Coronavirus | El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma

4.24h Washington empieza cuarentena hasta el 24 de abril por el COVID-19. La ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, empezó este miércoles una cuarentena por el coronavirus que se alargará hasta el 24 de abril.

La cuarentena decretada por la alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, entró en vigor a las 22.00 hora local (02.00 del jueves GMT). Dos horas antes del inicio de la cuarentena la Alcaldía envió una alerta de emergencia a los residentes en Washington con este mensaje: "QUÉDESE EN CASA. Usted juega un papel crucial en detener la propagación del COVID-19 en DC".

4.10h China vuelve a no registrar ninguna transmisión local de coronavirus pero confirma 67 casos importados. El Ministerio de Salud de China ha informado de que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus este miércoles, la localidad de Wuhan --epicentro del brote-- incluida, mientras que se han confirmado un total de 67 casos importados.

Los casos importados ascienden a 541 en total. De los 67 confirmados este miércoles, doce se han registrado en Mongolia interior, once Guandong, así como seis en Pekín y Fujian. En Shaanxi se han registrado tres, mientras que en Tianjin, Zhejiang, Jiangsu y Yunnan, dos. Por ultimo, se ha reconocido uno en Shanxi, en Jilin y en Henan.

3.22h El gobernador de Nueva York cree que el programa de estímulos económicos será "terrible" para el estado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha señalado este miércoles que el programa de estímulos económicos pactado entre la Casa Blanca y el Senado para hacer frente a la pandemia del coronavirus será "terrible" para el estado.

A su juicio, según cómo se redacte el proyecto de ley, el Gobierno neoyorquino únicamente obtendría 3.800 millones y, aunque "parece mucho dinero" no tiene en cuenta que el estado estima un déficit de ingresos que oscila entre los 9.000 y los 15.000 millones de dólares. Además, las medidas llevadas a cabo en Nueva York contra el Covid-19 ya le han costado al estado 1.000 millones.

2.41h Bolivia declara el estado de emergencia hasta el 15 de abril y cierra sus fronteras por el coronavirus.

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha declarado este miércoles el estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de abril y ha decretado el cierre "total" de las fronteras de la nación andina a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

1.57h El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma.

El Pleno del Congreso ha aprobado de madrugada la prórroga por 15 días del estado de alarma que decretó el Gobierno para hacer frente al coronavirus, pero esta vez ha sido tras un debate en el que el Ejecutivo ha recibido criticas de toda la oposición y no ha tenido el apoyo de los partidos independentistas.

En una sesión plenaria con poco más de cuarenta diputados presentes y 306 votos telemáticos, la ampliación del estado de alerta hasta el 11 de abril ha sido respaldada por los dos partidos que conforman el Gobierno de la oposición, el PSOE y Unidas Podemos, pero también por el PP, Vox, Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, UPN, CC-NC, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe.

En cambio, las formaciones independentistas de ERC, Junts, Bildu y CUP han optado por abstenerse al considerar que las medidas del Gobierno son insuficientes.

21.22h Ana María Heredia, de 73 años, comenzó a tener fiebre. Llamaron al 061, la atendieron en casa, y allí se quedó. Pero la situación empeoró, así que sus familiares la llevaron al hospital Carlos Haya, de donde ya nunca salió: dice el informe del fallecimiento que ha muerto de neumonía y coronavirus, después de que una de las pruebas que le realizaron diera negativo. Puedes leer la noticia completa aquí.

21.13h El Ayuntamiento de Madrid destinará un total de 16 respiradores para el hospital de Ifema, de los cuales cederá 9 pertenecientes a Samur-Protección Civil, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a través de Twitter.

"Acabamos de firmar la cesión de 9 respiradores de Samur para el hospital de Ifema. A ellos se sumarán otros 7, cuya compra realizamos ayer. Saldremos de ésta, Madrid", ha trasladado el regidor a través de la red social.

Además de estos respiradores, el Ayuntamiento ha adquirido 10.000 test rápidos de Covid-19 para sus trabajadores esenciales (Policía, Samur, Bomberos) así como equipos de protección individual (EPI) con una primera dotación de 9 millones de euros.

21.12h El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha comenzado a desarrollar junto con los hospitales madrileños un proyecto para tratar de curar a enfermos con coronavirus a través de la donación de plasma de personas que ya se han curado del virus. Más información aquí.

El total de fallecidos con coronavirus en España es de 3.434. Madrid sigue siendo el foco principal de la pandemia en nuestro país. En Italia, posible punto de inflexión: baja el número de nuevos contagios. La EBAU se hará entre el 22 de junio y el 10 de julio. El Congreso debate el estado de alarma en sesión plenaria.

Estas son las cinco claves sobre el coronavirus que Ángel Expósito te ha contado hoy en 'La Linterna'.

20.46h Francia ha vuelto a anotar más de 200 muertos por coronavirus en un día, lo que eleva a 1.331 la cifra total de fallecidos, de un total de 25.233 casos, casi 3.000 más respecto al martes, según el balance actualizado que ha ofrecido este miércoles el director general de Salud, Jérôme Salomon. Te lo contamos aquí.

20.44h El Congreso de los Diputados ha interrumpido este miércoles a las 20.00 horas la sesión plenaria para aplaudir al personal sanitario que trabaja en la lucha la pandemia del coronavirus. Los representantes políticos se han unido, así, al homenaje a este colectivo que la ciudadanía lleva realizando desde el inicio de la crisis cada día en los balcones de sus casas en donde permaneces confinados. Más información aquí.

19.53h INTERNACIONAL | Los líderes de la UE tratarán este jueves de resolver sus diferencias sobre la respuesta al coronavirus

Los jefes de Estado y de Gobierno mantendrán este jueves una cumbre por videoconferencia en la que tratarán de resolver las diferencias que mantienen al bloque dividido en cuanto a la respuesta económica que debe darse para mitigar el impacto del coronavirus, con los países del norte bloqueando las medidas más ambiciosas que plantean las capitales del sur.

La reunión de los líderes europeos abordará la crisis del Covid-19 desde múltiples ángulos, pero es el plano económico el que sigue generando profundas discrepancias entre las capitales. Las "dos escuelas de pensamiento" enfrentadas, como las describen fuentes diplomáticas, difieren en el enfoque básico: actuar ya con todo el arsenal posible o esperar a conocer en detalle cuáles son las consecuencias económicas para diseñar la recuperación posterior.

19.45h LÍNEA EDITORIAL | La esperanza que sostiene la vida. LEER MÁS

19.39h Unos 11.000 turistas han regresado a España y Exteriores prepara el retorno de otros 5.000

El Ministerio de Asuntos Exteriores y las Embajadas y Consulados han colaborado el retorno de 11.000 españoles desde que comenzaron las restricciones por el coronavirus y están preparando el dispositivo para que regresen otros 5.000 antes del fin de semana, ha informado la ministra, Arancha González Laya, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

19.29h Prisiones convoca 40 plazas de médicos ante la crisis del coronavirus.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha convocado 40 plazas de médicos para las cárceles ante la pandemia del coronavirus, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ante la crisis sanitaria por el COVID-19 y según establece el decreto del estado de alarma, a los aspirantes no se les exige estar en disposición del título que acredite poseer la especialidad de familia y comunitaria o medicina interna

19.12h El Rey mantiene un encuentro por videoconferencia con responsables de abastecimiento.

Han participado en dicho encuentro el director general de Mercamadrid, David Chica; la directora de Estrategia, Teresa Monterio y el director de Infraestructura e Innovación de la plataforma, Gonzalo Reguera.

Desde Mercamadrid, pieza clave en la cadena alimentaria de España se garantiza el suministro a 12 millones de consumidores, en un radio de influencia de 500 kilómetros.

18.59h BARCELONA | La UME desinfecta el entorno de hospitales y de transporte público en L'Hospitalet (Barcelona)

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército han empezado este miércoles a desinfectar zonas de riesgo en el espacio público de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), especialmente en el entorno de hospitales, residencias de ancianos y en el exterior de las paradas de Metro.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha concretado que la alcaldesa, Núria Marín, había pedido por carta a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, el apoyo de la UME para colaborar en las tareas de desinfección de espacios de especial incidencia en la propagación del coronavirus.

