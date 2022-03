DIRECTO | Dos muertos en un ataque aéreo sobre una escuela cerca de la ciudad ucraniana de Mikolaiv

21:02 | Miles de personas protestan contra la invasión rusa en Ucrania, Alemania y la propia Rusia

Miles de manifestantes han salido este domingo a las calles de las ciudades de Ucrania, incluidas las localidades bajo ocupación rusa, Alemania o la propia Rusia para protestar contra la invasión militar rusa de Ucrania.

En la ciudad ucraniana de Jersón, ocupada por tropas rusas, miles de personas han marchado hasta el centro de la ciudad para expresar su rechazo a la presencia militar rusa, según han informado los medios de comunicación ucranianos.

20:34 | El sexto avión con material militar ofensivo enviado por España llega a su destino

El sexto avión del Ejército del Aire cargado con material militar ofensivo para Ucrania ha aterrizado la tarde de este domingo en su destino, según han informado fuentes de Defensa.

Se trató de un total de 1.370 lanzagranadas contracarro, 700.000 cartuchos de fusil y ametralladora y ametralladoras ligeras, todos ellos propiedad del Ejército de Tierra.

20:12 | Zelenski pide a las empresas de software como Microsoft, Oracle o SAP dejar de dar soporte en Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a las empresas multinacionales de software como Microsoft, Oracle o SAP dejar de dar soporte a sus productos y cancelar sus contratos en Rusia.

"Microsoft, Ocracle, SAP, dejad de dar soporte a vuestros productos en Rusia. ¡Parad la guerra!", ha apelado Zelenski a través de un mensaje publicado en Twitter.

19:25 | El sistema de refrigeración de la central nuclear de Chernóbil vuelve a funcionar con normalidad

El Ministerio de la Energía Atómica de Ucrania ha anunciado el restablecido total del suministro eléctrico a la central nuclear de Chernóbil, después de ser totalmente desconectada el pasado 9 de marzo, lo que hizo saltar las alarmas sobre el riesgo de una fuga de radiación nuclear.

Chernóbil, escenario del peor accidente nuclear de la historia, no funciona ya como central eléctrica, pero requiere de un mantenimiento y refrigeración para evitar nuevas fugas.

19:03 |Las autoridades de Mariúpol denuncian que más de 2.100 residentes han muerto en los bombardeos rusos

El Ayuntamiento de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol, ha denunciado este domingo que los bombardeos realizados por las fuerzas rusas y las milicias de Donetsk, afines a Moscú, han causado ya la muerte a más de 2.100 residentes.

"Cada bombardeo trae una destrucción terrible y se lleva lo más importante que existe que existe: la vida de los residentes pacíficos de Mariúpol. Hasta la fecha, 2.187 residentes de Mariúpol han muerto a causa de los ataques rusos. Memoria eterna para ellos", ha hecho saber el Ayuntamiento en su canal de Telegram, recogido por Unian.

18:14 | Dos muertos en un ataque aéreo sobre una escuela cerca de Mikolaiv

Dos personas han muerto y dos más han resutlado heridas en un ataque aéreo contra un colegio cerca de la ciudad ucraniana de Mikolaiv, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

"El 13 de marzo en la localidad de Zeleni Gai de la región de Mikolaiv ha sido destruido el edificio de una escuela en un ataque aéreo que ha provocado un incendio. Según la información preliminar hay dos personas muertas y dos heridas", ha indicado el gabinete de prensa del Servicio Estatal de Emergencias en su canal de Telegram.

El fuego ha devastado una zona de unos 150 metros cuadrados a pesar de la respuesta de los bomberos, que destinó 22 efectivos en cuatro unidades para sofocar las llamas.

17:44 | Rusia anuncia la "eliminación de 180 mercenarios extranjeros" tras confirmar su ataque en la base de Yaroviv

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado este sábado su ataque a la base militar de Yaroviv, en el oeste de Ucrania, donde habrían sido "eliminados", según el portavoz militar, general Igor Konashenkov, "180 mercenarios extranjeros y un gran envío de armas del exterior".

"En la mañana del 13 de marzo, armas de largo alcance de alta precisión atacaron los centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en localidad de Starichi y en el campo de entrenamiento militar de Yaroviv", ha hecho saber en rueda de prensa recogida por la agencia TASS.

La base está situada en la región de Leópolis, en el oeste del país, y a solo 20 kilómetros de distancia de la frontera con Polonia. La ciudad de Leópolis -- donde algunos países occidentales trasladaron sus embajadas en los días previos a la invasión rusa del 24 de febrero -- no ha resultado alcanzada, aunque sí han sonado alarmas aéreas entre mensajes a la población para que busque refugio.



17:37 | Al menos 745 detenidos en las manifestaciones contra la guerra en Rusia, según el último balance

Al menos 745 personas han sido detenidas en las manifestaciones celebradas este domingo en 23 ciudades rusas para protestar contra la invasión rusa de Ucrania, según la organización civil OVD-Info.

En total, desde el inicio de la guerra, han sido arrestadas más de 14.700 personas, según el registro de esta organización, que ha contabilizado 353 detenidos solo en la capital, Moscú, mientras que en San Petersburgo serían al menos 151 los detenidos.



17:11 | Negociadores ucranianos y rusos perciben cierto acercamiento en las conversaciones de paz

Negociadores de Rusia y Ucrania han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en las conversaciones para un alto el fuego y la suspensión de la invasión rusa en Ucrania, aunque han matizado que todavía queda un largo camino para concretar posturas.

El diputado ruso Leonid Slutsky, del equipo negociador ruso, se ha mostrado especialmente optimista al indicar que las conversaciones han alcanzado en este punto un "progreso sustancial" y que las dos partes podrían alcanzar una "posición unificada" en un futuro cercano, según la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Por su parte, el principal negociador y asesor presidencial de Ucrania, Mijail Podoliak, ha reconocido al periódico ruso Kommersant que Rusia está analizando la situación "de manera mucho más apropiada" al hablar sobre cuestiones concretas en lugar de "dedicarse a lanzar ultimátums".



16:40 | Naciones Unidas confirma al menos 596 civiles muertos y 1.067 heridos en la invasión de Ucrania

Al menos 596 civiles ucranianos han muerto y 1.067 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este domingo.

"Desde las 04.00 horas del 24 de febrero hasta las 00.00 horas del 12 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado 1.663 bajas civiles en Ucrania: 596 muertos y 1.067 heridos", según el informe.

Los fallecidos han sido identificados como 124 hombres, 85 mujeres, diez niños y seis niñas, así como 27 niños y 344 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 97 hombres, 69 mujeres, 14 niñas y cuatro niños, así como 39 niños y 844 adultos pendientes de identificación.



16:05 | El asesor de seguridad nacional de EE.UU. se reunirá mañana con el jefe de Exteriores del Partido Comunista de China

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, mantendrá este lunes en Roma un encuentro de alto nivel con el jefe de Exteriores del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, considerado como el máximo responsable diplomático del país, para discutir la situación en Ucrania.

El encuentro con Yang, director de la Comisión de Asuntos Exteriores del partido, pretende "mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos países y discutir el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania", ha hecho saber la Casa Blanca en un comunicado.

La reunión servirá también para la discusión sobre "temas de competitividad entre ambos países", añade la nota.

15:44 | Enterradas 67 víctimas de obuses rusos en una fosa común en Bucha, según autoridades ucranianas

Hasta 67 víctimas de los ataques de artillería rusos han sido enterradas en una fosa común en Bucha, a las afueras de Kiev, según ha informado este domingo el director del centro de atención primaria de la vecina Irpin, Andrii Levkovskii.

Levkovskii ha publicado un vídeo en Facebook cuya veracidad no ha podido ser verificada en el que se puede ver a varias personas descargando cadáveres en bolsas negras de plástico de un camión para colocarlos en una zanja excavada en la tierra.

Poco después, y en respuesta a esta información, un responsable del Ministerio del Interior, Anton Gerashchenko, ha anunciado que se cuando termine la guerra se construirá un monumento en recuerdo al "fascismo ruso" en ese mismo lugar.



14:28 | Sánchez avisa a los presidentes autonómicos de una guerra "larga" y apela a la intermediación de China

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha advertido este domingo en la Conferencia de Presidentes que la guerra en Ucrania se puede "cronificar" en el tiempo, y ha apelado, entre otras cosas, al papel de intermediación de China para encontrar una solución diplomática.

Sobre las medidas sociales, Sánchez ha recordado que se han puesto en marcha tres centros de acogida de refugiados, en Madrid, Barcelona y Alicante, y se estudia, según ha defendido en la cita con los presidentes autonómicos, habilitar otro en Málaga.

Asimismo, ha avanzado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviará a Ucrania un primer paquete de ayuda humanitaria de 23 millones de euros, que "representa el mayor envío realizado nunca a un solo país".

14:13 | Las tropas rusas matan al cineasta estadounidense Brent Renaud, quien trabajó para The New York Times

Las fuerzas rusas habrían matado al cineasta estadounidense 'The New York Times', Brent Renaud, en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

El antiguo colaborador del periódico estadounidense habría muerto a consecuencia de un disparo, según ha confirmado el jefe de la Policía de la región.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense.



14:03 | Al menos 268 detenidos en las manifestaciones de este domingo contra la guerra en Rusia

Al menos 268 personas han sido detenidas en las manifestaciones celebradas este domingo en 23 ciudades rusas para protestar contra la invasión rusa de Ucrania, según la organización civil OVD-Info.

En total, desde el inicio de la guerra, han sido arrestadas unas 14.000 personas, según el registro de esta organización, que ha contabilizado 179 detenidos solo en la capital, Moscú, mientras que en San Petersburgo serían al menos 74 los detenidos.



13:48 | Reino Unido pagará 420 euros a los ciudadanos que acojan a refugiados ucranianos

El Gobierno británico anunció este domingo una iniciativa para que ciudadanos, empresas u organizaciones benéficas puedan traer a ucranianos al Reino Unido, a cambio de lo cual los particulares recibirán un pago de "agradecimiento" de 350 libras (unos 420 euros) al mes.

Según el nuevo programa de "patrocinio", los británicos podrán nominar a una persona o familia ucraniana para que se quede con ellos, o en otra propiedad suya, por un mínimo de seis meses. Además, no se requiere que estos patrocinadores conozcan a sus visitantes de antemano y pueden encontrarlos "en las redes sociales", dijo Gove.



13:40 | La UE prepara para este mismo domingo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, ha anunciado que la UE activará este mismo domingo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Ahora mismo se está preparando un nuevo paquete de sanciones que debería entrar en vigor hoy mismo", ha explicado Le Drian en una entrevista con France Info.

La aplicación dependerá de las negociaciones que mantienen los representantes de los países miembros de la UE e incluye en particular la prohibición de exportar productos de lujo a Rusia, ha indicado Le Drian.



13:08 | Ucrania denuncia nueve muertos en un ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Mikolaiv

Al menos nueve personas han muerto y varias más han resultado heridas por los bombardeos rusos sobre la ciudad de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, según ha informado el gobierno regional.

Los impactos de obuses de la artillería rusa se han producido en la avenida de los Héroes de Ucrania, según ha explicado el gobernador regional, Vitali Kim, a través de Telegram en un mensaje recogido por el gabinete de prensa de la Policía Nacional ucraniana.

Además, la Policía denuncia un ataque de un avión de combate ruso en esa misma región que ha destruido uno de los edificios de comercios del centro de la ciudad.



13:03 | Un muerto y varios heridos al volcar un autobús con ucranianos en Italia

Una persona ha muerto y varias han resultado heridas en el accidente de un autobús con cincuenta ucranianos llegados a Italia, cerca de la ciudad de Forli, en la región de Emilia-Romagna (norte), informaron hoy los bomberos.

Los bomberos informaron que a bordo del autobús viajaban cincuenta personas, todas de nacionalidad ucraniana y publicaron en sus redes una fotografía del vehículo volcado.

Italia sigue recibiendo a los ucranianos que escapan de la guerra desde que el pasado 24 de febrero sufrieran la invasión de la Rusia de Vladimir Putin. De acuerdo a datos oficiales, este sábado, habían llegado al país 34.851 ucranianos, de las que 17.685 son mujeres, 3.040 hombres y 14.126 menores de edad.



12:55 | Sánchez pedirá unidad a los presidentes de las CCAA para librar el "chantaje energético" de Putin

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado este domingo que solicitará el apoyo de todos los presidentes autonómicos en la Conferencia que se celebra en la isla de La Palma para "poder llegar con la mayor de las unidades" a la negociación en Bruselas de finales de mes para librar el "chantaje energético" que, según ha señalado, está infringiendo el Gobierno ruso de Vladimir Putin.

Sánchez ha explicado que el Gobierno lleva a esta cumbre con los presidentes autonómicos una propuesta basada en cuatro ejes, relacionados todos con la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Además de la unidad en la respuesta energética en Bruselas, Sánchez ha adelantado que también pedirá a los presidentes autonómicos organizar la "solidaridad" sobre la acogida de los refugiados ucranianos, como ya se demostró con Afganistán. Otro de los ejes que Sánchez abordará con los mandatarios autonómicos serán los fondos europeos, pidiendo que "se deje a un lado la lucha partidista" y reclamando que se "conviertan en un elemento para consolidar la recuperación económica".

Por último, sobre el Plan de medidas por la guerra en Ucrania, Sánchez ya ha incidido en que se enriquecerá a través de los agentes sociales, con los grupos parlamentarios y con las aportaciones de las comunidades autónomas.

12:31 | Turquía prepara la evacuación de la población turca atrapada en Mariúpol

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha anunciado este domingo que el Gobierno está ultimando los preparativos para evacuar al centenar aproximado de compatriotas que están atrapados en la ciudad ucraniana de Mariúpol, asediada desde hace días por fuerzas rusas y milicias de Donetsk, aliadas de Moscú.

En total, 14.480 ciudadanos turcos han sido evacuados desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, según el ministro, quien reiteró por otro lado que su país sigue sin tener intención de adscribirse a las sanciones internacionales contra Rusia por invadir territorio ucraniano al entender que semejante postura no es beneficiosa para una posible negociación.



11:54 | Ucrania denuncia al menos 35 muertos y 134 heridos en un ataque ruso contra una base cerca de Polonia

Se suman a las 9 personas fallecidas y a las 57 heridas a primera hora de esta mañana en el ataque ruso contra unas instalaciones militares situadas en la región de Leópolis.

11:46 | Polonia se niega a entregar aviones de combate a Ucrania ante la amenaza de un conflicto global

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reiterado una vez más este domingo que su país no entregará aviones de combate a las fuerzas ucranianas dado que podría intensificar el conflicto hasta una escala global.

"No podemos entregar esos aviones por la responsabilidad que tenemos hacia nuestros aliados. Podría poner a la OTAN en una situación difícil", ha explicado Duda en declaraciones a la cadena británcia BBC.

"Una decisión así implica que los aviones de la OTAN tendrían que ser enviados al espacio aéreo ucraniano y allí se enfrentarían contra los aviones rusos. Significaría el inicio de una tercera guerra mundial", ha avisado.



11:27 | La Fiscalía de Ucrania denuncia que 85 niños han muerto desde el principio de la invasión rusa

La Fiscalía General de Ucrania ha denunciado este domingo que 85 niñoshan muerto y casi un centenar han resultado heridos por los bombardeos rusos desde el principio de la invasión del país el 24 de febrero.

Se trata de siete víctimas mortales más en relación a las 78 anunciadas el viernes por el presidente del país, Volodimir Zelenski, en rueda de prensa.

Naciones Unidas, por su parte, ha verificado hasta el momento 42 niños fallecidos y 52 heridos desde el principio de la invasión, según el último balance publicado el sábado por su oficina de Asuntos Humanitarios.



10:02 | Natasha, ucraniana en COPE: "Las farmacias están vacías, estamos sanos pero si pasa algo no tenemos medicinas"

Natasha, ucraniana en COPE: "Las farmacias están vacías, estamos sanos pero si pasa algo no tenemos medicinas"





09:57 | ÚLTIMA HORA:Ucrania denuncia al menos nueve muertos y 57 heridos en un ataque ruso contra una base militar

Las autoridades ucranianas han denunciado que al menos nueve personas han muerto y 57 han resultado heridas en un ataque ruso ocurrido este domingo contra unas instalaciones militares situadas en la región de Leópolis, en el oeste del país, y a solo 20 kilómetros de distancia de la frontera con Polonia.

El ataque ha tenido lugar contra la base del llamado Centro Internacional para Operaciones de Paz y Seguridad, conocido en su día como el centro de entrenamiento militar de Yavoriv para el Ejército ucraniano.

El jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitski, ha informado de que Rusia lanzó contra el centro al menos una treintena de misiles, de los cuales ocho impactaron en las instalaciones.



06.21 | Borrell cree que una zona de exclusión aérea en Ucrania supondría iniciar una tercera guerra mundial

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este sábado que una zona de exclusión aérea sobre Ucrania apoyada por la UE supondría "extender el conflicto a una tercera guerra mundial".

"Cuando alguien pide una zona de exclusión aérea eso implica tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que la violen. Sería extender el conflicto a una Tercera Guerra Mundial y es evidente que no queremos hacerlo", ha explicado Borrell en una entrevista a El Periódico de Cataluña.

01.33 | 400 soldados rusos mantienen bajo control la central nuclear más grande de Europa en Ucrania

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado este sábado sobre que Rusia planea establecer "un control permanente" de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Ucrania, por lo que 400 soldados rusos tienen bajo control la central.

En una carta mandada al OIEA, el jefe de operaciones de la planta de energía nuclear ucraniana, Petr Kotin, ha explicado que varios centenares de efectivos de las tropas rusas se han instalado alrededor de la central para solucionar "todos los problemas" que se generen, obligando a la dirección de la estación a hacerlo.

21:18 | Tropas rusas matan a siete civiles en un ataque contra una columna de civiles que huían cerca de Kiev

Al menos siete civiles, incluido un menor de edad, han muerto en un ataque de fuerzas militares rusas contra una columna de mujeres y niños que huían en la región de Kiev, según el Ministerio de Defensa ucraniano.

Tras el ataque, los militares rusos obligaron a los demás civiles a volver a la localidad de Peremoha.

19:47 | Macron y Scholz, convencidos de que Putin no quiere "parar la guerra"

El presidente ruso, Vladimir Putin, no ha mostrado "ninguna voluntad" de parar la guerra en Ucrania en una conversación telefónica mantenida este sábado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Según París, ha sido una conversación "muy franca y difícil" que ha durado una hora y media en la que Macron y Scholz han exigido "el fin del asedio a Mariúpol, donde la situación es humanamente insostenible".

18:36 | Biden autoriza 200 millones más en ayuda militar para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado este sábado el envío a Ucrania de material militar valorado en 200 millones de dólares (unos 183 millones de euros).

Estados Unidos ha enviado cuantioso material militar a Ucrania en apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas que se enfrentan al Ejército ruso, que inició el pasado 24 de febrero la invasión del país.

Además, Washington ha incrementado su presencia militar en los países del este de Europa que pertenecen a la OTAN como respuesta a esta acción militar bélica rusa.

18:10 | El quinto avión español con material ofensivo para Ucrania llega a su destino

El quinto avión del Ejército del Aire con material ofensivo para Ucrania ha llegado este sábado a su destino, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

En concreto, el avión que ha transportado el material ofensivo ha sido un A-400, que ha salido este sábado por la mañana. Se trata de la quinta aeronave enviada por España y que lleva material militar ofensivo para hacer frente a la invasión por parte de Rusia.

15:48 | Naciones Unidas confirma 579 muertos y más de un millar de heridos desde el comienzo de la invasión rusa

Naciones Unidas ha confirmado este sábado que 579 civiles (quince mas que el viernes) han muerto y 1.002 han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa del país, el pasado 24 de febrero.

Entre las víctimas, contando muertos y heridos, hay un total de 42 menores, según ha constatado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios.

Como suele ser habitual, Naciones Unidas puntualiza que la cifra real de víctimas es mayor que la informada dada la dificultad para verificar en zonas de conflicto.



15:38 | Unos 600 marineros rusos se negaron a desembarcar para combatir cerca de Odesa, según Kiev

Unos 600 marineros rusos se habrían amotinado para desobedecer las órdenes de desembarcar y combatir en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según ha informado este sábado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la principal agencia de los servicios secretos ucranianos.

"Cerca de Odesa unos 600 marineros se han rebelado y se negaron a desembarcar porque comprendieron lo que estaba pasando", ha informado el SBU en un mensaje publicado en Telegram.

Además, el SBU ha denunciado que Rusia aplica una "represión estalinista" sobre sus propios militares con "pelotones de fusilamiento" que marchan detrás de las tropas para "matar a quienes quieran huir".



14:26 | Zelenski pide a Macron y Scholz que presionen a Rusia para liberar al alcalde de Melitópol

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a los líderes de Francia y de Alemania, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, que presionen al presidente ruso, Vladimir Putin, para que libere al alcalde de la ciudad de Melitópol, Ivan Fedorov, apresado por tropas rusas este viernes.

Fedorov, según informa la agencia ucraniana UNIAN, se había negado a colaborar con los rusos y había decidido mantener la bandera ucraniana en el Ayuntamiento de la ciudad.



12:56 | Open Arms organiza un vuelo con más de 220 personas desde Polonia a Barcelona y Madrid este sábado

La ONG Proactiva Open Arms ha organizado "el primer vuelo del nuevo corredor humanitario aéreo" que trasladará este sábado a más de 220 personas desde Varsovia (Polonia) con destino a Barcelona y Madrid.

El vuelo, que despegará este mismo sábado, trasladará mayoritariamente a familias, mujeres y niños, que serán reubicados en espacios de acogida en sus ciudades de destino gestionadas por las entidades de recepción.



12:45 | Rusia avisa a EEUU que considerará "objetivo legítimo" a cualquier convoy con armas para los ucranianos

El vice primer ministro de Rusia, Sergei Riabkov, ha confirmado este sábado que Estados Unidos ha sido advertido de que el Ejército ruso considerará "objetivo legítimo" a cualquier convoy que transporte armas a las tropas ucranianas.

"Les hemos avisado de que su operación para suministrar armas a Ucrania no solo es una decisión peligrosa sino un movimiento que convierte a los convoyes correspondientes en objetivos legítimos", ha declarado Riabkov.

En este sentido, el vice primer ministro ha recordado las consecuencias que pueden surgir en el contexto de la "transferencia irreflexiva" a Kiev de tipos de armas como los sistemas de misiles antiaéreos portátiles y los sistemas de misiles antitanque.



11:45 | Las autoridades ucranianas denuncian el bombardeo ruso de una mezquita en Mariúpol con 80 personas dentro

Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado que las fuerzas rusas han bombardeado una mezquita en la asediada ciudad de Mariúpol donde se refugiaban ochenta personas en su interior, sin que de momento se tenga constancia de víctimas.

La mezquita del sultán Solimán el Magnífico recibió al menos el impacto de un proyectil. Entre las personas refugiadas se encontraban ciudadanos turcos, según ha informado la Embajada de Ucrania en Turquía en su cuenta de Twitter.



10:58 | Ucrania confirma la destrucción de la base aérea de Vasilkov, en las inmediaciones de Kiev

Las autoridades locales ucranianas han confirmado este sábado la destrucción de la base aérea de Vasilkov, una ciudad situada escasamente a 30 kilómetros de la capital del país, Kiev. Tanto la pista como dos depósitos, uno de municiones y otro de combustible, han quedado inutilizados.



Las instalaciones han sido destruidas tras el impacto de al menos ocho misiles en torno a las 07.00, según ha confirmado la alcaldesa de la capital, Natalia Balasinovich, quien ha confirmado la destrucción de la instalación.

10:45 | Ucrania anuncia la apertura de nuevos corredores humanitarios para aliviar la presión sobre la población civil

La ministra ucraniana para Donetsk y Lugansk, Irina Vereschuk, ha anunciado este domingo la apertura de nuevos corredores humanitarios así como el envío de un nuevo convoy de ayuda humanitaria para la asediada ciudad de Mariúpol en un nuevo esfuerzo para sacar a la población civil del frente del este del país.

La mayoría de estos nuevos corredores acabarán en la capital, Kiev, o alrededores, y partirán desde Pologi, Gostomel, Mikulichi, Andrivka, Makarov, Borodianka, Trostyanets, Sumy, Lebedin, Konotop, Velyka Pisarevka y Krasnopol.



10:44 | Las autoridades de Ucrania confirman que el 70 por ciento de Lugansk ya está bajo control ruso

Aproximadamente el 70 por ciento de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, está ocupada por tropas rusas, según ha hecho saber este sábado el gobernador Sergei Haidai, quien también ha anunciado que ya no hay corredores humanitarios para que la gente pueda salir de la región de forma segura.

Lugansk lleva siendo escenario de conflicto entre Ucrania y la autoproclamada república separatista prorrusa desde hace ocho años. La zona ha estado dividida a través de la línea de contacto que servía de frente hasta la invasión rusa.



En las últimas horas se ha confirmado un nuevo cambio de estrategia en el ejército ruso. Un peldaño más en su escalada bélica. Empezaron por el este, luego intentaron hacerse con el control de la capital y de ciudades importantes como Jarkov, que es la segunda más grande del país. Y viendo la resistencia de los ucranianos, ese cambio de estrategia pasa por extender la ofensiva a todo el país.

En las últimas horas se ha confirmado un nuevo cambio de estrategia en el ejército ruso. Un peldaño más en su escalada bélica. Empezaron por el este, luego intentaron hacerse con el control de la capital y de ciudades importantes como Jarkov, que es la segunda más grande del país. Y viendo la resistencia de los ucranianos, ese cambio de estrategia pasa por extender la ofensiva a todo el país. Sigue leyendo...

10.00 | Mikel Ayestaran, enviado a Kiev en LA MAÑANA FIN DE SEMANA: “El satélite apunta a que el gran convoy rumbo a Kiev habría retomado la marcha"

El enviado especial a la capital de Ucrania advierte en 'Fin de Semana' que se están dando los pasos para que este conflicto "se parezca cada vez más a lo que vimos en Siria"

9.00 | El kilométrico convoy que avanza hacia Kiev comienza a reagruparse y se encuentra a las puertas de Kiev.

8.30 | Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado a primera hora de hoy que las tropas rusas tienen "un gran problema" en la composición de su reserva, lo que les ha llevado a "perder capacidad de combate" y a que Ucrania esté frenando la invasión.

En concreto, en su informe diario, han explicado que en algunas ocasiones "los agresores" son hechos prisioneros en grupos enteros, y que durante los últimos tres días, pequeños grupos de desertores del bando ruso están volviendo a la frontera con Rusia. "El enemigo está experimentando un gran problema (...) están frenando una ofensiva masiva", ha asegurado el Ejército ucraniano en un comunicado.

04.24 | Se restablece parcialmente el suministro eléctrico a la central nuclear de Chernóbil

La empresa energética ucraniana Ukrenergo ha comunicado este viernes al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se ha restablecido parcialmente el suministro eléctrico a la central nuclear de Chernóbil, después de ser totalmente desconectada el pasado 9 de marzo.

23:55 | Ucrania califica la detención del alcalde de Melitopol como un "crimen de guerra"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha calificado la detención del alcalde de Melitopol por parte de hombres armados como un "crimen de guerra" en una publicación en Facebook.

En el comunicado apuntan que la detención ha sido un "secuestro" y aseguran que se trata de una de las mcuhas "graves violaciones de las normas y principios del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, así como otras violaciones de derechos humanos por parte del ejército ruso".

23:30 | Rusia tiene el control de más de la mitad de la región de Lugansk

Rusia controla el 70% de Lugansk. Según informa el gobenador de la región, Serhiy Haidai, toda Lugansk está bajo fuego intenso.

22:45 | La ministra de Exteriores británica y el asesor de Seguridad de EEUU abordan la situación en Ucrania

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Elizabeth Truss, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, han mantenido este viernes una reunión en la que han abordado la situación en Ucrania.

Así pues, ambos representantes han discutido la "guerra no provocada e injustificada de Rusia en Ucrania", así como la coordinación de las naciones aliadas de Reino Unido y Estados Unidos para imponer sanciones a Moscú por su "agresión".

22:20 | Llegan al Hospital Enfermera Isabel Zendal 52 ciudadanos ucranianos procedentes de Cracovia

Un autobús con 52 ciudadanos ucranianos procedentes de Polonia, entre ellos, 25 niños, ya ha llegado al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, donde se les ha realizado una prueba diagnóstica de Covid-19. Quienes den positivo podrán quedarse en las instalaciones a realizar la cuarentena, mientras que se dará atención integral a los negativos.

El gerente del Hospital Enfermera Isabel Zendal, Javier Marco, ha explicado que este dispositivo se ha llevado a cabo para que "puedan descansar antes de ir a sus lugares de acogida". "Les estamos dejando que tomen aire, viene muy cansados de un viaje muy largo", ha resaltado.

22:00 | Francia expresa su "enorme preocupación" por la seguridad nuclear en Ucrania

El Gobierno francés expresó hoy ante la agencia nuclear de la ONU (OIEA) su "enorme preocupación" por la seguridad nuclear en Ucrania por el riesgo de fuga radioactiva en dos instalaciones ucranianas controladas por Rusia.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores de Francia explicó que el titular del departamento, Jean-Yves Le Drian, y el director de la OIEA, Rafael Grossi, hablaron hoy por teléfono sobre los riesgos de las instalaciones nucleares en una Ucrania en guerra.

21:18 | El presidente del CDR pide a la UE que piense también en la "diplomacia local" para la guerra en Ucrania

El presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Apostolos Tzitzikostas, ha pedido a la UE que, ante la crisis ucraniana, deben "pensar la diplomacia tanto a nivel global como local", al tiempo que ha animado a "mirar más allá de las capitales y ofrecer un papel especial y recursos adecuados al nivel regional y local".

Tzitzikostas ha resaltado que son las autoridades regionales y locales "las que asumen la mayor parte del apoyo inmediato" en las crisis migratorias, a la par que ha subrayado la actuación del presidente regional de Provenza-Alpes-Costa Azul, Renaud Muselier, quien canaliza la ayuda humanitaria a través de "convoyes para Ucrania".

20:23 | Biden reitera que una "confrontación directa" entre Rusia y la OTAN desencadenaría la "tercera guerra mundial"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su posición de no intervención en el conflicto entre Ucrania y Rusia porque una "confrontación directa" entre Moscú y países de la OTAN sería el desencadenante de una "tercera guerra mundial".

"No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. La confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la tercera guerra mundial", ha aseverado Biden en una publicación en sus redes sociales.

El presidente estadounidense ha enfatizado que un conflicto a gran escala, que involucre a más potencias, es precisamente lo que se tiene que prevenir.

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.



But we will not fight a war against Russia in Ukraine.



A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022





19:49 | YouTube bloquea en todo el mundo los canales financiados por el Gobierno ruso y asociados

La plataforma de contenido audiovisual YouTube ha anunciado este viernes que bloqueará el acceso en todo el mundo y con "efecto inmediato" de cualquier canal financiado por el Gobierno ruso o asociado al mismo.

"Estamos bloqueando el acceso a los canales de YouTube asociados con los medios financiados por el Estado ruso a nivel mundial. Este cambio es efectivo de inmediato, pero esperamos que nuestros sistemas se tomen tiempo para ponerse en marcha", ha hecho saber la compañía, propiedad de Google, en un comunicado publicado en su cuenta verificada de Twitter YouTubeInsider. Sigue leyendo...

19:20 | Zelenski cifra en cerca de 80 los niños ucranianos muertos desde el comienzo de la ofensiva rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado este viernes en 78 los niños ucranianos que han muerto desde el comienzo de la ofensiva rusa, hace más de dos semanas.

En una intervención ante el Sejm --la Cámara Baja del Parlamento polaco--, Zelenski ha destacado que "el número siete trae felicidad" y "esa es la cantidad de vecinos" que tiene Ucrania. "¿Nos trae felicidad? La respuesta ya se conoce hoy. Y mejor que otros, la conocen los 78 niños ucranianos que murieron por misiles y bombardeos de Rusia", ha agregado. Sigue leyendo...





