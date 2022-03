Zelenski pide a las empresas de software como Microsoft, Oracle o SAP dejar de dar soporte en Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a las empresas multinacionales de software como Microsoft, Oracle o SAP dejar de dar soporte a sus productos y cancelar sus contratos en Rusia.

"Microsoft, Ocracle, SAP, dejad de dar soporte a vuestros productos en Rusia. ¡Parad la guerra!", ha apelado Zelenski a través de un mensaje publicado en Twitter.

"¡No puede haber medias tintas ni medios tonos! ¡Solo hay blanco y negro, buenos y malos! O estáis por la paz o apoyáis al sangriento agresor ruso que mata a niños y mujeres ucranianas", ha añadido Zelenski.

Microsoft, especializada en sistemas operativos como Windows y programas de ofimática, ha dejado de aceptar nuevos clientes en Rusia, pero las otras dos empresas no se han pronunciado al respecto.

Oracle es conocida sobre todo por sus bases de datos y es estadounidense, al igual que Microsoft, mientras que la alemana SAP se dedica al diseño de productos informáticos de gestión empresarial.

Now can be no 'half' decisions or 'halftones'! There is only black and white, good or evil! You are either for peace or support the bloody Russian aggressor to kill Ukrainian children and women. @Microsoft@Oracle@SAP, stop supporting your products in Russia, stop the war!