18.50h TENERIFE | Veintitrés positivos de Covid-19 en un centro para discapacitados de Tenerife.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que 23 personas relacionadas con el centro para personas con discapacidad Residencia San José, en La Laguna (Tenerife), han dado positivo en las pruebas de coronavirus.

En concreto, se ha confirmado que se han contagiado siete usuarios, trece trabajadores, dos religiosas y un voluntario.

18.13h Italia supera los 7.500 fallecidos tras sumar otros 683 en las últimas 24 horas

Italia ha sumado otros 683 fallecidos así como otros 3.491 casos de contagio en las últimas 24 horas, por lo que el total de fallecidos supera ya los 7.500 mientras que los casos están por encima de los 74.000

Según los datos publicados por Protección Civil, en total en Italia ha habido desde el inicio de la pandemia 74.386 casos y 7.503 fallecidos. Por otra parte, otros 1.036 pacientes han superado la enfermedad Covid-19, lo que eleva el total a 9.362.

17.53h 1.000 euros de multa a Clece por cada día que su plantilla esté sin mascarillas. INFORMA COPE GRAN CANARIA

Un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a la empresa contratada por el ayuntamiento de esta ciudad para prestar asistencia a domicilio a personas dependientes, Clece, a pagar una multa de 1.000 euros por cada día que pase sin que todos los trabajadores de ese servicio tengan mascarillas, guantes, batas desechables y gel desinfectante.

17.52h INTERNACIONAL | Merkel da negativo en la segunda prueba diagnóstica por coronavirus.

La segunda prueba diagnóstica realizada a la canciller alemana, Angela Merkel, para determinar si tiene coronavirus ha dado negativo, según ha informado este miércoles un portavoz del Gobierno alemán.

Merkel entró en cuarentena domiciliaria el domingo por la noche tras ser informada de que el viernes había estado en contacto con un médico que posteriormente dio positivo en coronavirus. El médico había vacunado a la canciller contra el neumococo como medida preventiva.

17.40h INTERNACIONAL | La Autoridad Palestina confirma el primer fallecido en Cisjordania a causa del coronavirus.

La Autoridad Palestina ha confirmado este miércoles el primer fallecido en Cisjordania a causa del coronavirus y ha indicado que se trata de una mujer de unos 60 años.

El portavoz del Gobierno palestino, Ibrahim Melhem, ha indicado además que el total de casos hasta el momento es de 64, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

17.17h | ÚLTIMA HORA. Carmen Calvo da positivo por coronavirus. LEER MÁS. La vicepresidenta ha dado resultado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le fue realizada ayer. La vicepresidenta había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero, a juicio médico, el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo, se le ha repetido la prueba, cuyo resultado se acaba de conocer.

La vicepresidenta evoluciona favorablemente y recibe el tratamiento médico prescrito. La vicepresidenta permanece en la clínica, con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo.

16.59h ECONOMÍA | El Corte Inglés presenta un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y garantiza el 100% del salario. LEER MÁS

El Corte Inglés ha presentado hoy ante el Ministerio de Trabajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acogiéndose a las medidas habilitadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, en el que se declara el estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. El Corte Inglés adopta esta medida por causa de fuerza mayor y con el objetivo de mantener el empleo.

16.57h España pide colaboración científica internacional "Mientras no estemos todos a salvo, nadie lo estará"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido una mayor coordinación internacional contra la epidemia de coronavirus, en el plano económico, en el sanitario y en el científíco. "Hasta que no estemos todos a salvo, nadie lo estará", resume.

En un artículo en 'Washington Post', González Laya defiende que "la comunidad internacional debe estar dispuesta a compartir conocimiento y coordinarse", porque así será más fácil dar con una solución a la enfermedad, y que "los países más duramente golpeados necesitarán la ayuda de otros", ya que "cuanto más apoyo reciban, menos daño difundirán".

16.51h INTERNACIONAL | El presidente de Líbano pide a la población que respete la cuarentena y rece en casa frente al coronavirus.

El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha pedido este miércoles a la población que respete la cuarentena y rece desde casa frente a la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 300 casos y cuatro fallecidos en el país.

En unas declaraciones con motivo del Día de la Anunciación, Aoun ha pedido que "sea motivo de rezo con el objetivo de consolidar la unidad nacional", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

16.47h Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil, positivo por coronavirus. LEER MÁS.

El número dos de la Guardia Civil, el director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, ha dado positivo al Covid-19 y está ingresado, pero en breve será dado de alta y pasará la enfermedad en casa.

Así lo han manifestado a Efe fuentes del instituto armado, que han señalado que el teniente general Ceña, que el lunes cumplió 65 años, se encuentra bien.

16.00h INTERIOR | Más de 1.000 detenidos ya en toda España por incumplir el estado de alarma.

Un total de 1.057 personas han sido detenidas en toda España por incumplir las restricciones del estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según los datos del Ministerio del Interior actualizados este miércoles con las actuaciones de todos los cuerpos policiales, incluyendo policías autonómicas y locales.

En las últimas 24 horas en el conjunto del país se practicaron 129 arrestos y se elevaron 20.225 propuestas de sanción a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Estas propuestas suman ya 123.216 actas si se suman todos los expedientes desde que entrara en vigor el estado de alarma aprobado hace once días, tras el Consejo de Ministros del 14 de marzo.

15.41h CONGRESO | Sigue en directo el arranque del Pleno en el Congreso en el que se vota la prórroga del estado de alarma

15.21h MADRID | Ayuso dice que tomaron medidas antes del 8M porque era "evidente que había un problema de contagio". LEER MÁS

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que desde su Gobierno tomaron medidas días antes de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque era "evidente que había un problema de contagio, que se estaba triplicando".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa telemática, ofrecida por Telemadrid, tras el Consejo de Gobierno. De hecho, ha recordado que tan solo un día después decretó el cierre de los centros educativos.

15.14h VALENCIA | Investigan la virulancia del brote de la residencia de Alcoy, con 26 muertes.

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana investiga a qué se debe la virulencia del brote de coronavirus que afecta a la residencia de ancianos de Alcoy (Alicante), donde ya se han registrado 26 fallecimientos.

15.04h POLÍTICA | Arranca el Pleno del Congreso que vota la prórroga del estado de alarma

También se votarán las medidas económicas aprobadas por el Gobierno.

15.01h INTERNACIONAL | Putin aplaza por el coronavirus la reforma constitucional que le permitirá seguir en el poder hasta 2036

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este miércoles el aplazamiento del referéndum del 22 de abril sobre la reforma constitucional que le permitirá seguir en el poder hasta 2036, como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

14.56 | TRECE y COPE.es ofrecen en directo este viernes la Oración del Papa Francisco por las víctimas del coronavirus

El Santo Padre quiere responder a la pandemia con la “universalidad de la oración, la compasión y la ternura” LEER MÁS

14.55 | Egipto fumiga sus pirámides. LEER MÁS

14.53 | La Guardia Civil multiplica en un día por 4 las sanciones por no respetar el confinamiento en Cantabria

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad advierten del aumento de conductas insolidarias en Cantabria por parte de algunos ciudadanos y frente a las que se está actuando instruyendo propuestas de sanción por incumplimientos de las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma. Muestra de ello es el incremento de las propuestas de sanción que los agentes están interponiendo, que en el caso de la Guardia Civil han pasado de 153 el lunes 23 a 517 ayer martes 24 y también de la Policía Nacional, que levantó 121 actas de sanción el lunes y 150 ayer martes. LEER MÁS Informa COPE Santander

14.52 | Sergio Ramos y Pilar Rubio donan 15.000 kits de detección y más de 250.000 mascarillas. Informa Tiempo de Juego

14.50 | Los obispos españoles lanzan un mensaje de 'esperanza' a toda España

En mitad de una pandemia que afecta a las vidas de miles de personas en el mundo entero, la Iglesia española celebra en el día de la Encarnación de Jesús, la Jornada por la Vida. Este año lleva por título 'Sembradores de Esperanza' y lleva consigo un mensaje complementario debido a la crisis del coronavirus.