18:50 | Rusia denuncia que las fuerzas ucranianas han dejado a Mariúpol completamente desconectada del exterior

El Ejército ruso ha denunciado este viernes que las fuerzas ucranianas que están defendiendo la ciudad de Mariúpol, en el este del país y desde hace días uno de los grandes escenarios de los combates provocados por la invasión rusa de Ucrania, han destruido todos los accesos de entrada y salida por lo que la ciudad se encuentra ahora mismo desconectada del mundo exterior.

"Todos los puentes y accesos a la ciudad han sido destruidos, las carreteras principales han sido minadas por los nacionalistas (ucranianos) y hombres armados recorren las calles abriendo fuego indiscriminado, lo que está obligando a la población civil a permanecer en sus hogares", ha declarado el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia, Mijail Mizintsev.

18:05 | El Gobierno ucraniano denuncia que Rusia ha secuestrado al alcalde de la ciudad ocupada de Melitópol

El Gobierno de Ucrania ha denunciado que el alcalde de la ciudad de Melitópol, Ivan Fedorov, ha sido secuestrado por un grupo de militares rusos y se encuentra ahora en paradero desconocido.

"Según información preliminar, hace una hora los ocupantes secuestraron al alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov", ha denunciado el jefe adjunto de Gabinete de la Presidencia ucraniana, Kirilo Timoshenko, en un comunicado recogido por Ukrinform. "Le pusieron una bolsa en la cabeza al alcalde y se lo llevaron con rumbo desconocido", ha declarado Gerashchenko, sin dar por el momento más detalles y a la espera de una respuesta de Rusia.

16:44 | EE. UU. prohíbe la importación de marisco, vodka y diamantes rusos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la prohibición de importar marisco, vodka y diamantes desde Rusia a EE.UU. como sanción por la invasión rusa de Ucrania.

En una intervención televisada desde la Casa Blanca, Biden dio más detalles sobre la decisión adelantada ayer de poner fin a su trato comercial favorable con Rusia y explicó que el objetivo es dificultar los negocios entre Rusia y Estados Unidos.

16:24 | La UE cree "factible" reducir en dos tercios el consumo de gas ruso este año

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que considera "factible" que la UE prescinda para final de año de dos tercios de las importaciones de gas natural ruso.

"Es algo factible. No es una prohibición (del gas ruso), sino una reducción", puntualizó von der Leyen en la conferencia de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Versalles (Francia), dando a entender que no hay intención de cerrar los grifos inmediatamente como sanción a Moscú.

Para conseguir ese objetivo de disminución de la dependencia de Rusia, los Veintisiete acordaron toda una serie de medidas, que van de la diversificación de los países proveedores de gas a la aceleración en el despliegue de energías renovables.

15:45 | Bruselas redobla su apoyo a Ucrania con 1.000 millones más

La Unión Europea (UE) anunció este viernes que doblará, hasta alcanzar 1.000 millones de euros, la cantidad que destinará para comprar material militar en apoyo a Ucrania.

Los jefes de Estado y Gobierno de la UE respaldaron una propuesta del alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, según anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al final de la cumbre informal de jefes de Estado y Gobierno comunitarios que se celebra en Versalles (Francia).

Por otro lado, Bruselas ha cerrado la puerta a una adhesión 'exprés' de Ucrania tras la solicitud del país. Sigue leyendo.

14.00 | La ONU alerta del alto coste de la guerra en Ucrania: "Aumentará las desigualdades en todo el mundo"

La guerra en Ucrania está produciendo una subida de los costes de los alimentos y los combustibles que, en un mundo ya en crisis a consecuencia de la COVID, puede tener graves consecuencias sobre todo en los países más vulnerables, según ha dicho la responsable de comercio y desarrollo de la ONU, Rebeca Grynspan. Sigue leyendo...

Pilar García Muñiz en MEDIODÍA COPE: "Se va a cumplir lo de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina".

13.34 | En estos 16 días de invasión rusa 2 millones y medio de personas han huido del país y ACNUR calcula que hasta 4 millones pueden terminar saliendo de Ucrania si no cesa el conflicto. Solo hasta Polonia han llegado más de 1 millón y medio mientras los ataques sobre objetivos civiles continúan.

Esta mañana el Alto representante de la Unión europea para Asuntos Exteriores y política de Seguridad, el español Josep Borrell, pedía 500 millones de euros más del presupuesto comunitario para poder enviar a la resistencia Ucraniana. La decisión la tendrán que tomar hoy mismo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

13.30 | Los precios que se disparan un 7,6% en febrero y marcan la inflación más alta desde hace 35 años, para encontrar un mes con una tasa de inflación interanual superior habría que remontarse a diciembre de 1986. Suben sobre todo la energía y los alimentos. Hace un año llenar un depósito medio de gasolina costaba 59 euros, hoy lo pagamos justo al doble, para poder llenarlo nos tenemos que gastar 110 euros. Pero no solo son los carburantes, la luz ha subido un 80%, un 30% el aceite, un 20% la pasta y un 12% la carne. Los analistas ya advierten que esto puede ser solo el principio. Todo va a depender de cuánto se alargue la guerra de Ucrania cuyo impacto se notará aún más en el IPC de marzo.

13.00 | Consecuencias del récord del precio de la gasolina: huelga de transportistas y desabastecimiento. En ‘Herrera en COPE’ salimos de viaje por distintos puntos de España para saber cómo están los precios. Por ejemplo, en Badajoz, en la gasolinera más frecuentada por nuestros vecinos portugueses, nos encontramos con precios desorbitados: la gasolina a 1,94; y, el diésel a 1,88 euros. Hablamos con algunos portugueses, que solían venir a esta gasolinera porque los precios eran más baratos y que nos dicen, que ahora, los precios están más o menos equilibrados entre ambos países.

De Badajoz vamos hacia Valladolid, a una estación de servicio a 5 km de la capital. Allí los precios son parecidos a los de la ciudad extremeña: la gasolina a 1,7 euros y, el diésel a 1,8. Allí hablamos con Francisco, que nos cuenta que lo que están haciendo ahora es no llenar enteros los depósitos, ya que supone "un gasto tremendo" para las familias.





12.30 | Rusia prohíbe las exportaciones de azúcar, cereales y madera a ciertos países. El Gobierno ruso ha prohibido totalmente la exportación de azúcar, la venta de madera a los "países hostiles" y la de cereales a las naciones de la Unión Económica Euroasiática (UEE) para proteger el mercado interno, informó el Ministerio de Desarrollo Económico citado por la agencia Tass. Sigue leyendo...

12.05 | 500 millones de euros más del presupuesto comunitario para entregar armas a Ucrania. Es lo que quiere el Alto representante de la Unión europea para Asuntos Exteriores y política de Seguridad, el español Josep Borrell. Así lo ha propuesto a su llegada a la Cumbre de Versalles esta mañana para poder enviar a la resistencia Ucraniana. La decisión la tendrán que tomar hoy mismo los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

12.00 | La Comunidad de Madrid prestará asistencia sanitaria en cuatro hospitales públicos a veintiocho niños ucranianos que necesitan tratamiento oncológico y cuya llegada en avión a Madrid está prevista esta tarde del viernes.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo ha avanzado en una jornada organizada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para presentar el dispositivo de emergencia médica para atender a los refugiados de Ucrania.

11.30 | A la guerra en Ucrania se ha referido también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Luis Argüello ha hecho un llamamiento a la solidaridad y ha agradecido especialmente la movilización generosa de la sociedad española.

11.15 | Ucrania denuncia la suspensión del suministro de agua en Chernigov por los últimos ataques de Rusia. Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes que la ciudad de Chernigov se ha quedado sin suministro de agua a causa de los últimos ataques ejecutados por las fuerzas rusas en el marco de la invasión del país iniciada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.Sigue leyendo..

11.00 | Hoy se cumplen 16 días de invasión y el gobierno de Zelenski anuncia la nueva apertura de varios corredores humanitarios, incluido uno desde la ciudad de MARIÚPOL cercada por las fuerzas rusas, para seguir evacuando civiles.

Ya puedes volver a escuchar la entrevista a Rodrigo Rato en HERRERA EN COPE. El exvicepresidente y exministro del Gobierno ha valorado la complicada situación que vivirá el continente tras la invasión rusa de Ucrania sobre el futuro de Europa, en COPE: "Va a haber escasez de alimentos"

10.04 | El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirma que, "si es necesario", habrá un nuevo envío de armas a Ucrania. Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurara que España está estudiando más opciones, incluido el envío de armas, para apoyar con toda contundencia a la ciudadanía ucraniana.

El ministro ha explicado que todo el material que se envía a Ucrania, incluido el militar, es para que el Gobierno y el Ejército ucraniano puedan defender su independencia, su soberanía y, sobre todo, a la población civil.

Por ello, ha evitado aclarar qué tipo de armamento será, al apuntar que cuanto menos se hable de lo que se enviará a Ucrania mejor será.

10.00 | Las tropas rusas han atacado ciudades como Dnipro, que es la cuarta más poblada con cerca de 1 millón de habitantes, y Lutsk muy cerca de la frontera con Polonia. El Presidente de Ucrania, Vlodomir Zelenski anuncia que en las últimas horas se ha conseguido evacuar de varias ciudades de Ucrania a cerca de 40 mil personas mientras denuncia que no cesan los ataques.

Rodrigo Rato, en DIRECTO, en HERRERA EN COPE: "La posición de Occidente respecto a Rusia es que el precio económico que pague sea devastador y puede llevar a Rusia a una suspension de pagos".









9.00 | ¿Qué detaca hoy la prensa sobre la guerra? Herrera en COPE lo resume:

Destacan los periódicos, especiamente la prensa económica, Expansión o Cinco Días, el SOS de la industria. Amenaza ya con deslocalizaciones. Acerinox, Arcelor y Celsa urgen a intervenir la luz, titula Expansión. Toda la industria le pide al gobierno que intervenga ya en el mercado enérgético, medidas urgentes para frenar las escalada de ERTES que se avecinan, con el parón en la producción de muchas factorías.

El transporte pide una rebaja del impuesto de hidrocarburos y el gobierno dice que lo estudia. En La Razón explican el bucle de las gasolineras. la gente llena el depósito hoy porque piensa, con buena lógica que mañana sera mas caro. las estaciones tienen que comprar de urgencia para reponer sus tanques con el barril a 120 dólares y subiendo. Es como tener que llamar a un cerrajero un día festivo, que sale por un pico. O se detiene esta espiral o esto es insostenible.

Actualizan las ediciones digitales la discusión de los líderes europeos en Versalles que se ha prolongado hasta la madrugada y que se traduce en buenas palabras para Ucrania pero nada de acelerar los trámites de su integración en la Unión Europea. Y la diplomacia no funciona.

Destaca El País que fracasan todos los intentos de que Rusia acepte un alto el fuego. La mediación de Turquía y las llamadas de Macron y Sholz a Putin terminan sin facilitar siquiera los corredores humanitarios.

8.50 | Samy, la modelo ucraniana que defiende su país desde la pasarela: "Sé que están bien". Samy ha desfilado para Ágatha Ruiz de la Prada dentro de la MBFWM, para la que ha abierto el desfile luciendo unas medias con los colores de la bandera de Ucrania.

8.45 | La Bolsa abre con ganancias extendidas, mientras el petróleo se mantiene en 112 dólares. Fernando Mañueco hace el análisis de hoy:

Los mercados arrancan la sesión del viernes con buen ánimo y sin las escenas de pánico que se se vivieron hace una semana. En las últimas horas apenas se ha dejado notar la falta de acuerdo en las negociaciones que mantuvieron ayer los ministros de exteriores de Rusia y de Ucrania. El impacto de esta decepción ha sido menor de lo que cabía esperar. Los inversores esperaban algún avance que finalmente no se ha producido. Pero sigue abierta la puerta a nuevas conversaciones. Sigue viva la vía diplomática. Así que los mercados de valores no se han hundido, ni el petróleo se ha disparado.

El índice Ibex 35 sube un 1,4 por ciento tras los primeros movimientos del día. Se coloca en 8.180 puntos. En el conjunto de la semana y a falta de hoy la Bolsa ha subido un 5,7 por ciento, lo que reduce la pérdida acumulada en lo que va de año hasta el 6 por ciento. Tiran del mercado las empresas turísticas, Inditex y los bancos.

El petróleo del Mar del Norte se negocia esta mañana a 112 dólares por barril, un precio que hay que darlo por bueno teniendo en cuenta que hace unos días llegó a los 139. Se ha relajado parcialmente también el mercado de metales preciosos, en el que el precio del oro ha bajado de los 2.000 dólares, cuando esta semana ha llegado a 2.060 por onza. Y en el mercado de deuda sube la rentabilidad de los bonos. Los inversores reducen sus posiciones defensivas, lo que hace bajar los precios de estos activos y subir su rendimiento. Los bonos de Estados Unidos a diez años ofrecen una rentabilidad del 1,98 por ciento. El “bund” alemán rinde un 0,27 por ciento y un 1,26 las obligaciones españolas al mismo plazo.

Los mercados digieren como pueden los datos de inflación que acaban de publicarse. El IPC de España alcanza ya el 7,6 por ciento. El de Alemania ha aumentado hasta el 5,1 por ciento en tasa interanual. El Banco Central Europeo ha elevado su previsión de inflación para este año desde el 3,2 por ciento que manejaba en diciembre hasta una media del 5,1. Y espera “picos” más altos en el corto plazo debido a la escalada de los precios de los combustibles, el gas y la electricidad.

Ayer el BCE no tocó el precio del dinero que sigue en el cero por ciento, con la facilidad de depósito en el menos 0,5. La autoridad monetaria europea irá reduciendo progresivamente sus compras de deuda hasta eliminarlas por completo antes de que acabe el segundo trimestre del año. Es su forma de luchar contra el repunte de la inflación en toda Europa. Los analistas han interpretado que la primera subida de tipos de interés en el Viejo Continente no se hará esperar demasiado, pese al impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía. El BCE dejó claro hace unas semanas que comenzaría a elevar el precio del dinero poco después de que concluyeran las compras de bonos, cosa que va a suceder a la vuelta de tres meses y medio. Así que es posible que en el verano o inmediatamente después de la canícula se produzca esa primera subida de tipos.

La próxima semana le tocará el turno a la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados esperan que suavice su postura, aunque seguramente mantendrá su estrategia de elevar progresivamente el precio del dinero para luchar contra el desbocado crecimiento de la inflación. Se espera que anuncie una primera subida del precio del dinero de un cuartillo de punto, frente al medio punto que pronosticaban los expertos hasta ahora. Además, ahora se esperan no más de cinco subidas más este año, cuando antes algunos analistas hablaban de hasta siete alzas de tipos. La inflación en EEUU roza ya el 8 por ciento. Los expertos no tienen ninguna duda de que superará con holgura ese nivel en los próximos meses.

8.30 | Carlos Herrera, en su monólogo de este viernes: "Ayer hubo reunión entre ucranianos y rusos que acabó pues sin ningún tipo de acuerdo, como por otra parte se esperaba. Los rusos hicieron el paripé de anunciar nuevos corredores humanitarios, pero bueno eso solamente conduce a territorio ruso que donde nadie quiere ir y, hubo que aguantar el cinismo del ministro Lavrov que negó que en el momento del ataque hubiese mujeres o niños en el Hospital Infantil de Mariupol, cosa que se ha podido comprobar a través de las imágenes, pero según los rusos en ese hospital solo había nacionalistas ucranianos muy fascistas y tal y cual y esto…

Últimamente todos los golfos, todos los golfos, se parapetan detrás del comodín de la ultraderecha para hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, la guerra amenaza con alargarse porque los ucranianos no piensan rendirse.

8.00 | La guerra en Ucrania o la isla de La Palma; la MBFW, fiel a la realidad. Con un minuto de silencio en favor de la paz ha comenzado la 75 edición de la pasarela madrileña en la que la modelo ucraniana, Samy, ha sido la protagonista de los desfiles de Pedro del Hierro y Agatha Ruiz de la Prada, que abrió y cerró su colección con la bandera de Ucrania.

Como no ha podido ser de otra manera, Agatha Ruiz de la Prada ha querido apoyar a Ucrania, y para ello, ha echado mano de sus mejores alidadas: los colores. Informa COPE Cool. Sigue leyendo...

7.30 | Día 16 de la invasión: ONU aborda la presunta existencia de armas biológicas. La ONU discutirá en una sesión especial, convocada por Rusia, las acusaciones vertidas por este país contra Estados Unidos por la presunta existencia de armas biológicas en suelo ucraniano, mientras los bombardeos de ciudades se intensifican en Ucrania y la evacuación de civiles continúa con mucha dificultad.

Anna Sergeeva, en COPE: "España es una marca muy reconocible en Rusia por el aceite de oliva, el vino o la moda". Ya puedes escuchar completa la entrevista de Carlos Herrera en Herrera en COPE a la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España

La Cámara de Comercio es una entidad que hace de puente entre intereses, empresas personas que importan, que exportan entre dos países, informa sobre los requisitos, los certificados o las garantías jurídicas con el fin de elevar la productividad.

Por eso resulta interesante conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa sobre el momento que están viviendo las inversiones entre ambos países en el contexto de guerra actual.

En España, según los últimos datos oficiales, hay cerca de 100 mil residentes rusos a los que la prohibición de los movimientos financieros de los fondos bancos rusos les pueden estar afectando de una u otra manera. "Hay un segmento de inversores rusos que ha comprado un inmueble para su disfrute, ha venido la mujer con los hijos que están escolarizados aquí, o que los padres están jubilados en España, pero dependen en gran parte de alguien que genere la riqueza y que les envíe dinero", ha explicado la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España ese Anna Sergeeva. Sigue leyendo...

05.00 | Rusia pide una reunión del Consejo de Seguridad sobre armas biológicas en Ucrania

El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski, ha solicitado este jueves la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU este viernes para discutir los programas de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania.

"La misión rusa ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad para el 11 de marzo para discutir las actividades biológicas militares de Estados Unidos en el territorio de Ucrania", ha anunciado en Twitter Polianski, según recoge la agencia TASS.

04.30 | 60.000 civiles son evacuados con éxito de la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania

La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha asegurado que en los últimos dos días, 60.000 civiles han sido evacuados con éxito de la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania. "De las ciudades de Sumy, Trostyanets, Krasnopillya en dirección a Poltava durante los dos últimos días, sacamos a más de 60 mil personas", ha recalcado la viceprimera ministra Irina Vereshchuk, tal y como ha informado el diario ucraniano 'Kiev Independent'. 03.12 | Zelenski anuncia el rescate de 40.000 personas por corredores humanitario y denuncia que Rusia no cesa ataques

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado a primera hora de este viernes del rescate de 40.000 personas por corredores humanitario y ha denunciado que Rusia no ha cesado los ataques en Mariupol y Volnovaja.

19:14 | Rusia dice que una guerra nuclear es "imposible"

El Gobierno de Rusia ha señalado este jueves que una guerra nuclear es "imposible", ya que "significaría el fin de la civilización", en palabras del director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores, Igor Vishnevetski.

"Tal guerra es imposible. Creo que muchos especialistas y expertos entienden cuáles podrían ser las consecuencias de una guerra nuclear", ha indicado, según ha recogido la agencia de noticias rusas TASS. "No puede ser por definición", ha continuado, antes de urgir a que este escenario "no debe permitirse bajo ninguna circunstancia".

18:42 | Ucrania denuncia un ataque aéreo durante la evacuación de civiles en Izium

Las autoridades ucranianas han denunciado este jueves que el Ejército ruso ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos durante la evacuación de civiles en la ciudad de Izium, en el este del país.

"Los ocupantes rusos continúan lanzando ataques aéreos contra civiles en la región de Járkov. El enemigo llevó a cabo un ataque aéreo durante la evacuación de personas en Izium", ha publicado en su perfil de Facebook la Policía regional.

El organismo ha matizado que no se han lamentado bajas ni heridos entre los civiles y los agentes de Policía en el lugar de los hechos, y ha añadido que en el convoy, formado por 44 autobuses, se evacua a cerca de 2.000 personas.

18:13 | Borrell considera "un atroz crimen de guerra" el bombardeo de un hospital en Mariúpol

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha descrito como "un atroz crimen de guerra" el bombardeo de un hospital maternoinfantil de la localidad ucraniana de Mariúpol, "bajo asedio" de la tropas rusas y de sus aliados rebeldes.

El jefe de la diplomacia europea ha instado a Rusia a detener "inmediatamente" los ataques sobre zonas residenciales y el bloqueo en la llegada de la ayuda humanitaria. "Se necesita un paso seguro, ya", ha dicho en su cuenta de Twitter.

17:38 | La Justicia rusa coloca a más de 200 personas bajo arresto administrativo por protestar contra la invasión

La Justicia de Rusia ha puesto bajo arresto administrativo a cerca de 230 personas presuntamente implicadas en las protestas contra la invasión rusa de Ucrania y ha multado a cerca de un millar.

Un portavoz del Tribunal Municipal de Moscú, en la capital del país, ha señalado que los juzgados han recibido 4.335 actas de infracción relacionadas con las manifestaciones, que no han sido autorizadas por el Gobierno.

"Se examinaron 1.340 expedientes administrativos: a 228 personas se les impuso la sanción de arresto administrativo durante diferentes periodos de tiempo. Otras 1.114 fueron sancionadas con multas", ha señalado.

17:20 | El alcalde de Kiev confirma la huida de cientos de miles de personas

"Cada segundo, un habitante de Kiev se va", ha dicho, en una entrevista en televisión. En la capital ya quedarían menos de dos millones de personas, cuando el censo oficial da cuenta de casi tres millones de habitantes.

Para Vitali Klitschko, tomar Kiev es "el principal objetivo de los rusos", que aspirarían también a derrocar al Gobierno que preside Volodimir Zelenski. "Quiero decir que no podrán poner en práctica este plan", ha subrayado.

16:33 | China insiste en su intención de negociar con Rusia y Ucrania para resolver la crisis bélica

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha mantenido este jueves un encuentro telefónico con sus homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, e italiano, Luigi Di Maio, a quienes les ha trasladado la intención de Pekín de seguir mediando en el conflicto en Ucrania y evitar que se agudice todavía más la crisis humanitaria.

"Nos gustaría ver un cese del fuego y de las hostilidades lo antes posible, esa es la esperanza de toda la comunidad internacional", ha dicho Wang, quien ha querido poner de relieve el "activo papel" de Pekín en lo que respecta a las labores de evacuación de ciudadanos de terceros países, especialmente estudiantes.

16:18 | Putin atribuye el alza de precios de la energía a los "errores de cálculo" de gobiernos occidentales

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que los gobiernos occidentales están intentando "engañar" a los ciudadanos al culpar a Rusia y no a sus "errores de cálculo" de la escalada en los precios de la energía, ya que Moscú por ahora estaría "cumpliendo".

"Nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones", ha dicho el mandatario, durante una reunión en la que ha respondido a los mensajes que llegan desde Europa y que instan a "apretarse el cinturón" y "abrigarse más" para reducir la dependencia de la energía rusa.

16:00 | La ONU eleva a casi 550 los civiles muertos en Ucrania, entre ellos 41 niños

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cree que la cifra es "considerablemente mayor" a las 1.506 víctimas que tiene registradas, entre las que figuran 957 heridos y 549 muertos. La organización ha explicado que tiene denuncias sin verificar y que hay zonas de las que apenas han llegado datos, como puede ser Mariúpol.

De hecho, las autoridades ucranianas ya están ofreciendo balances superiores. Una responsable de Derechos Humanos dentro de la Rada Suprema (Parlamento), Liudmila Denisova, ha asegurado este jueves que 71 niños han perdido la vida y más de cien han sufrido heridas desde que comenzó la invasión.

15:48 | Reino Unido acelera el proceso de asilo y permite a los ucranianos con documentos solicitar visados 'online'

La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha anunciado este jueves un cambio en el protocolo de asilo que permitirá a los ciudadanos ucranianos que cuenten con documentos de identidad solicitar visados a través de Internet.

Esto permitirá que dichos visados sean emitidos sin necesidad de que los solicitantes se desplacen hasta los centros de solicitud de los mismos, lo que acelerará el proceso de tramitación, una demanda que venía haciéndose estos días por parte incluso de miembros del Gobierno, como el ministro de Defensa, Ben Wallace. Sigue leyendo

15:30 | Bielorrusia anuncia el envío de "especialistas bielorrusos" para restaurar el suministro en Chernóbil

Alexsander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, ha afirmado que el Ministerio de Energía está organizando los trabajos para reestablecer el suministro eléctrico de la planta nuclear. En respuesta, la empresa energética ucraniana Ukrenergo ha recalcado que "no necesita la ayuda de Bielorrusia para reparar la línea de alto voltaje, dañada por los ataques con artillería rusos, que alimenta a la central nuclear de Chernóbil".

15:14 | Ucrania afirma que Rusia ya ha atacado más de 60 centros médicos durante su ofensiva

El ministro de Sanidad, Viktor Liashko, ha cifrado en 63 las instalaciones atacadas y ha informado de al menos cinco trabajadores médicos fallecidos. Además, otros diez habrían sufrido heridas graves, según la agencia de noticias UNIAN.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció el miércoles que al menos 10 personas han muerto y 16 han resultado heridas en 18 ataques en Ucrania contra centros sanitarios y ambulancias, objetivos ambos teóricamente protegidos también en caso de conflicto.

15:01 | Zelenski dice que Ucrania espera "soluciones reales" de sus socios y no basadas en "declaraciones abstractas"

"Estamos esperando una señal concreta", ha dicho el mandatario en un discurso recogido por la prensa ucraniana. "Será justo. Será europeo", ha agregado, incidiendo en que las relaciones con los líderes mundiales son "muy importantes" para Kiev.

Por otro lado, Zelenski ha aludido al lado ucraniano y ha advertido de que "los propagandistas del Kremlin" también serán "responsables" de "crímenes de guerra de Rusia".

14.00 | Subida de precios y desabastecimiento: ¿Es España autosuficiente alimentariamente? El profesor Gabriel Trenzado advierte a COPE.es de la necesidad de "medidas extraordinarias" que permitan abrir otros mercados de importación que gananticen el suministro. Sigue leyendo

13.35 | ¿Puede Putin ser juzgado por crímenes de guerra?: "Hay motivos, pero en este escenario es casi improbable"

Ante la intención de la Fiscalía alemana, en COPE hemos hablado con José Ángel López, experto en Derecho Internacional para valorar las opciones de que Putin sea juzgado. Sigue leyendo...

¿Especulación o histeria? ¿Qué pasa en el mercado del aceite de oliva? COPE Jaén charla con el jefe de los servicios técnicos de COAG Jaén sobre la convulsa situación que se vive en el mercado del aceite de oliva ante los últimos acontecimientos.

Así se negocia el fin de una guerra. Ningún avance en la cuarta reunión entre Rusia y Ucrania, esta vez con los ministros de Exteriores, para poner fin a la guerra. Herrera en COPE explica en qué consisten estas reuniones y cómo se negocia el fin de una guerra.

13.00 | El conflicto que cumple hoy 15 días y en el que no hay avances. Ucrania y Rusia no han avanzado en cuestiones como la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras reunirse con el ruso Serguei Lavrov.

Ambos dialogaron en territorio turco para intentar abrir un cauce de esperanza en un conflicto bélico que se prolonga ya dos semanas.

"He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse, dijo Kuleba a los medios tras el breve encuentro.

La ciudad tiene cerca de medio millón de habitantes, que padecen ya dificultades de abastecimento.

12.30 | Las Hijas de la Caridad, ayuda a pie campo con los refugiados: "Tienen miedo porque su futuro es incierto"

“Ayudamos en la zona de la frontera por las que pasan, sobre todo las madres con sus hijos, pero sin sus maridos, porque ellos deben quedarse en Ucrania para luchar y eso toca mucho el corazón”. Así habla sor Petra, Hija de la Caridad que junto con otras hermanas han acudido a la frontera entre Eslovaquia y Ucrania para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra. Informa Ecclesia...

12.05 | El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciado que cerca de 30 niños ucranianos con cáncer y sus familiares llegarán mañana a Madrid en un avión de defensa.

12.00 | Ucrania y Rusia no logran ningún avance sobre los corredores humanitarios ni el alto el fuego. Hora y media ha durado en la ciudad turca de Antalya la reunión de sus ministros de exteriores. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que comenzó la guerra hace ya 15 días.

11.29 | El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, descartó hoy "cualquier dependencia futura de Occidente", ya que, afirmó, "sabemos que nos traicionará de nuevo, como traiciona sus propios valores".

Además ha negado que hubiera pacientes en hospital infantil de Mariúpol y acusó "a los medios occidentales" de estar presentando únicamente "el punto de vista ucraniano".

El ministro de Asuntos Exteriores ruso también ha asegurado que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pero sólo si se trata de llegar a acuerdos.

11.10 | Cuando se cumplen 15 días de guerra en Ucrania cada vez hay más deserciones entre los soldados rusos y más casos de saqueos. Las fuerzas rusas no han conseguido aún controlar ninguna gran ciudad ni hacerse con el control de Kiev, su capital. Los residentes en Mariupol, en el sur, están derritiendo nieve para beber agua y haciendo hogueras para preparar comida mientras su alcalde denuncia que han muerto allí más de 1.200 civiles.

11.06 | Al menos tres personas, dos de ellas menores, han muerto y diecisiete resultaron heridas en el bombardeo ruso ocurrido este miércoles contra un hospital infantil en Mariúpol, según informaron hoy las autoridades municipales.

"Hasta la fecha se sabe que después del atentado terrorista del hospital infantil en Mariúpol por aviones rusos, unas diecisiete personas (entre niños, mujeres y personal sanitario) resultaron heridas", según los datos del ayuntamiento que recoge la agencia Interfax-Ukraine.

Entre los fallecidos hay dos menores, un niño y una niña, mientras entre los heridos se hayan también menores y mujeres, además de personal sanitario del centro.

11.00 | El Gobierno británico ha anunciado que ha congelado los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, por la "estrecha relación" que ha mantenido con el régimen ruso "durante décadas".

El Ejecutivo de Londres publicó una lista de otros siete oligarcas a los que impone sanciones por sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania.

El multimillonario ruso compró el Chelsea en 2003 por una cantidad cercana a los 100 millones de euros y desde entonces lo ha convertido en uno de los equipos punteros de Europa, con 18 títulos, incluyendo dos Copas de Europa.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el oligarca ha puesto en venta el club londinense.

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró hoy que no "puede haber refugios seguros" para aquellos que apoyan la "feroz agresión de Putin a Ucrania".

11.00 | Herrera y Lumbreras analizan en HERRERA EN COPE la crisis del cereal por la guerra de Ucrania. Para muchos es inimaginable pensar que España, con tanto campo como tiene, no sea capaz de autoabastecerse de cereal y tengamos que importarlo. Sin embargo, como explica Lumbreras lo que ocurre es que “consumimos mucho cereal debido a la existencia de un modelo de ganadería intensiva muy importante, muy eficaz y muy eficiente y por eso necesitamos importar mucho cereal, especialmente maíz”, concreta. Lee aquí toda la entrevista...

10.51 | El fantasma del embargo al petróleo ruso dispara la gasolina y el gasóleo a precios récord. La gasolina y el gasóleo han vuelto a superar sus máximos históricostras encarecerse en la última semana un 4,4 % y un 5,6 %, respectivamente, coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania y con la posibilidad de que un embargo global al petróleo ruso impulse aún más los precios de los carburantes.

Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 1 y el 7 de marzo, la gasolina se vende en España a una media de 1,679 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,581 euros.

Tras esta nueva subida, la décima consecutiva para ambos carburantes, la gasolina se sitúa ya un 10,3 % por encima de su precio récord, que estuvo vigente más de nueve años hasta que se superó a finales de enero, mientras que el gasóleo marca un precio un 9,4 % superior a su anterior máximo, también de 2012.

