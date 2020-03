El doctor Bonaventura Clotet ( Barcelona, 1953), uno de los científicos más reputados en la investigación del VIH, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que "la situación actual es muy dramática" en lo que respecta al coronavirus en España, pues la Sanidad está colapsada y aún no se ha doblegado la curva de contagiados y fallecidos. "Normalizar la vida lleva como dos meses y medio", ha apuntado en relación a lo sucedido en China.

"Si no hacemos estas medidas tan estrictas no va a acabar nunca -el coronavirus- y va a ser muy difícil recuperar la economía y todo lo derivado de ello", ha sentenciado. En este sentido, ha dicho que "las medidas deberían ser más estrictas" para frenar la curva

Clotet ha dicho que los estudios científicos que ha liderado contra el VHI le han permitido generar una investigación para otras enfermedades como el coronavirus. "Tenemos la suerte de que estamos intercambiando mucho conocimiento" a un tiempo récord, ha dicho.

En este sentido, ha adelantado que la semana que viene ensayarán in vitro combinaciones de fármacos. Como ejemplo de lo que hay que buscar ha puesto la PrEP, que es el tratamiento diario con medicamentos contra el VIH que reciben las personas seronegativas, pero expuestas a riesgo de contraer la infección por ese virus, con el fin de reducir la posibilidad de contraerla.

"Hay que hacer estudios observacionales que permitan demostrar que se puede hacer prevención y otros para tratamiento", ha señalado, aunque ha advertido de que el tratamiento es "complejo".

A este respecto, el científico ha llamado a que no se repita el "error" que se cometió con el sida. Y es que, "los fármacos que van apareciendo se dentinan a personas ya muy evolucionadas, y en ese contexto probablemente poco se puede hacer. Hay que también ensayarlo en etapas iniciales, que es cuando se va a frenar la evolución", ha explicado.

LA CLOROQUINA Y LA VACUNA

Sobre la posible eficacia de la cloroquina para combatir el COVID-19, un fármaco que se utiliza en el tratamiento y la prevención de la malaria y de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus, ha dicho que "es bastante seguro", pero que lo están ensayando. "Hay que tener los resultados", ha dicho.

En lo que respecta a la vacuna contra el coronavirus, ha explicado que tardará meses porque aunque la están desarrollando en modelo animal y en fase 1 en humanos, hay que probar su "eficacia".

Por último, Bonaventura Clotet ha insistido en que si no se toman "medidas estrictas, no conseguiremos controlar esto. En paralelo se estarán desarrollando ensayos con fármacos que conoceremos en semanas y de aquí a un mes tendremos optimizada la mejor pauta y enfoque". No obstante, para que "se acabe esta pesadilla y se recupere la vida normal van a pasar meses", ha señalado.