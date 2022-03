Herrera: "La parte dura de Podemos quiere que Ucrania sea una provincia de Moscú"

Vídeo

"Señoras, señores, béticos del mundo, me alegro, ¡buenos días!:

¡Qué sufrimiento pasamos ayer los béticos hasta el último minuto porque un extraordinario Rayo Vallecano -que está haciendo la temporada que..., desde luego se lo merece todo-, con un golazo se puso por delante y aquello invitaba a la prórroga hasta que salió un mago, que es el mago Merlín del beticismo que se llama Joaquín, que le dio la pelota otro que tampoco es malo que se llama Sergio Canales, la centró y entre el defensa y El Panda, Borja Iglesias, empujaron la pelota uno a uno. El Betis en la final, de nuevo, de la Copa del Rey que vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar perspectiva, personalidad, grandeza, interés internacional, la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja el próximo 23 de abril entre el Valencia de Bordalás, gran equipo, y el Betis Pellegrini, que ahí está para asombro del mundo entero. Y ahora vamos a otra cosa.

Una mañana, una mañana de fresco en España, una mañana en la que le doy un sorbo al café, a este sol y crema maravilloso con el que toda la mañana empieza el día de mejor manera. Hoy hay lluvias que se desplazan a gran parte de la costa mediterránea y en el interior de la Península lo que queda es ese fresco, que es fresco, en realidad, no es frío, pero después de que te dejes engañar por el final de febrero llega marzo, que es muy traicionero, y en una semana cualquiera, de repente, bajan las temperaturas 10º, directamente, y por las mañanas, cuando sales a la calle, hace fresco. ¡Eh! y tú que ibas pensando: 'que bien había llegado del todo la primavera', la primavera tiene estas cosas.





Los ucranianos están haciendo frente a un ejército 100 veces mayor que el suyo

Bueno, noveno día de guerra en Ucrania. Esta noche ha sido muy inquietante porque la mayor central nuclear de Europa está en Ucrania, se llama Zaporiyia, y se anunciaba el inicio de un fuego en las instalaciones de la planta. Yo no soy técnico en centrales nucleares y no sé, exactamente, cómo le afecta un fuego a un reactor nuclear, pero que, desde luego, bien no le hace, estoy plenamente convencido. Si un fuego en una casa es un problema que cuesta vidas humanas, un fuego en una central nuclear..., háganse ustedes una idea. Pues el incendio ha sido consecuencias de los bombarderos rusos sobre la zona. La dirección de la planta llegó hablar de peligro de amenaza nuclear. Luego los bomberos, heroicamente, entre tiros, han apagado el fuego de ese edificio, ya les digo estaba en el perímetro de la central, pero no en el meollo de los reactores. Pero, además, la la organización internacional ha asegurado que los niveles de radiación están, de momento, dentro de la norma.

Bueno, pues esto nos da una idea, exactamente, de cuál es la determinación de Vladimiro Putin que prosigue con la ofensiva, con la intención de ahogar a las ciudades que resisten y de llevárselo todo por delante. Ahora, Odesa es donde preparan una operación muy compleja, una operación de desembarcó anfibio para crear allí un pasadizo: Crimea - Odesa y luego todo el este de Ucrania que son las posiciones, ahora mismo,de los rusos. ¿Y quién es el hombre que está haciendo frente a todo esto? Pues cada hombre, cada mujer, cada persona en Ucrania -que como auténticos guerrilleros están junto con el débil ejército ucraniano-, haciendo frente como pueden a un monstruo que es 100 veces mayor y que como ponga en marcha toda su potencialidad, a pesar del desastre que puede hacer el ejército ruso, arrasa Kiev, no lo duda nadie.

Hay un hombre que simboliza la unidad de todo esa genteque es el presidente de Ucrania, se llama Zelenski, demacrado por el cansancio, que dice que los rusos que participen en el desembarco acabaran en el fondo del Mar Negro y ha retado a Putin a sentarse cara cara en una mesa.