10.47 | Sánchez, en DIRECTO, sobre la guerra de Ucrania, en uno de los centros de acogida a ucranianos en Pocuelo de Alarcón: "Los crímenes no deben quedar impunes".

Sánchez, en directo: "España va a dar ejemplo de solidaridad".

10.18 | El cardenal Parolin tacha de "inaceptable" el bombardeo del hospital infantil en Mariúpol. El Secretario de Estado del Vaticano ha renovado su llamamiento a pactar un alto al fuego que permita efectivamente poner en marcha "corredores humanitarios" seguros. Informa Ecclesia. Sigue leyendo...

10.00 | Ya está en marcha en Turquía la reunión de los ministros de exteriores de Ucrania y Rusia. Tiene lugar en la ciudad costera de Antalya. El mundo entero está pendiente por si se logran avances que puedan dar algo de esperanza para que se ponga fin a esta guerra cuando se cumplen 15 días de invasión rusa.

9.45 | Ucrania tiene previsto abrir hoy tres nuevos corredores humanitarios desde la región de SUMY en el noroeste, donde en las ultimas horas no han cesado los bombardeos.

El presidente ucraniano, Vlodomir Zelenski asegura que casi 35000 personas han podido ser rescatadas. Las tropas rusas de momento no se han hecho con el control de ninguna gran ciudad. En Kiev están aún a la espera de una gran ofensiva mientras las fuerzas de Putin avanzan por tres frentes, como ha contado aquí en Herrera en Cope Mikel Ayestarán que se encuentra en la capital de Ucrania.

9.30 | La Casa Blanca dice que Rusia está cada vez más desesperada y podría recurrir al uso de armas químicas o biológicas contra civiles.

9.26 | En DIRECTO, en HERRERA EN COPE, César Lumbreras, director de 'Agropopular': "Está en juego en estos momentos la soberanía alimentaria de la UE y la soberanía energética de la UE, dos de los grandes problemas económicos que hay ahora como consecuencia del conflicto".

Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera en HERRERA EN COPE: "¿Qué color tiene la guerra?, ¿qué sonido tiene? El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin, bombardear una maternidad durante un supuesto alto el fuego. Aún los datos son confusos sobre las víctimas pero se habla de muchos heridos y de algunos muertos. Después de 15 días de invasión, donde dice el alcalde de Mariupol han muerto en esa ciudad 1.207 civiles".

Audio





8.49 | Rusia anuncia que dejará de participar en el Consejo de Europa. Además ha denunciado que los países de la Unión Europea (UE) y la OTAN trabajan para socavar el organismo y el espacio común en el continente.

El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que la UE y la OTAN mantienen una postura "inamistosa" y ha recalcado que mantienen "una línea de destrucción del Consejo de Europa del espacio común a nivel humanitario y legal en Europa".

Así, ha apuntado que Moscú "no participará" en los esfuerzos para "transformar" el Consejo de Europa "en otra plataforma para ensalzar la superioridad y el narcisismo occidental".

"Dejemos que disfruten de comunicarse entre ellos, sin Rusia", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, en medio del repunte de las tensiones por la ofensiva militar lanzada el 24 de febrero por el Ejército ruso contra Ucrania.

8.47 | Borrell: Putin tendrá que responder por bombardear sistemáticamente ciudades. El jefe de la diplomacia europea ha acusado a Rusia de haberse embarcado en una estrategia de bombardeo sistemático de las ciudades ucranianas, es decir a los civiles, ante el fracaso de la guerra relámpago, y afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá que responder por esos hechos.

"Los rusos están bombardeando sistemáticamente las ciudades ucranianas", algo que su Ejército "sabe hacer bien" como lo prueba su actuación pasada en Alepo, en Siria, o en Grozni, en Chechenia, denunció Borrell en una entrevista en la emisora France Info.

Preguntado sobre si considera que hay voluntad de Moscú de atacar a los civiles, y por tanto si se puede considerar que comete crímenes de guerra, respondió que los rusos "bombardean sistemáticamente las ciudades (...) allí donde viven los civiles"."No buscan objetivos militares" -añadió- porque no son capaces de vencer la resistencia de las tropas ucranianas.

8.36 | Ángela Martialay, en la tertulia de Herrera en COPE "Europa ha entendido que esta en nuestra guerra"

8.00 | Herrera, en DIRECTO: "Antes de que Putin invadiera la inflación ya estaba alta. Tenemos un Gobierno muy caro y quiere que lo paguemos con una grosera subida de impuestos, de eso no tiene la culpa Putin".

7.31 | Diario de guerra, 10 de marzo: la situación de las personas con problemas de movilidad que viven en Kiev

Como cada día, Mikel Ayestaran, enviado especial a Kiev, ha analizado en 'Herrera en COPE' las claves de la actualidad relacionada con el conflicto en Ucrania, actualidad que pasa este jueves por el encuentro entre la delegación ucraniana y la rusa en Turquía bajo la mediación de Erdogan: "Estamos mirando hacia Turquía. Como siempre antes de uno de estos encuentros debemos ser muy prudentes porque la guerra avanza a tres velocidades más que la diplomacia. En este encuentro será importante ver con las fuerzas que sale cada país".

Audio





7.30 | La primera clave del día de Carlos Herrera: Sánchez salta a la pantalla con una serie sobre su vida en Moncloa

El director de 'Herrera en COPE' ha reflexionado sobre la producción audiovisual relacionada con el día a día de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Audio





7.28 | LOS PERIODICOS. ¿QUÉ CUENTA LA PRENSA? Este es el análisis de Herrera en COPE:

15 días se cumplen hoy de la invasión rusa de Ucrania y el horror sigue subiendo de grado. Con la foto de una mujer embarazada herida en el bombardeo de una maternidad en Mariupol. Niños atrapados bajo los escombros, denuncia el presidente ucraniano. Atroz bombardeo coindiciden en el titular varios periódicos en una jornada en la que preocupa el corte de eletricidad en la central nuclear de Chernobil que aviva el temor de fugas radioactivas y un desastre nuclear.

A todo esto, Europa celebra hoy y mañana una cumbre en Versalles en medio de la primera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Suecia y Finlandia, dice El País, reclaman a la Unión Europea una defensa mutua frente a Rusia.

El dilema de Lagarde titula Cinco Días. El Banco Central Europeo decide hoy como combatir una inflación ramplante sin poder subir los tipos.

A todo esto, subraya ABC el coste de la luz caería de 400 a 100 euros si se limita el precio del gas en el mercado eléctrico. El gobierno tomará medidas si la comisión europea no consensúa un acuerdo rápido. Es uno de los asuntos que entra en la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unioón reunidos hoy y mañana en la capital francesa.

Y el debate político nacional resumido en este titular de El Mundo: “Sánchez endosa a Putin la debilidad de su economía y afea al Partido Popular que se lo reproche”. Recuerda La Razón, la luz había triplicado su precio ya antes de la amenaza rusa.

ABC lleva el dato a su portada: 1000 de los 12 mil refugiados ucranianos que acogerá España, ya están en nuestro país.

Lo cuenta también ABC. En un país en en el que el ajedrez, es un deporte nacional y un orgullo patriótico, es relevante que 40 maestros ajedrecistas rusos han firmado una carta abierta a Putin pidiéndole que pare la guerra y detenga la invasión de Ucrania. La guerra civil del ajedrez ruso tiene dos líderes, Karpov pro Putin, miembro de su partido y con asiento en la Duma, en el Parlamento, y Kasparov, enemigo de Putin, que denunció su dictadura, pasó por la cárcel y se refugió en Estados Unidos

7.00 | EE.UU. calcula que hasta 6.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Además estima que un máximo de 4.000 ucranianos, pueden haber muerto en las dos primeras semanas de invasión de Ucrania, aseguró este miércoles una fuente oficial a la cadena televisiva CBS News.

La cifra de bajas en las filas de Rusia es muy superior a la que proporcionó apenas este martes el director de Inteligencia del Pentágono, general Scott Berrier, quien habló de entre 2.000 y 4.000 militares rusos fallecidos en combate, durante una audiencia ante el Congreso estadounidense.

03.20h | El alcalde Mariupol estima que más de 1.200 civiles han fallecido durante asedio ruso

El Alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, ha cifrado esta noche en 1,207 los civiles fallecidos en su ciudad durante los nueve días que llevan asesdiados por tropas Rusia.

21:32 | Rusia afirma haber ayudado a las fuerzas del Donbás para avanzar hacia Mariúpol

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que sus tropas han ayudado a las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas del Donbás para avanzar al menos un kilómetro más hacia la ciudad de Mariúpol. El portavoz del Ministerio, Igor Koashenkov, ha añadido que el Ejército ha logrado destruir más de 80 equipos de defensa aérea ucranianos, por lo que sus Fuerzas Armadas ya no estarían en disposición de repeler los ataques aéreos de Moscú.

21:25 | El Gobierno activa desde mañana un "sistema ágil" para la acogida de desplazados desde Ucrania

El Gobierno activará este jueves un mecanismo a través del cual los desplazados de Ucrania a España podrán solicitar y acceder de forma "sencilla" a la protección temporal así como a todos los derechos asociados a esta figura como el permiso de residencia y trabajo. Así lo han firmado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un texto que establece que dicha protección temporal se podrá solicitar desde comisarías específicas de la Policía Nacional en todo el territorio y en los centros de recepción habilitados.

21:00 | Zelenski aborda con Michel la adhesión de Ucrania a la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a abordar este miércoles con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el asunto de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), en el marco del conflicto desencadenado por la invasión de Rusia.



20:45 | El níquel, disparado por la guerra en Ucrania: "Vamos a tener un problema importantísimo"

En el año 2020, el níquel costaba unos 14.000 euros la tonelada. Dos años después, y antes del conflicto, su precio por tonelada rondaba los 30.000 euros. LEE MÁS

20:25 | Ángel Expósito: "¿Soportarán los rusos las colas, el corralito y la vergüenza de tener a Putin en el poder?"

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. ESCÚCHALO AQUÍ

19:26 | El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles que está "convencido" de que Rusia sufrirá una "derrota estratégica" en Ucrania, al remarcar que ya "ha fracasado en sus principales objetivos" cuando han pasado ya casi dos semanas tras la invasión rusa. "Al final, estoy absolutamente convencido de que (el presidente ruso Vladímir) Putin fracasará, y de que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

19:05 | El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este miércoles a Rusia a mantener la seguridad de la infraestructura nuclear en Ucrania, después de que el Gobierno de ese país alertara de que la antigua central de Chernóbil ha sufrido un fallo eléctrico.

Borrell informó a través de su perfil oficial en Twitter que ha hablado con el secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, sobre la “muy preocupante situación” de la planta de Chernóbil. “Pido a Rusia que preserve la seguridad de la infraestructura nuclear en Ucrania”

18:24 | Rusia admite por primera vez el despliegue en Ucrania de militares no profesionales

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que el presidente, Vladimir Putin, ha ordenado a la Fiscalía investigar los casos de este tipo de despliegue y alistamiento para "castigar a los responsables" dado que el Kremlin había pedido específicamente que no se desplegaran en Ucrania reclutas o reservistas.

17:43 | Putin y Scholz hablan por teléfono de los últimos esfuerzos diplomáticos en torno a Ucrania

Putin ha comentado con Scholz los resultados de la tercera ronda de negociaciones entre autoridades ucranianas y rusas, celebrada el miércoles en Bielorrusia, y ha defendido el compromiso de Moscú con la atención humanitaria a los civiles.

Scholz encabeza junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, los contactos directos de la Unión Europea con Putin.

16:55 | Ucrania denuncia el bombardeo ruso de un hospital infantil en Mariúpol

Pavlo Kirilenko, de la administración militar regional de Donetsk, ha indicado que un hospital de maternidad, un centro médico, así como otras instalaciones sanitarias, han sido atacadas por las tropas rusas en la zona.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado los ataques aéreos y ha calificado la situación de "atrocidad". "Hay gente, niños, bajo los escombros. ¿Cuánto tiempo más seguirá el mundo siendo cómplice e ignorando el terror? ¡Declarad ahora mismo la zona de exclusión aérea! ¡Detened la matanza! Tenéis el poder pero parece que estáis perdiendo humanidad", ha manifestado en su cuenta de Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 9, 2022





16:22 | Zelenski insta a la OTAN a solventar "inmediatamente" las discrepancias sobre los aviones polacos

Zelenski ha apuntado durante un discurso este miércoles que se trata de "una cuestión técnica" y confía en que se resuelva cuanto antes "¿Cuándo se tomará una decisión? Escuchen. Estamos en guerra", ha proclamado el mandatario ucraniano, que ha instado a sus socios internacionales a no "esquivar" sus responsabilidades y enviar aviones.





16:04 | La OMS denuncia la muerte de 10 trabajadores sanitarios por ataques en Ucrania

Al menos 10 miembros del personal sanitario han fallecido y 16 han resultado heridos en 18 ataques contra instalaciones médicas durante la guerra de Ucrania, denunció hoy en rueda de prensa el director general de la Organización Mundial dela Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

15:33 | Rusia habla del inicio de una "guerra económica de facto" por parte de EEUU

En relación con la situación de los mercados energéticos, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha expresado que "se está desarrollando de forma turbulenta", si bien se desconoce adónde llevará la situación. "Rusia analizará la situación ahora que Estados Unidos ha decidido vetar la importación de gas y petróleo y actuará en su propio beneficio", ha recalcado.

15:16 | Canadá enviará más equipamiento militar altamente especializado a Ucrania

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también ha anunciado que ambos líderes han abordado también las sanciones impuestas a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania y la asistencia humanitaria para el país.

15:07 | Zelenski asegura que Ucrania se prepara para las próximas negociaciones con Rusia con el objetivo de "alcanzar la paz"

"Nuestra delegación volvió anoche de Bielorrusia. Escucharé su informe. Nos prepararemos para la próxima ronda de conversaciones por el bien de Ucrania. Por la paz", ha asegurado el presidente de Ucrania

13.48 | Más de 2,1 millones de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Hungría ha registrado ya más de 200.000 llegadas, mientras que en Eslovaquia rondan las 153.000. Rumanía y Moldavia tienen en sus territorios 85.000 y 82.000 refugiados, respectivamente, según los datos de Naciones Unidas. Sigue leyendo..

13.30 | Rusia, según denuncia el Ministerio Ucraniano de Defensa, no está respetando el corredor humanitario en Mariupol, donde Cruz Roja alerta de que sus cerca de medio millón de habitantes están sufriendo un “cerco apocalíptico” mientras son sometidos al fuego de la artillería. Mariupol, ciudad portuaria al sureste de Ucrania, es una conquista clave para las aspiraciones de Putin para poder unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbás.

13.28 | ///ÚLTIMA HORA/// La planta nuclear de Chernóbil se queda sin energía eléctrica. Así lo ha afirmado la Compañía Nacional de Energía Ukrenergo en su cuenta de Telegram. "Como resultado de las acciones hostiles de los ocupantes rusos, la planta de energía nuclear de Chernóbil quedó completamente sin electricidad", precisó el operador ucraniano en un mensaje que recoge la agencia Ukrinform.

"Los combates continúan, por lo que actualmente es imposible realizar trabajos de reparación y restablecer el suministro eléctrico", agrega la compañía estatal.

Ya puedes escuchar el monólogo de Pilar García Muñiz en MEDIODÍA COPE: "Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos"

12.32 | El arzobispo D. Javier Martínez ha escrito una carta dirigida a los sacerdotes, comunidades religiosas, hermandades, centros educativos católicos, movimientos de comunidades eclesiales y fieles en general haciendo un llamamiento para atender a refugiados ucranianos y prestarles ayuda, “poniendo en juego los recursos materiales y humanos de los que podáis disponer”.Sigue leyendo, informa COPE Granada...

La Archidiócesis ha abierto una cuenta de correo electrónico para coordinar esta ayuda humanitaria de acogida de refugiados y colaboración: ayudaucrania@archidiocesisgranada.es

12.29 | Los religiosos españoles donan 20.000 euros de su Fondo de Solidaridad a Cáritas para ayudar a Ucrania

La CONFER también trabaja en la posibilidad de acogida de personas refugiadas "para derivarlas a las entidades correspondientes y poder trabajar de forma coordinada". Sigue leyendo...

12.25 | ¿Tercera Guerra Mundial?, los planes de Putin: claves de la entrevista de Wolfgang Dold en COPE

El embajador de Alemania en España asegura que del 1 al 10, existe una posibilidad de 5 de una Tercera Guerra Mundial.

12.21| Borrell pide a los europeos bajar la calefacción: "Disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania". El Alto Representante de la UE para Política Exterior ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción en sus casas y cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la ofensiva militar contra Ucrania.

"Los europeos necesitan que el ruido de las bombas a las 5 de la mañana al caer sobre Kiev les despierte de su sueño de bienestar y les permita afrontar los desafíos que el mundo proyecto sobre nosotros", ha asegurado el jefe de la diplomacia comunitaria en un debate sobre la situación en Ucrania en el Parlamento Europeo. Sigue leyendo...

12.20| El ministro consejero y encargado de Negocios de la embajada de Ucrania en España, Dmitri Matyushenko, ha pedido este miércoles a España que se pronuncie de una manera "más clara" sobre el apoyo del proceso de adhesión de Ucrania en la Unión Europea y que revise la política de "visados de oro" a oligarcas rusos.

"Apelamos a la parte española a pronunciarse de una manera más clara sobre el apoyo del proceso facilitado de integración de Ucrania a la Unión Europea", ha sostenido, al tiempo que ha agradecido el esfuerzo humanitario que está prestando España desde los Ministerios y la sociedad civil.

12.15 | Mariúpol tiene víveres para aguantar tres días, según advierte un diputado ucraniano

Dmitro Gurin, un parlamentario cuyos padres siguen en Mariúpol, describió en declaraciones a la BBC una situación humanitaria muy deteriorada en la ciudad, cuyo control es clave para cerrar el acceso marítimo de Ucrania al exterior.

Tras hablar con la oficina del alcalde de Mariúpol, Gurin señaló que los cadáveres se apilan en las calles y que las autoridades están haciendo fosas comunes ya que es imposible enterrar a los muertos por los bombardeos continuados.





12.13 | España decide conceder protección temporal a todos los ucranianos, tanto a los llegados a raíz de la guerra como a los que ya estaban antes. Les permite así tener acceso al permiso de residencia y de trabajo.

12.05 | El presidente Ucraniano Vlodomir Zelenski agradece a Joe Biden la decisión de EEUU de no importar petroleo ruso. Los expertos consultados por COPE creen sin embargo que ese veto es tan solo un movimiento cosmético y que solo tendría impacto real si lo hiciera también la Unión Europea.

12.00 | El ejército ruso recrudece los combates en varias ciudades de Ucrania mientras sigue asediando Kiev, la capital, donde continúan sonando las sirenas. Desde que comenzó la guerra hace ya dos semanas 800 MIL niños han huido de los bombardeos

11.55 | Más de 20.000 rusos cruzaron a Georgia desde inicio de la guerra en Ucrania, según informó el ministro del Interior georgiano, Vajtang Gomelauri.

"Desde el 24 de febrero, en 13 días más de 20.000 ciudadanos rusos han cruzado la frontera de Georgia", precisó en una comparecencia ante la prensa en el parlamento, transmitida en directo por la cadena Imedi, tras reunirse con diputados a puerta cerrada para discutir la situación operativa en el país.

Agregó que "el Ministerio del Interior de Georgia conjuntamente con el Servicio de Seguridad del Estado está trabajando activamente para impedir la entrada al país de posibles saboteadores".

11.52 | Gazprom asegura que continúa suministrando gas a Europa vía Ucrania. Así lo ha dejado claro el gigante ruso de la energía que ha asegurado que continúa suministrando gas a Europa con normalidad a través de territorio ucraniano, informó hoy la compañía a través de la agencia gubernamental rusa Sputnik.

"La empresa Gazprom suministra gas ruso a través de Ucrania de modo regular, de acuerdo con las solicitudes de los consumidores europeos: 109,5 millones de metros cúbicos hasta el 9 de marzo", precisó el gigante energético controlado por el Gobierno.

El lunes Gazprom anunció que se había alcanzado un nuevo récord de 3.892 dólares por mil metros cúbicos en el precio del gas que se envía Europa y advirtió de la posibilidad de que se produjera una mayor subida.

11.32 | Un reportero de TVE explica el detalle que una ciudadana de Ucrania tuvo con él tras entrevistarla. Desde hace unas semanas, la situación en Ucrania ha provocado que todos los focos de la actualidad se centrase en su territorio, pendientes de una posible invasión por parte de rusia, hecho que se confirmó el pasado 24 de febrero. En este sentido, medios de comunicación de todo el mundo enviaron hasta Ucrania o hasta sus fronteras a reporteros para cubrir toda la información relacionada con el avance de la invasión en Ucrania. Uno de ellos es Oscar Mijallo, periodista de TVE. Sigue leyendo...

11.10 | El día que un militar ruso salvó al mundo de un desastre nuclear, en plena Guerra Fría

Hace casi cuarenta años, el 26 de septiembre de 1983, el mundo se salvó de un posible desastre nuclear gracias a Stanislav Petrov, un oficial de guardia del ejército soviético ¿Quieres conocer su historia? Pincha aquí para conocerla...

11.09 | Ucrania ha abierto este miércoles seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras conseguir un alto el fuego en esas zonas con el Gobierno ruso, según informó hoy en su cuenta de Telegram Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de Ucrania. Sigue leyendo...

10.54 | La UE aprueba sancionar a más oligarcas rusos y a tres bancos bielorrusos. Se trata de la imposición de nuevas sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, entre las que se incluyen añadir a más oligarcas, políticos rusos y sus familiares a la lista negra y desconectar a tres bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIFT.

10.51 | El cardenal Czerny encuentra los refugiados ucranianos en Budapest: "Mi viaje es de oración, profecía y denuncia"

El card. Michael Czerny, prefecto emérito del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, se encuentra actualmente en Hungría para encontrar a refugiados y desplazados y, en un artículo publicado en la revista italiana mensual “Aggiornamenti Sociali”, ha reflexionado sobre el viaje que está emprendiendo enviado por el Papa Francisco. Sigue leyendo...

10.45 | Yaroslavna Matviichuk, abogada ucraniana en España: "Los ucranianos salieron con lo puesto". La abogada consultada por COPE asegura que la consulta principal que está recibiendo de sus compatriotas está relacionada con cómo conseguir asilo. Sigue leyendo..

10. 36 | El PP acusa a Sánchez de utilizar la guerra como coartada ante la inflación. Lo ha hecho en boca de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la guerra de Ucrania como coartada, después de que el jefe del Ejecutivo haya sostenido que el único responsable de la inflación y el precio de la energía es Vladimir Putin y su guerra ilegal.

"Es importante decir la verdad, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania", ha sostenido Sánchez, al preguntarle Gamarra por las perspectivas en la industria, el combustible o la cesta de la compra ante una inflación disparada ya antes del conflicto.

En respuesta, Gamarra ha calificado a Sánchez como "el presidente de las mil coartadas". "Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está dispuesto a utilizar la guerra", ha exclamado.

Y ha pedido a Sánchez que "expulse ya de su Gobierno a Unidas Podemos", porque los españoles no merecen ministros que "apoyan a Putin", califican a PP y PSOE de "partido de guerra" y quieren dejar a los ucranianos "en la estacada". Sigue leyendo...









Ya puedes leer la entrevista completa al Embajador de Alemania en España, en COPE: ¿Posibilidades de una Tercera Guerra Mundial? "5 sobre 10"

10.30 | Lo que Rusia llama una "operación especial" sobre Ucrania es, en realidad, "el asesinato en masa de civiles ucranianos", que tiene como foco "más aterrador" las "bajas infantiles", ha asegurado Olena Zelenska, esposa del presidente Volodimir Zelenski.

En una carta abierta publicada este miércoles en la página de la Presidencia de Ucrania, Zelenska habla por primera vez de la guerra que asola a su país como respuesta, según dice, a la abrumadora cantidad de medios de comunicación que le han pedido una entrevista y que no ha podido dar.

"Lo que sucedió hace poco más de una semana era imposible de creer. Nuestro país era pacífico; nuestras ciudades, pueblos y aldeas estaban llenos de vida", escribe la primera dama. Sigue leyendo..

Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) and Ukrainian First Lady Olena Zelenska attend an honourary ceremony on the occasion of the Day of Remembrance of the Heroes of the Heavenly Hundred in remembrance of the memory of activists who died in 2014 during the Maidan revolution.









10.19 | El ministro Luis Planas, en DIRECTO la sesión de control, sobre Ucrania: Es una situación grave, ¿van a arrimar el hombre?

Responde Milagros Marcos, PP: "El PP siempre lo arrima, ustedes no hacen nada".

Francisco es un guardia civil que está en la frontera de Ucrania recogiendo refugiados. Le ha contado a Carlos Herrera como se han visto desbordados por la solidaridad de amigos y familiares. Llevan toneladas de medicamentos, mantas y comida y prácticamente han realizado en viaje de un tirón para evitar parar en las estaciones de servicio porque "ha habido robos".

Audio









9.55 | En esta segunda semana de guerra en Ucrania los casi medio millón de habitantes de la ciudad de Mariupol que viven sin agua y sin luz, no consiguen salir. Cruz Roja alerta que están sufriendo un “cerco apocalíptico” mientras son sometidos al fuego de la artillería. Las autoridades ucranianas acusan a las fuerzas rusas de bloquear la evacuación. Mariupol, al sureste del país, es una conquista clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbás....A esta hora está previsto que se abran cinco nuevos corredores humanitarios para evacuar civiles...

9.50 | Alemania descarta vetar la importación de petróleo, gas y carbón de Rusia como si ha hecho EEUU y Reino Unido. Lo ha confirmadoen Herrera en Cope, Wolfgang Dold, Embajador de Alemania en España. Asegura que las consecuencias serían peores.

9.44 | ¿Sabes que es la estanflación? Este temido fenómeno ya "está aquí" y ha encendido todas las alarmas por las severas consecuencias económicas que conlleva. Te contamos en qué consiste y cómo va a afectar a nuestro bolsillo. Sigue leyendo...

Audio









9.25 | La Bolsa abre con una fuerte subida muy pendiente de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La Bolsa estira un poco más la reacción alcista de ayer. Hoy Rusia y Ucrania vuelven a sentarse a negociar, lo que abre una puerta a la esperanza. El índice Ibex 35 sube un 2,8 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 8.000 puntos. Tiran del mercado los valores más castigados en los últimos días, como los bancos, Inditex y las empresas turísticas. Estaba previsto que hoy la Bolsa de Moscú volviera a la actividad, tras diez días en el dique seco. Pero, de momento, el mercado moscovita sigue sin operar. Los analistas creen que hoy la Bolsa de Moscú vale un 90 por ciento menos que antes de la invasión. Sigue leyendo el análisis de la Bolsa de Fernando Mañueco

En DIRECTO en HERRERA EN COPE, Wolfgang Dold, Embajador de Alemania en España, responde a la pregunta de Antonio Naranjo ¿del 1 al 10 qué posibilidades hay de una III Guerra Mundial: "Soy diplomático y diría 5. En este momento no hay una evidencia de amenaza inminente, pero estamos preparados, hemos visto esta situación en los años 60 y 70".









Ya puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera completo: Herrera: "Ucrania le va a ir muy bien a este Gobierno para camuflar su fracaso económico".

Audio









9.00 | En DIRECTO en HERRERA EN COPE, Wolfgang Dold, Embajador de Alemania en España. "No sabemos hasta donde puede llega Putin".

Wolfgang Dold, en COPE: "La coexión de Occidente quizás ha sorprendido a Putin".

8.00 | Carlos Herrera en DIRECTO, en su monólogo a esta hora: "Se prepara un escenario a largo plazo, con repercusiones humanitaria, refugiados, movilización, destrucción de un país. Y las consecuencias económicas de una economía permanentemente globalizada"

7.50 | Los sismómetros de Infovolcán pueden detectar, además de terremotos, señales de origen "antrópico". Estas son las señales del bombardeo ruso, detectadas el pasado 24 de febrero cuando empezaron los bombardeos en Ucrania:

Los sismómetros permiten detectar, además de terremotos, señales de origen antrópico. Aquí vemos las señales del bombardeo ruso, en los alrededores de Kiev sobre las 04:00 GMT que han sido registradas por la estación sísmica KIEV de la red sísmica mundial IRIS. pic.twitter.com/jRfMUTnLCI — INVOLCAN (@involcan) February 24, 2022





Ya puedes leer la primera clave del día de Carlos Herrera: Se ha referido al coste económico a nivel internacional que va a suponer la guerra de Ucrania, además de la tragedia humana que ya estamos viviendo. "Lo que provoca en la economía le viene maravillosamente bien a Sánchez para que las pésimas cifras de España sean culpa de Ucrania".

Audio









7.36 | Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Ucrania, Dimitro Kuleba, mantendrán mañana una reunión en Turquía, según confirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, informa la agencia rusa Sputnik.

La reunión podría celebrarse en el contexto de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya y al que los dos titulares de Exteriores tienen previsto asistir.

"Efectivamente, está previsto que la delegación rusa presidida por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov salga hoy (miércoles) a Turquía", dijo Zajárova a Radio Sputnik.

La portavoz respondió afirmativamente a la pregunta de si la agenda del canciller ruso incluye un contacto con el titular de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba

7.00 | Fitch rebaja más calificación de Rusia y prevé inminente incumplimiento deuda.- La agencia Fitch ha rebajado la calificación de la deuda soberana de Rusia en moneda extranjera a largo plazo de "B" a C", y considera que es "inminente" el incumplimiento de sus obligaciones.

Según un comunicado de la agencia del martes, esta rebaja de calificación sigue a la anunciada el 2 de marzo, ya que lo ocurrido desde entonces "ha socavado aún más la voluntad de Rusia de pagar la deuda del gobierno", en referencia a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su invasión militar de Ucrania el pasado 24 de febrero.

"En términos más generales, el mayor aumento de las sanciones y las propuestas que podrían limitar el comercio de energía aumentan la probabilidad de una respuesta política por parte de Rusia que incluya al menos el impago selectivo de sus obligaciones de deuda soberana", agrega la nota.

05:40 | Miles de civiles son evacuados con éxito de la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania

Miles de civiles han sido evacuados con éxito en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde horas antes al menos 21 personas, incluidos dos niños, han muerto en ataques aéreos rusos en zonas residenciales y tras varios intentos fallidos de corredores humanitarios.

Pocas horas antes de que triunfase este primer corredor humanitario desde el inicio de la invasión rusa, el jefe de la Administración regional de Sumy, Dimitro Zhivitskiien, ha señalado en un comunicado de Facebook que "en algunas localidades, los edificios residenciales fueron bombardeados".

Alrededor de 5.000 ucranianos y alrededor de 1.700 estudiantes extranjeros fueron puestos a salvo el martes, según ha recalcado la viceprimera ministra Irina Vereshchuk, tal y como ha informado la agencia de noticias ucraniana Unian. Las rutas de escape conducían a localidades como Poltava en el centro de Ucrania, Leópolis en el oeste y los países vecinos de la UE. Sumy está a solo unos 30 kilómetros de la frontera rusa. Durante días, la ciudad ha estado bajo el ataque de las tropas rusas.

03:55 | Moscú señala que Estados Unidos sufrirá tras bloquear el petróleo ruso

La Embajada de Rusia en Washington ha criticado este martes la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de vetar las importaciones de petróleo y gas ruso, y ha advertido de que estas sanciones afectarán "principalmente" a los ciudadanos estadounidenses.

La Embajada rusa ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que denuncian que las sanciones impuestas por la Casa Blanca "han cruzado durante mucho tiempo todas las fronteras del sentido político y económico", algo que en las últimas semanas se ha "demostrado muy claramente". Así pues, respecto a la decisión aprobada este martes por Biden, el organismo ha señalado que tan solo tienen como objetivo "demostrar la voluntad de sacrificar sus propios intereses" con tal de "golpear más fuerte" a Rusia.

