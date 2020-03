El confinamiento por coronavirus de una familia de "solo" 13 miembros

El confinamiento al que nos vemos obligados para luchar contra la epidemia del coronavirus COVID-19, está poniendo a prueba nuestra capacidad de aguante y de adaptación a unas circunstancias absolutamente nuevas para todos. Si por norma general podemos sufrir de agobio, de hastío por el encierro o por la convivencia, o de miedo al contagio, intentemos imaginar cómo es para una familia numerosa de 13 miembros.

Una familia que, pese a su experiencia personal de tantos años, estos días está poniendo a prueba su capacidad de organización y de mantenimiento de la armonía familiar.

Lourdes Álvarez es madre de 11 hijos que van desde los 6 a los 25 años. Junto a su marido Jorge ha hecho de la necesidad virtud y de su destreza organizativa, una forma de vida. Lourdes de autodefine como “family manager” y con el nombre de “Solosomos13”, dispone de página web, canal de youtube y de perfil de Instagram en los que va narrando sus experiencias y proporciona claves para salir airoso en nuestro día a día, enseñando a las familias a ordenarse. Es como una Marie Kondo... familiar. En los días que llevamos de encierro nos explica cómo le ha servido lo aprendido hasta ahora para hacer frente a la cuarentena.

¿Qué ha supuesto en vuestra estructurada organización familiar este encierro forzoso?

En lo que más nos ha afectado es en la organización práctica a nivel de horarios, etcétera, porque hemos tenido que orientarnos muy hacia dentro y, evidentemente, a la hora de organizar un calendario hemos tenido que juntar, como hemos podido, tanto el calendario lectivo como el escolar.

Además, armonizar todo esto, no sólo las tareas escolares de los pequeños y las labores de las mayores, sino las tareas domésticas, hacer ejercicio, tener momentos de ocio... Y todo dentro de una agenda, teniendo en cuenta que tenemos niños de educación primaria, en secundaria, en ciclos formativos, tenemos niños en bachillerato, en la universidad, y trabajando. Eso es lo más difícil dentro del caos que implica un confinamiento. Porque el hecho de que en jornadas normales se vayan durante el día te ayuda, por lo menos, a "tener despejado el terreno de juego" y puedes ponerte a organizar todo otra vez. Al estar todos dentro, esto es lo que más nos está costando. Pese a todo, la cosa va funcionando.

Es muy importante escuchar a los hijos. Nosotros siempre decimos que tenemos 11 hijos únicos, siempre.

¿Cuáles son las claves o las herramientas que utilizáis para que la vida en familia con tantos miembros no derive en caos?

La herramienta más importante que nosotros tenemos, y a través de la cual ayudamos a otras familias, es lo que llamamos nosotros asamblea familiar. La asamblea familiar implica que el padre y la madre van a una. Tenemos claro el fin los dos, vemos cuáles son las necesidades de la casa y convocamos la asamblea con un par de días de tiempo, además le decimos a cada hijo que piense lo que quiera hablar. Se habla de todo: de orden de horarios, de cualquier problema entre hermanos porque alguno no hace bien su encargo, de todo. Nosotros decimos todo lo que hemos pensado y los encargos que tienen que hacerse en casa y en quién hemos pensado para cada uno. Hay que tener en cuenta, no sólo las aptitudes, sino también las ocupaciones personales de cada uno, porque también trabajan o estudian, y están de los nervios. Ellos opinan, dicen qué encargo prefieren y entre ellos se van arreglando. Es muy importante escuchar a los hijos. Nosotros siempre decimos que tenemos 11 hijos únicos, siempre.

Tenemos hasta una secretaria en la asamblea que lo va escribiendo todo, levantamos acta y la colgamos en la nevera para que todo el mundo sepa lo que toca hacer.

Con la obsesión que hemos tenido con las compras y el abastecimiento, ¿Cómo habéis afrontado las compras de supermercado?

Hicimos una macro compra, bueno macro para cualquier familia, para nosotros sólo un poco más de lo normal teniendo en cuenta que sólo para desayunar utilizamos 4 litros de leche. La hicimos el martes 17 y nos llegó al día siguiente. No hemos vuelto a hacer otra compra porque ya no la llevan a casa. Es uno de nuestros hijos el que sale a la calle, uno de los mayores de edad, sale todos los días a comprar el pan y si hace falta, alguna otra cosa. Bueno, pues va todo pertrechado con los guantes, mascarilla y demás, y nada más llegar a casa se lava muy bien las manos, se desinfecta totalmente y nunca toca nada de nada. Somos muchos y tenemos absoluto control con eso.

