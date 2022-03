Ayestarán, desde Kiev: "A Brent Renaud le dieron un tiro en la nuca y murió allí mismo"

En las últimas horas, la guerra se ha situado a 25 kilómetros de lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Rusia ha atacado un lugar en el que se adiestra a soldados y se almacena el material bélico que occidente presta a Ucrania muy cercano a la frontera con Polonia. El balance oficial es de 35 muertos y 134 heridos. Además, Rusia no puede ocultar su frustración por la resistencia que está encontrando. Además, se está planteando la duda de si Rusia ha pedido o no ayuda militar a China, pero lo que está claro es que se está incrementando el cerco sobre algunas ciudades ucranianas como Mariúpol, mientras el número de refugiados no deja de aumentar.

En Kiev se encuentra Mikel Ayestarán, que ha contado la última hora del conflicto en 'Herrera en COPE'. El periodista destaca el movimiento de tropas rusas que se ve desde el viernes. "Se están reagrupando y están tomando nuevas rutas para intentar acercarse a la capital. De momento no han entrado en Kiev pero han extendido los frentes y le están haciendo una especie de pinza".

Dentro de esta intensificación de los ataques, se encuentra la ofensiva este fin de semana contra la mayor planta de alimentos congelados del país, a tan solo 30 kilómetros de la capital. "Rusia lanzó tres misiles contra un lugar que es muy importante para la alimentación de los que han quedado aquí, se consideraba un castigo colectivo y un ataque muy estratégico".

Ayestaran no ha querido olvidar en su relato de hoy la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque de las fuerzas rusas en Irpin, a las afueras de Kiev. Es el segundo periodista que muere en el conflicto. "Tenía muchísima experiencia, nos habíamos cruzado en Irak y en Afganistán". Relata que Renaud "cruzó el puente de Irpin por el río, cogió un vehículo para intentar llegar a la ciudad cuando fueron sorprendidos y tiroteados. Le dieron un tiro en la nuca y murió allí mismo".

Una de las cosas que ás le ha llamado la atención al periodista es el trabajo de la asociación 'Aguanta Ucrania', que no se queda en las fronteras de Ucrania, sino que llega en coche a Kiev a recoger personas atrapadas por el conflicto. "Es el primer caso que me encuentro de este tipo. Se acercaron incluso a la línea del frente para rescatar a una señora de 80 años con problemas de salud, les vienen a rescatar a su propia casa y les llevan de vuelta a cualquier punto de Europa. Hace poco más de 30 minutos que han recogido a Alina una señora de 80 con problemas de salud de Kiev, y ya van rumbo a Vitoria a casa de su hija, tienen por delante un viaje de 40 horas".

VETERANOS EXTRANJEROS COMBATIENTES

Relata que cada vez se ven más extranjeros combatientes. "Hay una legión extranjera, unos 20.000 hombres", según aseguran desde Ucrania. "Me he encontrado grupos numerosos de veteranos de guerra de EEUU, que han estado en Irak y Afganistán y ahora vienen a luchar contra los rusos. Estánmuy bien uniformados, con armamento, en grupos de 10 o 20 que al atardecer van a enfrentarse con las fuerzas rusas".

Tambien hay una "inusitada llegada de jóvenes de grupos de ultraderecha y neonazis, a los que hemos visto entrenando".

Sobre la nueva reunión por videoconferencia entre Rusia y Ucrania, "todo el mundo está muy cauto, no hay demasiada esperanza pero es el único camino, al final llegarán a un acuerdo tarde o temprano, lo que pasa es que las dos partes quieren llegar a la mesa lo más fuertes posible por eso el nivel de violencia el fin de semana ha crecido de forma significativa. Lo que vemos por el terreno está lejos de una solución dialogable, todo lo contrario, el nivel de violencia crece día a día".