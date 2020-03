Ofertas de trabajo a sanitarios: cuidado, muchas son bulos

Desde que el Gobierno decretara el estado de alarma el pasado 15 de marzo por el COVID-19 lo primero que hemos constatado es la falta de personal sanitario para hacer frente a esta importante crisis. Es por ello por lo que el Ejecutivo enseguida movilizó a médicos jubilados o a profesionales recién titulados. A la vez se desencadenó una oleada de ofertas de trabajo para cubrir vacantes y reforzar servicios. Pero ojo porque no todas son reales. Detrás de muchas de ellas hay estafas.

Para distinguirlas lo mejor es acudir a canales oficiales o institucionales y nunca a esos mensajes que te llegan a través de WhatsApp, de Twitter, redes sociales o del correo electrónico ‘de un amigo’. Responder a estos te puede acarrear que se queden con tus datos personales o sensibles destinados a otra finalidad. Son un caldo de cultivo perfecto para hacerse con una base de datos importante que utilizarán en el futuro.

