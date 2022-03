El desgarrador testimonio de Nicolai: "Mi familia en Ucrania ahora vive bajo tierra, escondida"

Sigue siendo uno de los epicentros de la solidaridad zaragozana y aragonesa de las últimas horas. 'Kalinka', esta tiendita de alimentación rusa y regentada por una familia Ucraniana, sigue recogiendo ayuda para enviar a quienes más lo necesitan en este momento. Es incensante el goteo de la gente que acude con medicamentos, mantas o comida no perecedera.

También el de las personas que se acercan, simplemente, a trasladar todo su cariño y ánimo a Nicolai, que es el propietario de este negocio. Lleva muchos años viviendo en nuestra ciudad y está absolutamente agradecido por la manera en que se están volcando tanto los vecinos como los ciudadanos del resto de la capital aragonesa.

El miércoles desde COPE Zaragoza tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano cómo se sentía. Este jueves le hemos puesto voz a ese sentimiento. "Vivo aquí con mi hijo. Mis hermanos, hermanas y primos están allí. Ahora ya no tienen la vida como antes. Tenían sus casas, sus chalets... Ahora no tienen nada. Viven bajo tierra, escondidos. Qué puedo decir más..." explica al tiempo que no puede reprimir sus lágrimas.

Y es que Nicolai se emociona cuando explica toda la solidaridad de "los maños" y nos traslada que "todos los días trabajamos mucho gracias a España y a los zaragozanos que traen muchas cosas: comidas, medicamentos, abrigos, ropa.... ¡De todo! ¡Muchas gracias a España que ayuda mucho!".

Nicolai lleva casi 25 años en nuestra ciudad. Sobre sus ciudadanos afirma que "son cielo, corazón... Eso no existe en ningún sitio del mundo". Asegura que quiere saber qué ocurre en su país pero que también le duele: "Empiezo a ver todo, pero acabo más enfermo. Me duele el cuerpo, me duele el corazón... Así que ahora casi ni enchufo. Sigo con las pastillas y... Es así...".

Sobre Putin afirma que "ese cabronazo no es persona ni un animal" y que "no sé cómo se acabará esto". Recuerda que "sé que los rusos no tienen culpa" pero "creo que o muere o no lo sé... Pero no frenan". Mientras, Zaragoza sigue volcada en ayudar e incluso personas como Julio se plantea coger el coche y viajar a rescatar a quienes más lo necesiten.

