Herrera, a Belarra: "¿No deberías dimitir hoy mismo si crees que tu Gobierno provocará un holocausto nuclear?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es lunes, es día 7 de marzo y miren, el mundo no es como nos gustaría que sea sino como la evolución marca que vaya siendo, sobre todo por la voluntad de alguno de sus protagonistas y las noticias de este lunes no son especialmente halagüeñas. Ni por el panorama que nos espera a los españoles en el ámbito económico, social; ni por el conflicto, por la invasión, por laguerra declarada a Ucrania por parte de Vladimir Putin.

GUERRA EN UCRANIA

Hay dos conclusiones, les decía, a las 6 de la mañana que me atrevo a anticipar. Una de ellas es que Putin arrasará Ucrania sin contemplaciones y; otra es que a esto aún le quedan algunas semanas, dependerá de la heroica resistencia del pueblo ucraniano, de sus fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, el pueblo llano, abuelos, madres, amas de casa, gente que monta barricadas o que hace cócteles molotov; de la ayuda que esencialmente europeos podamos realizar, también norteamericanos y la OTAN, también de la admiración que ha despertado la resistencia y la solidaridad del mundo entero pero que ha endurecido la barbarie criminal de Putin y de sus tropas. La escalada se produce minuto a minuto, bombardeo indiscriminado de barrios, de objetivos civiles, uso de sucesivos alto el fuego para atacar a los civiles que huyen… qué les voy a contar que ustedes no sepan. Bueno, ahora se lo voy a contar o se lo voy a particularizar.

Audio





Pero, oiga, las sanciones y la ejemplar reacción de la Unión Europea, la histórica relación de países neutrales incluso nos llena de esperanza, nos emociona como observadores de la realidad. Las sanciones acabarán dejando honda huella en Rusia, no cabe duda, y las protestas se van a recrudecer y la represión aún va a ser mucho más brutal. La economía mundial va a ir de cabeza a la estanflación con todo lo que ello supone, y es muy ingenuo pensar que la presión de la calle para disuadida Putin y ya los suyos. Olvidémonos de eso, los masacrará como masacra o pueda masacrar a todos y cada uno de los ucranianos que se encuentre por delante. Hoy más que nunca hay que exigir a los cómplices de Putin que ha llegado al máximo grado de ignominia inhumana aquellos que lo justifican, que lo defienden, que lo excusan, a los tibios, a los callados que tengan un mínimo de decencia humana, que denuncien al monstruo que está aplastando a todo un pueblo.

Vídeo





Aquí en España, ya lo decía ayer Pedro Sánchez, que las consecuencias económicas van a ser muy dolorosas. Pedro Sánchez y el Gobierno de España están en el lado correcto de la historia, aunque tiene elementos en su interior, ahora lo analizaremos, que están en el lado de la ignominia de la historia.

Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este fin de semana se ha impedido la evacuación de habitantes de Mariupol y se ha atacado a traición a los vecinos de Irpin, a 30 km de Kiev cuando estaban siendo evacuados. Lo ha podido ver todo el mundo, personas, familias enteras, gente mayor con niños, con peluches… todos con su maleta o su mochila corriendo por las calles, creyendo que tienen una oportunidad para salir de la ciudad y de repente algunos recibían ráfagas de disparos o les alcanzaba el fuego de un mortero, completamente a traición, completamente innecesario. Eso en Irpin, pero es que Mariupol, como decimos una ciudad portuaria hoy irreconocible, las evacuaciones tuvieron que apartarse porque era imposible sacar a la gente. Rusia prometió un alto el fuego y esto fue lo que hubo en realidad. A ver quién es el guapo que saca la cabeza en medio de ese fuego cruzado. Esta es la gente que según Podemos debería dejarse hacer, o sea debería dejar de tocar las narices con esa insistencia en tratar de defenderse a ellos mismos. La gente a la que deberíamos dejar de enviar armas para que se defiendan.

