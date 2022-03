Luis del Val: "Tenemos un Gobierno fuerte y de firmes convicciones, lo sacrifican todo por sus sillones"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las "firmes convicciones" de Sánchez y su Gobierno:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL DEL JUEVES 3 DE MARZO EN "HERRERA EN COPE"]

"Hay que reconocer que tenemos un gobierno fuerte, y de firmes convicciones. Ayer, se demostró la solidez de la coalición gubernamental, y fue irrefragable. De un lado, Pedro I, el Mentiroso, que le había hecho repetir a su portavoz, Isabel Rodríguez, el martes, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, que no mandaríamos armamento directamente a Ucrania, y llegó el miércoles y se cargó lo que habían acordado en el Consejo de Ministros, y dijo lo contrario: que, naturalmente, enviaríamos armas ofensivas a Ucrania. Del otro lado, Podemas, Podemos, Podemes, que habían logrado el acuerdo del Consejo de Ministros de no enviar armas a Ucrania, firmes también en sus convicciones, y en un acto de valentía lleno de esplendor, ante la traición que les había hecho el presidente del Gobierno, faltando a su palabra dada en el Consejo de Ministros, sin miedo a nada, ni a nadie, no aplaudieron a Pedro I, El Mentiroso. Sin miedo al riesgo, con ese arrojo que surge del pacifista, ante los grandes momentos.

Creo que tenemos el Gobierno más fuerte de toda Europa. Unido por sus inamovibles convicciones. ¿Y cuáles son sus convicciones? Mantenerse en el Gobierno. Las posibilidades de que esa chica, Irene Montero, o ese otro chico, Alberto Garzón, vuelvan a ser ministros son bastante parecidas a las que tengo yo de volver a la adolescencia y sufrir acné juvenil. Asimismo, ni Bildu ni el PNV, encontrarán a otro presidente del Gobierno que les ceda las competencias de Prisiones para sacar a la calle a los asesinos etarras, como ya están haciendo, ni el fascismo nacionalista catalán encontrará a otro presidente de Gobierno que abandone a su suerte a la mayoría de españoles, que viven en Cataluña, y que no son secesionistas.

Tenemos al presidente del Gobierno menos votado de la Historia reciente, y al más fuerte. Y al que duda le recuerdo la cuarteta que le escribió, el Alfonso Ussía de la época,a un profesor que no tenía clara su orientación sexual y tenía dudas: “Don Joaquín de Entrambasaguas,/ que en la duda te bandeas,/ levántate las enaguas/ y mira por donde meas”. Si tiene dudas de sus convicciones observe lo que dicen y lo que hacen: lo sacrifican todo por sus sillones para que así seamos felices los que pagamos sus sueldos".

