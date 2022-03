Herrera, sobre la serie de Sánchez: "'Yo, Georgino', cuidado con estas ideas que las carga el diablo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

La imagen y el sonido de la Guerra, ¿a qué suena la guerra?, ¿cuál es el sonido de la guerra?, ¿cuál es la imagen de una guerra? Una ciudad destruida, un hombre abandonado en el terreno de batalla, una mujer sangrando huyendo con sus hijos, las carreteras llenas de maletas, de carretones, de carros, de ancianos con abrigos buscando refugio. La imagen de la guerra es el bombardeo de la maternidad de Mariupol, ya sé que es imposible que a uno no se le mueva algo por dentro al ver una camilla transportada por un grupo de personas con una mujer tumbada en lo alto embarazada, sosteniéndose su vientre y sangrando por las heridas, por los cascotes, por los cristales que… sabemos ¿Dónde está esa mujer ahora?, ¿ha dado a luz?, ¿cómo está ese chiquillo? La bomba cayó, después de no contentos de imponer un asedio que mantiene a 300.000 personas sin agua, luz, calefacción, durante dos semanas. Ayer, bombardearon el Hospital Materno Infantil, decenas de niños, madres y mujeres embarazadas a las que les cayó a traición una lluvia de bombas.

¿Qué color tiene la guerra?, ¿qué sonido tiene? El de los cristales rotos, los cascotes, los gemidos, mientras soldados entrenados para matar hacen de enfermeros. Estas son las cosas que está dispuesto a hacer Vladimir Putin, bombardear una maternidad durante un supuesto alto el fuego. Aún los datos son confusos sobre las víctimas pero se habla de muchos heridos y de algunos muertos. Después de 15 días de invasión, donde dice el alcalde de Mariupol han muerto en esa ciudad 1.207 civiles.

Dice la inteligencia española que esta guerra podría durante 4 y 10 semanas más, que supone –bueno, eso no lo dice la inteligencia española-, supone el fin de la inocencia para Europa. Supone muchas cosas, indudablemente que veremos hoy en las conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía, en la Turquía de Erdogan, se dan algunos pasos hacia la pacificación; pero, no parece. Por cierto, China a la chita callando, cada día que pasa está apoyando, comprendiendo, socorriendo… un poco más a su socio Vladimir Putin.

Pero piensen ustedes en esos ucranianos, por ejemplo, que ayer buscaban supervivientes entre los cascotes de Irpin, o los que viviendo en Kherson, unaciudad ocupada por los rusos son capaces de salir a la calle para manifestarse y oponerse a esos soldados. Qué me dicen de esos habitantes de Kiev, que siguen desafiando a los rusos con un sentido de la dignidad y una valentíaa y son épicos. Ayer, sin ir más lejos en medio de todo ese horror la Orquesta Sinfónica decidió dar un concierto en la plaza Maidan.

Estos son a los que Vladimir Putin quería someter con un aguerra relámpago y parece que ha pinchado en hueso, aunque todos estén de acuerdo en que antes o después, la supremacía militar rusa acabará doblegando la resistencia ucraniana, que en cualquier caso,seguirá siendo épica para todos.





SÁNCHEZ CULPA A PUTIN DE NUESTRA CRISIS ECONÓMICA





Ha bajado un poco el megavatio hora, si se dejará de vincular el precio de la luz al gas pues, el recibo eléctrico bajaría de 400 a 100 euros. Bueno, esto es lo que hay. ¿Y por qué no se hace? Oiga, no pregunte cosas que son muy difíciles de responder, son decisiones de muy alto nivel en la que se está de alguna manera, se está.

Otra cosa, otra cosa, es que tengamos que soportar el desahogo de Pedro Sánchez cuando ayer en el Congreso hizo lo que ya les avisamos por la mañana que iba a hacer.

¿La verdad? Pero si la verdad no la has dicho tú en tu vida, no la dijiste ni el día de la Primera Comunión. Esto era fácil pensar que usar la guerra de Ucrania como coartada para justificar todas nuestras penurias económicas. Vamos a ver, la mala economía de España, igual que pasó con la pandemia pasa ahora con la guerra, Sánchez siempre va a encontrar algo para justificar el tránsito económico de España, que evidentemente está en un crecimiento de rebote, pero nada más. La enfermedad de la economía española tiene dos nombres que son: déficit y deuda y, normalmente son decisiones de los gobiernos, en este caso del gobierno de Sánchez. Y los cálculos erróneos y las previsiones disparatadas en los presupuestos, también son decisiones de los gobiernos; y el gasto disparado, también es una decisión de los gobiernos.

Antes de Putin, la inflación, antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba notabilísimamente alta, así que, bueno estaba descontado que iba... Primero, que iba a mentir y; segundo, que lo va a seguir haciendo; pero indudablemente que la culpa iba a ser toda de la guerra de Ucrania. Tenemos un Gobierno muy caro, el mayor número de ministerios para dar trabajo a una compañía de inútiles cósmica y quiere que lo pagamos con una grosera subida de impuestos, de eso no tiene la culpa Vladimiro y de que el presidente del Gobierno nos trate como imbéciles, hombre imbéciles hay incluso algunos que se queden los cuentos, todo este tipo de cuentos. Pero tomarnos a todos por tal, no me parece, en fin. Esa desvergüenza de convencernos de que aquí no había ni crisis, ni mala gestión económica hasta que Putin empezó a meter blindados en Ucrania.









'YO, GEORGINO', LA SERIE MONCLOA PREPARA SOBRE SÁNCHEZ





Bueno, y la última es que Moncloa está preparando una serie sobre su día a día, el día a día de Sánchez como presidente del Gobierno, haciendo hincapié en el lado más humano de la Moncloa. Está por confirmar ue la serie se llame ‘Yo, Georgino’, o ‘Aquí no hay quien viva 2’; pero ‘Yo, Georgino’ me parece maravilloso. Así metía yo las canastas de basket, así paseo con mi perrita, mira como acaricio los niños y como ahora estoy trabajando con el teléfono en las dos manos por el bien de Europa… En fin, un reality. Estas son las típicas imbecilidades que se le ocurre a uno cuando las cosas van regular, vamos a hacer una cosa que muestre el lado humano de nuestro presidente.

Rodríguez Zapatero ya lo hicieron con unas conversaciones con Guardiola, que como no las produjo Roures, esto no lo va a producir Roures, lo va a producir la empresa del antiguo embajador en Estados Unido en España, el señor Costos. De Zapatero y Guardiola aquello no se dio nunca, hubo una especie de prurito al final.

Pero esto sí, pues eso ya les digo, una especie de NODO, un ‘Sánchez, ese hombre’. Lo de ‘Yo, Georgino’, les queda muy bien mostrando esa mezcla entre la política y la humanidad que le ha hecho tan diferente a los demás, esto que donde todos vemos un inútil, él se sienta un superhéroe. Cuidado con estas ideas que las carga el diablo Georgino, estas ideas, por muy bueno que sea el realizador que contrates, que lo es, el delicadísimo límite entre lo moderado y el ridículo se salta con una facilidad asombrosa Georgino, ‘Yo, Georgino’. ¡Qué maravilla!