Miren, mañana es el Día de la Mujer, no sé si trabajadora, o de todas o de la que no trabaja… Día de la Mujer. Han cambiado la denominación en algunos años. Pero bueno, a ninguno de estos cuentistas se les ocurriría decirle a una mujer maltratada: “oye tú, déjate hacer. Porque si enfadas al agresor, va a ser peor y eso va a durar más”. Sin embargo, de forma inexplicable, a este tipo de víctimas que son las víctimas de una guerra provocada por un sátrapa sí les piden sometimiento y pasividad: “dejaros masacrar y no toquéis las narices”. Es decir, no oséis enfrentarnos al dictadorzuelo con el que simpatizamos porque financió la propaganda pro separatista en Cataluña y porque está alienado con Venezuela y toda la basura que está en nuestra onda ideológica. Eso es lo que dicen las proclamas de esa basura intelectual que es Pablo Iglesias, y Echenique, y Monedero, y las Iones, y las Irene… Gente absolutamente impresentable, que tenemos metido en el Gobierno; y ahora entramos un poquito más en es.

Lo que está pasando en Ucrania tiene mala pinta porque los rusos siguen su plan para someterla, porque tienen contacto y porque bueno, ya la ONU no tiene contacto con la central nuclear de ZaporiYia, porque en Járkov los rusos han atacado el Instituto de Física y Tecnología, porque han bombardeado en Mariúpol por la Organización para la Seguridad y la cooperación para Europa… Y hoy hay una nueva reunión en Bielorrusia pero, bueno, va a ser de nuevo un ejercicio de cinismo. Los rusos dirán ¿tenéis ya el lomo suficientemente vareado o necesito daros un poco más de paliza? Lo ha dicho Macron, lo ha dicho Erdogan que han hablado con Putin, Putin quiere el reconocimiento de que Crimea es rusa ,que el Donbás es ruso, que Ucrania se desmilitarize y que se desnacifique, es decir, que haya un gobierno títere.





Y aquí, hay que hacer algunos puntualizaciones a los argumentos de los rusos, de los quintacolumnistas instalados en España que le están haciendo el caldo gordo a Putin. Ayer, la Secretaría General de Podemos, secretaria general que es inexplicable ministra de Asuntos Sociales, dijo que el PSOE es el partido de la Guerra. Esto ya merece una consideración de entrada para la niña de la curva, ¿tú no deberías dimitir hoy mismo si crees que tu propio Gobierno está a punto de provocar un holocausto nuclear? Para Podemos son peores Pedro Sánchez, la OTAN, la Unión Europea que Vladimir Putin; pero ¿seguimos en la poltrona porque hay mucho amigo que colocar y a ver qué nos da por ahí fuera un sueldo de 5 cifras para pagar la dacha de Galapagar y pegarnos la vida padre, solo por eso? La única postura razonable a la que mantiene Occidente es la que mantiene Occidente y sería prudente preguntarse si deberíamos hacer más. Hay quien cree que no podemos, no debemos hacer más pero antes o después seguramente habrá que hacer más porque toda esta situación nos está llevando a pagar una factura energética, por ejemplo, que oiga la vamos a notar la, estamos notando ya en el precio de las cosas. El problema está en que Rusia suelte el gas por menos dinero y ahí es donde han languidecido todos los argumentos de la señorita Pepis que habían construido los eco progres, es decir, que se ponga un límite al precio que pagamos por el gas ruso lo ha propuesto Italia, ¿para qué? para que Putin no siga financiando la guerra con nuestro dinero.





Aquí, hemos cerrado carbones, hemos cerrado nucleares, hemos prohibido construcción de nuevas centrales de pantanos y porque como somos eco progres todo va a ser estupendo. Ahora, le hemos financiado a Putin un ejército con el timbal de otro país porque solo hemos querido comprar gas, y gas, y gas… el gas se ha encarecido un 840% respecto a hace un año Hoy, la luz se pone en 500 €, el pico entre las 19 y las 20 el megavatio hora. Qué buenos tiempos, ¿eh? , cuando Irene Montero decía desde la oposición que Podemos no permitiría ninguna subida de la luz porque eso sería poca vergüenza, tal y cual…Pues ahí lo tienen.





España sigue soportando el bochorno de tener dentro de su Gobierno a varios especímenes del quintacolumnismo de Vladimir Putin, eso es así. El Partido del ‘No pasarán’

Audio