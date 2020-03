Juanma Castaño: "¿Qué pasará con los contratos millonarios de aquí hasta que acabe la temporada?"

Dentro del desierto que es ahora mismo el mundo del deporte, y que lo va a ser durante muchas semanas y quizá algunos meses, hay que destacar la reunión de la junta directiva del Barça, hoy. Reunión telemática, por supuesto, dónde se va a tratar la bajada de sueldos para los jugadores del Barça. Es importante. El Barça será el primero, pero muchos clubes de fútbol en España y en Europa y en el mundo se van a ver obligados a bajar el sueldo de los jugadores. ¿Qué pasará con los contratos millonarios de aquí hasta que acabe la temporada? Si es que no hay más partidos, porque realmente esa es la amenaza: que no haya más partidos. La Liga y la Federación quieren acabar la temporada, pero, desde luego, no hay dinero si no hay fútbol.