángel Villarroya

Lo primero que ha entrado a valorar el presentador de la televisión vasca ha sido la distribución de quien cada día informan de la situación: "Normalmente hay más policía y militar, que médico o responsable civil", explicaba para después dar paso a un vídeo en el que se veía a Miguel Ángel Villaroya, Jefe del Estado Mayor de Defensa, referirse en terminos militares a las operaciones que se están llevando acabo.

��"Buenos días, sin novedad en el frente"

Tras este vídeo, la realización se volvía a enfocar en el presentador que con tono serio y voz indignada afirmaba que: "No, todos los días no son lunes, y yo lo siento mucho no soy un soldado, soy un periodista, y yo contribuyo con la sociedad haciendo mi trabajo".

Pero lejos de quedarse con ese mensaje, el presentador continuó con su alegato: "Los civiles no somos soldados por mucho que a usted le gustaria convertir este país en un cuartel", finalizaba antes de dar paso a su invitado, el sociólogo Xavier Torrens.

Un invitado al que le volvió con el mismo tema militar: "No sé muy bien que pintan en esta ruedas de prensa, porque yo no lo veo en otros países". En ese momento su invitado, continuó en la línea de Lapitz: "Es sorprendente que esté pasando esto, más teniendo cuenta que Pedro Sánchez puso énfasis en el ministerio de Sanidad, pero quien está acaparando los focos mediáticos es el de Defensa", además añadía que en el resto de Europa el papel de los ejercitos no está teniendo el protagonismo que está cobrando aquí: "En otros países veíamos al ejército patrullar por las calles junto con la policía. Ahora quienes tendrían que ser portavoces deberían ser sanitarios, y si hay algún problema de seguridad la policía, que no es un cuerpo militar".

Preguntaba Xabier a su invitado por la jerga bélica utilizada por Villarroyo: "Hablan a la ciudadanía como si fueramos su batallón, y no lo somos", algo a lo que el sociólogo Xabier Torrens contestaba más moderadamente: "Han sido los primeros que dijeron que actuarían para resolver el problema de las personas sin hogar. Esto denota un fallo de los Gobiernos locales y autonómicos. El probema es hay gente que está haciendo cosas que no deberían estar haciendo, y gente que debería hacer cosas que no lo hacen", termianba Torrens.