14.49 | El Cabildo Catedral de Córdoba destina 100.000 euros para la compra de material sanitario

El Cabildo Catedral de Córdoba va a destinar 100.000 euros a la compra de material sanitario con el fin de ayudar a quienes están sufriendo a causa del coronavirus. De hecho el Cabildo tiene una larga tradición de compromiso en el campo social y en el de la cooperación internacional, y en esta tremenda crisis quiere aportar su granito de arena estando cerca de las necesidades de la sociedad cordobesa. LEER MÁS Informa COPE Religión

14.45 | Una mujer de 80 años denunciada por tenencia de speed, según detalla la Policía, "para la nieta"

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado​ (FFCCSE) siguen teniendo que vivir situaciones asombrosas mientras cuidan y vigilan las calles en el estado de alarma. En esta ocasión la Policía Foral ha interpuesto en Navarra tres denuncias a una mujer de 80 años en la localidad de la Comunidad foral de Villafranca. La primera de ellas por movilidad ilegal, la segunda por realizar actos obscenos y la tercera por tenencia de speed. Además, por si no fuera poco, según detalla la Policía, la droga que tenía era "para la nieta". LEER MÁS Informa COPE Pamplona

14.44 | La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en directo: "Como nos faltan test no puedo asegurar el porcentaje de mortalidad, es algo que ocurre en otras CCAA. Nuestros sanitarios hacen un trabajo ímprobo. Cuando llegue el material sanitario, seguro que hay un alivio"

14.42 | Policía y Guardia Civil alertan de posibles hurtos a pensionistas cuando van al banco

Piden a los mayores que desconfíen de toda persona desconocida que se les acerque LEER MÁS

14.41 | Atropellan a un Guardia Civil en un control por el COVID-19

Ha sucedido en el kilómetro 30 de la A-42, la Autovía de Toledo, a la altura de Leganés LEER MÁS. Informa Álvaro Coutelenq, COPE Madrid

14.40 | Sánchez y otros ocho líderes piden bonos europeos para afrontar la crisis del coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ocho líderes europeos han suscrito una carta dirigida al presidente del Consejo, Charles Michel, en la que reclaman la implementación de un instrumento común para emitir deuda, bonos europeos con los que poder hacer frente a la crisis del coronavirus. LEER MÁS

14.37 | Un asturiano de 15 años dona todos sus ahorros para ayudar a los más desfavorecidos

Senén Sandoval ha cedido casi 1.200 euros al Banco de Alimentos y la ONG Ningún Niño Sin Cenar. "No es mucho, pero es todo lo que tengo", ha dicho LEER MÁS Informa COPE Asturias

14.36 | Alemania supera los 31.000 casos y roza ya los 150 muertos

14.35 | Una residencia de Madrid suma 24 fallecidos, entre ellos dos monjas

Un total de 24 ancianos, entre ellos dos monjas, han fallecido durante la crisis del coronavirus en la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio, en el distrito de Chamartín, y más de una treintena de sus profesionales permanecen en cuarentena por el coronavirus fuera de las instalaciones, han informado fuentes del centro. LEER MÁS

14.30 | Barcelona habilitará cuatro pabellones como hospitales de campaña

14.25 | Finaliza la rueda de prensa

14.20 | Illa, en directo: "Hacen falta más respiradores y estamos haciendo todos los esfuerzos para comprar más"

14.12 | Illa sobre la situaciónde las residencias de mayores: "Son un grupo frágil. Hemos dado órdenes que explican que hay que hacer con ellas en materia de aislamientopersonal, desinfección. Las CCAA ponen todos los medios para que sea. En cuanto a residencia de los fallecidos en la residencia de Chamartín dice que no tiene datos. 24 ancianos, entre ellos dos monjas, han fallecido durante la crisis del coronavirus en la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio, en el distrito de Chamartín, y más de una treintena de sus profesionales permanecen en cuarentena por el coronavirus fuera de las instalaciones, han informado fuentes del centro.

14.11 | Illa, en directo sobre la fabricación de respiradores: "Se trabaja de forma intensa para ampliar la capacidad nacional de equipos"

14.02 | Illa, en directo sobre el aumento de número de fallecidos: "Son cifras duras, el número de fallecidos se ha incrementado, lo hará seguramente durante más días".

14.01 | Illa sobre la manifestación en Madrid del 8M: "Lo que detectamos el 8M se produjo 8 o 10 días antes. Hacia la última semana de febrero se produjo un contagio importante", dice

14.01 | Salvador Illa, en directo: "El gobierno ha repartido unos 6 millones de mascarillas hasta ahora". Mañana dirá a qué CCAA van.

14.00 | Turno para el ministro de Inclusión, Seguridad Sociales y Migraciones, José Luis Escrivá, en directo. Dice que cualquier autónomo que no pueda trabajar ahora tiene derecho a una prestación que el menos llegará a 950 euros. En referencia a los ERTEs, asegura que llevan una exoneración de las cotizaciones sociales, en pequeñas empresas, de 50 trabajadores, sería completa. En las más grandes, baja al 75%.

13.56 | /// ÚLTIMA HORA /// /La EBAU (Selectividad) se celebrará este curso entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria.

Lo ha aprobado este miércoles la ministra de Educación, Isabel Celaá, junto a los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial telemática, donde se ha acordado que "el modelo de examen se ajustará a la excepcionalidad" que supone el actual estado de alarma para no perjudicar al alumnado.

Lo ha explicado Educación en una nota, donde también se ha informado de que se suspenden las pruebas de evaluación diagnóstica de tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO.

13.55 | Salvador Illa, en directo pormenoriza la compra del gobierno. "Tres tipos de mascarillas, test rápidos que serán entregados en marzo y abril, son más de 500 millones de mascarillas las adquiridas, 950 equipos de respiación asistida y 11 millones de guantes.

13.52 | Salvador Illa, en directo: "Es el momento de la solidaridad hoy con Madrid, cuando sea oportuno con otras CCAA"

13.47 Arranca la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa y José Luis Escrivá , ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Illa anuncia que España ha comprado a China material por valor de 432 millones de euros, pagado en su integridad, aclara. "No ha habido confiscación de materiales en las aduanas, hay que acabar con estos bulos. El gobierno apoya acciones de compra de las distintas CCAA. LEER MÁS

132.40 | Una jueza ordena dar protección a los sanitarios de Madrid en 24 horas

La Consejería de Sanidad deberá proveer de manera urgente de estos medios a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud LEER MÁS

12.37 | Ya puedes leer la LÍNEA EDITORIAL DE COPE; Bajo la protección de nuestra Madre

Esta tarde, a las siete y media, españoles y portugueses tendremos la oportunidad de rezar juntos el Santo Rosario por las víctimas de la pandemia, sus familiares y el personal sanitario. La iniciativa ha partido del cardenal Antonio dos Santos, obispo de Fátima, y ha sido apoyada con entusiasmo por la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente, el cardenal Juan José Omella, ha propuesto a todas las diócesis de España que se unan al rezo de esta oración que invoca la protección de nuestra Madre, la Virgen María. El Santo Rosario, que rememora los gozos y los dolores de la vida de la Virgen y de la Pasión de su hijo Jesucristo, es la oración más popular en el orbe católico. Aunque empezó a rezarse en los conventos en el siglo X como oración comunitaria, no fue hasta el siglo XVI, tras la batalla de Lepanto, cuando el Papa San Pio V la instituyó como acción de gracias a la Virgen, si bien su divulgación se debe a la predicación de Santo Domingo de Guzmán. LEER MÁS

13.36 | La explicación de Simón al "negativo no concluyente" de Carmen Calvo

Ayer conocíamos que Carmen Calvo, ha dado "negativo no concluyente" en el test del coronavirus. Calvo lleva hospitalizada por problemas respiratorios desde el pasado domingo por la noche.