"Como de costumbre, Estados Unidos no piensa en el hecho de que las restricciones son siempre un arma de doble filo. Ahora los estadounidenses de a pie tiene que lidiar con el aumento de los precios de la gasolina, la electricidad y la calefacción, y con la introducción de nuevas sanciones, sufrirán aún más", ha advertido la Embajada rusa.

20:34 | El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto de "medidas especiales" para garantizar la economía de Rusia y en el que autoriza al Gobierno a prohibir exportaciones de productos y materias primas.

El objetivo del decreto se publica para "garantizar la seguridad de la Federación Rusa y el funcionamiento ininterrumpido de la industria", y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, según informan las agencias locales rusas.

En el decreto queda prohibido "exportar fuera de la Federación Rusa" productos y (o) materias primas, que quedarán explicitadas en la lista que apruebe el Gobierno ruso en los próximos dos días.

Estas medidas no se aplicarán a los "productos y (o) materias primas exportados de Rusia y (o) importados al país por ciudadanos de la Federación Rusa, ciudadanos extranjeros y apátridas para uso personal".

19:19 | Zelenski, ante el Parlamento británico: "Nos nos rendiremos"

El presidente de Ucrania declaró a través de una videoconferencia que lucharán en "los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles". El primer ministro británico, Boris Johnson, alabó posteriormente la resistencia de los ucranianos ante la invasión rusa y aseguró que el Reino Unido utilizará "cualquier método disponible, diplomático, humanitario y económico", para asegurarse de que el Kremlin "fracasa".





18:58 | Ucrania confirma la llegada de unos 3.000 camiones con ayuda humanitaria la pasada semana

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, ha apuntado en un comunicado que en los últimos días han ingresado al país camiones con unas 20.000 toneladas de alimentos, ropa, medicinas y material sanitario

18:23 | 'The New York Times' cesa temporalmente su actividad en Rusia

El diario estadounidense 'The New York Times' ha anunciado este martes el cese temporal de su actividad en Rusia como respuesta a la ley aprobada la semana pasada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y que "criminaliza las informaciones independientes sobre la guerra contra Ucrania".

17:44 | EE. UU. prohíbe la importación de petróleo ruso sin esperar al consenso con Europa

El Gobierno de Estados Unidos prohibirá la importación de petróleo y gas procedente de Rusia como represalia por la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania, en un movimiento que Washington venía anticipando desde hace varios días y que por ahora no tendrá reflejo en la Unión Europea, dividida en torno a este punto. Sigue leyendo





17:40 | Una cadena de televisión de Polonia pone en marcha un programa de noticias en ucraniano

La cadena de televisión polaca Belsat pondrá en marcha un programa de noticias en ucraniano que se emitirá a diario en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y la carencia de fuentes de información confiables de los ucranianos.

17:04 | Moscú esgrime que 2,5 millones de personas quieren entrar en Rusia desde Ucrania

El principal responsable del Centro Nacional de Defensa ruso, Mijail Mizintsev, ha asegurado que tienen en su base de datos más de 2,5 millones de peticiones que habrían llegado por distintas vías y que no sólo corresponden a ciudadanos con nacionalidad ucraniana, según la agencia Interfax.

16:45 | La Fiscalía alemana investiga posibles crímenes de guerra de Rusia en Ucrania

La Fiscalía General de Alemania ha comenzado a recabar pruebas para examinar la posible comisión de crímenes de guerra por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, después de que en los últimos días se hayan denunciado ataques contra objetivos civiles e incluso el uso de armamento prohibido como bombas de racimo.

15:34 | EE.UU. prohibirá la importación de petróleo ruso sin esperar al consenso en Europa

El Gobierno de Estados Unidos prohibirá la importación de petróleo y gas procedente de Rusia como represalia por la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania, en un movimiento que Washington venía anticipando desde hace varios días y que por ahora no tendrá reflejo en la Unión Europea, dividida en torno a este punto. Sigue leyendo

15:09 | El alcalde de Kiev subraya que las fuerzas rusas "no pasarán" y resalta que "la situación está controlada"

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha afirmado que el enemigo no pasará a la capital de Ucrania. "Defenderemos nuestra ciudad, nuestras casas, nuestro país", ha señalado, antes de incidir en que los puestos de control en las entradas de la ciudad están siendo equipados.

14:51 | Xi Jinping califica la situación en Ucrania de "preocupante" y urge al diálogo entre las partes

El presidente de China ha instado a apoyar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y ha enfatizado la necesidad de alentar a las dos partes "a mantener el impulso de las negociaciones, superar las dificultades, continuar el diálogo y lograr resultados pacíficos".

14.00 | Francia quiere que la Unión Europea incremente rápidamente su producción agrícola para compensar las pérdidas que se pueden esperar a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania y el riesgo de "una crisis alimentaria mundial". "Nosotros los europeos tenemos una responsabilidad para evitar una crisis alimentaria mundial en los próximos diez a doce meses", subrayó este martes el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ejerce este semestre la presidencia del Consejo de la UE. Sigue leyendo

13.50 | Paellas Por la Paz: Cinco alicantinos se van a la frontera de Polonia a cocinar 12.000 raciones de arroz. Paellas Por la Paz' es el nombre de la iniciativa que va a llevar a cinco empresarios alicantinos a cocinar arroz para los refugiados ucranianos en la frontera de Polonia. Han alquilado tres furgonetas que van a cargar de material de cocina, arroz y alimentos para dar de comer al mayor número de mujeres, niños y ancianos que huyen del terror de la guerra.

Por delante tienen 40 horas de viaje por carretera con el único objetivo de aportar su granito de arena en este drama humanitario. La intención es repartir 12.000 raciones de arroz para los refugiados de Ucrania y para ello ya tienen listos todos los utensilios e ingredientes, incluidas unas carpas que pretenden montar para dar cobijo a los comensales. Piensan estar allí diez o doce días.

Además, la intención es que los vehículos con los que van a llevar la comida regresen a Alicante con familias ucranianas. David Juan Díaz es uno de los impulsores de esta iniciativa y ha contado a Mediodía COPE algunos detalles de su idea. “Tenemos tres furgonetas y vamos a ir este mismo viernes para cocinar 12.000 raciones de arroz”, explica. “Nos cuentan que es devastador lo que está ocurriendo en las fronteras”, añade. David se ha mostrado agradecido por todas las muestras de apoyo que 'Paellas Por la Paz' está recibiendo desde hace pocos días. A través de sus redes sociales ya son varios los alicantinos que se han ofrecido a acoger a los refugiados que regresen con ellos. Informa COPE Alicante

13.45 | Las churrerías, golpeadas por la guerra: “Si sube el precio o falta aceite de girasol habrá que subir precios”. El impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia está afectando a numerosos sectores que dependen de este país para el suministro de energía y de materia prima, como puede ser el aceite de girasol, fundamental en el gremio de los churreros, que alertan de una subida de precios “inminente” ante el colapso en la distribución.

En la churrería Santa Teresa, en Madrid, el proveedor ha aumentado el precio del litro de aceite de girasol en 60 céntimos e incluso ha limitado su venta para tratar de contener un posible desabastecimiento, tal y como han alertado desde las diferentes patronales de supermercados.

Álvaro Fernández, dueño de esta centenaria churrería junto a Zoilo, su padre, explicó a COPE Madrid que el último pedido de aceite de girasol para elaborar los churros y las porras fue “160 euros más caro”. “A eso hay que sumarle que el gasoil y la luz cuestan el doble y la harina también se ha encarecido”, añadió.

13.30 | A esta hora el ejército ruso rodea la capital de Ucrania por varios flancos. Los que aún quedan en Kiev son conscientes de que el asalto definitivo está cerca. Civiles sin entrenamiento militar tratan de contener el paso de las tropas de Putin con barricadas.

13.15 | El obispo de Vitoria reivindica la valentía de las mujeres ucranianas con motivo del 8-M: "Recemos por ellas". En su carta con motivo del Día Internacional de la Mujer, Juan Carlos Elizalde pone en valor el papel de este colectivo en la sociedad y en la Iglesia. Informa Ecclesia

13.00 | Ya son 13 días de guerra y este martes los primeros autobuses y coches están saliendo de SUMY, al este de Ucrania, y de la ciudad de IRPIN, junto a la capital, evacuando civiles.

Son cientos de personas avanzando hacia un éxodo que no saben bien hasta donde les va a llevar. El número de refugiados, según ACNUR, asciende ya a 2 millones de personas

12.30 | Muchos de los miles de rusos que abandonan su país a través de Finlandia huyendo de las sanciones lo hacen con el miedo a posibles represalias si expresan su opinión en público y la desesperanza de no vislumbrar un futuro en su propia tierra.

El Allegro, el tren de alta velocidad que une San Petersburgo con Helsinki dos veces al día, llega lleno a la estación central de la capital finlandesa, como viene ocurriendo desde que Rusia lanzó su ofensiva sobre Ucrania.

Los viajeros, la gran mayoría ciudadanos rusos, se apresuran a abandonar el andén y muy pocos de ellos se atreven a hablar con los periodistas que les esperan. Algunos viajan por placer o trabajo, muchos otros huyen de Rusia.

"Lo siento, tengo familiares en Rusia", dice un joven con el rostro oculto tras una mascarilla. "Lo lamento, soy militar y no puedo hacer declaraciones", se disculpa un hombre alto y fornido de mediana edad.

12.15 | Lista negra.- Los países de la Unión Europea (UE) abordarán hoy la imposición de nuevas sanciones a raíz de la invasión rusa de Ucrania, entre las que se contempla añadir a más oligarcas y políticos rusos a la lista negra y desconectar a varios bancos bielorrusos del sistema internacional de comunicación SWIFT.

Estas medidas están sobre la mesa de los representantes permanentes de los Veintisiete, que hoy se reúnen para abordar estas nuevas medidas restrictivas, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.

Otra posibilidad que van a tratar los embajadores comunitarios es la de vetar la exportación desde la UE de equipos y software naval.

Se trata ya del cuarto paquete de sanciones que prepara la Unión Europea por la agresión de Moscú contra Ucrania.





12.00 | A esta hora el ejército ruso rodea la capital de Ucrania por varios francos. Los que aún quedan en Kiev son conscientes de que el asalto definitivo está por llegar y civiles sin entrenamiento militar tratan de contener el paso de las tropas de Putin con barricadas.

11.24 | La cifra de refugiados que han huido de Ucrania para escapar del conflicto ha superado este martes el umbral de los dos millones, según ha informado la ONU, que considera esta crisis de desplazamiento el éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy, el flujo de refugiados desde Ucrania alcanza los dos millones de personas. Dos millones", ha enfatizado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, en su cuenta de Twitter.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022





11.05 | Rusia amenaza con detener gas a Europa. Rusia dijo hoy que tiene todo el derecho a tomar medidas si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1, según dijo el viceprimer ministro Alexander Novak.

"Hoy en día, Europa consume alrededor de 500.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y el 40 % de esto proviene de Rusia. Durante décadas, Rusia ha sido un socio confiable, pase lo que pase. E incluso ahora, Gazprom cumple plenamente con sus compromisos contractuales, sus obligaciones de entregar gas a Europa", según ha dichi el viceprimer ministro en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

"Al mismo tiempo, entendemos que, con las acusaciones infundadas contra Rusia con respecto a la crisis energética de Europa y la prohibición de Nord Stream 2, tenemos todo el derecho a tomar represalias e imponer un embargo sobre el gas bombeado a través de Nord Stream 1, que hoy está lleno al cien por ciento", recalcó. Sigue leyendo...

11.00 | En Ucrania se está disparando la cifra de víctimas civiles. En este decimotercer día de guerra se anuncia la apertura de un corredor humanitario para evacuar a la población de SUMY, al noreste del país. Allí 9 personas, entre ellos 2 niños, han muerto

10.45 | Uno de los productos más castigados por la guerra es el aceite de girasol. Casi el 60% del que consumimos proviene de Ucrania. Ante el miedo al desabastecimiento hay consumidores que se han puesto a hacer acopio y los supermercados están limitando su venta.

10.30 | El Ejército de Ucrania ha asegurado este martes que cerca de 12.000 militares rusos han muerto en combate en el marco de la invasión del país.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el número de muertos en las filas rusas es de "casi 12.000", al tiempo que ha agregado que hasta ahora han destruido 303 carros de combate, 27 sistemas antiaéreos, 48 aviones, 80 helicópteros y 474 vehículos. Sigue leyendo...

Expósito: "Los rusos planchan allí donde intentan entrar". Ya puedes escuchar El Paseíllo del Tron en 'Herrera en COPE', emitido el 8 de marzo de 2022. El comunicador sigue relfexionando sobre la guerra con una experiencia y una petición.

Audio





9.55 | Ya son 13 días de guerra en Ucrania y en su capital se preparan para el asalto definitivo por parte de las fuerzas rusas. Un ejército de voluntarios siembra a estas horas las calles de Kiev de barricadas para frenar la invasión.

9.49| El gobierno ucraniano denuncia que los ataques rusos están impidiendo la evacuación de civiles. 9 personas han perdido la vida -entre ellas dos niños- en los bombardeos en la ciudad de SUMY, en el este donde han bombardeado desde el aire edificios de viviendas....Bombardeos que han continuado durante la madrugada.

Ya puedes escuchar de nuevo el monólogo de Carlos Herrera en Herrera en COPE: "En Ucrania las últimas horas han sido más tranquilas, con muchas comillas lo de las tranquilas, porque las tropas rusas se están reagrupando para dar un nuevo golpe sobre Kiev. Se están produciendo combates cuerpo a cuerpo a 25 kilómetros de la capital, Rusia ha atacado del pueblo de Olbia, al oeste de la península de Crimea en el sur del país y en la región de Odesa han sido evacuados miembros de diferentes tripulaciones ante la posibilidad de sufrir ataques rusos por parte de buques en la zona. Son tremendas las imágenes de algunas ciudades como Járkov, donde la fisonomía de las calles ya es totalmente irreconocible debido los bombardeos y en esas circunstancias miles de personas siguen viviendo prácticamente como los topos, encerrados en los sótanos. Y en medio de esos escombros, los soldados tratan de levantar la moral a la población tocando el himno".

Audio









9.42 | Zelenski intervendrá este martes por videoconferencia en el Parlamento británico. "Todos los parlamentarios quieren escuchar directamente al presidente (Zelenski), quien nos hablará en directo desde Ucrania, por lo que esta es una oportunidad importante para la Cámara", según ha explicado el presidente de la Cámara Baja británica, Lindsay Hoyle.

El mandatario ucraniano ya empleó la pasada semana este mismo método para conversar con los diputados del Parlamento Europeo y posteriormente con congresistas estadounidenses.

In constant contact with friends. Told @GitanasNauseda about the current military and humanitarian situation in Ukraine. We also agreed on the next steps for Ukraine's accession to the #EU. We feel the support of Lithuania. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 7, 2022





9.38 | La guerra en Ucrania y sus derivadas económicas acapararán la sesión de control al Gobierno que se producirá hoy por la tarde en el Senado, en la que no estarán presentes ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, que tienen programado un viaje a Letonia y México, respectivamente.

En concreto, tanto el PP como Vox y el PNV cuestionan directamente al Ejecutivo sobre la guerra en Ucrania, mientras que hay otras preguntas que van dirigidas al Gobierno sobre las medidas económicas en España para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

9.10 | Paco Gámez, periodista experto en defensa, en DIRECTO en Herrera en COPE

8.00 | AVANCE DE LA BOLSA, por Fernando Mañueco.- La Bolsa empieza a recuperar el aliento, mientras el petróleo apenas se aleja de sus máximos



Todos los mercados siguen tocados de un ala. Siguen renqueando las Bolsas y continúa la tensión en las materias primas. Hoy el mercado de acciones intenta poner freno a las últimas caídas. El índice Ibex 35 sube un 1,3 por ciento a la apertura, hasta 7.740 puntos. Ayer llegó a caer un 5 por ciento, aunque cerró con una pérdida mucho menor. Siguen flojeando las empresas turísticas y también las entidades financieras. Aumenta el riesgo de impago de la deuda rusa. Telefónica marca hoy la diferencia. Sbue un 2,8 por ciento y vuelbe a rozar los 4 euros por acción tas conocerse que MásMóvil se encuentra en negociaciones con Orange para fusionar sus negocios en España. Una gran operación valorada en 20.000 millones de euros.

Hoy el precio del crudo del Mar del Norte se mantiene cerca de los 130 dólares por barril, se paga a 127 esta mañana. No está muy lejos de los 150 que macó como máximo histórico en el año 2008. Los analistas del banco de negocios estadounidense JP Morgan esperan verlo pronto a 185 dólares. Los del Bank of American creen que llegará a los 200 dólares este año. La OPEP asegura que los grandes países productores de crudo del mundo no tienen capacidad física para reponer los siete millones de barriles por día que puede dejar de exportar Rusia si Estados Unidos y Europa prohíben la importación de petróleo de aquél país. Algunos analistas estiman que la economía rusa puede contraerse este año más de un 7 por ciento. Una recesión en toda regla. Sigue leyendo...

7.00 | Isabel II reaparece enarbolando la bandera de Ucrania. Por si hubiera dudas, esta vez Buckingham Palace ha querido confirmarlo explícitamente: la elección de los colores ha sido intencionada, sí. La Reina ha provocado el mensaje y la imagen. Y ha elegido la audiencia con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, para que todos entendamos claramente de qué lado está la monarca: del ramo amarillo y azul. Sigue leyendo...

6.30 | Mikel Ayestarán, en 'Herrera en COPE': "En Kiev no se ven fuerzas regulares, la mayoría son voluntarios".

El enviado especial a Kiev ha explicado en 'Herrera en COPE' los puntos claves del conflicto en Ucrania tras la tercera reunión entre las delegaciones ucranianas y rusas. En este sentido, el periodista ha señalado que no se están asegurando los corredores humanitarios pactados: "Los corredores humanitarios no funcionan, se pactaron en la segunda reunión pero es una cosa muy delicada. Lo vimos en Siria en muchas ocasiones. Cada uno se acusa al otro. Lo que sí hemos visto estos últimos días son ataques deliberados".

Audio









5:52 | Al menos diez muertos, entre ellos niños, en la ciudad ucraniana de Sumy por bombardeos rusos

Varias casas han sido destruidas por bombardeos rusos en la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Sumy dejando al menos diez muertos, entre ellos niños, según ha confirmado el jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii.

"Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños", ha dicho, según han confirmado las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

03:24 | EEUU asegura que Putin tiene un plan para "destruir y aterrorizar" Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene un plan para "destruir y aterrorizar" a Ucrania y ha asegurado que el mundo tiene que estar preparado para "un camino muy largo y muy difícil".

"Hemos visto imágenes de ancianos huyendo, una mujer muerta en su silla de ruedas, niños muriendo en los brazos de sus madres y una mujer que es llevada desangrada al hospital. Estas son las imágenes que vemos a diario de lo que sucede sobre el terreno en Ucrania", ha detallado Thomas-Greenfield.

01:40 | Zelenski asegura que no tiene "miedo de nadie" desde la oficina de la Presidencia en Kiev, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes por la noche que no tiene "miedo de nadie" en un vídeo grabado desde la oficina de la Presidencia en Kiev, la primera vez que se le ve allí desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó la invasión del país el 24 de febrero.

"Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra", ha recalcado Zelenski sentado en su despacho. El presidente ucraniano ha confirmado así en su perfil oficial de Facebook que sigue en la capital y ha aprovechado para lanzar un mensaje presidencial en el que ha resaltado que "tiene lo más importante", que es "la verdad".

23:55 | Rusia amenaza con cortar el gas que envía a Alemania por el gasoducto Nord Stream 1

El vice primer ministro ruso Alexander Novak ha advertido este lunes de que su país podría dejar de suministrar gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 en respuesta "recíproca" a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados tras la invasión rusa de Ucrania. Novak ha indicado en un discurso televisado que no se ha tomado aún ninguna decisión sobre el gasoducto, que funciona "a plena capacidad".

Además, ha asegurado que Rusia tiene opciones para redirigir el petróleo. "Si queréis rechazar los suministros energéticos de Rusia, podéis hacer lo que queráis. Estamos preparados. Sabemos adónde podemos redirigir este volumen. La única cuestión es quién se beneficia de esto y por qué es necesario", ha afirmado.

20:48 | Ucrania advierte de ataques aéreos rusos sobre las principales ciudades

Ucrania advirtió hoy de que Rusia planea ataques aéreos con misiles y bombas sobre las principales ciudades del país y la infraestructura industrial, mientras llegan los primeros voluntarios internacionales para ayudar a las fuerzas ucranianas a repeler la ofensiva militar rusa.

"Los ocupantes planean activar la aviación con el fin de ejecutar ataques con misiles en las principales ciudades y en la infraestructura industrial", señala el último parte del Mando General de las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook. De acuerdo con esta fuente, para cumplir con este objetivo Rusia ha "desplegado unidades de aviación de los distritos militares Central y Oriental en el territorio de Bielorrusia".

20:29 | Más de 200 refugiados procedentes de Ucrania llegan a la estación de Sants de Barcelona

Más de 200 refugiados procedentes de Ucrania han llegado este lunes por la tarde a la estación de Sants de Barcelona en un tren procedente de Paris (Francia) y está previsto que a antes de que anochezca llegue otro desde Lyon con más refugiados, según han informado fuentes de Renfe.

La empresa de cercanías, junto a Cruz Roja, ha recibido a estas personas en el andén y ha ofrecido su ayuda para gestionar la compra de un billete gratuito para aquellos individuos que quieran seguir su viaje hasta otra destinación, que suelen ser lugares como Madrid, Valencia o Portugal, entre otros, tal y como lo ha detallado la misma fuente.

19:13 | Concluye la tercera reunión entre Rusia y Ucrania con "pequeños avances", según Kiev

La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania acabó hoy con pequeños avances a la hora de mejorar la logística de los corredores humanitarios para evacuar a la población civil, dijo el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak.

Hay pequeños avances en "la mejora de la logística de los corredores humanitarios", indicó el asesor, quien añadió que continuaron las "intensas consultas" sobre un alto el fuego y las garantías de seguridad.

19:06 | Polonia no enviará aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó este lunes que Varsovia no planea enviar por su cuenta aviones de combate ni pilotos militares a Ucrania. En una comparecencia ante la prensa en Varsovia, Morawiecki desmintió hasta tres veces, en respuesta a otras tantas preguntas, que Polonia vaya a ceder a las Fuerzas Aéreas ucranianas algunos de sus cazas de fabricación rusa a cambio de recibir aviones F-16 de Estados Unidos.

18:09 | Al menos 13 muertos tras un ataque aéreo contra una panadería de Makariv, cerca de Kiev

Las autoridades ucranianas han confirmado que al menos trece personas han fallecido como consecuencia de un ataque aéreo a una panadería en Makariv, al oeste de Kiev. Según ha explicado el Ministerio del Interior en su canal de Telegram, el proyectil aéreo ha caído en el establecimiento, que no estaba en funcionamiento pero ha causado la muerte de más de una docena de personas.

Los cuerpos del Servicio Estatal de Emergencias han logrado rescatar a cinco personas de entre los escombros. Sin embargo, se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar dado que en el lugar de los hechos se encontraban unas 30 personas.

17:33 | Rusia exige la cesión de Crimea y la independencia de Donetsk y Lugansk para finalizar la guerra

Rusia ha anunciado que habrá un alto al fuego inmediato si Ucrania acepta una serie de condiciones. El portavoz del Kremlin, Dimítri Peskov, ha confirmado que Rusia dará por finalizada la guerra si Ucrania cede definitivamente Crimea a Rusia y reconoce la independencia de las repúblicas del Dombas, concretamente Donetsk y Lugansk.

Estas nuevas exigencias por parte del país liderado por Vladímir Putin se unen a las que ya había impuesto anteriormente. Desde que aumentó la tensión en la frontera de Ucrania, una de las demandas que más repetía el Kremlin para una desescalada de la tensión era que Ucrania redactase una nueva constitución para situar el país en la neutralidad. Por tanto, lo que busca Putin con esto es que Ucrania no pueda unirse a la Unión Europea ni la OTAN y seguir manteniendo su influencia.

17:22 | La ONU confirma ya más de 400 civiles muertos en Ucrania

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, una estimación de víctimas que la propia organización asume que será "considerablemente mayor", dadas las dificultades para verificar las informaciones que llegan desde terreno.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado este lunes de 1.207 víctimas civiles, de las cuales 406 son fallecidos. De estas muertes, al menos 27 corresponden a menores de edad, mientras que entre los heridos hay más de 40 niños.

16:40 | La Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia

Los países de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada.

Según informó la presidencia francesa de la Unión en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete pidieron hoy a la Comisión que dé el primer paso en ese camino, elaborando el informe necesario para decidir si los países de la UE conceden a Ucrania, Moldavia y Georgia el estatus de país candidato.

16:27 | La historia de 14 ucranianos a los que sorprendió la guerra en España: "No pueden ni hablar con sus familias"

Algo como lo que te voy a contar es más propio de una seríe apocalípitica de televisión. Un día te despides de tu familia para pasar unos días fuera de casa, para pasarlo bien y hacer deporteb y de la noche a la mañana estalla la guerra en tu país. Entonces te quedas atrapado en un lugar extraño, donde no sólo no conoces a nadie sino que es tampoco entiendes el idioma. Han cerrado el tráfico aéreo y no puedes volver. Y además, todo esto te pasa con un grupo de once niños que están a tu cargo. La situación se mueve entre el temor y la desesperación y solo hay una herramienta para salir adelante. Una herramienta poderosa. La solidaridad de los vecinos del lugar donde te has quedado atrapado. Esta historia tiene un escenario concreto, la localidad de El Tiemblo en Avila.

16:14 | Fernando de Haro: "El sufrimiento de la población civil es una baza fundamental para provocar la rendición"

El copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro, actualiza la información sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.

16:13 | Comienza en Bielorrusia tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia

La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia comenzó este lunes en Bielorrusia, informó la agencia rusa Interfax. Antes de que comenzasen las conversaciones, el jefe negociador de Rusia, Vladímir Medinski, dijo a la agencia bielorrusa BELTA que está dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos, que de momento no ha podido ser implementada con éxito,

El Gobierno ucraniano rechazó hoy como "inaceptable" el plan de Moscú para evacuar hacia ciudades rusas a la población civil de Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy. Las partes mantendrán hoy negociaciones sobre aspectos políticos, militares y humanitarios en la zona conocida como Belovezhskaya Pushcha, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia-





15:38 | Ucrania defiende que Rusia no ha registrado avances en el frente en las últimas 24 horas

El asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha asegurado este lunes que Rusia no ha registrado avances en "ninguna línea del frente" durante las últimas 24 horas.

En una rueda de prensa, Arestovich ha señalado que durante el último día "el enemigo no ha logrado avanzar en ningún sector" y ha aseverado que, "al contrario", las Fuerzas Armadas habrían logrado liberar algunas zonas de la región de Járkov previamente ocupadas por el Ejército ruso.

15:22 | Ucrania asegura haber recuperado el aeropuerto de Mikolaiv

El gobernador de Mikolaiv, Vitaly Kim, ha asegurado que el Ejército de Ucrania se ha hecho de nuevo con el control del aeropuerto de la ciudad homónima, en el sur del país. "Los soldados rusos huyeron a los arbustos, ahora están siendo capturados", ha explicado Kim en un vídeo recogido por la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

El gobernador ha explicado que aunque los aviones aún no pueden utilizar la infraestructura para aterrizar o despegar, el aeropuerto es un enclave que Ucrania "necesita".

15:09 | El presidente del Consejo Europeo pide a Putin cesar los ataques y permitir corredores humanitarios en Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reclamado este lunes al presidente ruso, Vladimir Putin, el fin de las hostilidades en Ucrania y que permita la creación de corredores humanitarios.

"La UE condena en los términos más firmes la agresión rusa contra Ucrania. He pedido al Kremlin que ponga fin inmediatamente a las hostilidades y asegure un corredor humanitario y acceso a asistencia", ha afirmado Michel en un mensaje en redes sociales.

13.47 | Borrell prevé la llegada de cinco millones de refugiados ucranianos a Europa. El Alto Representante de la UE para Política Exterior ha apuntado que la invasión rusa de Ucrania puede provocar que hasta cinco millones de refugiados ucranianos lleguen al bloque europeo.

"Si los bombardeos siguen de esta forma. Si continúan los bombardeos a ciudades de forma indiscriminada, podemos esperar 5 millones de refugiados", ha asegurado en declaraciones antes de la reunión informal de ministros europeos de Cooperación. Sigue leyendo...

13.30 | Micronesia, isla de Anguila o San Marino: Esta es la lista con todos los estados que Rusia considera hostiles.

Todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón y Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el Gobierno de Vladimir Putin, según informó este lunes la agencia rusa Interfax. La lista, además de estados, también incluye territorios extranjeros que, según Moscú, cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos de rusos.

Según Interfax, la orden con el listado ha sido firmada por el primer ministro, Mikhail Mishustin, y forma parte del Decreto del Presidente de la Federación Rusa dictado el 5 de marzo de 2022 "Sobre el procedimiento temporal para cumplir obligaciones con ciertos acreedores extranjeros". Sigue leyendo...

13.15 | En El Tiemblo, en Ávila, se han quedado literalmente atrapados 14 ucranianos a los que la guerra les sorprendió participando en una competición de orientación. 11 de ellos son menores. Tatiana Losinska fue la primera vecina que les ofreció ayuda. Tatiana, en DIRECTO en 'Mediodía COPE': "En Ucrania hay problemas con la luz y no pueden cargar los teléfonos con lo que muchas veces no saben de su familia. Estas familias en sótanos y sufren mucho".

13.00| El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a la comunidad internacional un "boicot a las exportaciones rusas" y en especial a la compra de petróleo y derivados del crudo.

En un nuevo videomensaje el mandatario recalcó que es necesario un nuevo paquete de sanciones de Occidente para frenar la guerra que Rusia lanzó hace doce días contra Ucrania.

Es necesario "un boicot a las exportaciones rusas, la negativa a comprar petróleo ruso y productos petroleros", indicó. "Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas",ha dicho

Informed ???? Prime Minister @narendramodi about ???? countering Russian aggression. ???? appreciates the assistance to its citizens during the war and ???? commitment to direct peaceful dialogue at the highest level. Grateful for the support to the Ukrainian people. #StopRussia — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 7, 2022





13.45 | Rusia aprueba una lista de estados que considera "hostiles". Todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón y Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el Gobierno de Vladimir Putin, según informó este lunes la agencia rusa Interfax.

La lista, además de estados, también incluye territorios extranjeros que, según Moscú, cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos de rusos.

Según Interfax, la orden con el listado ha sido firmada por el primer ministro, Mikhail Mishustin, y forma parte del Decreto del Presidente de la Federación Rusa dictado el 5 de marzo de 2022 "Sobre el procedimiento temporal para cumplir obligaciones con ciertos acreedores extranjeros".

Según este documento, la lista incluye a los 27 estados miembros de la Unión Europea, quienes han aprobado fuertes sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.

12.24 | De niños de Chernóbil a adultos huyendo de la guerra. Comienzan a llegar a Huelva algunos refugiados desde Ucrania. Muchos eran niños que venían los veranos a desintoxicarse del desatre de Chernóbil

La historia de Olga es la de una de esas niñas que venía a Huelva cada verano para desintoxicarse del desastre de la central nuclear de Chernóbil. Hoy tiene ya 28 años y con su madre y su prima están de camino a España en este caso huyendo de la guerra. Informa COPE Huelva

12.23 | El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento de Madrid pondrá el nombre del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al espacio público frente a la Embajada de Ucrania en Madrid, para homenajear al pueblo ucraniano y a su presidente.

Así, el espacio público frente al número 52 de Ronda Abubilla, donde se ubica la Embajada de Ucrania, tendrá el nombre de "presidente Zelenski", según ha anunciado el alcalde tras una visita a las instalaciones del Centro de Operaciones de la EMT.

