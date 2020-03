Sanidad compró 9.000 tests que no funcionaban a un productor sin licencia en China

Los tests para detectar casos por coronavirus que ha comprado el Ministerio de Sanidad a China no funcionan adecuadamente. Solamente cuentan con una sensibilidad del 30% cuando deberían alcanzar el 80%. Esto se traduce en que por defecto algunos de los tests dan muchos falsos negativos.

Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha reconocido este hecho ya que uno de los proveedores "hizo un envío de 9000 tests que antes de empezar a usarlos se validaron, lo que nos mostró que las especificaciones de ese lote de test no se correspondían a lo que venía en los certificados de calidad, lo que ha obligado a devolverlos", aseguraba. Nos encontramos en un contexto en el que se calcula que se están realizando un promedio de 15.000 y 20.000 tests diarios, tal y como ha apuntado Sanidad.

Esto supondría un freno en la detección precoz de la enfermedad y en conocer cómo evoluciona "la curva" dados los falsos negativos en los tests. Las pruebas fallidas fueron enviadas, según ha citado Simón, al Instituto de Salud Carlos III y a algunos hospitales, y una vez conocido el error, el Ministerio ha decidido tomar cartas en el asunto. Ha devuelto estos tests obligando a la empresa a que realice cambios de lotes. Y todo tras comprobarse que las validaciones en la partida no concordaban con lo que venía en la certificación de los tests.

Desde Sanidad y después del traspiés, están apostando porque estos tests se produzcan en España. Al menos, una parte de ellos.

Según la versión vertida por la Embajada de China en España, el Ejecutivo no prestó la atención necesaria a sus recomendaciones, dónde ofrecieron a Illa "una lista" que no incluía a la compañía Shenzhen Bioeasy Technology, que ha enviado estos tests defectuosos y que además no cuenta con la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China.

Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de #COVID2019 comprados por #España a #China, informamos de lo siguiente �� — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Además, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha confirmado que efectivamente esos tests cuentan con una "baja sensibilidad" respecto al diagnóstico del coronavirus. Un error con el que Sanidad ha descubierto que dichas pruebas no contaban con las características esperadas.

Simón ha precisado que Sanidad ha conseguido "varios proveedores y varias vías de abastecimiento" de tests rápidos, que "suponen una esperanza importante" y que en breve se dispondrán de 5 millones. Además, las empresas de biotecnología españolas trabajan para que se puedan producir en España.

"Los tests rápidos van a facilitarnos mucho la vida", al permitir identificar casos más leves y a descargar la presión de los laboratorios, que realizan entre 15.000 y 20.000 tests PCR al día.

La defensa de Sanidad a los ataques de la Embajada de China

El Ministerio de Sanidad ha detallado en un comunicado que esta operación, que no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por Illa, se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España.

Además, Sanidad subraya que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) analizó la documentación aportada por la empresa respecto a los estudios clínicos realizados por el fabricante chino, así como se comprobó que no existía ninguna alerta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre este producto.

"Las primeras pruebas del test rápido se realizaron en paralelo en un hospital de Madrid y en el ISCIII y en cuanto se detectó una escasa sensibilidad, se dio orden inmediata de retirada; y se contactó con el proveedor que lo va a sustituir por otro tipo de test", relata Sanidad.