Durante la rueda de prensa habitual en la que Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias valoraba así el resultado de la prueba realizada a Calvo. Simón ha afirmado que los tests que se están realizando ahora mismo de PCR cuentan con la capacidad suficiente para detectar los positivos y son muy específicos para localizar, de igual forma, los negativos. Si que es verdad que por diferentes factores "puede haber alguna prueba que no de positivo, siéndolo". Esto, asegura Simón "es muy poco frecuente". LEER MÁS

13.35 | El Papa Francisco y el obispo de Getafe Mons. Ginés Garcia Beltrán, rezan por las víctimas del coronavirus. Ambos actos litúrgicos han sido retransmitidos por TRECE y COPE.es

TRECE y COPE.es, con conexión en la antena de COPE, han conectado este miércoles tras el Ángelus con el rezo del Padre Nuestro del Papa Francisco a las 12h del mediodía por las víctimas del coronavirus: Enfermos, familiares, fallecidos y también una oración por aquellos que desde diferentes vertientes están luchando contra la enfermedad con el fin de procurar un futuro más esperanzador para toda la humanidad. A continuación, ha retransmitido la Bendición con el Santísimo que ha impartido el obispo de Getafe, Don Ginés García Beltrán desde el Cerro de los Ángeles en Getafe (Madrid). LEER MÁS Informa COPE Religión

13.32 | HERRERA EN COPE .- 'Mzungu: Operación Congo', el nuevo programa de Cuatro que te sacará de la rutina. En él se ejecutará un proyecto solidario en una de las zonas más peligrosas del Congo

'Mzungu: Operación Congo', es el nuevo programa de Cuatro que se estrena este miércoles a las 22.45. En él, José Antonio Ruiz se embarca en un proyecto solidario que se tejerá a lo largo de seis entregas en una de las zonas más peligrosas del Congo. Según ha dicho este miércoles en 'Herrera en COPE', se trata de un programa en el que el espectador va de la mano del propio Ruiz y de dos cámaras. "El programa está grabado de forma que nosotros no sabemos qué nos va a ocurrir".

13.31 | Llegan los tests rápidos de COVID-19 sin bajar del coche al Hospital Clínico-Malvarrosa de València

El hospital Clínico-malvarrosa estrena los "auto-tests", de test rápidos de coronavirus sin bajar del coche gracias a la llegada de nuevo material procedente de China. Por el momento van destinados a profesionales sanitarios y personal de riesgo con síntomas. LEER MÁS Informa COPE Valencia

13.30 | Organizaciones y sindicatos de las Fuerzas de Seguridad envían una carta a Sánchez pidiendo protección

Las organizaciones CCOO, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo protección "inmediata y eficaz". En la misiva alertan de que, sin poder aportar datos de las Fuerzas Armada, ya hay "alrededor de 9.000 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que se encuentran afectados o aislados". LEER MÁS

13.21 | Detenida una pareja por robar recetas en las consultas médicas de un hospital de Granada.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una pareja de 20 y 31 años ambos con antecedentes policiales como presuntos autores del robo de recetas, sellos y diversos efectos personales tras acceder a la zona de consultas médicas de un hospital ubicado en la zona norte de la ciudad. LEER MÁS Informa COPE Granada

13.20 | Una funeraria malagueña pone en marcha un libro de condolencias digital

Este libro de condolencias digital “conecta a los presentes en el sepelio con los ausentes al acto", apunta Francisco Guerrero, fundador y CEO de Eternify LEER MÁS Informa COPE Málaga

13.19 | El CIS de Tezanos, anterior a la crisis del coronavirus, da una nueva subida del PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorgaba al PSOE un 31,9 por ciento en estimación de voto, un punto más que el mes anterior y 12,3 puntos por encima del PP, en una encuesta elaborada en la primera semana de marzo, días antes de la declaración del estado de alarma en España por el coronavirus. Según el barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 de marzo pasados, el PSOE obtendría el 31,9 por ciento de los sufragios, seguido del PP, con un 19,6 -un punto LEER MÁS

13.18 | El Papa llama a difundir la cultura de la solidaridad ante la pandemia de coronavirus

El Papa ha llamado a los católicos a promover una cultura de la solidaridad ante la situación de pandemia de coronavirus que evidencia además del peligro de contagio "nuevas amenazas" en un momento en que no "siempre existe una legislación que proteja la vida humana más débil y vulnerable". LEER MÁS Informa COPE Religión

13.17 | ¿Cómo se queda mi sueldo si me aplican un ERTE?

Por regla general, es una situación que suele afectar durante varios meses. Según el economista Gay de Liébana, y tal como nos indicó en el consultorio laboral, legal y económico de COPE, los trabajadores que estén acogidos a un ERTE pasarán en ese caso a no trabajar y a cobrar en base reguladora a lo que establece la ley que corresponde al 70%. Esto ocurrirá durante los seis primeros meses y se trata de la media de 180 días cotizados. A partir del séptimo mes se reduciría al 50%. Así, estos empleados verán una reducción circunstancial de sus ingresos. SEGUIR LEYENDO

13.16 | Nace el primer bebé sano en Cataluña de una madre con coronavirus

Daniela nació el pasado domingo en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Pesó 3,8 quilos y es una bebé completamente sana. Los médicos tuvieron que practicarle una cesárea a su madre, pero no por el coronavirus, sino por un problema obstétrico. Ahora, el padre, la madre y la pequeña están juntos en una habitación aislada para no propiciar el contagio ni en los profesionales ni en otros pacientes del centro. La madre tiene sintomatología leve del COVID- 19. LEER MÁS Informa COPE Barcelona

13.15 | Los electrodomésticos pueden ayudar en la lucha contra el coronavirus

Poner cada día el lavavajillas y la lavadora a media carga son algunos de los consejos para evitar la propagación del virus LEER MÁS Informa COPE Mallorca

13.08 | Así lucha contra el coronavirus un grupo de cantantes y músicos sevillanos

Un grupo de cantantes y músicos sevillanos se las ha ingeniado, para grabar un simpático videoclip, que no está dejando indiferente a nadie y con el que lanza un mensaje de ánimo y esperanza para seguir luchando contra la pandemia del coronavirus.LEER MÁS Informa COPE Sevilla

13.05 | El crucero Diamond Princess, famoso por ser uno de los focos del coronavirus, ya está totalmente desinfectado

El crucero Diamond Princess, amarrado desde principios de febrero en el puerto de Yokohama tras verse afectado por un brote de COVID-19, levó anclas este miércoles y se desplazó a un embarcadero privado tras concluir las labores de desinfección. LEER MÁS

13.00 | En Ibiza se empleará un dron para vigilar que se cumple el confinamiento

La Policía de Santa Eulària des Riu reforzará así el control ante comportamientos inapropiados en la calle LEER MÁS Informa COPE Mallorca

12.59 | El coronavirus obliga al Ayuntamiento de Córdoba a suspender el Mayo Festivo

Se cancela de forma definitiva las Cruces de Mayo y se busca fecha para la celebración de los Patios y la Feria LEER MÁS

12.58 | Termina la comparecencia del Comité de Gestión Técnica de COVID19. Alrededor de la 1.30 comparecerá el ministro de Sanidad, Salvador Illa y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

SIGUE EN DIRECTO la rueda de prensa de los responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica de COVID19:

12.55 | Fernando Simón, en DIRECTO sobre los sanitarios: "No creo que tengan ningún límite moral, se dejan la piel. Me molesta que se pueda insinuar que están llegando a un límite. Sí pueden llegar a un límite físico. Hay una lucha internacional importante por conseguir recursos existentes. España hace trabajo ingente"

12.51 | Fernando Simón, en DIRECTO "Hay cerca de 6 millones de mascarillas distribuidas entre las comunidades. Las CCAA ahora más afectadas son a las que se han distribuido más mascarillas". Dice que el ministro de Sanidad hará anuncios importantes a continuación sobre los test de coronavirus y suministros

12.50 | Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, JEMAD, en directo: "Se ha solicitado material sanitario y test rápidos a la OTAN"

12.45 | Fernando Simón, en DIRECTO sobre el negativo no concluyente en el test del coronavirus a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo: "En ocasiones por diferentes razones, el estado de la muestra, la carga viral u otros factores, puede haber alguna prueba que no de el resultado positivo siendo positivo , es poco frecuente".

