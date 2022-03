Natasha, ucraniana en COPE: "Las farmacias están vacías, estamos sanos pero si pasa algo no tenemos medicinas"

En un pueblo a 50 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania vive Natasha. En su casa son ahora 15 personas, tras acoger estos días a sus familiares que han tenido que abanadonar sus hogares tras los ataques a la ciudad de Hostómel situada en el Óblast por parte de las tropas rusas.

Una ciudad de la que según ha relatado Natasha en La Mañana de Fin de Semana de COPE, “lograron huir”. En su ciudad "continúan las batallas y tuvieron que estar dos semanas en el sótano, sin electricidad, sin agua y sin calefacción”.

Pero esta joven ucraniana no ha conseguido aún reunir a toda su familia. “Mis padres no quieren salir de Kiev, estoy en contacto con ellos, esperándoles, pero no quieren abandonar su casa”.

Las farmacias estás vacías, estamos sanos pero si pasa algo no tenemos medicinas



A pesar de los ya más de 15 días de invasión en su pueblo no hay problemas de abastecimiento. “Tenemos todo gracias a Dios, alimentos, electricidad, agua calefacción y los niños pueden dormir bien. No obstante advierte que las farmacias están “totalmente vacías”. “Estamos sanos pero si pasa algo no tenemos medicinas”, ha relatado a COPE con gran preocupación.

Entretanto, son numerosas las localidades del este Sievierodonetsk y Rubizhne, Popasna o Lisichansk, que siguen sufriendo continuos bombardeos, según han denunciado las autoridades ucranianas han denunciado este domingo que

En Lisichansk, un gasoducto y varias casas resultaron dañadas. En Sievierodonetsk, cuatro casas estaban en llamas. En Popasna, cinco casas sufrieron impactos y una quedó destruida. Aún no se han reportado víctimas, dijeron las autoridades.

Rusia, que inició sus ataques contra Ucrania el pasado 24 de febrero, había concentrado sus esfuerzos en el este, sur y la región de Kiev hasta hace dos días cuando ha comenzado a bombardear también zonas del oeste cercanas a la frontera con Polonia.

De hecho, el consejo regional de Leópolis, en el oeste de Ucrania, informó este domingo del impacto de ocho misiles rusos contra una base militar situada muy cerca de la frontera polaca en lo que supone la mayor escalada contra esta región.

