COPE te invita a participar en el Jueves Santo en una jornada de oración para la esperanza y el acompañamiento

Vivimos un tiempo excepcional que nos pone a prueba en todas las dimensiones de la vida. El coronavirus nos obliga a permanecer confinados en nuestras casas y muchas de nuestras rutinas se han visto afectadas. No podemos ir a trabajar, no podemos reunirnos con nuestros seres queridos, no podemos disfrutar de la naturaleza… También nuestras manifestaciones religiosas han tenido que adaptarse a una situación en la que no es posible celebrar actos de culto en comunidad, ni siquiera despedir y acompañar en el adiós a nuestros difuntos.

La Semana Santa también va a ver suprimidas la mayoría de sus manifestaciones públicas por el jaque del coronavirus, pero ello no implica en absoluto renunciar a acompañar a Jesucristo en su pasión y muerte, a vivir desde la fe y el sentimiento de comunidad un tiempo fundamental en el calendario litúrgico. En coherencia con sus valores y en respuesta a la demanda de nuestras audiencias, Grupo COPE ha organizado una gran jornada de oración que tendrá lugar el Jueves Santo y que se emitirá en directo por videostreaming por COPE.es y TRECE. En ella, podrán participar de manera activa, dirigir su tiempo de oración, todos los movimientos, agrupaciones y personas que se sienten y son parte de la Iglesia. Más que nunca ahora, COPE y TRECE quieren poner sus medios de comunicación al servicio de las personas y de la comunidad cristiana; para unir, para rezar juntos y llenarnos de esperanza.

Participa en la Vigilia del Jueves Santo de COPE en directo

Tú también puedes participar activamente en este encuentro de oración organizado por Grupo COPE y que podrá seguirse desde casa a partir de la mañana del Jueves Santo. Puedes seguirlo como espectador pero también dirigiendo tus oraciones y reflexiones a la comunidad.

¿Cómo participo?

Tanto si representas a una comunidad o agrupación al servicio de la Iglesia, como si eres un particular con ganas de acompañar a Jesucristo en su camino voluntario a la Cruz, puedes reservar aquí tu espacio en la jornada de oración y compartir tus plegarias desde casa o dónde estés con los espectadores de COPE y TRECE. Para ello, debes ponerte en contacto con el equipo de COPE por alguna de las siguientes vías:

EMAIL

copecontigo@cope.es

También puedes escribir un WhatsApp o llamarnos al siguiente número de teléfono:

650 515 800

Una vez contactes con nosotros, te explicaremos las formas de participar para que te sientas cómodo y compartas tu fe con la comunidad de acuerdo con tu realidad o situación. No dudes en preguntar.

¿Qué debo hacer si decido participar?

Es normal que algunos fieles tengan claro que les gustaría acompañar a Jesús en la Vigilia del Jueves Santo, pero no sepan qué pueden hacer. La respuesta es sencilla, pues se trata de acompañar durante unos minutos al Señor en su camino a la Cruz. Para ello puedes dedicarle una oración, cantar una canción de las que en estos días no podremos escuchar en las iglesias o quizá quieras compartir con Dios una historia personal, contar algo por lo que agradecer o una intención especial por la que quieras rezar.

En cualquier caso y si tienes dudas, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros a través del correo: copecontigo@cope.es o del teléfono 650 515 800 y nuestro equipo de profesionales estará encantado de ayudarte a estar, durante este tiempo de confinamiento, más cerca de Jesús y de todos tus hermanos.