12.40 | Fernando Simón, en DIRECTO: "Es dificil saber ahora con los datos que tenemos saber cuándo se llegará al pico, pero todo indica que si no estamos en el pico, nos entramos muy cerca. Las tendencias no nos indican que vayamos hacia atrás, probablemente nos aproximamos al pico. Llegar al máximo de casos y no seguir con medidas sería un flaco favor, hay que mantener la tensión", insiste. LEER MÁS

12.30 | Fernando Simón, en DIRECTO valora los datos de un gráfico de evolución de los fallecidos, es muy desigual entre CCAA "debido en diferencias de grupos afectados". "El incremento diario de fallecidos se ha estabilizado, lo que indica que no estamos lejos del pico".

12.30 | Fernando Simón, en DIRECTO valora los datos: "Se está estabilizando el porcentaje de incremento de nuevos hospitalizados. El uso de las UCI se está estabilizando, también"

12.30 | Fernando Simón, en DIRECTO valora los datos: "Tenemos una movilidad muy reducida, 5/10% de lo habitual, casi completa en los contactos sociales. Se ha conseguido el control de contacto de riesgo de forma importante. El riesgo no está solo fuera, si dentro de una casa una persona inicia síntomas, debe separse de la familia, en una habitación"

12.25 | María José Rallo, secretaria general de Tranasportes, en directo: "En Cercanías, se usó un 10% respecto a un día habitual. En larga distancia de autobuses, una reducción del 93%. En transporte aéreo las operaciones se redujeron ayer cerca de un 90 % respecto a un día equivalente del año pasado"

12.23 | José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, en DIRECTO: "La delincuencia no descansa", dice. Estamos tomando medidas para evitar el robo de pensiones a los mayores. Desconfíen de personas que se les acerquen, pueden ser víctima de un delito como el 'hurto amoroso'. " Si observan conductas contrarias al real decreto no intervengan, llamen al 091"

12.20 | José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, en DIRECTO. "Hay 55 detenidos en los últimos días, 484 desde el estado de alarma. Ha habido además 4 denegaciones de entrada en el aeropuerto de Madrid".

José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en DIRECTO advierte de las estafas en redes sociales.

José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en DIRECTO. "Se han repetido comportamientos insolidarios e irresponsables, ayer hubo 19 detenciones y casi 7000 denuncias por incumplimiento de limitaciones de circulación"

José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en directo; "La Guardia Civil lamenta el fallecimiento de uno de nuestros compañeros, José Antonio Redondo, destinado en comandancia de Madrid", envía su pésame a la familia y lo hace extensivo a quien ha perdido seres queridos estos días.

12.10 | Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, JEMAD, en DIRECTO: "Hoy están desplegados 2.900 efectivos en 135 localidades. Intervendremos "; Se intervendrá en 99 residencias de mayores, aunque el número, como ayer, puede aumentar. Felicita a las FFA por su labor en contrubuir en seguridad de españoles y a todos los colectivos en primera línea en el contacto dario con personas mñas desfavorecidas con esta crisis".

12.07 | Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, en DIRECTO: "El incremento de casos parecido a días anteriores. Los ingresos en UCI, un 18% menor"

12.05 | Comienza la comparecencia del Comité de Seguimiento del Cornavirus, en DIRECTO. Fernando Simón informa de los últimos datos: 3.434 Fallecidos y 47.610 infectados por coronavirus en España

12.03 | LOS FÓSFOROS DE HERRERA EN COPE El aplaudido alegato de una maestra: "Creen que no podemos estudiar otra cosa, ahora ven que lo damos todo"

Este miércoles los oyentes de Herrera han hecho balance de la primera semana de educación a distancia LEER MÁS

12.00 | A esta hora el Papa Francisco nos convoca al rezo de un P adre Nuestro mundial y nos sumamos a ello desde COPE y TRECE.

Al mismo tiempo en el cerro de los Ángeles, en el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán imparte la bendicion, lo puedes seguir en directo en TRECE.

11.57 | ÚLTIMA HORA Madrid suma otras 290 muertes en 24 horas, hasta 1.825 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 290 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 1.825, y representa el 53,15 % de fallecidos en toda España, según los datos que ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Sanidad.

Se han confirmado en la región 14.597 contagios (2.245 más que ayer), 1.150 personas están ingresadas en la UCI (100 más) y ha habido 3.031 curados (740 más que ayer).

11.55 | El principe Carlos de Inglaterra, de 71 años, da positivo por coronavirus.

El Príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha dado positivo en COVID-19, pero se encuentra bien, informó este miércoles su residencia oficial de Clarence House.

El príncipe de Gales, de 71 años, presenta síntomas leves y, "por lo demás, está con buena salud", mientras que su mujer, la duquesa de Cornualles, ha dado negativo, añadió la residencia oficial. LEER MÁS

11.50 | Barcelona y Castellón son las ciudades españolas con mayor reducción de contaminación durante el confinamiento

Las emisiones de dióxido de nitrógeno se han reducido en un 76% en Castellón superando a Madrid donde han disminuido en un 73% LEER MÁS Informa COPE Castellón

11.45 | Te proponemos 10 libros para pasar mejor la cuarentena en casa, elegidos por diez autores

Destacados escritores actuales nos recomiendan lectura para estos días de confinamiento por el coronavirus DESCÚBRELOS AQUÍ

11.38 | ÚLTIMA HOR A España registra 47.610 casos y 3.434 fallecidos, 738 más que ayer. España ya supera de esta manera en número de muertos a China . En Madrid hay 14.597 casos y 1.825 fallecidos VER MAPA

Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 3.166 pacientes en la UCI y 5.367 personas que ya se han recuperado del COVID-19.

11.35 | Torra alerta de que el pico de contagios puede no llegar hasta finales de abril

El presidente de la Generalitat, ha alertado de que el pico de contagios de coronavirus puede no llegar hasta finales de abril, lo que supondría que la estabilidad se comenzaría a recuperar en el mes de junio.

Lo ha dicho en la comparecencia por videoconferencia ante los presidentes de los grupos del Parlament para informar sobre la evolución del coronavirus en Cataluña y las medidas que está adoptando el Govern, en la que ha explicado que algunas de las proyecciones que hacen los expertos y con las que trabaja el Govern es que el pico de contagio se alcance a finales de abril: "Habríamos entrado en una situación parecida a la que ha vivido Italia".

11.34 | Vox anuncia su apoyo a la prórroga del estado de alarma

El grupo parlamentario de Vox ha anunciado que va a dar su apoyo a la prórroga del estado de alarma por otros 15 días en la votación que tendrá lugar en el Pleno del Congreso a última hora de ese miércoles.

Hasta ahora los de Santiago Abascal se habían limitado a explicar que su intención era respaldar aquellas medidas que considerasen oportunas y rechazar las que no, pero finalmente han adelantado que votarán afirmativamente ante la autorización solicitada por el Gobierno para ampliar el estado de arlama. LEER MÁS

11.33 | BOLSA A esta hora el Ibex se encuentra en los 6780

11.16 | Cáritas Badajoz se vuelca con las personas sin hogar para protegerlas del coronavirus

En apenas unas horas, el Ayuntamiento de Badajoz, en coordinación con la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno, ha habilitado el polideportivo Las Palmeras para alojar a personas sin hogar. Con esta medida, se pretende proteger de la pandemia del coronavirus a quienes están expuestos a la enfermedad al vivir en la calle, tanto en Badajoz como en otras localidades extremeñas. Frente a la grave situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, desde Caritas Diocesana de Mérida-Badajoz quieren mostrar su compromiso con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Informa COPE Religión

11.15 | Marlaska confía en levantar algunas medidas del confinamiento a partir del 12 de abril

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este miércoles un plus de "energía, responsabilidad y fuerza" a los ciudadanos porque vendrán datos malos de la epidemia de Covid-19 pero espera que la tendencia se revierta a finales de esta semana y, además, también confía en que a partir del 12 de abril se puedan "alzar algunas medidas" ligadas al confinamiento generalizado de los ciudadanos.

