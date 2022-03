La Moncloa aísla al dúo Belarra y Montero: "Son minoría dentro de la minoría"

Pedro Sánchez lleva bajo el brazo el respaldo total ante los estragos de la guerra desencadenada por Vladimir Putin de un Comité Federal del PSOE que, a puerta cerrada, prefirió ignorar la divergencia de Podemos con el envío de armamento a Ucrania. Ante los suyos, el Presidente dejaba en evidencia la gravedad de una invasión que “va a marcar a las actuales generaciones”. “Vienen tiempos duros – auguró - que lo harán todo más difícil”. A partir de esa convicción, el Gobierno encara un horizonte inestable e incierto. Tanto como para articular “decisiones complejas” que, previsiblemente, adoptará Sánchez. Ya ha planteado un pacto de rentas para moderar salarios ante la inflación o la necesidad de nuevas medidas frente a la crisis.

En el devenir del tablero nacional, la guerra ha resquebrajado los ya difíciles equilibrios entre Yolanda Díaz y el dúo Ione Belarra – Irene Montero tras el giro de 180 grados protagonizado por Pedro Sánchez. En La Moncloa están lejos de mostrar inquietud ante la brecha abierta en el ala morada. Al fin y al cabo, a sus ojos, la cuña pacifista viene de “una parte minoritaria del socio minoritario”. Alineados con Díaz están En Comú o Izquierda Unida cuyos ministros, Joan Subirats y Alberto Garzón, han cerrado filas con el compromiso del Presidente de entregar armas al Ejército ucraniano.

La Moncloa busca oficialmente transmitir una imagen de cohesión interna que, conceden, empaña el molesto ruido creado por las contradicciones en la coalición. No obstante, según la lectura del equipo presidencial, la aplicación al tándem heredero de Pablo Iglesias de la sentencia “divide y vencerás” se les antoja incluso rentable. Podemos por sí sola acumula tal desgaste que, sumado a la discordia con Díaz, deja a Belarra y a Montero en una situación suficientemente frágil como para tragar quina, pero a merced del Presidente. No les queda otra, y menos ante su necesidad de salvar los “restos” de la marca. En el grupo parlamentariode UP cunde la división y buscan asideros para apoyar a Sánchez. El más manido pasa por tirar del ejercicio de lo que hubiera sido de la II República de contar con las democracias europeas.

Sánchez ha dejado en la práctica a los podemitas fuera de la gestión de la crisis por la invasión rusa. Cuenta con Díaz, máximo referente sobre el papel del espacio morado. Pero, a la postre, Podemos carece de voz. O, al menos, las tesis de sus líderes, Belarra y Montero, tras cuyas discrepancias perciben en La Moncloa la siempre “alargada mano” de Iglesias. Gusta al jefe del Ejecutivo sancionar con su indiferencia a todos aquellos que le contradicen. “Son ellas quienes se retratan y quedan en evidencia” ante la “falta de seriedad” de las “hermanas” atribuida por el equipo presidencial. En el bando socialista dibujan a Pedro Sánchez decidido a marcar el terreno con el que “elevarse” con su perfil de estadista.

El guión de Sánchez tiene como uno de sus retos abrazarse al PP de Alberto Núñez Feijóo para sellar la unidad doméstica respecto a la guerra. El Presidente arranca este lunes con los agentes sociales la tentativa de poner en marcha su Plan Nacional de Respuesta a la Guerra que pretende extender a los grupos parlamentarios y a los presidentes autonómicos en la conferencia del próximo domingo en la isla de La Palma. La remada conjunta en un asunto de Estado lleva a dirigentes populares a adelantar tantas pantallas como para presagiar una ruptura de la coalición gubernamental. Tal peligro, sin embargo, no pasa por la mente de Sánchez que considera blindada la andadura del PSOE con Unidas Podemos.