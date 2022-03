Beni, un asturiano que huye con su familia de Ucrania: “Le he dicho a mi hija que nos vamos de vacaciones”

Beni Brito es un español en Ucrania, tiene 33 años y está casado con una ucraniana, tienen una pequeña de 4 años y vive en Vínnytsia, en la frontera con Moldavia. Su suegro ha sido llamado a filas, ellos no querían abandonar el país sin él, pero su suegro les ha insistido que abandonen el país. El lunes ponen rumbo a Moldavia y a la niña le han dicho que se van de vacaciones. “Esto no se lo llega a imaginar nadie hasta que te toca, es un desastre, no tiene nombre”, confiesa este español, ucraniano de adopción, en Fin de Semana de COPE

“Para mí es un país importantísimo, me acogió de la mejor manera posible”, subraya, emocionado, a Cristina López Schlichting. “La gente es europea, abierta, mi día a día rozaba la perfección. Llevaba a mi hija al colegio, al mercado, me gusta cocinar, hablaba con las señoras, como buen asturiano regateaba. Y, de un día para otro, te encuentras metido en casa, que si hay que bajar al refugio cada vez que suena la alarma”, lamenta.

Además, Beni explica en COPE que le ha sobrecogido especialmente las imágenes que ha vivido en los últimos días en las estaciones de autobuses y las despedidas de maridos y mujeres: “El otro día en la estación de autobuses, nunca había visto a tanto hombre junto llorar desconsoladamente porque sus mujeres se iban a Dios sabe dónde. Un chico me decía que su mujer iba en un autobús y que no sabían a dónde iba, no llevaba dinero y no sabía ni dónde se iba a quedar”, recordaba.









“La gente se ayuda la una a la otra”



Tal y como explica Beni, el transporte público tiene servicios mínimos y los supermercados están bastante bien para lo que se puede imaginar uno. No obstante, el espíritu de comunidad se mantiene en el país a pesar del conflicto: “En otras ciudades más cerca del conflicto la gente se tiene que ayudar la una a la otra porque no hay más remedio: tú tienes patatas y yo pollo, vamos a hacer una sopa”, destaca.

Eso sí, recalca que, en el tiempo en el que ha vivido en el país eslavo, no recuerda un sólo vecino que apoyase una adhesión a Rusia: “Yo me dedico a jugar al póker, viajo por toda Ucrania y he jugado en zonas prorusas, y yo nunca he escuchado a un ucraniano decir que quiere ser parte de Rusia. ¿Cómo alguien puede pretender decir que la mayoría de ucranianos está a favor de adherirse a Rusia cuando no es verdad? Es impensable, alguien que tenga sentido común sabe que eso es mentira, es una nación soberana. Tanto el gobierno como el pueblo son los que tienen derecho a decidir el futuro de la nación, no un tercero”, critica.









“Como diría mi abuelo, vamos sin rumbo”



Sobre el plan de viaje a España con su familia, Beni explica que, primero, van a cruzar a Moldavia: “como decía mi abuelo cuando nos íbamos de vacaciones, “sin rumbo”. A lo mejor íbamos a Galicia y terminábamos en Valencia. De momento, cruzar la frontera con buen humor, con positivismo, intentando ayudar a la mayor gente posible, sacando españoles que lo necesiten”, asegura a Cristina en Fin de Semana. “Es momento de colaborar con todo, gente que conozco que siempre interpreté que le daba igual todo se está volcando. Este país se lo merece, es Ucrania y es Europa”, concluye.