Grande-Marlaska ha asegurado que es "prematuro" decir todavía si habrá que alargar o no la cuarentena ligada al estado de alarma, pero a continuación se ha remitido al escenario que barajan las autoridades médicas y científicas que asesoran al Gobierno. LEER MÁS

11.10 | La amenaza de un independentista a Miquel Iceta:"Vía Laietana os parecerá una broma"

También advierte que “cuando esto acabe os tocará a vosotros temblar” Informa COPE Barcelona

11.05 | A esta hora la ministra de Educación trata con las Comunidades Autónomas qué va a pasar con el curso escolar.

11.04 | En el día que la Iglesia celebra la Anunciación del Señor, una fecha que coincide con el 25º aniversario de la Enciclica Evangelium Vitae sobre el valor de la vida humana, el Papa Francisco ha vuelto a recordar durante la audiencia a todos los que arriesgan su vida durante la pandemia del coronavirus. LEER MÁS

11.00 | A esta hora puedes seguir la misa en Trece y en COPE.ES

11.00 | Carlos Herrera se pone una camiseta 'vintage' del Betis para hacer el programa desde casa

El comunicador ha compartido la divertida imagen a través de las redes sociales y COPE.es LEER MÁS

10.58 | El personal de Urgencias del Hospital General de Albacete, desesperado por el coronavirus

Se sienten desbordados ante la situación que lleva a la gente a esperar en los pasillos o en el suelo hasta tres días para recibir una cama. Informa COPE Albacete PINCHA PARA VER EL VÍDEO

10.50 | La Iglesia Católica en Cuenca pone en marcha varias iniciativas para seguir cerca de sus fieles. La diócesis de Cuenca está utilizando las redes sociales para estar muy cerca de sus feligreses LEER MÁS Informa COPE Religión

10.45 | La emocionante carta de una enfermera que cuenta los sacrificios de una pareja de sanitarios. Emocionante carta de una enfermera que cuenta todo lo que la crisis médica está costando en lo personal a esta personas LEER MÁS Informa COPE Gran Canaria

10.40 | Rufián confirma que ERC se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma e insiste en parar todo el país. Por su parte el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha recordado que su partido apoyará en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles la prórroga hasta el el próximo 12 de abril porque "las medidas de aislamiento tienen que mantenerse". Vox votará a favor y la CUP se abstendrá.

10.30 | El Gobierno prorroga indefinidamente la prohibición de vuelos desde Italia, pero permitirá repatriar españoles-. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una orden ministerial por la que se prorroga, sin fecha límite, la prohibición de vuelos directos entre Italia y España, aunque se abre la puerta a permitir vuelos para repatriar españoles y residentes en España, según acordó el martes el Consejo de Ministros.

"Dado que la situación continúa siendo crítica, conviene mantener restringida la llegada de vuelos procedentes de Italia, con las excepciones previstas por el Consejo de Ministros", dice la nueva orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Gobierno acordó el 10 de marzo, entre las primeras medidas para intentar controlar la epidemia de coronavirus, la prohibición de vuelos directos entre Italia y España, pero esa prohibición expiraba a las cero horas de este miércoles 25.

10.25 | El Gobierno andaluz ha ofrecido a la Comunidad de Madrid respiradores para la atención de los numerosos pacientes contagiados por coronavirus que existen en esa región y ha considerado que el Ejecutivo nacional, como mando único, debe liderar una gran compra de material en mercados exteriores y la solidaridad entre las comunidades autónomas.

10.22 | Siguen creciendo las muertes y los contagios por coronavirus en España, que se sitúan por encima de los cuarenta mil, con hospitales al borde del colapso, cuando se cumple la undécima jornada desde la declaración del estado de alarma que este miércoles con toda probabilidad se prorrogará hasta el 11 de abril.

10.21 El CONGRESO convalida hoy los decretos leyes aprobados por el Gobierno con medidas económicas frente al impacto del coronavirus, como los avales públicos de 100.000 millones de euros, la agilización de la regulación temporal de empleo o la extensión del cobro del paro. Además de la convalidación de los decretos económicos para paliar las consecuencias sociales de la pandemia del coronavirus, el Congreso debate la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 11 de abril.

10.20 | La funeraria de Madrid retoma la recogida de fallecidos con coronavirus . La funeraria del Ayuntamiento de Madrid retoma este miércoles la recogida de fallecidos con coronavirus tras interrumpirla la víspera debido a la falta de material de protección para los trabajadores que, finalmente, ha suministrado el Gobierno autonómico. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado, en una entrevista en Onda Cero que la funeraria retoma su actividad al completo. Además, ha señalado que la conversión del Palacio de Hielo en morgue no tiene que ver con la suspensión de la recogida de los fallecidos con COVID-19, sino con la capacidad de la funeraria, dado que se ha duplicado el número de fallecidos en Madrid, lo que está provocando saturación en crematorios y cementerios. LEER MÁS

10.20 | Alquila a sus perros “para pasear humanos” en pleno estado de alarma. La Guardia Civil de A Coruña localizó a un hombre, que se enfrenta a una multa de hasta 5000 euros Informa COPE Coruña

10.15 | HERRERA EN COPE Un empresario español en China dice que Sanidad erró al unificar los encargos de mascarillas. Ángel Díaz Bárcena ha dicho que no es muy difícil conseguirlas, el problema es que hay que pagar por adelantado LEER MÁS

10.14 | Con mas de 40.000 infectados y cerca de 3.000 muertos en España todavía no hemos alcanzado el pico. Los recuperados se acercan a los 4.000. En Italia ha vuelto a crecer el número de fallecidos, pero en China, en Wuhan, epicentro de esta crisis, ya no se registran contagios locales, solo importados, 47.

10.10 | Te recordamos que a las 11 puedes seguir la MISA en cope.es y en TRECE

10.05 | HERRERA EN COPE: "No se puede permitir que los sanitarios no tengan el material necesario para protegerse". Es el mensaje lanzado por Antonio Zapatero, el director del hospital de campaña montado en IFEMA, en Madrid. Y es que el 14% del total de infectados en España son sanitarios. Zapatero además insistia en que "lo peor esta por llegar"

10.04 | REINO UNIDO Se prevé que Boris Johnson ordene el cese de las obras y construcciones no esenciales. Están trabajando y sin protección en todo el país. Hoy en el metro de Londres hay 500 agentes intentando que no acceda quien no vaya a hacer un desplazamiento “esencial”. Además, un estudio de la Universidad de Oxford asegura que más de la mitad de los británicos ya estarían contagiados de coronavirus. Infiorma Paloma G Ovejero, corresponsal en Londres de COPE.

