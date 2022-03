Herráiz: "Sánchez ve el acuerdo Vox-PP muy grave tras llevar al Gobierno a Podemos y pactar con Bildu"

Estamos ante el mejor día del fin de semana en lo climatológico. El menos desapacible. Este sábado se ha quedado entre dos frentes, entre el que se ha marchado por el Mediterráneo y el que se acerca en las próximas horas por el Atlántico. Va a entrar mañana por el noroeste y se va a ir desplazando hacia el este dejando lluvias en muchas zonas de la península.

Atentos al aire frío que va a dejar sensaciones térmicas propias del invierno, que por otro lado, es en la estación en la que seguimos. Pero ya digo que eso se va a notar especialmente a partir de mañana domingo y se va a prolongar hasta el principio de la semana que viene. Hoy lluvias en Baleares y Cataluña, más intensas en la provincia de Gerona.

UCRANIA

La noticia en Ucrania es que los rusos siguen atacando objetivos civiles. Y ya no distinguen. Bombardean hospitales, como la maternidad de Mariúpol esta semana, escuelas infantiles, como la de Zhitómir, que quedó arrasada, o en las últimas horas un hospital psiquiátrico con 330 pacientes cerca de la ciudad de Jarkov. Un ataque brutal contra civiles.

En esta misma ciudad, el Gobierno de Ucrania también ha denunciado un ataque contra un instituto de física, una instalación de investigación nuclear que albergaría material radiactivo. Desde Kiev hablan de terrorismo nuclear, esa palabra que en una guerra nadie quiere escuchar y menos en esta, estando Rusia de por medio.

En las últimas horas se ha confirmado un nuevo cambio de estrategia en el ejército ruso. Un peldaño más en su escalada bélica. Empezaron por el este, luego intentaron hacerse con el control de la capital y de ciudades importantes como Jarkov, que es la segunda más grande del país. Y viendo la resistencia de los ucranianos, ese cambio de estrategia pasa por extender la ofensiva a todo el país.

Ahora ya esos ataques se aproximan a zonas que son frontera con países que, a diferencia de Ucrania, sí que pertenecen a la OTAN. Por primera vez ha atacado dos aeropuertos al oeste de Ucrania. ¿Esto es un aviso? Es algo que solo está en la cabeza de Putin. Ahí está la clave. Los rusos han bombardeado Lutsk, a unos 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y también Ivano-FRAN-kivsk, a menos de 200 kilómetros con el límite de Rumanía. Los dos, Polonia y Rumanía sí que pertenecen a la OTAN.

Con Putin no hay que descartar nada, se ha situado ya a las puertas de la Unión Europea y, de dar ese paso, que hasta ahora se ha visto como lejano, desde la Alianza Atlántica se verían obligados a intervenir. El presidente de EEUU, Joe Biden, dice que estaríamos ante la Tercera Guerra Mundial.

Nadie sabe lo que Putin quiere hacer en los próximos días o semanas. Si ese cambio de estrategia es obligado -fruto de su frustración- o quiere ir más allá. En esa batalla por ganar el relato, fuentes ucranianas han confirmado que un tercer general de división ruso ha muerto en combates en Ucrania. Son bajas importantes, no son soldados rasos, y eso confirma que Putin no se ha encontrado con la rendición que esperaba.

¿Que empiece a bombardear por el oeste significa que va a parar su ofensiva contra Kiev, que es la joya más codiciada para el Kremlin? Ni mucho menos. De hecho, las imágenes del satélite apuntan que ese gigantesco convoy de tanques que se acerca a Kiev se ha reagrupado, lo que podría anunciar que la artillería está lista para disparar. Enseguida le vamos a preguntar a nuestro compañero Mikel Ayestarán que sigue en Kiev.

Mientras, Rusia sigue acumulando sanciones y boicots que parecen importarle poco o nada. Lo último es la prohibición de EEUU de importar marisco, vodka y diamantes rusos. Y Rusia sigue librando una dura batalla para que los suyos continúen aleccionados. Nada de hablar de guerra, nada de hablar de muertes civiles y solo de una operación para salvar lo que es suyo. En las últimas horas, Moscú ha cumplido su amenaza y ha cerrado Instagram, que es la tercera red social más utilizada en Rusia.

En este décimo séptimo día de invasión en Ucrania, lo prioritario sigue siendo el drama humano que se vive en este país. El terror de los que no saben si lo van a contar al día siguiente; el pesar por los que han perdido a un familiar o la incertidumbre de los que, si quieren garantías de seguir vivos, tienen que abandonar Ucrania. Dos millones y medio de ucranianos han huido y han cruzado la frontera. La mayoría por Polonia. Además, dentro del propio país, hay otros dos millones de personas que se han tenido que desplazar del lugar en el que vivían. No abandonan Ucrania, no se marchan, pero cambian de ciudad o de región a otros lugares que consideran más seguros.

