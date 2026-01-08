"Hay pocas estrellas que curren, es definitivo arriba y trabaja en defensa como el que más, es un jugador más completo que Vinicius, es la estrella de Brasil"

El rendimiento de Raphinha en el FC Barcelona ha sido objeto de debate en el programa 'El Partidazo de COPE', donde el colaborador Guille Uzquiano ha ofrecido una defensa apasionada del jugador. Uzquiano considera que el brasileño es uno de los futbolistas que más ha mejorado bajo la dirección de Hansi Flick, junto a otros nombres como Eric García o Ferran Torres, quien le ha quitado el sitio a Lewandowski. Puedes escuchar más análisis sobre los fichajes y renovaciones en el último programa.

Un jugador infravalorado

Para Uzquiano, Raphinha es un "jugador infravalorado" en el "imaginario colectivo" de aficionados y prensa. Sostiene que otros futbolistas como Julián Álvarez o su compatriota Vinicius reciben más atención mediática sin tener el mismo nivel de rendimiento que el extremo azulgrana.

Para mí están entre los 5, 6, 8 mejores jugadores del mundo"

El análisis va más allá, y el periodista lo sitúa en la élite mundial. "Para mí están entre los 5, 6, 8 mejores jugadores del mundo, y creo que no tiene esa consideración", afirmó. Esta opinión concuerda con la queja que el propio Flick expresó públicamente al no ver a su jugador entre los nominados a los premios individuales de la pasada temporada, a pesar de su gran papel en la Champions League.

EFE Raphinha del Barcelona celebra el gol del 4-0 durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic Club en Yeda, Arabia Saudita.

Sacrificio y trabajo como señas de identidad

Uno de los aspectos más destacados por Uzquiano es su compromiso defensivo, una cualidad poco común en futbolistas de su perfil. En partidos clave, como los de la Supercopa de España, se ha visto cómo su esfuerzo "da ejemplo al resto de compañeros". Esta capacidad para ser "definitivo arriba y luego trabajar en defensa como el que más" lo convierte en una pieza fundamental.

Hay pocas estrellas que curren"

La comparativa con otros jugadores también fue un punto central. Uzquiano declaró que "Raphinha es un jugador más completo que Vinicius" y no dudó en calificarlo como "la estrella de Brasil". Esta valoración choca con la percepción general, pero el periodista la sustenta en su rendimiento y regularidad, una opinión que se alinea con la de otros expertos que ven en él un activo clave para el Barça.

EFE El delantero brasileño del FC Barcelona, Raphinha, durante el entrenamiento abierto al público, que realiza la plantilla barcelonista en el Estadio Johan Cruyff

La importancia de su posición

Finalmente, en el debate de 'El Partidazo de COPE' se subrayó que el rendimiento de Raphinha es óptimo cuando juega en su sitio natural. Ha quedado claro que hay una "diferencia muy grande" cuando se le ubica en la banda, donde explota su velocidad y regate, en comparación a cuando actúa de mediapunta por el centro, una posición en la que "no funciona para nada".