10.03 | TELEVISIÓN El emotivo gesto de Antonio Banderas con sus 180 trabajadores: "Puedo aguantar la que se me ha venido encima". Antonio Banderas confesó en 'El Hormiguero' tener a 180 personas en nómina sin trabajar, a pesar de ello sigue cuidando de sus trabajadores LEER MÁS

10.02 | TELEVISIÓN El gesto solidario que Sergio Ramos ha desvelado en 'El Hormiguero': "Todos podemos ayudar de cierta manera". Así lo ha confesado Sergio Ramos en 'El Hormiguero', donde el fubolista del Real Madrid también ha afirmado que ha participado el club y sus compañeros LEER MÁS

10.OO Los compañeros del guardia civil fallecido por coronavirus llevan una cesta de la compra a la viuda. Francisco Javier Collado, de 38 años de edad, fallecía el pasado viernes por coronavirus. Realizaba su trabajo en la prisión de Herrera de La Mancha. LEER MÁS Informa COPE Ciudad Real

9.51 | El Gobierno cuela a la OTAN que la pandemia del coronavirus en España empezó el día después del 8M. El Ejecutivo sostiene en su petición de ayuda que el virus comenzó a propagarse de forma indiscriminada por España el lunes 9 de marzo LEER MÁS

9.50 | ¿Vas a preparar la comida de hoy? Hoy en nuestra sección de 'Recetas de cocina para el aislamiento', te proponemos hacer 'Bacalao con tomate y pimiento asado', un plato muy típico de estas fechas. ¡Todo un clásico! En esta ocasión, con Pilar Fernández Carrillo, directora de Comunicación del Grupo COPE, toda una experta en cocina. Los ingredientes son sencillos: bacalao, tomate frito y pimiento morrón. Un plato de toda la vida, barato y perfecto para ofrecer una receta deliciosa a tu familia estos días de confinamiento.PINCHA AQUÍ PARA VERLO

9.47 | Los médicos denuncian ante el Supremo para que llegue material de protección a los hospitales . Batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos son algunos de los elementos que deben proporcionarse LEER MÁS

9.44 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera completo: "Iglesias, que le quitaba el sueño a Sánchez, puede ser presidente accidental del país". El comunicador analiza la petición de ayuda del Gobierno a la OTAN, en la que dice que el coronavirus empezó el 9 de marzo LEER MÁS

9.43 | TELEVISIÓN Los concursantes de Supervivientes animan a los espectadores a quedarse en casa. Desde Honduras, los concursantes del reality son conscientes de la situación del país en estos momentos, por eso han querido mandar ánimos LEER MÁS

9.40 | HERRERA EN COPE: Ángel Expósito : "¿Y cómo están en los centros de personas con discapacidades, sus cuidadores?" LEER MÁS

9.35 | HERRERA EN COPE El director del hospital de IFEMA: "El coronavirus nos muestra una situación clínica nunca vista antes" LEER LA ENTREVISTA COMPLETA

9.30 | Las Bolsas celebran la aprobación del billonario plan de estímulo en Estados Unidos. Las Bolsas asiáticas han cerrado hoy con ganancias de hasta un 8 por cineto en el índice Nikkei de Tokio, que suma ya una revalorización del 17,5 por ciento en dos días. En Europa, la sesión comienza con signo positivo. Ayer las Bolsas europeas cerraron con fuertes subidas en la confianza de que surtan efecto las últimas medidas de estimulo económico que han lanzado los bancos centrales y los gobiernos de medio mundo. Medidas fiscales y medidas financieras. Hoy los mercados estiran un poco más los números verdes.

La Bolsa de Francfort, que ayer se disparó un 11,5 por ciento, ha abierto hoy con alza de un 3 por ciento. Esta mañana se conocerá el índice IFO de clima empresarial en Alemania, una referencia importante. Dentro de casa, el índice Ibex 35 arranca la sesión en 6.940 puntos, con alza de un 3,3 por ciento. Ayer ganó cerca de un 8 por ciento y firmó su mejor sesión de los últimos diez años. Informa Fernando Mañueco. LEER MÁS

9.20 | Ángel Díaz Bárcena, empresario español en China, en DIRECTO sobre España: "Hasta el momento el dinero por adelantado no está llegando, es el principal problema, antes el problema era que no se había encargado este trabajo a la gente que estábamos en China"

9.19 | Ángel Díaz Bárcena, empresario español en China, en DIRECTO sobre la crisis de las mascarillas: "China cubre su mercado interior y da para exportar, el problema son los mecanismos de gestión de los diferentes países"

9.18 | HERRERA EN COPE.-. Ángel Díaz Bárcena, empresario español en China, en DIRECTO: "Conseguir mascarillas en China no es difícil que te las vendan, pero te tienen que pagar por adelantado. Ahora mismo son como el oro"

9.18 | UE cierra la compra de material sanitario para enviar a España y otros países La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que se ha cerrado la compra de material sanitario y se han cubierto las necesidades planteadas, por lo que España y los otros estados de la UE podrán acceder a ese material y distribuirlo entre sus hospitales.

9.17 | Corea del Sur experimenta un aumento de los casos por coronavirus y cifra en 100 los nuevos contagios. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur ha anunciado hoy que se ha producido un repunte de los casos de coronavirus, alcanzando los 100 contagios, por lo que el total de afectados en el país asciende a 9.137.

Las autoridades sanitarias del país asiático han informado a su vez de seis nuevas muertes, lo que supone un total de 126, según ha precisado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Hasta el momento, 3.730 pacientes se han recuperado del coronavirus, mientras que 5.281 están recibiendo tratamiento.

Mientras que los casos en Daegu y Gyeongsang del Norte, los dos epicentros del virus en el país, se han mantenido estables este miércoles, con 14 y cinco respectivamente, el número de contagios en Seúl y las regiones vecinas ha crecido con respecto a jornadas anteriores, registrando 35 casos nuevos y acumulando un global de 776 infecciones.

9.16 | CHINA No registra ninguna transmisión local de coronavirus pero confirma 47 casos importados. El Ministerio de Salud de China ha informado de que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus este martes, la localidad de Wuhan --epicentro del brote-- incluida, mientras que se han confirmado un total de 47 casos importados.

Las autoridades sanitarias han agregado que este martes se han confirmado cuatro muertes a causa del Covid-19, tres de ellas en Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan. En este municipio han tenido lugar dos de ellas. Hasta el momento, China ha confirmado 3.281 muertes por el coronavirus y un total de 81.218 casos. España se acerca al de China con casi 3000 fallecidos y 40.000 contagiados.

Los casos importados ascienden a 474. De los 47 confirmados este martes, 19 se han registrado en Shaghái, cinco en Pekín y Guandong, cuatro en Tianjin y Fujian, dos en Mongolia interior, Jiangsu y Sichuan, mientras que Jilin, Zhejiang, Shangdong y Shaanxi han informado de uno.

9.15 | COPE ABRE HOY DE NUEVO SU CONSULTORIO MÉDICO A LAS 12.00 HORAS. - El doctor Esteban Pérez Almeida responde a sus dudas sobre el coronavirus… Ya puede enviar sus dudas y preguntas sobre el Covid-19 al correo electrónico PARTICIPACIÓN@COPE.ES

9.10 | Desde esta medianoche están confinados los 1300 millones de habitantes de la India.

9.05 | El número total de víctimas en España se acerca al de China con casi 3000 fallecidos y 40.000 contagiados.

9.00 | HERRERA EN COPE Te cuenta las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España

Primera: El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a pedir ayuda urgente a la OTAN. ¿Qué es lo que pide el Ejecutivo?En una carta del ministerio de Defensa pide apoyo a nuestros socios de la Alianza Atlántica por falta de material sanitario. Casi 2 millones de mascarillas, más de medio millón de pruebas rápidas y 500 respiradores. Además de guantes, máscaras, gafas y diverso material de protección. En esta carta enviada a la OTAN el Gobierno fija la fecha de inicio de la pandemia en España el 9 de marzo, justo un día después de la manifestación del 8-M. El Congreso va a sacar hoy adelante la prórroga del estado de alarma.

Segunda clave: La falta de material de protección es una de las causas de que tengamos el mayor número de sanitarios contagiados... Suponen en este momento casi el 14 % de los infectados en España. En total 5400. En Salamanca ha muerto una doctora de 58 años que se había aislado en su casa al notar los primeros síntomas de la enfermedad. Es la segunda sanitaria fallecida. El número total de víctimas en España se acerca al de China con casi 3000 fallecidos y 40.000 contagiados.

Tercera clave.- El Gobierno no descarta dar por cerrado el curso académico. Hoy se reúne la ministra de Educación, Isabel Celáa, con las Comunidades Autónomas. Sobre la mesa la opción de cerrar el curso escolar en este mes de marzo y el futuro de las pruebas de acceso a la universidad que debían celebrarse en junio. La ministra y los consejeros autonómicos van a decidir el nuevo calendario y cómo quedará la selectividad.