Los que se quedan siguen escondidos en búnkers. O en el metro. O donde pueden. Es el caso de Polina, una profesora de español que estaba a punto de jubilarse. Cuando suenan las sirenas antiaéreas, vuelve el terror. Ella no tiene un búnker cerca.

Entre todas las noticias de guerra, entre todas la imágenes de destrucción, también nos hemos encontrado una noticia de vida. El miércoles, te contábamos el bombardeo a un hospital de Mariúpol. A un centro materno infantil. En el desalojo del centro, vimos a varias personas sacando en camilla a una embarazada. Estaba asustada. Sus ojos eran los del miedo sin límite. Esa mujer es una influencer ucraniana muy conocida, se llama Marianna, y ha dado a luz una niña. Entre la muerte también se abre paso a la vida.

FRENTE ECONÓMICO

Además de lo prioritario, que son las vidas humanas, dentro del capítulo de cuestiones importantes de esta guerra esta el frente económico. Cuando estadística publica un dato, hace días e incluso semana que tú ya lo llevas notando en tu bolsillo.

Lo que ha hecho el INE ha sido ratificar una subida de precios del que nadie, absolutamente nadie es ajeno. Lo que se denomina como IPC interanual, es decir, de febrero de 2021 a febrero de 2022, ha subido un 7,6%. Esto es la media, dos décimas por encima de lo anunciado inicialmente, lo que supone un nuevo máximo al que no se llegaba desde diciembre de 1986.

Afectan a todos los ámbitos. Si vas a comprar un paquete de macarrones es un 20% más caro, una botella de aceite de oliva cuesta un 20% más, y el arroz 20 céntimos el kilo. Pero especialmente se nota en todo lo que tiene que ver con la energía. La electricidad se ha encarecido un 80%, los carburantes un 52%. La gasolina ha subido un 25% y el 28%. Eso se refleja de forma mucho más gráfica cuando vas a llenar el depósito de tu coche. Uno de 55 litros, hace un año lo llenabas con 60 euros si es de gasolina, ahora 118 euros. Casi el doble.

Subida del precio de los carburantes que va a seguir. En el caso del gasoil, hay ya más de 100 gasolineras en España en las que el litro se paga por encima de los dos euros. Sí, un litro de gasoil cuesta dos euros. ¿Hasta cuándo esta inflación descontrolada? Que se ha visto acrecentada por la guerra pero que en España se arrastra desde muchas semanas atrás.

Sánchez culpa a la guerra, pero sólo Lituania tiene una inflación más alta que España.

Sánchez culpa solo a la guerra y por eso hay que mirar cómo están las economías con las que, en parte, solo en parte nos podemos comparar. Aquí un el IPC interanual ha subido un 7,6%. En Francia un 3,6%, en Alemania un 5,1 y en Italia un 5,7%. Portugal, aquí al lado, un 4,2%. Todos muy por debajo que en España. Sólo Lituania tiene una inflación más alta que España.

La ultraderecha, no, la izquierda más radical, los herederos del brazo político de ETA, y los separatistas, sí.

EL PSOE EXPRIME EL CUERDO PP-VOX EN CASTILLA Y LEÓN

Lejos de todas las derivadas de la guerra en Ucrania, al margen de las consecuencias de la invasión rusa, en España el PSOE quiere exprimir el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León.

El propio presidente Pedro Sánchez, que no suele responder a cuestiones de su propio partido cuando está en el exterior, no tuvo reparos a hablar del PP tras una reunión de jefes de gobierno en Versalles en la que exclusivamente han analizado la situación de Ucrania. A Sánchez, el mismo que ha llevado a Podemos a la Moncloa, el mismo que ha pactado con Bildu, con Esquerra, con quien haya hecho falta, le parece gravísimo que Fernández Mañueco vaya a gobernar con Vox en Castilla y León.

La ultraderecha, no, la izquierda más radical, los herederos del brazo político de ETA, y los separatistas, sí. Hay argumentos que se te vuelven en contra por sí solos.

Ese acuerdo ha abierto un debate en el seno del PP. A Núñez Feijoo le ha pillado todavía haciendo las maletas en Galicia para venir a Madrid. Le ha pillado sin el control del partido y es una decisión que han tomado de forma más o menos autónoma desde Castilla y León. Sin citar a Vox Feijoo hacía una reflexión con los populistas.

Pues es una de las primeras grandes decisiones que tendrá que tomar Feijóo cuando llegue a la presidencia del PP. Qué papel va a tomar con Vox. En 2023 hay elecciones generales. Pero, un año antes, en nada, en pocos meses otras autonómicas en Andalucía y en primavera del próximo año municipales y autonómicas en la mayor parte de España. Y ahí se va a ver si quiere seguir el camino de Mañueco o plantear otros escenarios sin Vox, lo que a día de hoy le impediría a todas luces ser presidente del Gobierno.