12.05 | Moscú continúa los bombardeos sobre edificios civiles e infraestructuras esenciales mientras abre corredores humanitarios que solo se dirigen hacia Rusia o Bielorusia aliado del régimen de Vladimir Putin. Ucrania lo considera completamente inmoral.

12.00 | Ya son 1 millón 700 mil los ucranianos que en estos 12 días de guerra han abandonado su país, según los datos que acaba de actualizar la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. La mayoría, más de 1 millón, se encuentran en Polonia. Hungría ha recibido 180 mil, 128 mil Eslovaquia, 79 mil Rumanía y unos 82 mil Moldavia.

11.45 | Esta mañana Rusia no se ha presentado ante la corte penal internacional....En la sede del tribunal en La Haya si estaba el representante de Ucrania que ha demandado a Moscú por la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero

11.40 | Dominik Stillhart, director del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), ha alertado de que el corredor humanitario abierto en la ciudad ucraniana de Mariúpol para facilitar la evacuación de civiles estaba minado.

Así, en relación a los problemas que están acarreando estas zonas, ha señalado que los acuerdos están resultando "poco precisos" y ha matizado que aunque las partes llevan "días" hablando, está resultando complicado que Rusia y Ucrania acuerden algo "concreto".

11.30 | Borrell prevé la llegada de cinco millones de refugiados ucranianos a Europa por la invasión rusa. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha apuntado este lunes que la invasión rusa de Ucrania puede provocar que hasta cinco millones de refugiados ucranianos lleguen al bloque europeo.

"Si los bombardeos siguen de esta forma. Si continúan los bombardeos a ciudades de forma indiscriminada, podemos esperar 5 millones de refugiados", ha asegurado en declaraciones antes de la reunión informal de ministros europeos de Cooperación.

11.00 | El ejército ruso bombardea a esta hora varios enclaves del sur de Ucrania mientras en Kiev, su capital, se preparan para un fuerte asedio con las tropas de Putin aproximándose. En Mariupol han muerto decenas de personas en los bombardeos y se intentan abrir corredores humanitarios para dar salida a miles de personas que siguen atrapadas sin poder salir de Ucrania.

10.58 | También Luis del Val habla en su sección de Herrera en COPE, se refiere aIrene Montero "que ha descubierto que forma parte de un Gobierno en el que abunda un partido que apoya la guerra". "Cualquier persona vulgar habría dimitido", dice el profesor, pero "ella se sacrifica".

10.56 | Expósito, sobre la invasión de Ucrania: "Diplomacia de precisión, dijo Irene Montero, citando a Zapatero". Ya puedes escuchar El Paseíllo del Tron en Herrera en COPE de este jueves:

10.31 | Putin quiere volver a la Rusia de Pedro el Grande, dice historiador Medvedev. El presidente ruso quiere "regresar a las fronteras de Pedro el Grande" y cuenta con el apoyo de "la mayoría de los rusos", asegura el historiador y antiguo disidente en la época soviética Roy Medvedev, para quien Ucrania es el intento del mandatario de "reescribir la Historia".

Putin "quiere situar a Rusia entre las grandes potencias del mundo, al margen de China y Estados Unidos. Piensa lo que dice, y se lo cree de verdad. El problema es siempre el mismo. Para Europa, Rusia siempre será demasiado grande. Para la inmensa mayoría de los rusos, no", dice en una entrevista que publica hoy "il Corriere della sera".

Sobre la invasión de Ucrania, el historiador, de 95 años y que fue expulsado en 1968 del PCUS por oponerse a la rehabilitación de Stalin, considera que Putin "quizás teme las consecuencias económicas, pero la mayoría de los rusos están de acuerdo con lo que está ocurriendo", aunque "a los occidentales no les guste admitirlo".

10.13 | Los oyentes de 'Herrera en COPE': “La Guerra va a durar lo que China necesite que dure”. Escúchalos aquí

10.00 | Rusia anuncia nuevos corredores humanitarios este décimo segundo día de guerra en Ucrania para que los civiles puedan salir de las zonas más devastadas por los ataques rusos en KIEV, MARIUPOL, JARKOV y SUMI donde en las últimas horas se han recrudecido los bombardeos indiscriminados. Unos corredores que en todos los casos tienen como destino algún punto de Rusia, el mismo país que les está invadiendo.

9.50 | Delegaciones de Rusia y Ucrania tienen previsto volver a reunirse este lunes por tercera vez para poder negociar un posible alto el fuego.China está ya mediando en el conflicto, según acaba de anunciar su ministro de exteriores que asegura que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria y la Unión Europea sigue trabajando en varios frentes: la crisis de refugiados que supera ya el millón y medio de personas y las sanciones económicas contra el régimen de Moscú.

9.45 | La Moncloa aísla al dúo Belarra y Montero. En España Pedro Sánchez deja fuera a Podemos en la gestión de la crisis de la invasión rusa. Su posición cuenta con el respaldo de Yolanda Díaz pero no con el de Belarra o Montero. "Son minoría dentro de la minoría". Sigue leyendo...

9.30 | Hoy la luz llega a su récord en España, con el megavatio hora a 442 euros y 500 euros de pico a las 8 de esta tarde. Nunca hemos pagado tanto. Está 10 veces más cara que hace un año. Entonces nos costaba 47 euros. Desde que empezó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, se ha disparado un 115 %. Ese día estaba a 205 euros el megavatio hora. El precio del petróleo también se dispara hasta 129 dólares por barril. Se acerca a los 150 que alcanzó en 2008 y que es su anterior récord histórico. Entretanto la Bolsa pierde ya más de un 5%.

9.26 | ¿QUÉ DESTACAN HOY LOS PERIÓDICOS?Herrera en COPE, te lo cuenta:

El dictador Putin se ensaña con los civiles que tratan de abandonar Ucrania. El horror sube un grado más cuando estrenamos el día 12 de la invasión y se resume en una fotografía que la mayoría de los diarios españoles e internacionales escogen para su portada. Los cadáveres cubiertos de dos civiles tendidos en una calle después de ser alcanzados por el fuego ruso cuando trataban de huir. Está tomada en la ciudad de Irvin este domingo, una pequeña maleta junto a los cuerpos para ese viaje incierto que ya no podrán hacer completa todo el dramatismo de la imagen.

La masacre de civiles en Ucrania y luego en grado infinitamente menor las consecuencias del conflicto en la política doméstica. Así, dice La Razón, Podemos redobla sus ataques al PSOEy el presidente Sánchez replica que no ha faltado diplomacia lo que ha sobrado es agresión. Una encuesta de este diario subraya que la crisis de Partido Popular permite al PsSOE volver a estar en cabeza. El barómetro de El País indica que Vox es el único partido que crece y pisa los talones al Partido Popular.

Pandemia más guerra igual a mayores desigualdades sociales. Publican varios diarios un informe de el Banco de España. Los hogares con menos ingresos han perdido un 24% de capacidad adquisitiva frente a un 6% de los que tienen mayores ingresos.

9.21 | La Bolsa se hunde más en el desaliento mientras el petróleo roza máximos históricos. Continúa la caída en los mercados de acciones. La Bolsa de Moscú sigue en el dique seco. La de Tokio ha cerrado hoy con una pérdida del 3 por ciento. Los mercados europeos arrancan la semana con nuevos desplomes. El índice Ibex 35 abre en 7.550 puntos, con una pérdida del 2,2 por ciento. Llueve sobre mojado porque la semana pasada perdió un 9 por ciento. Caen todos los valores grandes, sobre todo las empresas turísticas y de viajes. La aerolínea IAG cae un 6 por ciento y Meliá, un 4. Solo se salvan hoy Solaria, Repsol y Siemens Gamesa.

Pero, a pesar de lo aparatoso de las caídas en los mercados de acciones, lo más destacado del día es la subida vertical del precio de la energía. El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte alcanza ya los 129 dólares. Se acerca a los 150 que marcó como máximo en 2008. Sigue leyendo el comentario de Fernando Mañueco...

9.12 | Carlos Herrera, a Ione Belarra: "¿No deberías dimitir hoy mismo si crees que tu Gobierno provocará un holocausto nuclear?" El comunicador analiza en su monólogo de las 8 las consecuencias de la guerra de Ucrania y critica la posición de Podemos. Sigue leyendo..

Audio









9.00 | Guerra en Ucrania que también afecta de lleno al sector del calzado español. Rusia es el décimo país al que más exporta, con una facturación de 40 millones de euros anuales. Solo en la Comunidad Valenciana da trabajo a 22 mil personas de forma directa. Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU ocupan los primeros puestos en cuanto a la exportación de calzado fabricado en nuestro país, focalizado en la Comunidad Valenciana, cuna tradicional de estos productos y que solo en ella da empleo a 22 mil personas. Pero Rusia, con el décimo puesto, y Ucrania, en el 40, no se quedan atrás. Entre ambos suman 45 millones de euros anuales en la balanza de estos productos en los que España está especializado y que vendemos en el exterior.

Marian Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado confirma a COPE que los pedidos se están viendo cancelados o paralizados. 'Ha habido empresas que ya tenían sus mercancías en los destinos, otras que esa mercancía terminada no la van a poder enviar y lo que estaba pendiente se ha paralizado o cancelado. No sabemos el destino final de este producto y si llegará el cobroSigue leyendo..

8.36 | Rusia continúa los bombardeos sobre Járkov y regiones de Sumy y Odesa. Las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov (este), la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy (noreste) y Odesa (sur), según informaron las autoridades ucranianas.

"Desde el comienzo del día 12 (de la invasión rusa), el enemigo continuó realizando ataques con cohetes-bomba y artillería contra los asentamientos de Ucrania", señaló el Mando General de las Fuerzas Armadas en su último parte.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias, en Járkov, donde las tropas rusas entraron hace ocho días, hubo ataques aéreos contra edificios residenciales cerca del Servicio de Aplicación de la Ley Militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus alrededores, contra un policlínico del Ministerio del Interior y la torre de televisión.

8.30 | China ya está mediando entre Ucrania y Rusia, según su ministro de Exteriores. Lo ha dicho el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, quien ha afirmado que China "ya está mediando" en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual "no puede politizarse".

"Hay que promover la paz y el diálogo, y China ya ha hecho algunos esfuerzos al respecto. Ha habido dos rondas de negociaciones y esperamos que haya una tercera. Cuantas más divergencias, mayor es la necesidad de sentarse a negociar", afirmó Wang en una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que se celebra esta semana en Pekín.

Hasta ahora, China ha mantenido una posición ambigua respecto al conflicto -evita usar la palabra "invasión"-, e insiste tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en la atención que se debe prestar a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia.

8.25 | El precio del petróleo Brent para entrega en mayo se dispara este lunes el 12,25 % en el mercado de futuros de Londres, y supera los 130 dólares (130,21 dólares) por barril, máximos desde el 21 de julio de 2008.

Esta nueva subida del Brent se produce después de que Estados Unidos haya anunciado este fin de semana que está teniendo conversaciones "muy activas" con la Unión Europea para prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia, en un nuevo intento por asfixiar a la economía rusa en represalia por la guerra en Ucrania.

El conflicto bélico ha provocado un fuerte alza del precio del crudo que, tras la subida de hoy, se aproxima a sus máximos históricos, por encima de los 146 dólares, alcanzados a principios de julio de 2008.

Desde el pasado jueves, 24 de febrero, cuando Rusia inicio el conflicto, el Brent ha escalado más de un 34 %.

8.20 | Moscú está reclutando a expertos sirios en combate urbano para luchar en Ucrania, ya que la invasión rusa está a punto de extenderse más profundamente en las ciudades ucranianas, según funcionarios estadounidenses consultados por The Wall Street Journal.

Informes estadounidenses indican que Rusia, que ha estado operando dentro de Siria desde 2015, ha reclutado en los últimos días a combatientes sirios con la esperanza de que su experiencia en la lucha urbana pueda ayudar a tomar Kiev.

Con ello, Moscú pretende asestar un golpe devastador al gobierno de Ucrania en una medida que apunta a una posible escalada de los combates en Ucrania, dijeron los expertos consultados por el diario.

8.00 | Viktoria Paraminova es ucraniana, profesora de inglés en Chernigov y este lunes ha narrado, en 'Herrera en COPE' cómo están viviendo la dura situación de su país y los ataques que sufren a diario. Paraminova ha tenido que salir del refugio en el que pasan gran parte del día para contar el "riesgo" al que están expuestos los habitantes de esta pequeña ciudad de apenas 300.000 habitantes situada al norte de Ucrania a orillas del río Desná. "Hay disparos siempre, las carreteras están con minas y los puentes se han explotado. Si la gente coge el coche corre el riesgo de que les disparen y los autobuses y los trenes no funcionan", relata.

Viktoria ha relatado cómo es su vida en un refugio y el "riesgo" que tienen de ser disparados si salen a la calle o simplemente encienden una luz de noche: "La usan como punto para disparar". Sigue leyendo...

06:45 | Rusia anuncia corredores humanitarios para Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi

Rusia abrirá corredores humanitarios a partir de las 07.00 GMT en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi, según han informado las propias fuerzas armadas rusas a la Cruz Roja, la OSCE y la ONU, informan las agencias rusas.

"Ante la catastrófica situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades de Kiev, Jarkov, Sumi y Mariupol", dice el comunicado de las fuerzas armadas, publicado por las agencias rusas, "las Fuerzas Armadas con fines humanitarios a partir de las 10.00 horas (07.00 GMT) del 7 de marzo de 2022 anuncian un "régimen de silencio" y abren corredores humanitarios"

06:30 | Rusia lanza un ataque con misiles en el pueblo de Tuzla en Odesa

Rusia ha lanzado esta madrugada un ataque con misiles en el pueblo de Tuzla en Odesa una ciudad costera con salida al Mar Negro que funciona como fuente de recursos clave para Ucrania. Rusia ha atacado instalaciones de infraestructura crítica y por el momento no hay información sobre víctimas.

"Hay información de que el enemigo lanzó un ataque con misiles desde el mar en el área del asentamiento de Tuzla. Se está especificando información sobre otros asentamientos cercanos", ha informado a través de un vídeo en su cuenta de Facebook el portavoz del Cuartel General de Operaciones de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergey Bratchuk, tal y como recoge la agencia de noticias ucraniana Unian.

03:14 | Ucrania suspende las exportaciones de carne, trigo, azúcar y otros productos

El Gobierno ucraniano ha suspendido este domingo las exportaciones de carne, trigo, azúcar y otros productos debido a la invasión militar rusa de Ucrania. Las exportaciones de trigo, maíz, aves de corral, huevos y aceite sólo se permitirán con el permiso del Ministerio de Economía, según ha informado el Gobierno de Ucrania en un comunicado.

02:20 | Bombardean la Oficina de la OSCE en la ciudad de Mariupol

La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) ha informado este domingo de que su sede en la ciudad ucraniana de Mariupol ha sido bombardeada y dos vehículos de la misión internacional han salido ardiendo. "La Organización ha recibido informes de que la sede de la misión en Mariupol ha sufrido daños debido a bombardeos (...) el edificio ha quedado dañado y dos vehículos de la misión han sido incendiados", ha señalado en un comunicado la OSCE.

00:25 | Rusia anuncia ataques de largo alcance contra la industria militar ucraniana

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que prepara ataques "de precisión de largo alcance" contra las fábricas de material militar ucraniano. Estos ataques forman parte de la "desmilitarización de Ucrania" a la que aspira Moscú, ha explicado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, citado por medios oficiales rusos. Por ello, Konashenkov ha emplazado a la población civil a evitar este tipo de instalaciones.

En respuesta, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido que estos ataques suponen un "asesinato deliberado". "Muchas de estas industrias se construyeron hace décadas, durante el gobierno soviético. Se construyeron en entornos urbanos. Miles de personas trabajan en ellas. Cientos de miles viven cerca. Es un asesinato, un asesinato deliberado", ha apuntado.

22:31 | Polonia cifra en más de un millón los refugiados ucranianos que han cruzado su frontera

La Guardia Fronteriza de Polonia ha informado este domingo de que ya son más de un millón los refugiados ucranianos han atravesado la frontera polaca desde el comienzo de la invasión rusa tras un nuevo récord de llegadas en las últimas 24 horas.

El sábado llegaron 129.000 refugiados y este domingo se calcula que han sido unos 170.000, según los datos publicados por la Guardia Fronteriza de Polonia.

22:03 | Netfix suspende todos sus servicios en Rusia

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix ha anunciado la suspensión de todos sus servicios en Rusia en respuesta a la invasión militar rusa de Ucrania.

Ningún nuevo cliente podrá darse de alta desde Rusia, aunque no está claro si los clientes actualmente abonados, más de un millón, podrán seguir utilizando sus cuentas.

21:56 | Dimite el director musical del Teatro Bolshói de Moscú en protesta por la guerra en Ucrania

Tugán Sójiev ha dimitido de su cargo como director musical del prestigioso Teatro Bolshói de Moscú y como director de la Orquesta del Capitolio de Toulouse en un comunicado en el que resalta su oposición a los conflictos armados.

"Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que está pasando y cómo expresar estos sentimientos complejos que la actualidad ha causado en mí. En primer lugar tengo que decir lo más importante: nunca he apoyado y siempre estaré en contra cualquier conflicto en cualquier forma", ha explicado Sójiev en un comunicado publicado en Facebook.

20:39 | La china TikTok suspende la publicación de contenido en Rusia en respuesta a la censura

El portal de vídeos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha anunciado este domingo la suspensión de las emisiones en directo y de la publicación de nuevo contenido en Rusia para revisar las implicaciones de la nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de prisión para quienes difundan "noticias falsas" sobre las Fuerzas Armadas.

"Vamos a seguir evaluando las cambiantes circunstancias en Rusia para decidir cuándo reanudamos íntegramente nuestros servicios con la seguridad como la máxima prioridad", ha explicado la empresa, que mantiene por el momento la mensajería dentro de la aplicación.

Se estima que TikTok tiene unos 70 millones de usuarios mensuales en Rusia, donde existen varios servicios parecidos que le hacen competencia.

3/ We will continue to evaluate the evolving circumstances in Russia to determine when we might fully resume our services with safety as our top priority. More about our ongoing efforts here: https://t.co/Whwn5KwXmj — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022





19:58 | Denuncian un ataque ruso contra la torre de la televisión en Jarkov

El presidente de la provincia ucraniana de Jarkov, Oleg Sinegubov, ha denunciado este domingo un ataque ruso contra la torre de la televisión de la ciudad de Jarkov, controlada por las fuerzas rusas, que habría dejado sin señal a toda la zona.

"La torre de televisión ha resultado dañada en Jarkov como resultado de un ataque del enemigo ruso. La transmisión de televisión se suspende temporalmente", ha informado Sinegubov a través de Twitter.

19:44 | Israel anuncia el envío de generadores y un hospital de campaña a Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha informado este domingo del envío de generadores de gran capacidad y de un hospital de campaña a Ucrania. En concreto enviarán seis generadores eléctricos de gran tamaño al hospital de Leóplis, que "podrá seguir funcionando incluso sin suministro eléctrico".

Además, el personal diplomático israelí prestará asistencia a los refugiados, tanto judíos como no judíos, y entregará ropa de abrigo, ha indicado el Ministerio.

Igualmente enviará un hospital de campañacon personal israelí que empezará a funcionar esta misma semana, según ha informado el Ministerio de Sanidad israelí. Se trata de personal del Hospital Sheba, del Servicio Sanitario de Clalit y de otros hospitales.

19:37 | Ucrania asegura que casi 20.000 extranjeros se han alistado para combatir

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha asegurado que casi 20.000 extranjeros se han alistado ya para combatir a las tropas rusas apenas 24 horas después de la apertura de una web para facilitar este trámite, fightforua.org.

"El mundo entero está del lado de Ucrania, no solo de palabra, sino también con hechos", ha explicado Kuleba en declaraciones a la prensa ucraniana en las que ha destacado que el apoyo viene no solo de los gobiernos, sino también de la población, según recoge el portal ucraniano Europravda.

19:12 |La OIEA confirma el control ruso de la central ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este domingo la toma del control por parte de Rusia de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

En concreto, la OIEA ha recogido informaciones de la autoridad nuclear ucraniana en la que ésta da cuenta de "problemas de comunicación con el personal" de la central.

#Ukraine informs IAEA that regular staff continue to operate #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, but plant management is now under orders from commander of Russian forces controlling site. DG @RafaelMGrossi deeply concerned with latest developments. https://t.co/TDZlLpV10f — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 6, 2022





18:54 | Macron traslada a Putin su preocupación por la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado su preocupación al presidente ruso, Vladimir Putin, por la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania ante las recientes informaciones sobre ataques a centrales y reactores de investigación.

Para Macron se trata de "una cuestión crucial" en referencia al bombardeo del 4 de marzo de la central nuclear de Zaporiyia, a lo que Putin ha respondido que "está dispuesto a respetar los estándares de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para la protección de las centrales", según ha informado la Presidencia francesa.

En la llamada, a iniciativa de Macron, Putin ha advertido que lograría sus objetivos "ya sea mediante la negociación o mediante la guerra".

18:17 | Las autoridades rusas vetan el acceso a la revista 'Snob' y suman ya cinco medios censurados

Las autoridades rusas han anunciado este domingo la imposición de restricciones al acceso a la web de la revista 'Snob', que se suma a otros cinco medios que han sido censurados en el marco de la ofensiva contra la prensa independiente y crítica con la invasión de Ucrania.

El organismo que regula los medios de comunicación en Rusia, Roskomnadzor, ha ordenado esta censura basándose en el Article 15.3 de la Ley Federal de Información, Tecnologías de la Información y Protección de la Información que habilita restricciones para medios que convoquen disturbios, actividades extremistas o la participación en actividades multitudinarias sin respetar el procedimiento establecido.

18:10 | La oposición bielorrusa denuncia que Lukashenko ha entregado el control del Ejército a Putin

La dirigente opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, ha denunciado que el presidente del país, Alexander Lukahsenko, ha entregado el control del Ejército bielorruso al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Creemos que Lukashenko ya no controla nuestro Ejército. Lo único que controla es la represión contra el pueblo bielorruso. Vemos señales de ocupación militar de Bielorrusia", ha afirmado Tijanovskaya en declaraciones al diario británico 'The Guardian'.

17.32 | Más de 4.200 detenidos en las manifestaciones contra la guerra en las principales ciudades de Rusia

Al menos 4.266 personas han sido detenidas durante las primeras horas de las nuevas manifestaciones convocadas para este domingo en las principales ciudades rusas contra la invasión de Ucrania, según ha informado el grupo de derechos civiles OVD-Info.

Al menos 96 personas han sido detenidas en Novosibirsk, 18 en Irkutsk y 15 en Vladivostok y Jabarovsk, según un balance parcial de la organización.

Un portavoz de la Policía ha confirmado 1.700 detenidos solo en Moscú en una concentración de unas 2.500 personas en una "manifestación no autorizada". Otras 750 personas han sido detenidas en una manifestación menos numerosa, de unas 1.500 personas, en la ciudad de San Petersburgo, según informan las agencias de noticias rusas.

OVD-Info ha contabilizado 12.702 personas detenidas en protestas contra la guerra desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero.



16:53 | EEUU y la UE discuten la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha reconocido este domingo que su país ha comenzado a discutir con la Unión Europea y el resto de aliados la posibilidad de prohibir las importaciones de petróleo ruso como nueva medida de presión contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania.

"Ahora mismo estamos hablando con nuestros socios europeos y el resto de aliados la forma de declarar, de manera coordinada, la posibilidad de prohibir la importación del petróleo ruso al tiempo que nos aseguramos que todavía quedan reservas apropiadas en los mercados mundiales", ha hecho saber.



16:45 | Naciones Unidas confirma al menos 364 civiles muertos y 759 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania

Al menos 364 civiles ucranianos han muerto y 759 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este domingo.

Los fallecidos han sido identificados como 74 hombres, 42 mujeres, ocho niños y cuatro niñas, así como 13 niños y 223 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 67 hombres, 48 mujeres, once niñas y 2 niños, así como 28 niños y 603 adultos pendientes de identificación.



16:17 | Fuerzas rusas lanzan proyectiles contra un reactor nuclear experimental en Járkov

Las autoridades de la provincia ucraniana de Járkov ha denunciado este domingo el impacto de proyectiles lanzados por las fuerzas rusas sobre el Centro Nacional de Investigación del Instituto de Física y Tecnología de Járkov, donde hay un reactor nuclear experimental.

"El 6 de marzo el Ejército ruso ha disparado con una lanzadera de cohetes sobre el Instituto de Física y Tecnología de Járkov donde hay una instalación de investigación nuclear", ha informado la filial de los servicios secretos ucranianos (SBU) en Járkov.

En el lugar hay 37 pilas de combustible nuclear, por lo que se podría provocar "una catástrofe ecológica a gran escala", alerta el SBU, por lo que se ha abierto una investigación penal por un delito de ecocidio conforme al Artículo 441 del Código penal ucraniano.



16:13 | Las autoridades de Donetsk evacuarán la gran ciudad de Gorlovka el próximo martes

Las autoridades de la autoproclamada república popular de Donetsk, en el este de Ucrania, han anunciado la evacuación, a partir del próximo martes, de los aproximadamente 200.000 habitantes de la gran ciudad de Gorlovka.

Por ello, el alcalde de la ciudad, Ivan Prikhodko, ha confirmado este domingo a Interfax el comienzo del protocolo de evacuación en dirección a territorio ruso: "En relación con el bombardeo en curso de la ciudad por parte de las fuerzas armadas ucranianas, a partir del 8 de marzo se organizará una evacuación centralizada de mujeres, niños y ancianos a áreas seguras en el territorio de la Federación Rusa".

16:07 | Ucrania denuncia cerca de 40 niños muertos y más de 70 heridos por la ofensiva militar de Rusia

Las autoridades de Ucrania han denunciado este domingo que cerca de 40 niñoshan muerto y más de 70 han resultado heridos desde el 24 de febrero, fecha en la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el inicio de una ofensiva militar contra el país.

La comisionada para Derechos Humanos del país, Liudmila Denisova, ha resaltado a través de un mensaje en Telegram que hasta la fecha se ha confirmado la muerte de 38 niños, mientras que 71 han resultado heridos, si bien ha dicho que "esta cifra no es final, ya que es imposible lograr información precisa sobre el número de muertos y heridos en Mariúpol, la región de Donetsk e Irpin".



15:22 | Ucrania alerta que 34 hospitales están cerrados como consecuencia de la invasión rusa

El Gobierno ucraniano ha informado de que ya son 34 los hospitales que no están funcionando en todo el país debido a la ofensiva militar rusa iniciada el pasado 24 de febrero.

"Hasta la fecha el enemigo ha puesto fuera de servicio un total de 34 hospitales en todo el país. Algunos edificios han sido destruidos, otros están sin suministro eléctrico o sin agua y otros no pueden funcionar", ha explicado el ministro de Sanidad ucraniano, Viktor Liashko, citado por la prensa ucraniana.



15:07 | Alemania desvela que prepara un "puente ferroviario" para entregar ayuda humanitaria a Ucrania

El Gobierno de Alemania ha desvelado este domingo que está preparando un "puente ferroviario" para la entrega de cargamentos de ayuda a Ucrania ante la invasión militar iniciada por Rusia el 24 de febrero.

"Actualmente, (la empresa estatal) Deutsche Bahn está recogiendo a gran escala en Alemania artículos de socorro de productores y mayoristas, que luego se reúnen en trenes de contenedores y se transportan por ferrocarril a Ucrania", ha dicho el ministro de Transporte de Alemania, Volker Wissing.

15:03 | Ucrania asegura que ha matado a 30 militares rusos en el contraataque en Mariúpol

El Ministerio de Defensa ucraniano ha informado este domingo de una contraofensiva contra las fuerzas rusas en las inmediaciones de la ciudad de Mariúpol, en el sur del país, en la que habrían muerto al menos 30 militares rusos.

"Hoy en Mairúpol los defensores ucranianos han llevado a cabo un contraataque y han destruido tres carros de combate enemigos, cuatro vehículos de combate de infantería, dos todoterreno y unos 30 ocupantes rusos", ha indicado el Ministerio a través de un comunicado publicado en Facebook.

Además dos militares rusos han sido apresados y éstos habrían asegurado que "no sabíamos a dónde nos estaban enviando", ha destacado el Ministerio de Defensa ucraniano, que sostiene que este relato es habitual entre los prisioneros.



14.55 | El Gobierno ucraniano informa de la destrucción del aeropuerto de Vinnytsia en un ataque ruso

Este ataque se distingue por su proximidad al centro-oeste del país, una zona hasta ahora relativamente alejada de las hostilidades. Seguir leyendo

Zelensky: 8 missiles struck "peaceful Vinnytsia, which has never threatened Russia in any way. It is brutally cynical. The airport is completely destroyed. [Russia] continues to destroy our infrastructure, our lives, which were built by generations of Ukrainians." pic.twitter.com/xQA4a4B5Y5 — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 6, 2022









14:23 | Beni, un asturiano que huye con su familia de Ucrania: “Le he dicho a mi hija que nos vamos de vacaciones”

En 'Fin de Semana' la ENTREVISTA a Beni Brito, jugador de póker profesional que atravesará este lunes Moldavia tras dejar atrás a su suegro, llamado a filas para luchar contra la invasión rusa

14:19 | Sánchez avisa a Podemos de que está en el lado correcto de la historia: "No falta diplomacia, sobra agresión"

El presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo no va a permitir que España se convierta en rehén del "chantaje energético" de Putin. Seguir leyendo

14:18 | El Papa elogia la labor de los periodistas en Ucrania: "Nos permite evaluar la crueldad de la guerra"

En el Ángelus de este domingo, el Santo Padre ha vuelto a reclamar el final de la operación militar y vuelve a ofrecer a la Santa Sede como mediador en favor de la paz. Seguir leyendo

14:17 | EEUU contempla "activamente" una cadena de suministros de aviones de combate a Ucrania vía Polonia

Anthony Blinken, secretario de Estado de EE.UU, afirma que están contemplando activamente esta decisión. Además, anuncia el establecimiento de un fondo de 2.500 millones de euros. Seguir leyendo

14:12 | Ucrania pide más sanciones contra Rusia y dice que publicará un listado de empresas que comercian con Moscú

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha reclamado este domingo que se impongan nuevas sanciones contra Rusia por su invasión del país, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"He dicho muy claramente a todos que estamos agradecidos por las sanciones aplicadas, que no tienen precedentes y han causado ya un daño sin precedentes (a Rusia)", ha dicho, antes de señalar que "la guerra continúa y ello significa que estas sanciones son medidas parciales".

Así, Kuleba ha manifestado que "la presión de las sanciones debe ser extendida" y ha abogado por imponer nuevas medidas punitivas en los próximos días", dado que si se mantiene el nivel actual "habrá una situación trágica con medidas a medio camino mientras los ucranianos siguen sufriendo y muriendo".

"Esto es algo inmoral que no va en beneficio de los intereses de Europa", ha recalcado el ministro, quien ha exigido "sanciones dolorosas en los próximos días" contra Moscú, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

En este sentido, ha reseñado que la sangre de los ucranianos no sólo está en las manos de Rusia, sino también de aquellos que se niegan a aumentar la presión contra Moscú.

Kuleba ha dicho por último que las autoridades ucranianas publicarán próximamente los nombres de empresas que siguen haciendo negocios con Rusia y que "siguen intentando ganar dinero a costa de Ucrania", según ha informado el portal de noticias Ukrinform.

"Verán en esta lista algunos países y compañías que les sorprenderán, pero desafortunadamente esta es la dura verdad", ha zanjado el ministro, quien no ha detallado cuándo será publicado este documento.





14:03 | Johnson impulsa una iniciativa internacional para redoblar los esfuerzos de ayuda a Ucrania

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentará la semana que viene a varios líderes internacionales un plan de seis puntos para redoblar la ayuda a Ucrania contra la invasión rusa, impedir la "normalización" del conflicto, y perseguir una posible "desescalada" con la plena participación de las autoridades de Kiev.

