Nacho Peña revela que Florentino Pérez y el Real Madrid tienen ganas de 'vendetta' contra el Atlético: "A Florentino le molesta más perder contra el Atlético que perder contra el Barcelona"
Nacho Peña, colaborador de El Partidazo de COPE, contó analizó cómo está el ambiente en el Real Madrid en vísperas contra el Atlético en Yeda
En el Real Madrid hay ganas de 'vendetta' y 'revancha' de cara a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Según el periodista Nacho Peña en 'El Partidazo de COPE', la dolorosa derrota en el Metropolitano dejó una herida que no solo afecta al vestuario, sino también a la cúpula directiva del club.
La obsesión del presidente
Al presidente Florentino Pérez le "molesta por encima de todo" perder contra el conjunto rojiblanco. Este sentimiento, según el periodista, proviene de la 'vieja escuela'. "Si a Florentino le molesta algo por encima de todo, es perder contra el Atlético de Madrid", aseguró. Por ello, "esos partidos los vive con especial devoción".
Nacho Peña aludió al partido de LaLiga esta temporada en el que el Real Madrid perdió contra el Atlético 5-2 en el Estadio Metropolitano, y fue, de alguna manera, el partido en el empezaron a generarse dudas sobre la figura de Xabi Alonso, "dolió mucho" en la directiva. Ahora, la plantilla comparte ese 'ánimo de vendetta' para 'sacarse esa espina tan dolorosa'.
La sequía de Vinicius
Paralelamente, otro de los focos de atención en la previa del derbi es la situación de Vinicius Jr.. El delantero brasileño atraviesa una mala racha de cara a portería, con '15 partidos sin marcar un gol'. Esta sequía preocupa, ya que se trata de 'un futbolista de élite absoluta y total' y su falta de acierto es 'complicada de defender'.
En este contexto, la 'variante renovación' también juega un papel importante. Según la misma fuente, aunque el 'Madrid quiere que Vinicius siga' y 'Vinicius quiere seguir en el Real Madrid', la realidad es que 'las posturas están muy alejadas'. Es inevitable pensar que una negociación no cerrada 'afecte al futbolista' en su rendimiento sobre el campo.
La solución, sin embargo, 'la tiene el propio Vinicius'. Tal y como mencionó Xabi Alonso en rueda de prensa, el brasileño 'tiene que ser ese tipo que disfrute sobre el terreno de juego', dejando a un lado las polémicas. El equipo necesita que regrese 'ese Vinicius que va, que lo intenta, que no se cansa'.
El club y la afición esperan el regreso de la versión del futbolista que 'estuvo a punto de hacerle ganar el Balón de Oro'. La clave es que vuelva 'el Vinicius que disfruta'. "Si vuelve el Vinicius que disfruta, soy yo el que voy a la puerta de Florentino y le digo, renueva a este tío", sentenció Peña, resumiendo el sentir de un madridismo que echa de menos a su estrella.
