La primera clave del día de Carlos Herrera: Sánchez salta a la pantalla con una serie sobre su vida en Moncloa

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados y por los incesantes ataques rusos a la ciudad ucraniana de Mariupol.

En cuanto a la situación en Ucrania, Herrera ha puesto el foco en el bombardeo al hospital infantil de Mariupol: "La imagen de esta mañana es la del bombardeo en Mariupol. Es una ciudad que está siendo masacrada por el ejército ruso, bombardeando el hospital infantil. No contentos con el asedio que están haciendo, este miércoles bombardean el hospital infantil. Madres, niños y mujeres embarazas a los que les cae una lluvia de bombas. La guerra suena en Ucrania a nieve y a cristales rotos, mientras soldados preparados para matar hacen de enfermos. Es la guerra y son las cosas que está dispuesto hacer Putin: bombardear una maternidad en medio de un supuesto alto-fuego. Esta guerra, según la inteligencia española, podría durante entre cuatro y diez semanas más, y significará muchas cosas para Europa, sobre todo la pérdida de su inocencia".

También ha querido comentar las palabras de Borrell sobre la reducción del consumo de gas como medida para castigar a Putin: "En las últimas horas, ha llamadado mucho la atención las palabras de Borrell, en las que ha pedido que se corte el gas. Hay mucha gente que se ha indignado con esto, pero lo que ha venido a decir Borrell es que igual que cuando hay sequía consumimos menos agua, ahora es el momento de bajar un punto el radiador.

"La libertad no es gratis y no está garantizada. Pónganse en el lugar de esos ucranianos que están buscando supervivientes bajo los cascotes y son capaces de salir a las calles para oponerse a los soldados", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.

En cuanto a la crónica política de nuestro país, Herrera se ha referido a las palabras de Pedro Sánchez respecto a que el principal y único responsable de la crisis en España es Putin: "Ese sujeto de 'georgino' Sánchez que habita en La Moncloa. Ahora quiere hacer una serie de televisión y no es broma. Este miércoles, la vergüenza es que Sánchez quería convencernos en el Congreso que la crisis no ha existido hasta que Putin ha invadido ucrania. El déficit y la deuda son culpa de este Gobierno y sus malos cálculos presupuestarios. Antes de Putin, la inflación estaba en un 6,4%. Definitivamente, este sujeto no tiene vergüenza".

Por último, se ha referido a la intención del líder del Ejecutivo de hacer una serie sobre su día a día como presidente en la Moncloa: "Habrá que llamarle 'georgino' -como a la pareja de Cristiano Ronaldo-, porque va a protagonizar su serie. Quiere ahora tener su serie de perfil humano dedicada a Sánchez y a La Moncloa. Se ve que se gustó cuando soltaba peroratas interminables en la pandemia y se ha animado a hacer una serie paseando con su perrita, jugando al baloncesto y acariciando la cabeza de los niños".