Putin must fail and must be seen to fail in this act of aggression.



We must come together under a six point plan of action to ensure Putin fails in his ambitions.



The world is watching. It is not future historians but the people of Ukraine who will be our judge. pic.twitter.com/mHm0cKAc4H — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 6, 2022









Bajo el lema "Tenemos que hacer más" por Ucrania, Johnson dará la bienvenida el lunes al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Al día siguiente, Johnson hará lo mismo con los líderes del grupo 'V4' de naciones de Europa Central: República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.

"Nunca en mi vida", ha declarado Johnson, "he visto una crisis internacional en la que la línea divisoria entre el bien y el mal haya sido tan marcada, mientras la maquinaria de guerra rusa desata su furia sobre una orgullosa democracia".

Así pues, a todo estos líderes Johnson les trasladará la idea de que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe "fracasar" y su invasión, "percibida como un fracaso como acto de agresión.

"No basta", ha añadido, "con expresar nuestro apoyo al orden internacional basado en reglas: debemos defenderlo contra un intento constante de reescribir las reglas por medio de la fuerza militar".

Por ello, Johnson presentará un plan de seis puntos entre los que se incluye la movilización de una "coalición humanitaria internacional para Ucrania", nuevas medidas para "maximizar la presión económica sobre el régimen de Putin" y "el inicio de una campaña para reforzar la seguridad en toda la zona euroatlántica".





14:00 | Fracasa el segundo intento de alto el fuego y de la evacuación de civiles de Mariúpol

El asesor del Ministerio del Interior ucraniano ha difundido un vídeo de Kalnya, en el que cuenta "cómo los ocupantes rompieron por segunda vez el acuerdo". Seguir leyendo

13:35 | Zelenski dice que Rusia "se prepara para bombardear Odesa" y advierte que sería "un crimen histórico"

Resalta que Moscú "preparó esta invasión de forma cruel y cínica, sabiendo que violaba las normas de la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que el Ejército de Rusia "se prepara para bombardear Odesa" y ha advertido de que "sería un crimen de guerra" y "un crimen histórico".

"Se preparan para bombardear Odesa. Los rusos siempre han venido a Odesa. Siempre han sentido calor en Odesa, sólo sinceridad. ¿Ahora qué? ¿Artillería contra Odesa? ¿Misiles contra Odesa?", se ha preguntado Zelenski. El puerto es considerado de una importancia estratégica en el marco del conflicto.

Asimismo, ha recalcado que Moscú "preparó esta invasión de forma cruel y cínica, sabiendo que violaba las normas de la guerra". "Militares tomados como prisioneros por nuestros defensores han hablado. Cientos de prisioneros. Entre ellos hay pilotos de aviones que han bombardeado nuestras ciudades, a nuestros civiles", ha detallado.

"Hemos escuchado sus testimonios. Hemos visto documentos. Mapas. Planos. No es de ayer, esto no está improvisado", ha manifestado en un nuevo discurso a la población ante la invasión militar iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo planificaron de esta forma, pero no matarán nuestra humanidad, no nos matarán. Pese a todo, nuestros misiles no caerán en objetivos civiles en Rusia o Bielorrusia en respuesta", ha recalcado el mandatario, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los ucranianos "luchan para determinar dónde estará la frontera, luchan entre la vida y la esclavitud", al tiempo que ha pedido a los rusos que "elijan entre la vida y la esclavitud". "Es el momento en el que aún pueden derrotar al mal sin sufrir pérdidas irreparables", ha reseñado.

"Los ucranianos queremos paz. Ciudadanos de Rusia: Para vosotros, esta no es una lucha sólo por la paz en Ucrania, es una lucha por vuestro país", ha dicho. "Si ahora permanecéis en silencio, sólo vuestra pobreza hablará por vosotros después y sólo la represión responderá. No os quedéis en silencio", ha zanjado.





13.15 | Natalia, de Benalmádena a Kiev: mientras acompaña a su madre con cáncer ayuda a refugiados desde el hospital

ESCUCHA AQUÍ a Pedro Jesús, Natalia y Rafa, tres ejemplos de solidaridad sin fronteras con el pueblo ucraniano

11:39 | Schlichting: "Los aliados no cierran el cielo ucraniano porque temen una escalada y el potencial nuclear ruso"

La ley de 'información falsa', la reunión entre Von der Leyen y Sánchez y el impacto económico de la guerra en su EDITORIAL de este domingo.

11:32 | Bennett habla con Zelenski por tercera vez en un día tras su viaje relámpago a Rusia y Alemania

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la tercera en un día tras su viaje relámpago a Rusia y Alemania para abordar la invasión rusa de Ucrania.

"El primer ministro, Naftali Bennett, habló hace poco con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Es la tercera conversación entre los dos líderes durante el último día", ha dicho la oficina de Bennett a través de un mensaje en su cuenta en Twitter, sin dar detalles sobre el contenido de las conversaciones.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha defendido durante la jornada la decisión de no dar ayuda militar a Ucrania y ha argumentado que "quiere mantener los canales abiertos con todas las partes implicadas en el conflicto", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



11:03 | Charles Michel descarta el uso de fondos de la UE para la entrega de aviones de combate a Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado que los fondos europeos de la Unión Europea no serán empleados para suministrar aviones de combate a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa; una incursión que provocará "efectos de largo alcance" en la economía europea durante los próximos meses, en su opinión.

En una entrevista publicada este domingo por el diario 'Journal du Dimanche', Michel ha garantizado que los fondos europeos "no se utilizarán para financiar la entrega de aviones de combate a Ucrania" si bien ha recordado que hay países que están efectuando "gestiones bilaterales sobre la hipótesis de suministro de equipos o repuestos vinculados al uso de la fuerza aérea".



10:53 | Herraiz: "El Gobierno ha puesto la sordina en el envío de armas y no hay foto, con lo que les gusta"

El comunicador analiza en su EDITORIAL de este domingo la situación en Ucrania y la postura del Gobierno ante el conflicto.





10:43 | Polonia cifra ya en casi 925.000 los refugiados ucranianos que han cruzado su frontera

Casi 925.000 refugiados ucranianos han atravesado la frontera de Polonia desde el comienzo de la invasión rusa, según ha hecho saber el Servicio de la Guardia Fronteriza de Polonia este domingo, tras un nuevo récord de llegadas en las últimas 24 horas.

En total se trata de 922.400 refugiados de los cuales 129.000 llegaron el sábado, un máximo desde el comienzo del éxodo. Este domingo ya han llegado otras 39.800 personas más, según ha informado la autoridad en su cuenta de Twitter.



10:15 | Comienza el Comité Federal monográfico sobre Ucrania para respaldar la actuación de Sánchez

El PSOE celebra este domingo un Comité Federal extraordinario de carácter monográfico sobre la situación en Ucrania para recabar el respaldo del partido a las medidas adoptadas por el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, y a las que previsiblemente tendrá que tomar. Al acto acudirá una representación riojana liderada por la secretaria general, Concha Andreu.

En el orden del día solo aparece un único punto: "Análisis político del Secretario General" que versará sobre la posición de España en la guerra de Ucrania, según han confirmado fuentes socialistas. La reunión se llevará a cabo en la sede nacional del partido en la calle Ferraz de Madrid y comenzará a las 10 de la mañana.

La previsión es que Sánchez ofrezca una intervención en abierto al término del Comité Federal, que debería concluir a primera hora de la tarde, según han trasladado desde la dirección nacional.

¡Buenos días! ?



Hoy nuestro secretario general y presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, intervendrá en el #ComitéFederal del #PSOE. ??



?? A partir de las 10:15h.



?? A partir de las 10:15h.

Podrás seguirlo en directo a través de nuestras redes sociales. ??#Cumplimospic.twitter.com/ujj4hQappF — PSOE (@PSOE) March 6, 2022





09.25 | El Ejército ucraniano asegura que más de 11.000 militares rusos han muerto desde el comienzo de la invasión

De acuerdo con las estimaciones de las fuerzas militares ucranianas, solo el sábado más de 650 soldados rusos heridos fueron trasladados desde el frente al Hospital de la Ciudad Central de Brianki, en Lugansk.

A las bajas humanas se añade la destrucción, siempre según el Ejército ucraniano, de 285 tanques, 109 sistemas de artillería y 48 helicópteros, según el balance recogido por Ukrinform.

El Ejército de Rusia no ha confirmado estas cifras y se ha limitado a proporcionar sus propias estimaciones de objetivos militares más de 2.200 objetivos desde el inicio de lo que llaman "operación especial en Ucrania", según ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov.

Concretamente, Rusia dice haber destruido 76 centros de mando, 111 sistemas de misiles antiaéreos, 71 estaciones de radar, 69 aviones de combate en aeródromos y 24 más en el aire, 62 drones, así como 778 tanques y otros vehículos blindados de combate, 77 lanzacohetes múltiples, 553 vehículos militares especiales y 279 sistemas de artillería y morteros.

Asimismo las tropas rusas, según el portavoz, avanzaron este sábado once kilómetros el sábado y tomaron bajo su control cinco localidades en el frente sureste del país: Priiutnoye, Zavitne-Bazhanne, Staromlinovka, Oktiabrskoye y Novomaiskoye, según el balance recogido por la agencia TASS.





09.05 | La OMS confirma seis muertos y once heridos en ataques a instalaciones médicas desde el inicio de la invasión

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha confirmado este domingo que al menos seis personas han muerto y once han resultado heridas en seis ataques registrados contra instalaciones sanitarias de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

La OMS "condena enérgicamente" estos ataques, realizados en su mayoría por fuego de artillería, según detalla en su página web.

La agencia de Naciones Unidas está investigando "informes adicionales" de nuevos ataques, ha añadido el responsable de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Los ataques a instalaciones de salud o trabajadores violan la neutralidad médica y son violaciones del derecho internacional humanitario", recuerda el director general de la OMS.

Al menos 351 civiles ucranianos han muerto y 707 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el pasado sábado.

"Desde las 04.00 de la mañana del 24 de febrero hasta las 00.00 del 4 de marzo, el Alto Comisionado ha registrado 1.058 bajas civiles en Ucrania: 351 muertos y 707 heridos", según el informe.

Los fallecidos han sido identificados como 71 hombres, 41 mujeres, ocho niños y cuatro niñas, así como diez niños y 217 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 58 hombres, 40 mujeres, once niñas y 2 niños, así como 23 niños y 573 adultos pendientes de identificación.

Por zonas de control, Naciones Unidas estima 355 bajas en territorio controlado por el Gobierno ucraniano: 63 muertos y 292 heridos. En el área bajo control de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, la ONU ha constatado 116 bajas (23 muertos y 93 heridos).





08.44 | Navalni llama a concentraciones masivas este domingo en Moscú y San Petersburgo contra la invasión de Ucrania

El líder opositor ruso Alexei Navalni ha llamado a la población del país a que ignore las prohibiciones y salga este próximo domingo a las calles de Moscú y San Petersburgo para exigir el fin de la invasión contra Ucrania y protestar contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien ha descrito como principal artífice de la intervención.

"Hace ocho días", denunció Navalni el viernes, en su anuncio de la convocatoria, "nuestro país comenzó a ser considerado el mal absoluto. Miles de personas están muriendo por las bombas y los cohetes y todo por una sola persona: Vladimir Putin deshonra la bandera rusa, el idioma ruso y la misma palabra 'Rusia'".

El opositor describió a Putin como un "dictador loco" que ha "derribado todos los logros del país en cuestión de días" y "condenará al país a la culpa durante décadas".

Navalni ha pedido que las acciones del presidente ruso no sean interpretadas como una expresión del sentir popular. "En la Rusia que amamos y de la que estamos orgullosos, millones de personas están en contra de esta locura", ha asegurado en un comunicado emitido este viernes en su página web.

Por ello, el líder opositor pide a la población supere el "miedo" y se presente este domingo a partir de las 14.00, hora local --mediodía en España-- en la plaza moscovita del Manège y en el histórico centro comercial de Gostiny Dvor en San Petersburgo.

Tanto la Fiscalía General de Rusia como el Ministerio del Interior han reiterado en las últimas horas sus advertencias a la población de que no participe en las protestas tras recordar que la participación en disturbios masivos se castiga con hasta ocho años de prisión en Rusia, un aviso contra la población que Navalni ha denunciado como un acto de represión.

"Es normal tener miedo, pero sucumbir a él significa ponerse del lado de los fascistas y asesinos. Por dignidad, contra Putin, para Rusia y contra la guerra", ha concluido Navalni.





08.40 | Las milicias de Donetsk anuncian para este domingo un nuevo intento de evacuación de Mariúpol y Volnovaja

Las milicias de la autoproclamada república de Donetsk han anunciado que en breve tendrá lugar un nuevo intento de apertura de los corredores humanitarios en las ciudades ucranianas de Mariúpol y Volnovaja, en el sureste del país, rodeadas ahora por los guerrilleros que auxilian al Ejército ruso en su invasión de Ucrania.

El representante de las milicias, Eduard Basurin ha asegurado que estos corredores se abrirán "este domingo por la mañana" siempre y cuando las fuerzas ucranianas que resisten en estas ciudades "den a sus subordinados la orden de desbloquear las salidas para que la población civil pueda abandonar el lugar", en declaraciones recogidas por Interfax.

El primer intento de evacuación de ambas ciudades tuvo lugar el sábado y acabó en absoluto fracaso después de que Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de incumplir el alto el fuego temporal en vigor en torno a estas dos localidades, donde viven aproximadamente unas 425.000 personas en condiciones deplorables, según las ONG.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que tenía previsto desplegarse en las rutas de evacuación para garantizar la seguridad de los civiles, ha explicado durante las últimas horas en un comunicado que "sigue en contacto con las partes para facilitar las salidas" en medio de una situación "descorazonadora".





08.30 | Ucrania asegura que las tropas rusas "están desmoralizadas" y sufren "grandes pérdidas"

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado a primera hora de este domingo que las tropas rusas "están desmoralizadas" y "continúan sufriendo grandes pérdidas en armas, equipo y personal".

En concreto, en su informe diario, han explicado que "los invasores rusos" llegan al enfrentamiento directo con las tropas ucranianas en "una condición moral y psicológica muy baja", debido, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, a que toman conciencia "de la situación real".

"Las Fuerzas Armadas y las unidades de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania están librando feroces batallas para mantener ciertas fronteras. El enemigo, que sufre bajas, está constantemente tratando de evitar el contacto de fuego directo con nuestras tropas", dice el comunicado.

La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha centrado sus esfuerzos en repeler misiles y ataques aéreos enemigos, así como cobertura aérea de objetos importantes de Ucrania y grupos de tropas. A las 6.00 horas (hora local), las fuerzas rusas han perdido un total de 88 aviones y helicópteros, según asegura el escrito.

El Ejército ucraniano está llevando a cabo una operación de defensa dentro de las zonas operativas del Sur, Este y Norte para "repeler el ataque de las fuerzas de ocupación", así como para infligir "las pérdidas máximas" y prevenir la invasión de nuevas zonas.

Otros grupos están realizando una operación defensiva en Slobozhansky --al norte del país-- y en la parte oriental en dirección a Tavriya. En concreto, las Fuerzas Armadas aseguran que han detenido "las columnas enemigas" que intentaban avanzar hacia la región de Dnipró, en el centro del país.

"En la dirección costera, se están defendiendo las bases y puertos marítimos en el Mar Negro. Por lo tanto, en la región de Mykolayiv, se ha planeado capturar e implementar una cantidad significativa de vehículos y vehículos blindados enemigos", ha explicado el Estado Mayor ucraniano.

El Gobierno de Ucrania ha informado de que algunos pilotos rusos que se han catapultado y han sobrevivido han sido encontrados por soldados ucranianos y han recibido tratamiento médico.

"El enemigo está tratando de no perder el potencial ofensivo, pero en la situación actual tiene grandes pérdidas en armas, equipos y personal. Debido a la resistencia de todo el pueblo ucraniano, el enemigo está desmoralizado", ha dicho el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.





06:25 | El jefe de la delegación negociadora ucraniana espera poder abrir un corredor en Járkov este domingo

El jefe de la delegación negociadora ucraniana para las conversaciones con Rusia, David Arakhamia, se ha mostrado confiado en que se abra un corredor humanitario en la ciudad de Járkov para que puedan salir los civiles. "Si Dios quiere, mañana en Járkov habrá un corredor", ha escrito el negociador en Facebook en respuesta al comentario de una mujer que le dijo que debía escuchar y acordar un alto el fuego con Rusia.

Este comentario ha tenido lugar después de que el propio Arakhamia anunciase este sábado en su perfil de Facebook que la tercera ronda de negociación entre Ucrania y Rusia tendría lugar el próximo lunes 7 de marzo. Los representantes de Ucrania y Rusia se reunieron por última vez en el oeste de Bielorrusia el jueves 10 de marzo, y acordaron el alto el fuego para permitir corredores humanitarios para los residentes de Mariúpol y Volnovaja.

04:50 | El ejército ucraniano advierte de que Rusia quiere apoderarse de una central hidroeléctrica en Kaniv

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armdadas de Ucrania ha asegurado este domingo que la tropas rusas quieren apoderarse de una central hidroeléctrica en la ciudad de Kaniv, 130 kilómetros al sur de la capital, Kiev. La presa de la central hidroeléctrica de Kaniv, que está ubicada en el río Dniéper, es uno de los objetivos de Rusia en su estrategia ofensiva, según ha explicado un informe de las Fuerzas Armadas ucranianas, recogido por la agencia Unian.

Según el informe, la estrategia de Rusia consistiría en penetrar en las afueras del suroeste de la capital de Ucrania, Kiev. Las fuerzas rusas ya han atacado o tomado el control de otras instalaciones de infraestructura energética, incluida la mayor central nuclear de Europa, ubicada en Zaporiyia, al sureste de Ucrania.

03:20 | Biden y Zelenski abordan una mayor financiación para Ucrania y la "continuación" de sanciones a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han hablado sobre una financiación extra a Ucrania, así como de "la continuación" de las sanciones contra Rusia. Biden ha asegurado en la llamada, que ha durado media hora, que su administración "está incrementando la ayuda humanitaria, económica y de seguridad a Ucrania", además de estar trabajando "estrechamente" con la Cámara Alta para "conseguir financiación adicional".

Asimismo, el presidente estadounidense ha destacado las acciones emprendidas contra Rusia por Estados Unidos, sus aliados y la industria privada para "aumentar los costes de Rusia por su agresión a Ucrania", mencionando especialmente la reciente decisión de las compañías de tarjetas de crédito y medios de pago Visa y Mastercard de suspender su servicio en Rusia.

00:50 | Visa y Mastercard suspenden sus operaciones en Rusia

Visa y Mastercard ha anunciado la suspensión de sus operaciones en Rusia, por lo que ya no se podrán hacer ni transacciones a través de ambas plataformas ni usar sus tarjetas de débito y crédito. "Nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido testigos”, dijo el presidente y director ejecutivo de Visa, Al Kelly, citado en un comunicado.

23:25 | Zelenski pide a los ucranianos mantener la resistencia

En el último vídeo publicado en su perfil de Facebook, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los ucranianos a mantener la resistencia diciendo: "¡Ucranianos! En todas nuestras ciudades, donde el enemigo invadió, pasen a la ofensiva, salgan a las calles, tenemos que luchar cada vez que tengamos una oportunidad". Además, ha añadido que los ucranianos no entregarían su país "a un enemigo".

21:49 | Putin ordena preparar un listado de países que han realizado "acciones no amistosas" contra Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este sábado un decreto por el que ordena al Consejo de Ministros elaborar un listado de países que han realizado "acciones no amistosas" contra Rusia que será publicado en dos días.

"El Gobierno de la Federación Rusa elaborará en dos días una lista de Estados extranjeros que cometen acciones no amistosas contra la Federación Rusa, entidades legales e individuos rusos", indica el decreto, recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

21:22 | EEUU mantiene al portaaeronaves 'USS Harry S. Truman' en el Egeo ante la escalada en Ucrania

"En caso de una mayor escalada", la Marina podría proteger el mar Negro con más patrullas aéreas. "En el caso de que Rusia quisiera tomar los estrechos turcos y Turquía pide apoyo a la OTAN", según fuentes estadounidenses citadas por la cadena CNN.

No ha sido revelada la ubicación exacta del buque, pero la fuente ha indicado que no es habitual que este tipo de naves se encuentren en la parte más septentrional del Egeo debido al intenso tráfico marítimo y la gran cantidad de islas pequeñas que hay en la zona.

21:10 | Ucrania pide sanciones más duras contra Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que imponga sanciones más duras a Rusia en represalia por la invasión de Ucrania tales como la expulsión del banco ruso Sberbank del sistema SWIFT, el cierre de los puertos europeos a los buques rusos, vetar a Rusia del sistema de criptomonedas o dejar de comprar el petróleo ruso.

El petróleo ruso "hoy huele a sangre ucraniana", ha afirmado Kuleba. "Comprarlo es financiar los crímenes de guerra rusos", ha añadido en un discurso a la nación publicado en redes sociales.

20:22 | Naftali Benett se reúne con Putin, habla con Zelenski y se dirige a Berlín

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se ha reunido este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, después ha hablado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y se desplaza ya hacia Berlín para tratar con responsables de la UE la situación en Ucrania.

Fuentes diplomáticas israelíes citadas por la prensa israelí han indicado que la reunión estaba coordinada con Estados Unidos, Alemania y Francia y "en diálogo continuo con Ucrania".

20:01 | Parte hacia Washington el avión que evacuará a los diplomáticos rusos expulsados por EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha informado este sábado de la partida desde San Petersburgo del avión que evacuará a los trece representantes diplomáticos rusos acreditados ante la ONU que han sido expulsados por Estados Unidos, que los considera espías.

"El avión devolverá a la patria a los diplomáticos rusos que el Gobierno de Estados Unidos ha declarado 'persona non grata'", ha explicado la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajarova, a través de su canal en Telegram.

19:51 | Zelenski asegura que 10.000 militares rusos han muerto desde el principio de la invasión

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha asegurado que más de 10.000 militares rusos han fallecido desde el inicio de la invasión en Rusia, una información no contrastada por las autoridades de Moscú, después de criticar duramente la decisión de la OTAN de negarse por el momento a crear una zona de exclusión aérea, responsabilizando a la Alianza de las muertes en combate que puedan llegar a partir de ahora.

"Sabiendo que nuevos ataques y bajas son inevitables, la OTAN ha decidido deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania. Hoy, el liderazgo de la Alianza dio luz verde para más bombardeos de ciudades ucranianas al negarse a crear una zona de exclusión aérea", ha dicho Zelenski en un discurso lanzado desde Kiev.

19:42 | Sánchez dice que Putin ha cometido "dos errores": "Pensar que Ucrania se iba a rendir y que Europa iba a estar divida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "ha cometido dos errores estratégicos, pensar que Ucrania se iba a rendir y pensar que Europa iba a estar divida".

Así lo ha manifestado este sábado el presidente del Gobierno español en una declaración institucional tras la reunión mantenida con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio de la Moncloa.

19:20 | España recomienda a sus ciudadanos que abandonen Rusia por los medios comerciales "aún disponibles"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha recomendado este sábado a sus ciudadanos que "valoren la posibilidad de abandonar temporalmente" Rusia por los medios comerciales "aún disponibles", así como no viajar al país.

El Ministerio ha indicado que esta recomendación responde "al cierre del espacio aéreo español y europeo y la importante reducción de conexiones aéreas entre Rusia y terceros países", así como a "las dificultades derivadas de las decisiones tomadas por la comunidad internacional y que ya están dificultando o alterando las transferencias bancarias o el uso de tarjetas de crédito o débito".

19:02 | Ucrania adelanta que la tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el lunes 7 de marzo

La tercera ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia tendrá lugar el lunes 7 de marzo, según ha contado David Arakhamia, diputado de Siervo del Pueblo, el partido político del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

"La tercera ronda de negociaciones se llevará a cabo el lunes", ha contado Arakhamia a través de un escueto y preciso texto en su perfil de Facebook.

18:51 | El servicio secreto ucraniano mata a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana

El servicio secreto ucraniano (SBU) ha matado a uno de los miembros de la delegación negociadora ucraniana que se reunió recientemente con una delegación rusa para intentar lograr un acuerdo y que ha sido identificado como Denis Kireev, acusado de traición.

Kireev habría recibido un disparo estando bajo custodia, según ha informado el diario ucraniano 'Pravda' en su edición digital citando fuentes políticas de alto nivel en una información que no ha sido confirmada por las autoridades.

18:30 | La Fiscalía rusa confirma la acusación de traición y espionaje del periodista Ivan Safronov

La Fiscalía rusa ha confirmado este sábado la acusación de traición y espionaje del periodista Ivan Safronov por la difusión de información a los servicios de Inteligencia extranjeros que podría poner en riesgo la "seguridad" del país.

Según la investigación, entre 2015 y 2019, Safronov "descubrió" y "recopiló" información de alto secreto sobre la colaboración técnico-militar de Rusia con el resto de sus socios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, así como con otros países de Oriente Próximo, África y los Balcanes.

Así, la Fiscalía sostiene que Safronov "transmitió de manera sistemática información recopilada a los representantes de los servicios de Inteligencia extranjeros" que "podría ser utilizada por los Estados de la OTAN contra la seguridad de Rusia", informa la agencia Interfax.

17:53 | Rusia anuncia la reanudación de su ofensiva en Mariúpol y Volnovaja tras la fallida evacuación

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado el reinicio de la ofensiva contra las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, donde en las últimas horas ha fracasado un esfuerzo para evacuar a los más de 400.000 civiles que viven en ambas poblaciones del sur del país.

El Kremlin ha anunciado el reinicio de las operaciones ofensivas "debido a la falta de voluntad de la parte ucraniana de influir en los nacionalistas" que están defendiendo estas ciudades del ataque ruso.



17:20 | RTVE y EFE suspenden temporalmente su actividad informativa desde Rusia

Los dos medios españoles han decidido suspender su actividad informativa en Rusia como consecuencia de la aprobación de una nueva ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar lo que las autoridades puedan considerar "información falsa" en relación con la guerra en Ucrania.

Ambos medios lo hacían oficial a través de sus respectivas cuentas de Twitter.

RTVE deja de informar temporalmente desde Rusia



RTVE deja de informar temporalmente desde Rusia

Una decisión adoptada por la Corporación después de que hoy entre en vigor una ley que prevé 15 años de cárcel por difundir "información falsa"https://t.co/nOFzMl3QfK — RTVE (@rtve) March 5, 2022

#ÚLTIMAHORA | La Agencia Efe suspende temporalmente su actividad informativa desde Rusia. pic.twitter.com/QukJxVpD1N — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 5, 2022

17:11 | El Banco Central de Rusia confirma una ralentización de su servicio debido a ataques informáticos

El Banco Central de Rusia ha registrado este sábado una desaceleración en la operación del Sistema de pago rápido debido a un aumento de antecedentes de ataques informáticos en los canales de los proveedores de telecomunicaciones, aunque esto no afectará la seguridad de los fondos, ha avisado el regulador en una declaración.

"Algunas operaciones pueden ser más lentas o deberán repetirse después de un tiempo, pero esto no afecta la seguridad de los fondos", ha reiterado el Banco Central, cuyos activos internacionales están paralizados por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón.



16:52 | España habilita que los refugiados de Ucrania puedan alojarse en el país sin pedir protección oficial

La Secretaría de Estado de Migraciones ha emitido una orden por la que las personas refugiadas del conflicto en Ucrania sin recursos económicos podrán ser alojadas en el sistema estatal de acogida de España sin necesidad de haber pedido protección de forma oficial.

Migraciones ha establecido unos "criterios mínimos" para que los que huyan de la invasión rusa puedan alojarse en las instalaciones públicas destinadas a los solicitantes de protección. Según la orden, podrán acceder de forma exprés tanto las personas desplazadas de Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, como los residentes en Ucrania que se encontraban en España cuando se originó el conflicto y no han podido regresar a su país.



16:40 | Más de 400 ciudadanos nigerianos regresan a casa tras ser evacuados de Ucrania

Más de 400 ciudadanos nigerianos que huían de la guerra en Ucrania han pisado este viernes Abuya, la capital del país, tras las labores de evacuación llevadas a cabo por el Gobierno, ha informado la Comisión de la Diáspora Nigeriana (NIDCOM).

El primer grupo llegó a primera hora del viernes procedente de Rumanía, mientras que el segundo vuelo fletado por el Gobierno lo hizo desde Polonia y el tercero salió de Hungría, ha informado la NIDCOM a través de su cuenta de Twitter.

La NIDCOM ha comunicado que este sábado otro vuelo procedente fletado por el Gobierno de Nigeria ha llegado hasta Budapest, la capital húngara, para evacuar a más ciudadanos nigerianos, la mayoría de ellos estudiantes.



15:58 | Las cadenas europeas de TV comienzan a suspender sus transmisiones desde sus estudios en Rusia

Los cadenas públicas de televisión alemanas ARD y ZDF ha anunciado este sábado que suspenden la transmisión desde los estudios que tienen en Rusia, como consecuencia de la reciente reforma legislativa que endurece las penas de prisión por la difusión de "noticias falsas" sobre el papel del Ejército en Ucrania. Esta ha sido también la razón que ha provocado que la cadena italiana RAI haya decidido a su vez suspender desde este sábado las labores de sus corresponsales en Rusia.

En los últimos días son varias los medios de comunicación que han decidido suspender sus actividades desde territorio ruso como consecuencia de la aprobación de esta controvertida. Las últimas han sido la británica BBC, la cadena estadounidense CNN y la agencia de noticias Bloomberg.

15:42 | EEUU contacta con China para hablar sobre la "premeditada" e "injustificada" agresión rusa a Ucrania

Washington se ha puesto en contacto esta sábado con Pekín a través de una llamada telefónica del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, para conversar sobre la "premeditada, no provocada e injustificada" agresión rusa a Ucrania.

"El mundo está atento para ver qué naciones defienden los principios básicos de libertad, autodeterminación y soberanía", ha manifestado Blinken durante la conversación con el jefe de la diplomacia china, según ha contado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken ha destacado que "el mundo está actuando al unísono para repudiar y responder a la agresión rusa", y ha asegurado que "Moscú pagará un alto precio".



15:21 | Naciones Unidas confirma al menos 351 civiles muertos y 707 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania

Al menos 351 civiles ucranianos han muerto y 707 han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania desde el principio de la invasión, según el último balance actualizado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este sábado.

Los fallecidos han sido identificados como 71 hombres, 41 mujeres, ocho niños y cuatro niñas, así como diez niños y 217 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 58 hombres, 40 mujeres, once niñas y 2 niños, así como 23 niños y 573 adultos pendientes de identificación.



15:13 | Los trabajadores británicos se niegan a descargar petróleo ruso

El sindicato británico Unite ha anunciado que no descargarán "bajo ninguna circunstancia" un cargamento de petróleo ruso llegado en el buque 'Seacod' de bandera alemana a la refinería de Stanlow, a las afueras de Liverpool, en protesta por la invasión rusa de Ucrania.

"Ante el conflicto actual en Ucrania, los trabajadores de Unite de estas instalaciones no van a descargar bajo ninguna circunstancia petróleo ruso sea cual sea la nacionalidad del buque", ha explicado la secretaria general de Unite, Sharon Graham, en un comunicado recogido por Bloomberg.



14:20 | Le Pen critica la decisión europea de enviar armas a Ucrania y aboga por agotar las vías diplomáticas

La líder francesa del ultraderechista partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha criticado este sábado la estrategia europea de enviar armas a Ucrania y ha aconsejado agotar las vías diplomáticas para resolver el conflicto antes de tener que recurrir a estos métodos.