Cuarta clave…Vuelve a crecer en Italia el número de muertos… Después de dos días consecutivos de descenso en las últimas 24 horas han fallecido 743 personas en el país transalpino, que elevan el total a 6.900. A pesar de este mal dato ha vuelto a bajar el número de nuevos contagios. La OMS anuncia que Estados Unidos será el próximo epicentro de la pandemia mientras Trump anima a ira a trabajar. Y desde esta medianoche están confinados los 1300 millones de habitantes de la India.

Quinta clave.- El doctor Esteban Pérez Almeida responde a sus dudas sobre el coronavirus… Abre el consultorio a las 12. Ya puede enviar sus dudas y preguntas sobre el Covid-19 al correo electrónico PARTICIPACIÓN@COPE.ES

8.55 | El Gobierno baraja librar del pago del alquiler a los afectados por la crisis. El Gobierno baraja aprobar en un próximo Consejo de Ministros suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica por parte del Estado de hasta el 100 % para los propietarios de los inmuebles en alquiler.

8.53 | Antonio Zapatero, director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO: "Lo que hace la gente en España, dignifica a nuestro país"

8.53 | Antonio Zapatero, director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO sobre el contagio personal sanitario: "No se dipone de material adecuado, es algo que no se puede permitir, en Ifema lo tenemos de momento".

8.53 | Antonio Zapatero, director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO: "No ha llegado lo peor. Todavía nos queda una semana en la que número de casos sea superior a los pacientes que se den de alta. A partir de ahí se baraja que las altas sean superiores a los ingresos, esperemos que sea así en dos- tres semanas"

8.50 | Antonio Zapatero, director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO: "Estamos trabajando en las conexiones de oxígeno, porque se consume mucho, los pacientes lo necesitan a niveles altos"

8.50 | Antonio Zapatero. Director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO. "La idea es abrir 650 camas entre jueves y viernes, para tener en torno a mil pacientes ingresados este fin de semana"

8.46 | Antonio Zapatero. Director del hospital levantado en IFEMA, en DIRECTO: "Nada es comparable con esto, en lo que a medicina se refiere. En el 70% de los pacientes tienden a la curación por su sitema inmune. Pero otro prodiuce inflacmación en pulmones que se interpone en el paso del oxígeno a la sangre y se compromete su situación clínica".

8.45 | CARLOS HERRERA, en DIRECTO : "El gran problema de España es la falta de material sanitario"

8.30 | HERRERA EN COPE: La tertulia del programa; "Me alarma que seamos el primer país con sanitarios contagiados. No estamos conociendo toda la verdad, ha fallado la recentralización, el mando único no ha sabido gestionar, no se podíoa quitar de en medio a las CCAA"

8.10 | HERRERA EN COPE A partir de las 8.45 podrás escuchar en directo a Antonio Zapatero. Director del hospital levantado en IFEMA

8.05 | HERRERA EN COPE Ya puedes escuchar el comentario de Juanma Castaño: "¡Bravo por Saúl Craviotto!" ¿Sabes cuál fue la reacción ayer de Saúl Craviotto, el que iba a ser nuestro abanderado en Tokio, cuando supo que no va a haber Juegos Olímpicos este verano? Te lo cuenta Juanma Castaño en su comentario de hoy en 'Herrera en COPE' LEER MÁS

8.03 | HERRERA EN COPE.- Ya puedes escuchar el comentario de Carlos Herrera: "Qué suerte tiene el gobierno que sabe que el coronavirus comenzó el 9 de marzo" En breve tendrás ampliación

8.00 | 25 de marzo de 2020, amanece el día 11 del aislamiento. Un tercio de la población mundial está contagiada

5.46h China no registra ninguna transmisión local de coronavirus pero confirma 47 casos importados. El Ministerio de Salud de China ha informado de que no se ha registrado ningún caso de transmisión local de coronavirus este martes, la localidad de Wuhan --epicentro del brote-- incluida, mientras que se han confirmado un total de 47 casos importados.

Las autoridades sanitarias han agregado que este martes se han confirmado cuatro muertes a causa del Covid-19, tres de ellas en Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan. En este municipio han tenido lugar dos de ellas. Hasta el momento, China ha confirmado 3.281 muertes por el coronavirus y un total de 81.218 casos.

5.02h Corea del Sur experimenta un aumento de los casos por coronavirus y cifra en 100 los nuevos contagios. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este miércoles que se ha producido un repunte de los casos de coronavirus, alcanzando los 100 contagios, por lo que el total de afectados en el país asciende a 9.137.

Las autoridades sanitarias del país asiático han informado a su vez de seis nuevas muertes, lo que supone un total de 126, según ha precisado la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Hasta el momento, 3.730 pacientes se han recuperado del coronavirus, mientras que 5.281 están recibiendo tratamiento.

4.19h La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que es difícil adquirir material sanitario fuera de España aunque trabaja en ello "sin descanso y a contrarreloj" y se compromete a cederlo a otras autonomías cuando la capital supere la ola de contagios de coronavirus que sufre.

3.02h El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado este martes a última hora un decreto que establece multas de entre 400 y 3.000 euros y penas de hasta cinco años de cárcel para todos aquellos que violen la cuarentena establecida para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

"La violación intencionada de las prohibiciones establecidas para las personas sujetas a cuarentena tras dar positivo del virus será castigada", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

2.27h La Delegación del Gobierno en Ceuta ha anunciado que a partir de esta noche la compañía aérea Hélity ha reanudado los vuelos con hospitales de Andalucía para el traslado de pacientes de radioterapia que necesitan tratamiento.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que estos vuelos se habían tenido que suspender como consecuencia de las medidas restrictivas impuestas por el coronavirus y la declaración del estado de alarma.

1.48h Desde el 5 de marzo, la Comunidad de Madrid ha autorizado la contratación de 2.278 profesionales para reforzar las plantillas de las residencias públicas de personas mayores que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

El objetivo es atender las necesidades derivadas de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en nuestra región.

En concreto, a través de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda y Función Pública, se ha facilitado la incorporación de 56 médicos, 968 técnicos en cuidados de enfermería, 323 enfermeros, 620 auxiliares de servicios, así como otras categorías profesionales, detalla la Comunidad de Madrid en un comunicado.

1.00h El Gobierno de Canarias estudia reducir aún más los vuelos entre islas y las conexiones aéreas todavía autorizadas entre esta comunidad autónoma y el resto de España, según ha comunicado este martes el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, al ministro José Luis Ábalos.

Hace una semana, la conectividad aérea de Canarias fue drásticamente recortada a petición del Gobierno de Ángel Víctor Torres para intentar frenar la propagación del coronavirus: de un promedio de 115 rutas diarias de ida y vuelta con la península se pasó a 17, y los 200 vuelos entre islas quedaron limitados a 18.

22.28h Instituciones Penitenciarias ha comenzado a repartir entre las distintas cárceles 40.000 mascarillas remitidas por el Ministerio de Sanidad, en tanto que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desinfectando los centros que así lo solicitan.

Así lo ha informado esta noche la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en un comunicado donde explica que cinco cárceles están fabricando mascarillas.

También recuerda que una mujer de 78 años ha sido la primera presa víctima del coronavirus. Estaba ingresada en la cárcel de Estremera (Madrid), fue evacuada al hospital de Arganda del Rey el pasado sábado y hoy han comunicado su fallecimiento.

22.10h El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus ha aumentado a 516 al haberse registrado 177 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, casi el doble que el lunes (94), al tiempo que se han registrado 2.073 positivos nuevos.

Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, estos 2.073 positivos nuevos de coronavirus en Cataluña elevan la cifra total de contagiados a 9.937.

Del total de afectados por el coronavirus en Cataluña, 781 personas se hallan en estado grave y 1.524 son profesionales sanitarios.

En cuanto a la situación en Igualada, el departamento de Salud ha informado de que hay 306 positivos de coronavirus, de los que 140 son profesionales sanitarios, y que han muerto 41 personas.

Desde el inicio de la pandemia en Cataluña se han contabilizado hasta la fecha un total de 1.274 altas hospitalarias de personas diagnosticadas con coronavirus.

SI QUIERES CONOCER LAS ENTRADAS ANTERIORES DE ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