¿Puede salvar China la economía de Rusia? Estas son las claves de su relación bilateral

Las relaciones entre China y Rusia han sido siempre fruto de mucho debate. Parecía desde un inicio que son dos potencias condenadas a entenderse, pero todavía a día de hoy, se desconoce si esto es así o si hay alguna que otra diferencia a destacar en los últimos tiempos, solo los que están al frente de ambos países, podrían definir unas relaciones que desde siempre han destacado por ser muy complejas. En las últimas horas, surgieron rumores de que el gobierno ruso hubiera pedido ayuda al ejecutivo chino para que intervenga en el conflicto, aunque, sin embargo, esto no parece ser cierto.

Moscú no ha pedido ayuda a Pekín para llevar a cabo la operación militar en Ucrania, aseguró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, informan las agencias rusas. En una rueda de prensa en Moscú, a Peskov se le pidió que se pronunciara sobre la información publicada en medios estadounidenses que indicaban que Rusia había pedido asistencia militar a China, a lo que el portavoz contestó con un rotundo "no", según las fuentes.



Medios estadounidenses aseguraron hoy que Rusia ha solicitado a China apoyo militar y asistencia económica, incluso drones, para la invasión de Ucrania que inició el pasado 24 de febrero y citaron como fuentes a funcionarios de EE.UU. "Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores, Zhao Lijian.

¿Socios o enemigos?

A pesar de todo ello, China es actualmente el mercado más grande para las exportaciones rusas, como petróleo, gas, carbón y productos agrícolas. Y está claro que Rusia ha comenzado a exportar mucho más a China en los últimos años. Sin embargo, la Unión Europea, como bloque, es de lejos el mayor socio comercial de Rusia. En 2021, el comercio total entre ambos tuvo un valor casi el doble que el comercio de China con Rusia. ¿Puede provocar esta situación una asociación mayor por parte de Rusia con el gigante asiático?

El impacto económico que el conflicto bélico le puede generar a Rusia es bastante grande, pero ahora la gran pregunta es si China podría ser ese salvavidas financiero que tanto ansía Vladímir Putin. "China le va a dar todo el aire que pueda a Rusia porque le interesa que no salga derrotada, pero otra cosa es la cantidad de aire que le pueda dar", apuntan varios expertos sobre las distintas posibilidades que puede ofrecer el escenario futuro en el corto plazo.

China le puede comprar más petróleo a Rusia, agregan, pero es mucho más difícil que le compre gas, en la medida que la mayor parte de las exportaciones se hacen a través de gasoductos que van hacia Europa. Pero parece claro a estas alturas que ellos solos no van a poder salvar la economía del gigante ruso.