"Todo debe ponerse en manos de la diplomacia. A nivel diplomático, se debe trabajar lo más rápido posible", ha defendido Le Pen este sábado durante un acto en la localidad de Le Grau-du-Roi, en el sur de Francia, informa la cadena BFMTV. Además, la líder ultraderechista francesa insiste en que "es imposible resolver el conflicto añadiendo más armas" e insta a todas las partes a continuar con el diálogo y la negociación como única forma de solucionar el conflicto.



14:08 | Las posibilidades de un juicio contra Putin por crímenes contra la humanidad: “Es posible y deseable”

En cope.es, Javier Porras, profesor de Derecho Internacional Público, analiza las consecuencias penales a las que podría enfrentarse Putin tras la guerra

13:52 | Aeroflot, la principal aerolínea de Rusia, suspende todos los vuelos internacionales excepto a Minsk

La aerolínea rusa Aeroflot, la más importante del país, ha anunciado este sábado la suspensión de todos sus vuelos internacionales con la excepción de los de la capital bielorrusa, Minsk.

La suspensión será efectiva a partir del 8 de marzo y afecta además a las filiales de Aeroflot Rossiya y Aurora, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.



12:43 | Paralizada la evacuación de Mariúpol mientras Ucrania y Rusia se acusan de incumplir el alto el fuego

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariúpol han anunciado la paralización del proceso de evacuación tras acusar a Rusia de incumplir los términos del alto el fuego anunciado para facilitar la salida de los civiles de la localidad, donde están atrapadas unas 400.000 personas.

El teniente de alcalde de la localidad, Sergei Orlov, ha asegurado que fuerzas rusas siguen bombardeando la ciudad y usando artillería. "Es una locura. No hay alto el fuego en Mariúpol y no hay alto el fuego a lo largo de la ruta designada", ha hecho saber en declaraciones recogidas por BBC.



12:41 | Inditex y Tendam suspenden su actividad en Rusia en sus más de 550 tiendas

Las compañías españolas Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, etc.) y Tendam (Cortefiel) han informado este sábado de que proceden a "suspender temporalmente" su actividad en Rusia debido al conflicto con Ucrania.

Las dos empresas han hecho pública hoy esta decisión, que afecta tanto a sus tiendas físicas(más de 500 en el caso de Inditex y cerca de 50 para Tendam) como al canal "online".



11:41 | Schlichting: "Estamos en un mundo europeo nuevo, de chulos que ponen sus condiciones"

Explica Cristina L. Sclichting en su EDITORIALde este sábado que "a Putin le interesa una guerra de intensidad media, hasta que aceptemos lo que ha buscado desde el principio"

11:33 | Inditex cierra sus 502 tiendas en Rusia como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania

Inditex ha decidido cerrar sus 502 tiendas en Rusia, su segundo mercado después de España, con más de 9.000 empleados, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania.

"Inditex informa de que en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal 'online' del país", ha señalado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



11:10 | Reporteros sin Fronteras (RSF) presenta una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques de Rusia a las torres de radio y TV

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques rusos contra cuatro torres de radio y televisión en Ucrania desde el 1 de marzo que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Estos ataques han afectado al menos a 32 canales de televisión y varias decenas de emisoras de radio.

RSF recuerda que, según el derecho Internacional, las antenas utilizadas para transmitir señales de radio y televisión no pueden considerarse objetivos militares legítimos "a menos que sean utilizadas por las fuerzas armadas, o se asignen temporalmente para uso militar, o se utilicen con fines civiles y militares al mismo tiempo".



10:55 | La guerra de Ucrania llega a los tribunales internacionales, donde podría acabar con condena a Putin y Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó el pasado 24 de febrero un ataque a gran escala contra Ucrania que supuso el estallido definitivo del conflicto armado iniciado en 2014 en la región del Donbas entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos. La guerra ha alcanzado ya las dimensiones necesarias para situarse en la mesa de los dos grandes tribunales internacionales: la CIJ y el TPI, cuyos dictámenes podrían acarrear graves consecuencias para Rusia y Putin.

El conflicto ucraniano estaba en el punto de mira del Tribunal Penal Internacional desde 2014, cuando Ucrania, que no forma parte del Estatuto de Roma(tratado fundacional del TPI) autorizó a esta corte de La Haya a que identificara, persiguiera y, en su caso, juzgara a quienes cometieran crímenes de guerra o lesa humanidad en su territorio.

10:37 | Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia condiciones "terribles" en Mariúpol antes de la evacuación

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado las "terribles" condiciones existentes en la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sureste del país, y escenario a partir de este sábado de una evacuación en masa ante el avance de las tropas rusas, que han declarado un alto el fuego para facilitar la salida.

Christine Jamet, directora de operaciones de MSF, pide la confirmación del establecimiento de vías seguras para que los civiles puedan salir de Mariúpol, incluido el personal de MSF y sus familias. "La población está atrapada en la ciudad. La guerra llegó allí tan repentinamente que muchas personas no pudieron ni siquiera huir", ha lamentado.

"Los civiles no pueden quedar atrapados en una zona de guerra", ha declarado Jamet. "Las personas que buscan seguridad tienen que poder ponerse a salvo, sin miedo sufrir los efectos de la violencia".

10:21 | Polonia ha acogido a casi 780.000 refugiados ucranianos tras recibir a más de 100.000 en las últimas 24 horas

El Gobierno de Polonia ha confirmado que casi 780.000 ucranianos han atravesado la frontera del país escapando de la invasión de Rusia, y ha avisado de que este sábado se podría batir el récord diario de llegadas, por encima de las más de 100.000 del viernes.

El Gobierno polaco ha organizado 30 puntos de recepcióny acogida a nivel nacional más un número no especificado de zonas de acogida levantadas por las autoridades locales o ciudadanos a título personal.

El viceministro del Ministerio del Interior y Administración, Pawel Bossernaker, ha recordado que los refugiados tienen además a su disposición 27 puntos de información donde "los ciudadanos ucranianos pueden recibir cualquier información sobre la ayuda que reciben en Polonia".



09:45 | Herraiz: "El alto el fuego temporal esconde parte de la estrategia de Putin"

Antonio Herraiz analiza en su EDITORIAL de este sábado la situación en Ucrania y el alto al fuego anunciado por Rusia para la apertura de dos corredores humanitarios

Audio Antonio Herraiz analiza la situación en Ucrania y el alto al fuego anunciado por Rusia para la apertura de dos corredores humanitarios









09:30 | Podemos niega que criticar el envío de armas sea desleal y mantiene su confianza intacta en Yolanda Díaz

El coportavoz estatal de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha rechazado que su formación sea desleal con el Ejecutivo tras criticar el envío de armas a Ucrania y ha subrayado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es su apuesta como futura candidata de izquierdas a las elecciones generales, pese a las diferencias expresadas con "lealtad" y "sin ningún tipo de roces".

También ha señalado que la mayoría de las cancillerías europeas son conscientes de que trasladar armamento a la población ucraniana tiene "más de simbólico que de efectivo", por lo que "tarde o temprano" deberán volcarse en las vías diplomáticas.

En declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, el también diputado en el Congreso ha señalado que este conflicto es "complejo" y, por tanto, que expresar "dudas" sobre medidas como la cuestión de dar material ofensivo de forma directa, "no es un problema o no debería serlo".

Cuestionado sobre si a raíz de las diferencias de criterio con respecto a Díaz, quien apoyó la decisión del presidente del Gobierno de enviar armas, podría hacer a Podemos replantearse su apoyo que encabece la candidatura de izquierdas en las próximas elecciones, Sánchez Serna ha respondido de forma tajante que "en absoluto".

"Yolanda Díaz es nuestra candidata aunque pensemos diferente sobre algunas cosas, que expresamos con lealtad y sin ningún tipo de roces", ha enfatizado para añadir, además, que están "muy tranquilos" al respecto. Y es que ha defendido que es "positivo" que en un espacio como Unidas Podemos sus diferentes miembros expresen sus posiciones con "transparencia", algo que ocurre también en la mayoría de partidos.





08:45 | Sánchez reunirá al Comité Federal del PSOE para analizar la guerra en Ucrania

El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, reunirá el domingo al Comité Federal del PSOE para analizar la situación de Ucrania tras la invasión por parte de Rusia, así como las consecuencias de esta guerra para España y el conjunto de la Unión Europea.

La reunión en Ferraz del Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos, tiene lugar tras la comparecencia de Sánchez el pasado miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, donde anunció el envío de armas a Ucrania directamente por parte de España, más allá de lo acordado en el contexto de la Unión Europea.

Una decisión que ha dividido al Gobierno de coalición, ya que no la comparte una parte de Unidas Podemos, como es el caso de la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero que sí la apoya la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sánchez aprovechó su comparecencia en el pleno del Congreso para presentar un plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, tras admitir que el conflicto de Ucrania tendrá repercusión en la economía española y europea y exigirá "sacrificios".





08:40 | Von der Leyen viaja este sábado a Madrid para abordar con Sánchez la guerra en Ucrania y consecuencias para la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja este sábado a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para discutir sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias en los países de la UE, según ha anunciado la institución comunitaria.

Von der Leyen viaja este sábado a Madrid para abordar con Sánchez la guerra en Ucrania y consecuencias para la UE









"La presidenta irá este sábado a España para reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez", ha indicado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, sin dar más detalles sobre el contenido del viaje.

El objetivo del encuentro es abordar cuestiones de actualidad política e internacional, fundamentalmente el impacto que la guerra en Ucrania por la invasión rusa tendrá en los países de la Unión Europea, por ejemplo en los precios de la energía o por las represalias del Kremlin tras las duras sanciones adoptadas por el bloque, según han informado a Europa Press desde el equipo de la jefa del Ejecutivo comunitario.

Von der Leyen ha viajado en los últimos días a varias capitales bálticas y a Polonia, en primera línea de la frontera con Ucrania y de la llegada de miles de refugiados que huyen de la guerra, y mantiene contactos "constantes" con los líderes europeos, añaden las fuentes.

La política alemana, que recibió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también prevé recibir en Bruselas el próximo lunes al primer ministro italiano, Mario Draghi.

Además participará el jueves y viernes en la cumbre informal de líderes de la UE que tendrá lugar en Versalles (Francia) con una agenda inicialmente enfocada al crecimiento económico y desarrollo industrial de la UE pero que inevitablemente pasará a estar copada por las tensiones con Rusia y la guerra en Ucrania





08:30 | Rusia anuncia un alto el fuego para la apertura de dos corredores humanitarios

Rusia anunció hoy un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora de Moscú (07.00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este de Ucrania.

"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00 hora de Moscú (09.00 hora de Kiev) y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja", señaló el Ministerio de Defensa, según las agencias rusas.

De acuerdo con la agencia oficial TASS, los corredores humanitarios y las rutas de evacuación han sido acordados con Ucrania, que no ha confirmado aún la información rusa. Sigue leyendo AQUÍ





06:55 | Unas 100 personas estarían atrapadas entre escombros en un edificio destruido en Kiev según informa la CNN

Los servicios de emergencia de Ucrania creen que cerca de 100 personas están atrapadas en los escombros de un edificio de apartamentos en un suburbio de Kyiv, apuntan desde el medio. Se trata de un edificio de apartamentos que fue destruido el pasado miércoles en un ataque con misiles.

06:50 | El Kremlin asegura que su objetivo no es dividir el territorio ucraniano "en partes"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha aseverado en la noche de este viernes que la "operación militar especial" no tiene como objetivo dividir el territorio ucraniano en partes", sino que Rusia se esfuerza "por garantizar las garantías de su propia seguridad".

"Después del golpe de estado de 2014, Ucrania quedó sujeta a la influencia de la ideología nazi (...) Queremos liberarla de esta ideología. Además, ha aumentado la presencia de la infraestructura de la OTAN en Ucrania, lo que amenaza directamente a la seguridad de Rusia", ha explicado en una entrevista con Sky News Arabia.

06:10 | Zelenski y los senadores de Estados Unidos mantendrán una videollamada este sábado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, mantendrá una videollamada este sábado con los senadores de Estados Unidos, en un momento en el que los legisladores están trabajando para aprobar un nuevo paquete de ayudas para Ucrania.

Los senadores de los partidos demócrata y republicano han recibido una invitación por la Embajada de Ucrania en Estados Unidos para mantener una conversación con el presidente ucraniano a través de una videollamada a las 9.30 horas (hora local en Washington), según la cadena CNN. Será la primera vez que el pleno del Senado estadounidense mantenga una reunión virtual con el mandatario ucraniano desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara la invasión de Ucrania a finales de febrero.

04:45 | ACNUR apunta que más de 1,2 millones de personas han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero

El último balance de refugiados, publicado este viernes, reporta más de un millón doscientas mil ucranianos que ya han salido de su país. Más del 50% han elegido la frontera con Polonia, mientras que otros han salido por países como Hungría, Eslovaquia, Moldavia o Rumanía. La cifra aumenta cada hora a medida que Rusia intensifica la ofensiva militar contra su vecino.

01:20 | EEUU alerta de que las tropas rusas se encuentran a 30 kilómetros de la segunda central nuclear de Ucrania

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado este viernes que las fuerzas rusas se encuentran a 32 kilómetros de la segunda central nuclear más grande de Ucrania y ha pedido a la comunidad internacional que exija a Rusia que pare "su peligroso asalto".

"Las fuerzas rusas están ahora a 32 kilómetros, y acercándose, de la segunda instalación nuclear más grande de Ucrania. Así que este peligro inminente continúa. Anoche evitamos por poco un desastre", ha asegurado Thomas-Greenfield en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU a causa del asalto a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

La embajadora de la ONU ha pedido a la comunidad internacional unanimidad en exigir a las fuerzas rusas que detengan la invasión a Ucrania tras el ataque de este jueves con el que se han hecho con el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y que provocó un incendio en las instalaciones que fue posteriormente extinguido.

00:40 | El canal de noticias CNN y la agencia Bloomberg anuncian la interrupción temporal su emisión en Rusia

La noticia llega tras la aprobación de una nueva ley en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar "información falsa". El periodista de la CNN Oliver Darcy aseguró en su cuenta de Twitter: "Un portavoz de la CNN ha dicho que la cadena 'dejará de transmitir en Rusia mientras continuamos evaluando la situación y nuestros próximos pasos'", aunque no ofreció más detalles.

Asimismo, en un comunicado, Bloomberg justificó esta medida por la nueva ley rubricada este viernes por el presidente ruso, Vladímir Putin, "que criminaliza la información independiente en el país". "Con gran pesar, hemos decidido suspender temporalmente nuestro acopio de informaciones dentro de Rusia”, dijo el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, citado en la nota.

23:15 | Zelenski critica que la OTAN no imponga la zona exclusión aérea sobre Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha critcado este viernes a la OTAN por la negativa de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, medida que Kiev solicita desde hace días para frenar a Rusia. "Sabiendo que los nuevos ataques y víctimas son inevitables, la OTAN ha tomado la decisión de no cerrar el cielo sobre Ucrania", ha dicho Zelenski en un nuevo mensaje de vídeo, publicado en redes sociales.

Según el mandatario ucraniano, la inteligencia de los países de la Alianza "conoce muy bien los planes del enemigo". "Creemos que los países de la OTAN han creado la narrativa de que el cierre del cielo de Ucrania provocará una confrontación directa" entre Rusia y el bloque euroatlántico, ha agregado.

22:02 | La ONU, preparada para apoyar la creación de corredores humanitarios en Ucrania

El portavoz Stéphane Dujarric dijo que Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias están "listas para trabajar con las partes"

21:12 | Siguen llegando refugiados a Asturias: Ania se reúne con su madre y su hermano

A sus 14 años, Ania Romanenko, uno de los niños de Chernobil que pasa sus vacaciones acogidos por familias españolas, puede volver a dormir hoy de nuevo junto a su hermano Misha, de 4, al que dejó en Kiev junto al resto de su familia poco antes de la invasión rusa, cuando fue trasladada a Asturias por Rubén, su padre durante los últimos ocho veranos. ESCUCHA LA HISTORIA AQUÍ



20:40 | Moscú bloquea el acceso a Facebook en Rusia

La agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, ha anunciado este viernes el bloqueo del acceso a la red social Facebook dentro del territorio ruso como respuesta a supuestos casos de "discriminación" contra medios de comunicación del país.

"Desde octubre de 2020, se han registrado 26 casos de discriminación contra los medios y recursos de información rusos por parte de Facebook", ha remarcado la agencia reguladora en un comunicado.

20:04 | Albares defiende que lo importante ahora "no es buscar nuevas sanciones" sino aplicar las acordadas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este viernes que lo importante ahora no es seguir adoptando sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania sino aplicar las tres rondas acordadas en esta semana de conflicto. SIGUE LEYENDO AQUÍ



19.30 | ¿Cómo se lleva la invasión de Ucrania a las aulas?

Tras nueve días de invasión de Rusia a Ucrania intentamos asimilar lo inasumible: Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial.

¿Te has preguntado como los están viviendo nuestros niños y adolescentes? ¿Que saben? ¿Que quieren saber? ¿Tienen miedo? ¿Que preguntas querrían plantear y a quien? Pilar Cisneros se acerca al colegio San Ignacio de Loyola en Madrid para conocerlo de primera mano con los alumnos de 4º de la ESO

19.15 | BBC suspende temporalmente su actividad en Rusia

La radiotelevisión pública británica, BBC, ha anunciado este viernes la suspensión temporal de su actividad en Rusia como medida de "seguridad" de sus profesionales tras el anuncio de Moscú de restringir la difusión del servicio ruso de la cadena.

"Esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente. No nos deja otra opción que suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas de BBC News y su personal de apoyo dentro de Rusia mientras evaluamos todas las implicaciones de este fenómeno no deseado", ha trasladado el director general de BBC, Tim Davie, en un comunicado difundido por la propia cadena.

18.14 | Suiza amplía sus sanciones a Rusia y apunta ahora al bloqueo financiero de oligarcas y el sistema SWIFT

Las autoridades suizas han anunciado este viernes una ampliación de las sanciones impuestas contra Rusia como respuesta a su ofensiva contra Ucrania y apunta ahora hacia el bloqueo financiero de oligarcas y la eliminación de bancos rusos del sistema de mensajería para transferencias bancarias SWIFT.

El Gobierno de Suiza ya anunció hace varios días que se sumaría a las medidas impuestas por la Unión Europea y ahora, ante la ampliación de estas sanciones por parte del organismo europeo, desde Berna se aplicará también este nuevo lote.

17:18 | Microsoft suspende las ventas de sus productos y servicios en Rusia

Microsoft anunció este viernes que suspende las ventas de sus productos y servicios en Rusia, así como otros "aspectos" de su negocio en ese país, en represalia por la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin, que han repudiado decenas de empresas.

El presidente de la tecnológica estadounidense, Brad Smith, indicó en una entrada del blog corporativo que el equipo de Microsoft "condena" la invasión rusa de Ucrania y está coordinándose con los gobiernos de EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido para cumplir con las sanciones impuestas a Moscú.

17:15 | Fernando de Haro: "Putin puede intentar ganar ventaja impidiendo el acceso a la electricidad"

El copresentador de 'La Tarde' ha explicado la situación de la central nuclear de Zaporiyia, que desde hoy domina Rusia. ESCÚCHALO AQUÍ



17:05 | López Obrador descarta el envío de armas a Ucrania y defiende que México es "pacifista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este viernes cualquier tipo de envío de armamento a Ucrania, pues defiende que la nación norteamericana es "pacifista". De este modo, el mandatario mexicano ha respondido a las peticiones lanzadas este jueves desde diversas bancadas del Parlamento para suministrar apoyo material a las autoridades ucranianas para repeler la ofensiva lanzada desde Moscú hace ya más de una semana.

15:36 | Miles de rusos abandonan su país por Finlandia huyendo de las sanciones

El cierre del espacio aéreo ha provocado la suspensión de los vuelos entre Rusia y Europa, lo que ha obligado a los viajeros que salen de Rusia hacia el oeste a hacerlo a través de Finlandia en tren o por carretera.

15:27 | Estados Unidos asegura que el asalto a la central nuclear Zaporiyia es un "crimen de guerra"

La Embajada estadounidense en Ucrania afirma que "el ataque de Putin contra la mayor central nuclear de Europa supone un paso más en su reino del terror"

15:11 | Navalni pide a la población que se concentre en Moscú y San Petersburgo contra la invasión de Ucrania

El opositor ha descrito a Putin como un "dictador loco" que ha "derribado todos los logros del país en cuestión de días" y "condenará al país a la culpa durante décadas"

15:02 | Ucrania investiga el asalto a la central nuclear Zaporiyia como un "ataque terrorista"

La Fiscalía de Ucrania ha anunciado este viernes la apertura de una investigación en torno al asalto de Rusia a la central nuclear de Zaporiyia. Las autoridades ucranianas confirmaron tres fallecidos y el organismo investiga este suceso como un "ataque terrorista".

13.36 | Ya puedes escuchar el monólogo de Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE, tras el ataque a la central de Zaporiyia: “Esto ya de quirúrgico tiene poco”. Sigue leyendo...

13.35 | En las últimas horas se están recrudeciendo los ataques sobre la población civil. Varias ciudades están ya controladas por las tropas de Putin como Ojtirka, al nordeste de Ucrania. Otro ejemplo es Mariupol, permanentemente bombardeada o Yakovlivka al este, una pequeña localidad de apenas 45 casas. Ya no queda nada en pie, tampoco su escuela, su guardería y sus dos tiendas, el ataque aéreo de esta noche se ha llevado todo por delante. Según la ONU ya son 1 millón 200 mil los ucranianos que han salido del país huyendo de la guerra.

13.30 | En Bruselas se han reunido a primera hora de esta mañana los ministros de exteriores de la OTAN para analizar los últimos movimientos militares y advierten a Moscú: No van a entrar en la guerra pero están preparados para defender a todos sus aliados.

13.25 | El conflicto ya se nota en los sectores productivos de nuestro país. Además del incremento de costes en las materias primas empieza a escasear el cableado y otros componentes que vienen de ambos países.

13.20 | A orillas del Dniéper y con 6 reactores: así es Zaporiyia, una de las mayores centrales nucleares del mundo. La crisis provocada por la invasión de Ucrania vive este viernes un nuevo episodio dramático que se centra en la central nuclear de Zaporiyia, en poder ya de las fuerzas rusas. Sigue leyendo...

13.10 | En DIRECTO, en Mediodía COPE, Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería nuclear y experto en seguridad: "Los muros de hormigón de la central nuclear de Zaporiyia tienen un metro con lo que frente a impactos son auténticos búnkeres. Sin embargo hay vulnerabilidad desde el punto de vista del suministro eléctrico"

"No creo que Rusia quiera provocar un accidente nuclear"

"Hoy se ha roto una línea, no atacar las integridad de las nucleares".

1300 | ¿Sabes quién es Víktor Yanukóvich: el expresidente ucraniano 'títere' del Kremlin que Putin quiere devolver al poder? El prorruso, acusado por alta traición en el ataque militar de Rusia en la primavera de 2014, aguarda en Bielorrusia las órdenes de Putin para volver ilegítimamente al gobierno. SIgue leyendo su historia...

12.30 | El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recomendó a los vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que no tiene malas intenciones" para con los Estados limítrofes.

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación a nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov, en momentos en que las tropas rusas combaten en Ucrania.

12.05 | Obispos de Bielorrusia: «Para que las partes puedan escucharse, las armas deben callar»

Bielorrusia es uno de los cinco países, de un total de 193, que el miércoles 2 de marzo respaldó en la asamblea general extraordinaria de la ONU la invasión de Ucrania por Rusia. Veinticuatro horas después, su Conferencia Episcopal hacía pública una declaración en la que recuerda que «la guerra es un crimen contra Dios y contra el hombre que merece una condena decisiva e inmediata» (Gaudium et spes, 80).

Los obispos bielorrusos se solidarizan con la «tragedia» que está viviendo su vecino del sur. Y expresan su respaldo a las negociaciones que Rusia y Ucrania celebran en su país con vistas al cese inmediato de las hostilidades. «Pero para que las partes puedan escucharse, las armas deben callar», afirman. Sigue leyendo...

12.00 | Los ministros de exteriores de la OTAN y la Unión Europea abordan a esta hora la situación de Ucrania en este noveno día de conflicto. Ya advierten que no van a entrar en la guerra pero que están preparados para defender a todos sus aliados.

11.35 | Ya puedes escuchar el comentario de Ángel Expósito en 'Herrera en COPE: “Avisan de un bombardeo en Kiev y nadie abandona la cola del pan”

11.15 | El director del OIEA propone una reunión en Chernóbil con Ucrania y Rusia para pactar garantías de seguridad

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha propuesto una reunión en la central de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa.

Grossi ha reconocido en una rueda de prensa celebrada horas después de que las tropas rusas tomaran el control de la central de Zaporiyia, la más grande de Europa, que "dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil", si bien ha matizado que cree que "no será imposible".

Así, ha incidido en que "es momento para la acción" y ha confirmado que Ucrania "ha enviado una petición de asistencia inmediata" ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país. "Si vamos a dar ayuda, tenemos que estar allí, y el primero en estar allí debe ser el director general del OIEA", ha manifestado.

11.14 | El director general del OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) Rafael Grossi ha pedido que se detenga el uso de la fuerza y alertó del peligro de golpear los reactores nucleares de la central de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, tras denunciar autoridades locales un incendio en el entorno de la misma debido a proyectiles rusos.

Grossi habló esta noche con el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, y con el regulador y operador sobre la "grave situación en la planta de energía nuclear de Zaporiyia", según informó el director del OIEA en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El regulador dijo al OIEA que "no se han informado cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta de energía nuclear", según un mensaje divulgado por Twitter por el organismo internacional.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022





11.05 | La central nuclear de Zaporiyia ya en manos de las fuerzas rusas, es esencial para el suministro de electricidad en todo el país. En sus instalaciones se genera el 25% de toda la energía









11.00 | A esta hora el ejército de Putín está atacando varias ciudades. Entre ellas Ojtirka, al nordeste. Sus habitantes están sin luz ni calefacción.

10.50 | Esta mañana Pedro Sánchez preside una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del Gobierno en material de seguridad. Entre los miembros convocados está la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un encuentro que se produce en plena fractura del ejecutivo con sus socios por el envío de material militar a Ucrania.

10.49 | Mira Milosevich-Juaristi, experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, esplica en HERRERA EN COPE, que el hecho de que Vladimir Putin haya atacado en este momento a Ucrania, "no es casusal. Putin ha elegido este momento, porque ha calculado que el equilibrio del poder favorece a Rusia y que puede ganar esta guerra". Aquí puedes leer la entreivsta completa

10.39 | El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no se puede permitir que los ciudadanos europeos "vivan angustiados" por los riesgos nucleares, tras el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia.

"Ayer tuve un contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, mi colega y amigo Dmytro Kuleba, informándome de madrugada del inquietante asalto a la central nuclear por parte de fuerzas rusas y chechenas", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

"No podemos permitir esas escenas en Europa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos", añadió.

Reitero nuestra firme condena de la agresión rusa contra #Ucrania en el @UN_HRC.



Instamos a Rusia a que permita el acceso sin limitaciones a las agencias humanitarias, cese de forma inmediata el ataque y cumpla sus obligaciones internacionales en materia de DDHH. pic.twitter.com/PYG5GkreTJ — José Manuel Albares (@jmalbares) March 3, 2022





10.15 | El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg ha condenad la agresión rusa contra civiles en Ucrania y aseguró que el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, muestra la “temeridad” de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas. “Esto solo demuestra la temeridad de esta guerra y la importancia de ponerle fin y de que Rusia retire todas sus tropas y se implique de buena fe en esfuerzos diplomáticos”, aseguró Stoltenberg junto al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, a su llegada a una reunión extraordinaria de ministros aliados de Exteriores.

NEW — @NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the attack against #Zaporizhzhia#nuclear power plant in #Ukraine:



"This just demonstrates the recklessness of this war and the importance of ending it, and the importance of Russia withdrawing all its troops". pic.twitter.com/Jw9gtZbyNB — Dylan P. White (@dylanpwhite) March 4, 2022





10.05 | Hoy España manda la primera remesa militar a Ucrania, hasta cuatro aviones van a salir entre hoy y mañana desde la base aérea de Los Llanos en Albacete. En Bruselas a esta hora se ven las caras los ministros de exteriores de la OTAN para analizar los últimos movimientos militares y por la tarde se vuelven a reunir para analizar el alcance de las primeras sanciones a Rusia y se conectarán por videoconferencia con el ministro de exteriores ucraniano.

10.01 | Los ataques sobre la población civil no cesan, y todo a pesar de que este jueves durante la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se decidía abrir corredores humanitarios para aliviar la guerra.

10.00 | Rusia recrudece su ofensiva sobre Ucrania. En este noveno día de conflicto las tropas de Putin han ocupado la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, que horas antes bombardeaban.

9.40 | Las Bolsas se desangran al mismo ritmo que aumenta la virulencia de los ataques rusos en Ucrania. Son malos tiempos. Las Bolsas continúan marcadas por un creciente nerviosismo. La tensión ha subido otro peldaño tras el ataque de Rusia a una gran central nuclear ucraniana. La mayor de Europa, con seis reactores nucleares en su seno. Afortunadamente no se ha producido una hecatombe, pero no ha faltado mucho. El despropósito de Moscú alcanza ya niveles difícilmente imaginables. El pesimismo se extiende por los mercados y el desánimo se profundiza todavía más. Crece exponencialmente la amenaza de un severo enfriamiento de la actividad económica mundial. Algunos analistas comienzan a barajar ya la posibilidad de una estanflación en Europa y, en menor medida, en EEUU. Es una situación marcada por una inflación elevada y a la vez por un escaso crecimiento de la economía y un aumento del desempleo. Un cóctel devastador. Sigue leyendo el análisis de la Bolsa de Fernando Mañueco

9.37 | El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobrevivió supuestamente a tres intentos de asesinato la pasada semana por parte de dos grupos diferentes, mercenarios del Kremlin y fuerzas especiales chechenas, según informa este viernes el diario británico The Times.

Dos grupos diferentes han intentado asesinar al líder ucraniano, el llamado grupo Wagner, mercenarios respaldados por el Kremlin y fuerzas paramilitares especiales chechenas, si bien los intentos de ambos han sido abortados por elementos contrarios a la guerra dentro del propio servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB).

9.17 | Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera en Herrera en COPE: "La parte dura de Podemos quiere que Ucrania sea una provincia de Moscú".

9.05 | Estamos ante una batalla a largo plazo en palabras de Mira Milosevich-Juaristi, experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, en Herrera en COPE ha explicado que Putin tiene grandes posibilidades de ganar la guerra y que las sanciones contra Rusia sólo le pasarían factura a largo plazo. "No pensaba que iba a corurrir una invasion total porque em parece absurdo perder todo por ganar una guerra".

Mira Milosevich-Juaristi : "Putin no tiene una oposición política articulada"

Mira Milosevich-Juaristi :"El precio que puede pagar Putin es a largo plazo"

Mira Milosevich-Juaristi :"Por ahora Rusia tiene un colchón de divisas y oro"

Mira Milosevich-Juaristi : "Europa se ha despertado pero a ver si se ha despertado bien"

8.37 | La tertulia de HERRERA EN COPE, en DIRECTO: "Por una causa terrible, hoy Europa es más Europa"

8.37 | La tertulia de HERRERA EN COPE, en DIRECTO: "Me encantaría que Podemos explicara la relación que tiene con Putin y que Sánchez se moviera por principios y no por tácticas".

8.33 | Expósito en DIERCTO, en HERRERA EN COPE: "Es el momento de ayudar, no hay derecho a que seamos tan insolidarios por no se qué populismos políticos"

8.31 | ///ÚLTIMA HORA/// Las tropas rusas ocupan la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania, la mayor de Europa, segúninformó el regulador nuclear estatal de Ucrania, y añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento, tal y como informa EFE.

8.07 | Ya puedes leer la primera clave del día de Carlos Herrera: ¿Cuánto tiempo aguantará Ucrania la superioridad militar de Rusia?

