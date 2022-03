Herraiz: "El Gobierno ha puesto la sordina en el envío de armas y no hay foto, con lo que les gusta"

Audio Antonio Herraiz analiza la situación en Ucrania y la postura del Gobierno ante el conflicto

Buenos días. Comienza 'La Mañana del Fin de Semana de COPE'. 6 de marzo ¿y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo?

Hoy vamos a seguir con tiempo inestable que se va a notar de forma especial en todo el litoral de Valencia, Alicante y la Región de Murcia, con precipitaciones en toda esta zona del Mediterráneo. Se prevén también lluvias en puntos de Huelva y Cádiz y en el otro extremo de la comunidad, en Granada y Almería. Vamos a tener intervalos nubosos en casi toda España y en general frío. Estamos todavía en invierno y aunque el inicio de año haya sido muy seco y no especialmente gélido, todavía hay margen para que el frío se prolongue.





INCUMPLIMIENTO DEL ALTO EL FUEGO

Hoy no podemos decir que Rusia ha roto el alto el fuego en las ciudades de MARIÚPOL y VOLNOVAJA porque nunca lo cumplió. ¿Lo anunciaron? Sí y aquí te lo contamos ayer. En principio iba a estar vigente 7 horas, luego hablaron de 5 pero la realidad es que nunca se cumplió. Y algo que no se ha cumplido no puede decirse que se ha roto, simplemente no ha existido.

En plena evacuación de estas dos ciudades, Putin siguió bombardeando los corredores humanitarios por donde anunció que no lo iba a hacer.

No solo incumplió el acuerdo, sino que en las últimas horas ha recrudecido la ofensiva. Hoy se cumple el undécimo día de invasión y hay una imagen que refleja bien lo que está ocurriendo estos días en Ucrania. Atentos a este sonido. Es de MELITÓPOL. Está al sureste del país. Relativamente cerca de la ciudad donde Putin se saltó el alto el fuego. Allí varias decenas de ucranianos se enfrentan a los soldados rusos y lo hacen desarmados, a pecho descubierto.

Los soldados rusos van retrocediendo, poco a poco, y cuando la masa avanza, comienzan a disparar en principio al aire. Pues este sonido, esta escena refleja bien lo que está ocurriendo. Un invasor, muy superior al invadido, pero un invadido que está mostrando una resistencia que no esperaba el invasor. Es una de las cuestiones que ha destacado Pedro Sánchez tras un encuentro en MONCOLA con la presidenta de la comisión europea, Ursula Von der Layen.









Comparecencia conjunta entre Sánchez y Von der Layen, con una declaración institucional en inglés y poco más, porque no dejaron entrar a los periodistas y no hubo preguntas. ¡Con lo que Sánchez criticó el plasma de Rajoy! La presidenta de la Comisión Europea planteó una cuestión que ha marcado en sus inicios también el inicio de esta invasión. La dependencia energética que tiene buena parte de Europa del gas y el petróleo rusos. Von der Layen es de Alemania, donde esa interconexión es más fuerte.

A diferencia de Francia, en Alemania no han apostado por desarrollar la energía nuclear. Han optado por ir cerrando centrales progresivamente. Y por eso hablaba exclusivamente de las renovables.

¿Aparte de las reuniones de despacho qué? ¿Además de esa repetida coordinación en el seno de la Unión Europea y de la buscada foto entre Pedro Sánchez y Ursula Von der Layen qué?





OLA DE SOLIDARIDAD EN NUESTRO PAÍS

Tenemos una ola de solidaridad que recorre todos los rincones de España. Héctor es un gallego que se ha ido a Polonia para traer refugiados a España. Y contaba en el 'Fin de Semana' con Cristina que se están encontrando con niños solos que tienen dificultades para salir del país.

LOS AVIONES CON ARMAS QUE EL EJÉRCITO HA ENVIADOI A UCRANIA

Y luego está, también como elemento visible, el envío de cuatro aviones con armas para que el ejército ucraniano pueda defenderse con más herramientas. Dos aviones, el viernes y otros dos el sábado que partieron de la base aérea de Los llanos, en Albacete.