¿Hay tiempo para el entretenimiento, para el ocio, o estáis demasiado ocupados con el día a día?

El tiempo de ocio también lo tenemos organizado aquí. La verdad es que los hijos mayores son un pilar fundamental porque las chicas, por ejemplo, organizan juegos para los pequeños, todos jugamos a las cartas, juegos de mesa... Bueno, cuando vimos que esto del encierro podría darse, la verdad es que yo me fui con una de las niñas, que es profesora, a comprar al “Teddy” y compramos de todo. Tenemos todo tipo de materiales para hacer miles y miles de manualidades; también juegos variados. Cualquier cosa de material que quieras preguntarme, ¡la tenemos! Además, aquí los Reyes son siempre muy majos además de Magos, pues nos dejan todos los años cosas de deporte. Este año nos dejaron unos juego de bádminton con su red y raquetas, también un arco y flechas súper chulo... Nuestro piso es un primero de 160 m2, no demasiado para 13 personas, pero disponemos de una terraza grande que nos da mucho juego. Allí juegan a la pelota, al baloncesto, pin-pong... así que en ese sentido, muy bien. Y para una actividad más relajada, un sobrino mío les da clases online de guitarra a los pequeños, además de que cada uno también tiene su tiempo, pero todo esto también lo tenemos estructurado dentro de todo el horario del que te he hablado.

Nadie imaginaba que algo así nos podía llegar y, pese a suponer un momento de crisis personal y colectivo, parece que la mayoría está aceptando la necesidad de estar encerrado en casa. ¿Cómo lo afrontasteis vosotros?

Yo creo que en estas crisis, me parece muy importante tener claro que son una oportunidad. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Sacan lo que ya hay. Realmente te digo que para nuestra familia está resultando una bendición este tiempo a nivel familiar.

Nosotros todos los años en verano estamos una semana solos en Dos Aguas, en una casita que nos ceden, la casa Badía. En plena naturaleza sin internet y sin nada, sólo nosotros, una maravilla. Pues esto está resultando parecido porque es un tiempo de recoger velas, un tiempo de mirarse, tiempo de aprender, de mirar al otro, porque muchas veces la convivencia es complicada porque no entiendes por qué el otro actúa de determinada forma. Cuando dedicas tiempo, asumes cómo somos cada uno y aprendes de todos. Dependiendo del suelo que cada familia tenga, eso es lo que crece. Si hay una convivencia difícil, lógicamente será más difícil, pero, gracias a Dios, aquí había muy buena convivencia y realmente te digo que está siendo una maravilla.

Es evidente que el 13 es vuestro número de la suerte y vuestra familia un orgullo, pero si ya os es necesario estar organizados durante el año, en este caso, resultará imprescindible para no caer en el caos...

Para “SoloSomos13” esto en realidad está suponiendo una sobreorganización que crece sobre la base de lo que ya había. Es verdad que lo que es la vida del hogar está muy demonizada; parece que es "el horror" estar en tu casa, y encargarse de las tareas domésticas es horrible, y la vida del hogar como tal, parece que sea, bueno, “el demonio en persona”, cuando realmente es la fuente de alegría. A todo el mundo al que le preguntas: ¿qué es lo más importante para ti?, responde, la familia. ¿Y dónde está tu familia?, en el hogar. El hogar comprende todo, personas y cosas, pero fundamentalmente las personas. Cuando tú tienes un encuentro con tu hogar y realmente abrazas tu historia, tú te comes el mundo completamente.

Has utilizado tu propia experiencia para crear una pequeña empresa que ayuda a otras familias o personas a organizarse. ¿En qué consiste la función de ¿family manager”?

SoloSomos13 supone ayuda a las familias que no saben a quién recurrir y recurren a mí como family manager. Yo simplemente les pongo delante la belleza de su familia. Cogemos las potencias y vemos qué podemos mejorar, qué te hace sufrir, qué es lo que no funciona, pero también las fortalezas.

Ordenamos en función de las personas. Primero la persona ha de encontrar su sitio en el hogar y entonces, ayudas. Partimos de la persona y luego su realidad y su contexto. Yo no entro en tu casa y te ordeno los cajones. A cada tipo de familia hay que adaptarse, trabajar con las herramientas que tienen y ayudarles a cambiar la mirada hacia ellos mismo y su familia.

La familia Sánchez-Tarazaga Álvarez nos lanzan un mensaje claro de ánimo: “Si nosotros podemos, vosotros también”.