8.03 | Herrera a las 8: "En las útlimas horas hemos visto escenas espantosas como la de una mujer que lloraba en medio de la calle con la pierna destrozada. Y Putin dice que respeta a la población, ya lo ven".

Herrera a las 8: "Un parte dura de Podemos no está a favor de escenas como esta porque dicen, alarga la guerra. Tienen razón, cuanto mejor dejarse hacer, que los rusos te destripen, que hagan de Ucrania una provincia y se acabe la guerra"







8.00 | Herrera en DIRECTO, en su monólogo de las 8: "Cada hombre y cada mujer en Ucrania hacen frente como pueden a un monstruo que es cien veces mayor".

Herrera a las 8: "Un hombre simboliza la unidas de esta gente demacrado por el cansancio, Zelenski. Pónganse en el papel de este hombre por quien nadie daba un duro, huyendo permanentemente de un ejército de chechenos que lo quieren destripoar y apareciendo cada día para dar morla a los suyos. Putin como el que oye llover".

7.45 | 150 emisoras europeas harán sonar a la vez "Give Peace a chance" de Lennon. Europa lanza este viernes un mensaje de esperanza ante la guerra en Ucrania con la iniciativa "Give Peace a Chance" (Dale una oportunidad a la paz), al emitir a las 08:45 horas la mítica canción de Jonh Lennon a través de las 150 cadenas de radio públicas de 25 países europeos.

7.30 | ¿Qué dice hoy la prensa sobre le conflicto de Ucrania? Herrera en COPE. Ucrania alerta de un incendio en la mayor central nuclear de Europa, que es ahora mismo la gran preocupación. Alto el fuego sólo par permitir el exodo del horror dice ABC, sobre ese acuerdo de establecer corredores humanitarios para facilitar la huida de los refugiados, un millón de personas ya.

El Mundo destaca que la Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos. Activa así una medida histórica que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo. Putin exige la rendición titula La Razón Macron que habló ayer por teléfono con Putin advierte que lo peor está por llegar. Mikel Ayestarán cuenta en ABC como la capital Kiev, bunkeriza sus hospitales, las habitacines tres pisos bajo tierra ante el temor a bombardeos.

Con el valor de los rusos que desafían la dictadura de Putin y protestan contra la invasión. Más de 8000 han sido detenidos. Recoge ABC el momento en el que los antidisturibos detienen en San Petesturgo a Yelena Osipova una mujer de 80 años que se ha convertido ya en un símbolo de esas protestas. Vino al mundo cuando los nazis asediaban su ciudad y ahora la detienen por pedir que pare la locura de esta guerra.

7.00 | Mikel Ayestarán, enviado especial de COPE a Kiev, en HERRERA EN COPE: "Tengo la maleta siempre preparada y los zapatos puestos por si hay que salir". "Las últimas 24 horas han discurrido en el centro de Kiev no se ha escuchado el sonido de las alarmas aunque sí se ha registrado alguna explosión", apunta Ayestarán, que asegura que "comparado con los primeros días, los ciudadanos dicen que pueden dormir". Sigue leyendo...

06:20 | Sofocado el incendio en la central nuclear de Zaporiyia

Equipos de bomberos sofocaron hoy el incendio en el centro de formación de la central nuclear de Zaporozhie, atacada anoche por las tropas rusa, informó el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS). El fuego, que abarcó una superficie de 2.000 metros cuadrados, fue apagado a la 06.20 horas (04.20 GMT), precisó el DSNS en su página de Facebook.

05:45 | Ucrania advierte de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear de la historia

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, advirtió hoy de que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica tras el ataque ruso que provocó un incendio en un edificio de la central de Zaporozhie, en el sureste del país.

"El agresor continúa asestando golpes demoledores a Ucrania. No lo detienen ni los miles de víctimas ni las tragedias. Ahora quieren destruir todo el mundo", escribió en su página de Facebook. Galuschenko denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques , de artillería y cohetes contra la central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones".

04:10 | Zelenski pide a Europa que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió hoy a Europa para pedirle que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia, después de que fuerzas rusas atacaran una central nuclear en el sureste del país y provocara con sus proyectiles un incendio. "¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas, se están desconectando ahora mismo unidades nucleares", señaló en un vídeo colgado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial.

Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar y por lo que "se estaban preparando para ello". Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos, que, dijo, conocen perfectamente la palabra "Chernóbil", en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia ocurrida el 26 de abril de 1986. "Fue una catástrofe global", señaló el mandatario ucraniano. "Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más", dijo, en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

02:58 | El Ministro de Exteriores de Ucrania asegura que si Zaporiyia explota "será 10 veces más grande que Chernobyl"

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter confirmando lo ocurrido y alertando de la situación. "El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa", apuntaba.

Y advertía: "El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!".

01:25 | Declarado un incendio y una amenaza nuclear en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa

Las fuerzas rusas están disparando contra la central nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar, una ciudad en el río Dnipro que representa aproximadamente una cuarta parte de la generación de energía de Ucrania. El alcalde de la ciudad, Dmytro Orlov, dijo que la planta nuclear ahora está en llamas y la transmisión en vivo de la planta muestra humo saliendo del edificio. Los tanques y la infantería rusos entraron en Enerhodar el 3 de marzo.

00:40 | Rusia bombardea Ojtirka, en el nordeste de Ucrania

Las fuerzas rusas bombardean Ojtirka, en la región de Sumi, en el nordeste de Ucrania, y han dejado sin electricidad y calefacción a la población, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram.

"No hay calefacción ni electricidad en Ojtirka, en la región de Sumy, y las tropas rusas están bombardeando Sumy", escribió. "En principio, toda la región de Sumy es ahora un territorio del infierno, que está siendo destruido por las tropas rusas", indicó. El bombardeo de la ciudad de Sumy comenzó alrededor de las 18.00 (16.00 GMT), explicó.

Sostuvo que ha estado trabajando 24 horas para organizar las evacuaciones de la región, ya que Nedrigailov, Boromlya, Bezdryk, Lebedyn están siendo bombardeados.

23:20 | Blinken lanza un vídeo de apoyo a los ucranianos y ensalza su actitud "inspiradora"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que traslada su apoyo a la ciudadanía de Ucrania frente a la invasión rusa, y ensalza su actitud "inspiradora".

"Quiero dirigirme directamente al pueblo de Ucrania. Vuestra valentía y dedicación a vuestro país, cultura y democracia es una inspiración al mundo. Estamos, y seguiremos, unidos con Ucrania", ha escrito Blinken en el mensaje que acompaña el documento gráfico.

I want to speak directly to the people of Ukraine. Your bravery and dedication to your country, culture, and democracy is an inspiration to the world. We have been, and will remain, #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/ksg21TMhe3 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

21.40 | Vicente, español afincado en Rusia: "El 95 % de los rusos con los que he hablado no justifican la guerra"

Vicente es uno de los 3.000 españoles que se encuentran en Rusia y que siguen, muy de cerca, cómo evoluciona el conflicto. Informa Paola Albaladejo. SIGUE LEYENDO AQUÍ

19:05 | Ucrania asegura que se ha acordado un alto el fuego temporal para "la creación de corredores humanitarios"

El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó de que se ha alcanzado un acuerdo para un cese del fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia.

"Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. LEE MÁS AQUÍ

18:00 | El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llamado hace unos minutos a los ucranianos a resistir y ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado preservar todas las lineas de frente. El mandatario ha exigido a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando.

17:12 | Zelenski: "Siento el dolor como todos vosotros. Por eso, tenemos miedo a que les pase algo a nuestra gente cercana. Perder el sitio donde vivimos".

17:07 | Zelenski: "Tengo miedo por la vida de mi familia, pero como presidente no tengo derecho a estar asustado ".









16:30 | Macron ha lanzado un claro mensaje a los ciudadanos franceses: "En el futuro cercano, el precio de llenar el depósito, pagar la calefacción y el precio de algunos productos probablemente aumente todavía más".

16:00 | Rusia va a recrudecer sus ataques a Ucrania a no ser que se acepten sus condiciones, entre ellas su desmilitarización.

Así se lo ha confirmado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a su homólogo francés, Emmanuel Macron y que su ofensiva va sobre lo previsto.

Desde Ucrania aseguran que el próximo objetivo de Rusia es Odesa. Ya han detectado frente a sus costas, en el mar negro, cuatro navíos de desembarco rusos de gran tamaño y tres lanchas rápidas armadas con misiles.Nos lo confirmaba en Mediodía COPE Róman, un ucraniano que vive en esa localidad del sur del país.

15:22 | Ucrania denuncia nueve muertos y cuatro heridos por el ataque ruso en Chernigov

El gobernador de la región de Chernigov, Viacheslav Chaus, ha resaltado que nueve personas han muerto y cuatro han resultado heridas, antes de agregar que entre los objetivos atacados figuran dos escuelas.

13.40 | Yoduro de potasio: El medicamento que se está agotando en las farmacias por el miedo a un ataque nuclear

Casi ninguna farmacia en Finlandia tiene ya este medicamento. Aunque protege de la radiación, tiene efectos secundarios muy graves y solo se debe tomar bajo recomendación. SIgue leyendo..

13.23 | Zelenski promete reconstruir Ucrania y exige a Rusia que lo pague. En una nueva alocución, el presidente ucraniano aseguró que el Estado restaurará "cada casa, cada calle, cada ciudad".

"Y le decimos a Rusia: enseña (a la población) las palabras 'reparaciones' y 'contribuciones'", señaló.

El mandatario hizo estas declaraciones después de que las fuerzas rusas bombardearan ayer la Catedral de la Asunción en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país.





Talked to ???? President Moon Jae-in @moonriver365. Informed about counteraction to Russia. About the crimes of the aggressor. Thanked ???? for supporting ???? and imposing sanctions. We will continue to work together building an anti-war coalition around the world. — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 3, 2022

13.15 | El periodista ruso Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz 2021, ha pedido "un alto el fuego incondicional y una tregua" y afirmó que “existe la amenaza real de una guerra nuclear” a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Existe la amenaza real de una guerra nuclear”, indicó Murátov durante una comparecencia por videoconferencia en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

El director del periódico independiente "Nóvaya Gazeta" recordó que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles que “la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear, y me imagino que aludía a lo que está pasando en Europa central”.

En este momento, consideró que “el mayor peligro” es “la posibilidad, la amenaza de una respuesta nuclear que ya indicó (el presidente ruso, Vladímir) Putin cuando dijo que si Estados Unidos intervenía, la respuesta que daría es algo que nunca se había visto en la historia”.

“Todo esto parece una pesadilla, pero no excluyo la posibilidad de que en un momento dado, se vean tentados a pulsar el botón rojo”, señaló.

13.00 | La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el pueblo de Volnovaja ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos.

"Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades", dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas, como Kiev, Járkov, Mariúpol o Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas.

12.57 | El desgarrador testimonio de Nicolai: "Mi familia en Ucrania ahora vive bajo tierra, escondida". El propietario de 'Kalinka', uno de los establecimientos que se está volcando en recoger ayuda para este país, explica a COPE cómo está viviendo esta situación de guerra. Informa COPE Zaragoza

12.46 | La ministra de Defensa, Margarita Robles, endeclaraciones a los medios a su llegada a la sede de la CEOE, donde interviene en un acto, Robles ha recordado que está previsto que mañana salgan dos aviones con material ofensivo perteneciente al Ejército de Tierra.

Se trata de 1.370 lanzagradas contra carros, 700.000 cartuchos para ametralladoras y fusiles y ametralladoras ligeras y Robles ha indicado que la intención es que el cargamento llegue mañana mismo a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

Y "dentro de la dificultad que hay" por la guerra, la ministra confía en que las autoridades ucranianas puedan recogerlo.

12.38 | Sánchez en DIRECTO desde la base operativa del Grupo Especial de Operaciones GEO, en Guadalajara: "España está donde debe estar y dando en una respuesta contundente"

Destaca la "unidad" vivida este miércoles en el Congreso de los Diputados

12.35 | En DIRECTO, Pedro Sánchez sobre la evacuación de españoles en Ucrania: "Sin seguridad no hay libertad". Destaca el trabajo de los GEO en el operativo de rescate.

Pedro Sánchez: "Agradecimiento por vuestra entrega"

12.34 | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la base operativa del Grupo Especial de Operaciones GEO, en Guadalajara.

Esta unidad de élite de la Policía Nacional, especializada en operaciones de alto riesgo, ha participado en la evacuación de 150 ciudadanos españoles de Ucrania, que escoltó en dos convoyes hasta Polonia, el 24 y 25 de febrero.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pasado revista de formación en la explanada principal de las instalaciones, ha informado la Presidencia del Gobierno en nota de prensa.

12.15 | CONVOY SOLIDARIO.- 874.000 ucranianos ha salido de su país huyendo de la guerra. Al mismo tiempo, surgen iniciativas privadas: personas que van a la frontera para ayudar a los refugiados, incluso para recogerlos con sus coches y llevarlos a su propia casa. Enrique Martínez, director del proyecto Arraigo de Palencia es uno de ellos y ha cuenta en DIRECTO su historia en Herrera en COPE: "La mayoría de los ucranianos que está saliedo quieren volver, la gran mayoría se quedará cerca de la frontera para volver pero hay otros que lo han perdido todo y van a tener que irse a otras poblaciones y naciones".

"Cada kilómetro somos más ucranianos"

12.13 | Llegan los primeros refugiados ucranianos a Asturias. Una familia de cinco miembros (tres niños y sus padres) llega a Gijón de la mano de Expoacción, gestora del programa veraniego de acogida en la ciudad asturiana en los últimos años. Te cuenta su historia COPE Asturias

12.12 | Un vecino de Utrillas cruza Europa para rescatar a su sobrina ucraniana. También se ha traído a una mujer embarazada, a su madre y a su hija, y quier volver a por más gente. El resto de su familia continúa en Jerson, una de las ciudades más atacadas. Informa COPE Zaragoza

12.00 | En esta primera semana de guerra son ya 1 millón los ucranianos que han cruzado la frontera huyendo del horror. A esta hora los ministros de interior de la Unión Europea estudian como acogerlos....Calculan que esta cifra se puede multiplicar por cuatro

11.45 | Rusia seguirá negociando con Ucrania pero continuará la operación militar

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirma que Rusia está dispuesta a seguir negociando con Ucrania pero no detendrá la operación militar hasta que no cumpla los objetivos previstos. "Estamos dispuestos a negociar, pero continuaremos nuestra operación, porque no podemos permitir que en Ucrania exista una infraestructura que amenaza a la seguridad de Rusia. La desmilitarización será llevada a término con la eliminación de esta infraestructura y armamentos", dijo en rueda de prensa con medios internacionales.

11.30 | Irene Montero se reafirma contra la decisión del Gobierno de enviar armas a Ucrania: "No va a ser eficaz"

Para Podemos es necesario reforzar las "vías diplomáticas" para conseguir el "cese de la vulneración de los derechos fundamentales" de los ucranianos. Sigue leyendo...

11.03 | La agencia nuclear de la ONU aprueba una resolución critica contra Rusia. Según fuentes diplomáticas consultadas por Efe en Viena, 26 de los 35 países de la Junta votaron a favor de la resolución presentada por Polonia y Canadá, mientras que solo Rusia y China votaron en contra.

La resolución aprobada "deplora" las acciones de Rusia en Ucrania, incluyendo "la toma de control por la fuerza de instalaciones nucleares".

11.02 | Hoy las delegaciones rusa y ucraniana tienen previsto mantener la segunda ronda de negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego cuando se cumple una semana de guerra. Tras la toma de JERSÓN, al sur del país, el ejército ruso avanza hacia ODESA por el Mar Negro. Se han registrado potentes explosiones en Kiev su capital durante la madrugada.

11.01 | La columna de cientos de carros blindados y piezas de artillería no se mueve, según el Pentágono. Según las informaciones, los soldados rusos que avanzan en un convoy camino de Kiev, "se habrían quedado sin comida ni combustibles"









10.55 | Los carburantes también marcan nuevos récords en plena invasión rusa de Ucrania. La gasolina se vende a una media de 1 euro con 60 céntimos mientras que el gasóleo lo hace a casi 1 euro con 50

10.45 | La invasión de Ucrania comienza a pasar factura: El gas duplica su precio, hasta los 195 euros. Tras la invasión militar rusa de Ucrania hace una semana, el precio del gas se ha disparado y se ha duplicado respecto al que tenía antes del inicio de la operación militar (87 euros).

El nivel de este jueves pulveriza los récords registrados los días previos a la Nochebuena pasada, cuando llegó a 184,9 euros durante la negociación por la disminución del suministro desde Rusia hacia Europa por el gasoducto que atraviesa Ucrania. Sigue leyendo...









10.23 | El oligarca ruso Oleg Derispaska, uno de los hombres más ricos de Rusia, advirtió hoy de que es "una locura" demorar las conversaciones ruso-ucranianas para alcanzar la paz. "¡La paz es muy importante! ¡Demorar la negociaciones es una locura!", escribió en su canal de Telegram Deripaska, conocido como el "rey del aluminio" por su activos en el sector.

Advirtió de que Ucrania es hace mucho una potencia nuclear, ya que además de la averiada central nuclear de Chernóbil, actualmente sellada, cuenta con otros 15 reactores nucleares y tres depósitos de combustible nuclear utilizado. "Para los cortos de entendederas: si se produce cualquier incidente en esas instalaciones, nuestros descendientes en el territorio de la parte europea de Rusia, de Ucrania y Europa nos lo van a recordar maldiciéndonos durante 200 años", subrayó Derispaska.

El multimillonario, próximo al Kremlin, no es la primera vez que se pronuncia por la paz en Ucrania. Rusia y Ucrania anunciaron que sus representantes celebrarán hoy una segunda ronda de negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa. La primera se celebró el pasado 28 de febrero sin que se llegase a ningún acuerdo.

10.20 | "Hay que reconocer que tenemos un gobierno fuerte, y de firmes convicciones. Ayer, se demostró la solidez de la coalición gubernamental, y fue irrefragable. De un lado, Pedro I, el Mentiroso, que le había hecho repetir a su portavoz, Isabel Rodríguez, el martes, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, que no mandaríamos armamento directamente a Ucrania, y llegó el miércoles y se cargó lo que habían acordado en el Consejo de Ministros, y dijo lo contrario: que, naturalmente, enviaríamos armas ofensivas a Ucrania. Del otro lado, Podemas, Podemos, Podemes, que habían logrado el acuerdo del Consejo de Ministros de no enviar armas a Ucrania, firmes también en sus convicciones, y en un acto de valentía lleno de esplendor, ante la traición que les había hecho el presidente del Gobierno, faltando a su palabra dada en el Consejo de Ministros, sin miedo a nada, ni a nadie, no aplaudieron a Pedro I, El Mentiroso. Sin miedo al riesgo, con ese arrojo que surge del pacifista, ante los grandes momentos. SIgue leyendo el comentario de Luis del Val en "Herrera en COPE" que hoy pone el foco en las "firmes convicciones" de Sánchez y su Gobierno

10.15 | Expósito, sobre Ucrania: “Por orden de Moncloa no podemos hablar con militares, ni con embajadores o Geos". El director de La Linterna asegura que es "manipular, controlar y censurar a los que saben y se juegan la vida por nosotros en cualquier lugar"

Pese a que informar sobre la guerra de Ucrania es en estos momentos “fundamental”, el comunicador ha denunciado en Herrera en COPE que “por orden de Moncloa no podamos hablar con militares en zona, ni con embajadores o diplomáticos, ni con los policías o os GEO que ayudaron en la huida hacia Polonia”. Sigue leyendo...

10.14 | Se cumple una semana de la invasión rusa en Ucrania. Jersón, al sur del país, se convierte en la primera gran ciudad tomada por las fuerzas rusas... A esta hora sigue resistiendo Kiev que se prepara ante un inminente ataque. Continúa avanzando la enorme columna con carros blindados y piezas de artillería rusas.

10.00 | A la ciudad de Chernihiv han llevado algunos productos hoy, por la privera vez en estos 8 días. La ciudad de Sedniv cerca (a 30 minutos en coche) no hay acceso y la gente está a punto de la crisis humanitaria. A Sosnytsia, una pequeña ciudad de casi 7 mil habitantes llevaron tirolina con productos.









9.30 | La Bolsa aguanta como puede, mientras el barril de petróleo se acerca a los 120 dólares. El jueves arranca con la Bolsa plana, pero no tranquila. La volatilidad es enorme en todos los mercados. Tan grande como los temores y las incertidumbres que hay encima de la mesa en estos días convulsos. El único rayito de esperanza procede de las negociaciones que retomarán hoy las delegaciones de Rusia y Ucrania.

Hoy el índice Ibex 35 sube un 0,2 por ciento tras la apertura. Se coloca en 8.340 puntos. La Bolsa no ha sufrido tanto como podría parecer por su inestabilidad. De hecho, el Ibex se movía en 8.440 puntos antes de la invasión de Ucrania. Ha perdido menos de un 2 por ciento en esta semana aciaga para la paz mundial. En las últimas sesiones los cazadores de gangas se han dejado ver por el mercado buscando las oportunidades a largo plazo que quedan tras los episodios de pánico del corto plazo. Sigue leyendo el análisis bursátil de Fernando Mañueco..

9.00 | AMPLIACIÓN. Escucha ya completo el Monólogo de Carlos Herrera en Herrera en COPE: "Siguen buscando a Zelenski, pero el presidente ucraniano, sigue aguantando las dentelladas de los misiles rusos". Sigue leyendo...

8.53 | Las milicias prorrusas del Donbás estrechan el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol, en el sudeste ucraniano, tal y como informa el Ministerio de Defensa de Rusia. "Las unidades de las Fuerzas Armadas de la república popular de Donetsk estrecharon el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol y tomaron los pueblos Vinográdnoye, Sartana y Vodianóye", afirma el portavoz de la entidad castrense, Igor Konashénkov.

8.51 | Aviones de combate rusos violan el espacio aéreo sueco. Cuatro aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo sueco en una acción que fue captada y fotografiada por el Ejército del Aire del país nórdico, según informó su ministerio de Defensa en un comunicado.

El incidente se produjocuando los militares suecos avistaron a las cuatro aeronaves rusas sobrevolando la zona de la isla de Gotland, en el espacio aéreo de este país. Se trataba de dos aviones "SU 27" y otros dos "SU 24", todos ellos de bandera rusa y fueron localizados de forma inmediata por los militares suecos.

8.30 | ¿Qué destacan los periódicos sobre la guerra de Ucrania? Herrera en COPE, te lo cuenta:

Una semana de invasión y todo el drama acumulado en las historias de la prensa este jueves. Subraya el dato El País en su portada: “El asedio ruso empujar al mayor éxodo de refugiados en 75 años. 874.000 personas, más de la mitad niños, han huido a países vecinos y se prevén cuatro millones. Los diarios subrayan el cambio de postura del gobierno que ahora sí envia munición, lanzagranadas y ametralladoras. El Debate publíca la nota de la embajada ucraniana en Madrid el pasado domingo en la que pedían al gobierno de Sánchez esa ayuda. El Mundo publíca que 24 horas antes, la OTAN ya había dejado en evidencia al gobierno con una nota que situaba a España enre los países menos implicados en ayudar a Ucrania.

El Mundo da voz a esas decenas de familias españolas que cada verano acogen a niños ucranianos del area de Chernóbil. Piden un corredor humanitario para poder sacarlos del país y acogerlos aquí.

Destacan los diarios que el Gobierno ya empieza a reconocer lo que viene, negro futuro económico, necesidad de sacrificios y petición de unidad. La guerra diceABC amenaza con ralentizar el avance del empleo y las empresas temen por el ritmo de la recuperación. Sánchez pide un pacto de rentas, el Gobierno amplia hasta julio las ayudas sobre la luz y la guerra obliga a Bruselas a repensar el retorno a la disciplina fiscal el año que viene y no este, resume el diario La Vanguardia.

8.00 | El monólogo de Carlos Herrera, en DIECTO: "La ofensiva rusa, la gran ofensiva rusa está llegando desde el sur. La ciudad de Jersón ha sido ya tomada por por los rusos y también por el norte, en Járkov, ayer los rusos lanzaron un ataque con paracaidistas. La vida se ha vuelto peligrosa para la población civil. Fíjense, en el ayuntamiento, algunos estaban charlando, fumando tranquilamente y pasó esto (sonido de las bombas cayendo)".

"Son los misiles que no avisan, escuchas el silbido tres segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima y, la noche ha sido otro infierno de bombas en Kiev. Siguen buscando a Zelenski, pero el presidente ucraniano, sigue aguantando las dentelladas de los misiles rusos. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o los búnkeres porque puede pasar que de repente el cielo se vuelvan naranja y todo tiemble a su alrededor".

7. 35 | Mikel Ayestarán, enviado de COPE en Kiev: "Nadie pone en duda que habrá un ataque, la duda es cuándo". La guerra de Ucrania supera ya la semana de duración y entretanto, Kiev vive a una tensa calma a la espera de que pueda llegar por tierra un enorme convoy de tanques rusos que según ha confirmado a Herrera en COPE, Mikel Ayestarán, corresponsal de la Cadena COPE, que se encuentra en el corazón de la ciudad, se podría encontrar a unos "30 o 40 kilómetros". Sigue leyendo..

07:00 | Los ataques aéreos rusos golpean varias escuelas y una catedral en Járkov

Los ataques aéreos rusos han golpeado varias infraestructuras, entre ellas tres escuelas y la Catedral de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, en la séptima jornada desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una operación militar especial en el país.

Según ha confirmado la cadena CNN, al menos tres escuelas de Járkov han sido alcanzadas por ataques aéreos rusos el martes, según los vídeos y las fotos publicadas en las redes sociales, verificados por el medio estadounidense. Una de las escuelas se encuentra en el barrio norteño de Saltivka y las otras dos están a poco más de un kilómetro de distancia, en el distrito industrial del sureste de la ciudad, según ha informado el mismo medio.

06:20 | Kiev vive, al menos, cuatro explosiones durante esta madrugada

Al menos cuatro explosiones se han oído en la madrugada de este jueves en Kiev, dos de ellas cerca de la estación de metro de Narodiv, a escasos cinco kilómetros de la icónica plaza Maidán y muy cerca de los edificios gubernamentales ucranianos.

Las alarmas han vuelto a sonar en Kiev cuando se cumple ya más de una semana desde la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación especial en Ucrania. En concreto, las alarmas han sonado por distintos puntos del país, como Leópolis, Mykolaiv, Cherkasy, Odesa, Zaporiyia y también en la capital, Kiev, donde habrían estallado al menos cuatro explosiones, según recogen las agencias de noticias ucranianas.

03:50 | Jersón, primera gran ciudad ucraniana que cae en manos de los rusos

El Ministerio de Defensa ruso asegura haber tomado la ciudad de Jersón, una ciudad de importancia estratégica situada en una ensenada del mar Negro, con una población de casi 300.000 habitantes.

El alcalde de la ciudad, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, al tiempo que ha pedido "no disparar a la gente". "No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí", ha añadido.

03:05 | Ucrania denuncia nuevos lanzamientos de misiles a Kiev, que han sido interceptados en el aire

Las autoridades ucranianas han alertado de una serie de nuevos lanzamientos de misiles hacia la capital por parte del Ejército de Rusia, si bien más tarde han aclarado que el proyectil ha sido derribado en el aire. La estación de tren del sur de Kiev ha resultado dañada tras el ataque aéreo y se ha tenido que evacuar a "miles de civiles" del edificio.

Según fuentes del diario ucraniano 'Pravda', el objetivo del ataque con misiles rusos era el Ministerio de Defensa o el Comando de las Fuerzas Terrestres. El misil ha sido derribado por el sistema de defensa aérea y sus restos han sido los que han caido cerca de la Estación de Ferrocarril del sur. El Ministerio del Interior ha alertado, además, de que el proyectil había impactado contra una tubería principal de suministro de calefacción de Kiev, aunque más tarde también ha matizado que los daños no son definitivos y serán reparados este mismo jueves.

02:10 | Zelenski cifra en casi 9.000 las pérdidas de soldados rusos desde el inicio de la invasión de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado este miércoles las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha señalado que trabaja ya para organizar un "corredor humanitario" para llevar a los civiles medicamentos y otros productos de primera necesidad. "Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana", ha dicho el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelenski ha explicado que la mayoría de los soldados, tanto heridos como muertos, son recogidos por Rusia a través de decenas de helicópteros, pero que hay algunos que permanecen en las calles de ciudades como Mykolaiv.

01:15 | El Banco Mundial anuncia la suspensión de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia

El Banco Mundial (BM) ha anunciado la suspensión con "efecto inmediato" de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia por la invasión militar rusa de Ucrania. "Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo de Ucrania, el Banco Mundial ha detenido todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato", señaló el organismo en un comunicado.

La institución indicó que tenía aprobados nuevos préstamos a Rusia desde 2014, cuando Moscú invadió la península ucraniana de Crimea. Por otro lado, el BM informó que su último proyecto aprobado con Bielorrusia, cuyo Gobierno es aliado de Moscú y ha facilitado el tránsito de militares rusos hacia Ucrania, es de mediados de 2020

23:40 | EEUU extiende un año más la emergencia nacional sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles la extensión por un año más de la emergencia nacional con respecto a Ucrania, aprobada en 2014 en base a la "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional".

"Las acciones y políticas contempladas en esta Orden Ejecutiva continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (...) Por esto lar orden debe continuar en vigor más allá del 6 de marzo", han trasladado en un comunicado desde la Casa Blanca.

22:22 | El presidente de Alemania insta a Putin a tener "coraje" para acabar con la guerra en Ucrania

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha criticado la invasión rusa de Ucrania pues considera que "no tiene justificación" y ha instado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a que tenga el "coraje" de acabar con el conflicto.

Steinmeier ha advertido a Putin de que nadie podrá justificar ante la Historia lo que está sucediendo en Ucrania. "Cientos de miles están huyendo, gente inocente está muriendo y un país está siendo destruido", ha lamentado.

22:09 | Ucrania denuncia nuevos lanzamientos de misiles hacia Kiev

Las autoridades ucranianas han alertado este miércoles de una serie de nuevos lanzamientos de misiles hacia la capital, Kiev, por parte del Ejército de Rusia.

La Administración Estatal de la Ciudad de Kiev ha denunciado un ataque aéreo ruso contra la Estación Ferroviaria del Sur de la capital, "donde miles de mujeres y niños ucranianos están siendo evacuados".



21:35 | España enviará a Ucrania un total de 1.370 lanzagranadas y 700.000 ametralladoras

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que España enviará el viernes dos aviones con material ofensivo en el que está previsto que vayan un total de 1.370 lanzagranadas contracarro y 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras.

"Saldrá el viernes por la mañana, por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto cercano a la frontera con Ucrania y serán recogidos por las autoridades ucranianas", ha explicado la ministra en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. Robles ha resaltado que este primer envío es "importante" porque permitirá "una defensa muy individualizada" que podrá ser utilizada por "personas que no tienen una gran experiencia en la utilización de armas".

21:29 | "Los hospitales no están para tratar enfermos de covid": la guerra obliga a Ucrania a priorizar

Jorge Mestre es un español que tiene a sus suegros en Kiev y ha relatado en COPE cómo se encuentran y algunas de las limitaciones a las que se están enfrentando por la guerra

21:14 | Macron mantendrá el contacto con Putin para intentar que abandone la guerra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que mantendrá el contacto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar convencerle de que renuncie a las armas.

En un discurso solemne dirigido a la nación, el jefe de Estado francés añadió que ofrece la ayuda de Francia en las negociaciones abiertas entre portavoces rusos y ucranianos y señaló que busca evitar que la actual guerra en Ucrania se extienda a otros países.

20:42 | EEUU impone nuevas sanciones contra una veintena de empresas rusas de defensa por la agresión a Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de nuevas sanciones económicas para Rusia y Bielorrusia en represalia por la "brutal" agresión a Ucrania, en esta ocasión contra empresas de defensa y alta tecnología.