Esto el Gobierno de Sánchez prefiere no darle mucho eco porque sabe que es un elemento de fricción con sus socios de Podemos. Con lo que le gustan al presidente del Gobierno las fotos, con lo bien que habría quedado supervisando el material que viajaba en ese avión, pero, esta vez, y eso también es noticia, no hay foto oficial. Ni de Sánchez, ni de la ministra Margarita Robles, ni de ningún alto cargo del Ejecutivo.

La consigna es: “nos hemos visto obligados a hacerlo arrastrados por el conjunto de Europa pero no le demos mucha bola, pongamos la sordina”.

Que Bolaños tenga que repetir varias veces lo de “la posición del Gobierno de España” es porque, sabe, que desde sus socios de Podemos es una media muy cuestionada. Sobre todo, el mensaje va para las ministras Irene Montero y Ione Belarra que han sido las más críticas con el envío de armas.

Para justificar su postura, desde Podemos repiten que ese envío de armas solo sirve para alargar el conflicto y provocar más muertes. En este punto cabría preguntarse otras cuestiones. Si el pueblo ucraniano, por ejemplo, no tiene derecho a defenderse. Si hay que dejar a Putin que arrase Ucrania y a los ucranianos que se ponen por delante de sus tropas. Como esos ucranianos, desarmados, que hemos escuchado hace un rato en la ciudad de Melitópol. Encaran a los soldados rusos a pecho descubierto, y sin miedo se acercan a ellos con la respuesta que también hemos escuchado: los tiros de las tropas del Kremlin. ¿Esto es lo que quieren desde Podemos? La realidad, una vez más, es muy diferente sobre el terreno.

Por cierto, Podemos coincide con la francesa Marine Le Pen. En esto, una vez más, los polos opuestos, se atraen, y Montero y Belarra coinciden con la líder de la Agrupación Nacional francesa, que está a la derecha de la derecha.

LA SITUACIÓN EN RUSIA

Hemos mirado a UCRANIA, te hemos contado lo ÚLTIMO en el país invadido. ¿Y en el invasor qué? Hay muchos movimientos. Uno afecta directamente a la libertad de expresión. A Putin no le gusta la libertad de expresión y para mantener su relato no lleva bien que la prensa occidental informe desde Moscú con libertad. Por eso ha anunciado penas de cárcel para aquellos que ofrezcan informaciones falsas. Y para Putin una información falsa es contar que hay una guerra y que las tropas rusas están asesinando a civiles ucranianos.

Como amenaza con hasta 15 años de cárcel, la prensa occidental abandona el país. Lo hacen los principales medios, -nacionales e internacionales, televisiones, radios y agencias de noticia-. No es seguro trabajar ahora mismo en Rusia porque Putin quiere encarcelar al que no diga lo que él quiere que se cuente.

Además hay una novedad importante de las últimas horas. El Ministerio de Exteriores español recomienda a todos los españoles que valoren la posibilidad de abandonar temporalmente Rusia. Que utilicen las vías comerciales, aéreas o terrestres aún disponibles. Y en todo caso, desaconseja viajar a este país.





LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN RUSIA

Cada vez se va a poner más difícil la situación allí. A parte del repliegue temporal de muchas empresas españolas con intereses comerciales allí, las últimas INDITEX -Zara- y TENDAM -Cortefiel- es noticia de esta noche que las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercardsuspenden todas sus operaciones en Rusia. Si vas de turista no podrás comprar nada ni sacar dinero con estas tarjetas. Pero es que si vives en Rusia y tienes una tarjeta de crédito de estas dos firmas, aunque la haya emitido un banco ruso, tampoco van a funcionar.

Y hay un sonido que se ha repetido estos días en el Auditorio de Cuenca y también en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. Es la Orquesta Sinfónica de Galicia.

La orquesta sinfónica de Galicia que está de gira con motivo de su trigésimo aniversario. Hoy vuelven a actuar en el Auditorio de Madrid a las 11 y media de la mañana. La batuta la lleva el director ruso Dima SLO-BO-DE-NIOUK y dedica sus conciertos a las víctimas del ataque ruso. En el comienzo de estos conciertos, se ha escuchado el himno nacional ucraniano. Evidentemente los gestos simbólicos no paran las guerras, pero sí que lanzan un mensaje muy claro. Más aun, cuando el director de esta orquesta sinfónica de Galicia, es ruso.