Pónganse ustedes en el papel de este hombre, porque nadie daba un duro. En Occidente se reían, 'un cómico de Neflix presidiendo un país'. Sí, sí, también un cómico de Hollywood presidió otro, Ronald Reagan, y todavía se acuerdan de él y del rearme que supuso para su país, precisamente, una figura como Reagan.

En el caso Zelenski, un tipo que dormirá tres o cuatro horas, es que no creo que duerma más, cada día en un sitio distinto, huyendo permanentemente de un ejército de 10.000 chechenos que lo quiera destripar y apareciendo todos los días y dando moral a los suyos. Bueno, pues Vladimiro Putin como el que oyer llover. Putin está en otras cosas. Miren, en las últimas horas hemos visto escenas espantosas como la mujer que con una pierna destrozada lloraba desconsolada en medio de la calle rodeada de cadáveres. Pues dice Putin que él está respetando a la población civil y ha prohibido los medios rusos utilizar la palabra guerra y la palabra invasión, ya lo ven.

A todo esto, ¿qué pasa en España? Bueno, pues hoy manda España la primera remesa de material militar a Ucrania desde la Base de los Llanos en Albacete. Imagínense ustedes una carretera de pueblo, cuatro milicianos ucranianos con un lanzagranadas y cuando ven un tanque ruso disparan y salen corriendo.





Montero y Belarra quieren que Ucrania sea una provincia de Moscú

Claro, tú envías lanzagranadas como envía España como ha enviado toda Europa, pero el lanzagranadas hay que saber utilizarlo. ¿Usted sabe utilizar un lanzagrandas? ¿Sabe cargarlo, sabe apuntar, sabe cuál es el arco de tiro? En fin, no es tan sencillo. Pero cómo saben ustedes, una parte dura de Podemos no está a favor de la escena que acabamos de escuchar. 'Que eso alarga la guerra', dicen y es verdad, en eso tienen razón. Cuánto mejor dejarse hacer, que los rusos entren hasta la cocina, que te destripen, que maten a quién tengan que matar, que hagan de Ucrania una provincia de Moscú y se acabó la guerra, es verdad. Irene Montero e Ione Belarra, con lo que han cantado estas pelmas el 'Bella Ciao' y todo de los partisanos y tal y que cual y, ahora, argumento naíf y frases huecas, bueno, hay que escucharlas.

Sois como las gemelas de Los Simpson, os decía yo hace un momento, esa cara, tenéis cara de babuchazo, de verdad, y decís que...

Los expertos de Hacienda del Gobierno: un atajo de pelotas

Y luego, por fin, el equipo de expertos del Gobierno, que ha reunido el Gobierno y al que le ha dado instrucciones el Gobierno para que diga lo que dice el Gobierno, le ha hecho, finalmente, o le ha enviado, finalmente, el informe, las conclusiones para la reforma fiscal y, oh, qué sorpresa, los expertos -de los cuales se han descolgado algunos que no querían ni oír hablar de las imposiciones de las consignas del Gobierno-,le ha dicho al Gobierno, ¿a ver si lo adivinan?, que suba los impuestos.

Pero, qué tipos, qué tremendos, sorprende pensar, oíga que hay tíos ahí que tienen una carrera y un prestigio, catedráticos como Jesús Ruiz Huerta, que preside el Comité, este atajo de pelotas que le ha faltado decir la frase de Torcuato Fernández Miranda cuando digo aquello, saliendo del Consejo del Reino: 'estoy en condiciones de ofrecerle al Rey lo que el Rey me ha pedido', (el Rey le había pedido que metiera, como fuera, en la terna a Suárez). Bueno, pues en este caso, a eso le ha faltado, exáctamente eso, 'estoy en condiciones de darle al Gobierno lo que el Gobierno me ha pedido': que mantengan patrimonio, sucesiones, que graven más los impuestos, el IVA, la gasolinas, impuestos ecológicos, los carburantes, venga más, que se gaste más.... Y estos son los catedráticos de Hacienda y los listos oficiales que contrata el Gobierno. Bueno, en fin”.

