Las posibilidades de un juicio contra Putin por crímenes contra la humanidad: “Es posible y deseable”

Tras 10 días desde el comienzo de la guerra en Ucrania y con el miedo a un desastre nuclear tras la toma de la central nuclear de Zaporiyia, este sábado nos despertábamos con la noticia de que Rusia ha anunciado un alto el fuego para la apertura de dos corredores humanitarios, aunque se ha paralizado la evacuación de Mariúpol mientras Ucrania y Rusia se acusan de incumplir este alto el fuego.

Este viernes Rusia bloqueaba medios extranjeros y redes sociales con una nueva ley que castiga con cárcel la “desinformación”. Por ello, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por los ataques rusos contra cuatro torres de radio y televisión en Ucrania desde el 1 de marzo que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra.La ONU por su parte ha aprobado una comisión de investigación sobre crímenes de guerra rusos en Ucrania, de igual modo que lo hará el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sobre este tema se pronunciaba también el pasado domingo la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmaba en una entrevista que Putin "no debe quedar impune" y afirmaba que podía tener "consecuencias penales" o José Miguel Vivanco, ex director de Human Rights Watch, que manifestaba que "Putin podría ser juzgado por crímenes de guerra". ¿Es esto posible? En cope.es responde Javier Porras, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.

“Es un escenario, pero no es automático. Por una cuestión puramente jurídica sabemos que Rusia no ratificó el Estatuto de Roma, por lo tanto no reconoce a la Corte Penal Internacional. Se podría iniciar un procedimiento- el propio Estatuto de Roma establece los pasos a seguir- el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ya se ha interesado por lo que está sucediendo en Ucrania y tiene que acogerse al procedimiento establecido y recabar las pruebas pertinentes, que es lo más complicado” ha precisado Porras.





Audio





Sobre los pasos que deben darse para que esto se materialice y cómo otros estados y organismos pueden solicitar que se abra un proceso, Porras señala que “los delitos que persigue la CPI fue consecuencia de lo sucedido en los Balcanes, así que nuestra experiencia es muy reciente. Si algo hemos aprendido es que ciertos delitos que atentan contra los derechos humanos y que se desenvuelven en situacion de conflicto no deben prescribir y deben ser perseguidos con independencia del Estatuto de Roma, esto lo aprendimos a raíz de las dictaduras de Argentina y Chile”. Precisa el profesor que se trata de “una cuestión más política, qué estado iniciaría un procedimiento individual contra Putin, sería EE.UU., un estado europeo...”.

Audio









El Estatuto de Roma habla de cuatro tipos de delito “uno es el genocidio, lo que desgraciadamente sucedió en Los Balcanes. En segundo lugar estarían los crímenes de guerra, con la utilización de niños soldado, tortura de civiles, prisioneros de guerra... Los dos que entrarían dentro de lo que está ocurriendo en Ucrania sería el crimen de agresión, cuando un estado invade otro por el uso de la fuerza y crímenes de lesa humanidad, que supone que debe haber una violación sistemática grave contra parte de la población civil”, indica Porras.

Audio









El profesor de Derecho Internacional lamenta que Putin es conocedor del Estatuto de Roma y es consciente del trabajo de la CPI durante los últimos años. "Si le importasen las consecuencias no habría iniciado la guerra". Precisa Porras que “Rusia no ratificó el Estatuto de Roma bajo orden de Putin, con lo cual tienen otra concepcion de los que es justo o injusto; eso no quiere decir que al resto de la comunidad internacional no le preocupe, todo lo contrario. Si algo nos ha enseñado la historia es que los ataque bélicos, no pueden quedar impunes”

Audio









Sobre si podría pasar algo parecido a lo que sucedió con Milosevic, que la presión internacional contra Serbia logró que lo entregaran a un tribunal internacional creado para juzgar crímenes en la guerra de la ex Yugoslavia, Porras apunta que “podría pasar, solo que debemos saber cómo articularlo; hay posibilidaddes y Putin puede acabar siendo juzgado por crímenes contra la humanidad, sería bastante posible y deseable”.

“Debería responder por las muertes ucranianas y por las que supone para el pueblo ruso”, concluye el profesor.

