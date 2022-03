La guerra en Ucrania afecta de lleno al sector del calzado español

Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU ocupan los primeros puestos en cuanto a la exportación de calzado fabricado en nuestro país, focalizado en la Comunidad Valenciana, cuna tradicional de estos productos y que solo en ella da empleo a 22 mil personas. Pero Rusia, con el décimo puesto, y Ucrania, en el 40, no se quedan atrás. Entre ambos suman 45 millones de euros anuales en la balanza de estos productos en los que España está especializado y que vendemos en el exterior.

La guerra en Ucrania que estalló el pasado 24 de febrero ya está haciendo mella en este sector que empezaba a ver la luz tras dos años de pandemia. Las exportaciones a Rusia habían aumentado en 2021 casi un 14% con respecto a 2020. A Ucrania en un 27%.

Marian Cano, presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado confirma a COPE que los pedidos se están viendo cancelados o paralizados. 'Ha habido empresas que ya tenían sus mercancías en los destinos, otras que esa mercancía terminada no la van a poder enviar y lo que estaba pendiente se ha paralizado o cancelado. No sabemos el destino final de este producto y si llegará el cobro. Hay temor a un impago ante las medidas adoptadas por Europa y las que pueda adoptar Rusia a las relaciones bancarias. Eso solo son los efectos inmediatos y directos. Pero de forma indirecta estamos con una alerta constante viendo el efecto contagio que pueda tener en otros países vecinos y que se traslade al consumo de moda. El 70% de nuestras exportaciones van dirigidas a Europa, que es nuestro mercado natural. No tratándose de un bien de primera necesidad es muy susceptible de verse afectado en estas circunstancias'.

Cano resume la situación como 'otro bache en el camino a la recuperación que confiábamos que se produjera en el 2022 pero que hoy vemos más difícil'. Se une, afirma, al alto coste de las materias primas, de la energía y a los problemas de logística.

EMPLEOS INDIRECTOS TAMBIÉN AFECTADOS

Álvaro Sánchez, director de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado -que suministra material a empresas relacionadas con el sector y la marroquinería- es rotundo en COPE: 'el conflicto en Ucrania ha llegado en el peor momento. Empezábamos a percibir cierta recuperación tras la pandemia y esto nos atañe porque tanto Rusia como Ucrania para nosotros son mercados estratégicos, de acceso a Asia'.

También ellos han constatado cancelaciones de pedidos. 'Hay empresas de componentes que trabajan directamente con Ucrania que bien importan pieles porque el curtido ucraniano es de muy buena calidad o incluso empresas asociadas nuestras que están aquí ubicadas pero que son ucranianas, que tienen fábricas en Ucrania con 2.500 trabajadores e incluso en Rusia. Estas empresas han parado sus cadenas de distribución y por lo tanto no tienen acceso a esos materiales'. Como Cano ve un efecto arrastre y de contagio a otros países. 'Rusia es el país más grande del mundo, con cierta capacidad de compra de producto considerado de lujo como es el calzado español. Pero nuestros clientes más directos son italianos, franceses, alemanes, portugueses que además tienen clientes en Rusia y en Ucrania y que nos han cancelado también pedidos directos a España porque la situación es muy difícil y las fábricas están cerradas. Es un impacto directo que no sabemos a dónde va a llegar'.

Sánchez cree que ni los rusos 'son conscientes del impacto que les genera las sanciones. Les han sacado del sistema SWIFT de pago y eso para ellos va a ser gravísimo'. Asegura que las relaciones comerciales con ellos siempre han sido buenas pero la guerra también va a afectar de lleno a las bilaterales 'conChina -con la que también trabajamos perfectamente-, Taiwán y otros países asiáticos. Veremos la reacción de ellos según las decisiones que vaya tomando Rusia'.

Por último, le preguntamos si se han visto en situaciones similares que les hayan ayudado a tomar ahora decisiones. 'Que a mí me conste no hay precedente. Nosotros hemos vivido muchas crisis pero han sido de producción, económicas, de cambios a nivel coyuntural, de mercados... pero generadas por un conflicto bélico no. No sabemos cuándo va a tocar fondo ni el final de esta situación'.