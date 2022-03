Mira Milosevich, investigadora del Instituto Elcano: "Si Putin gana la guerra, puede cambiar el orden mundial"

Mira Milosevich-Juaristi, experta en Relaciones Internacionales e Investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, aclara que el hecho de que Vladimir Putin haya atacado en este momento a Ucrania, "no es casusal. Putin ha elegido este momento, porque ha calculado que el equilibrio del poder favorece a Rusia y que puede ganar esta guerra".

Y una vez ganada la guerra aprovechar para cambiar, "romper, desequilibrar, el orden internacional creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial y sobre todo desde el final de la Guerra Fría”, y para llevar a cabo ese objetivo, este era el momento.

La investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano ha dado en "Herrera en COPE" las principales claves de la invasión rusa a Ucrania. Una invasión que Mira Milosevich "pensaba que si hubiera una invasión se limitaría a la región de Donbas y que Putin pretendía crear un corredor entre la península de Crimea y Donbas, no pensaba que fuera a hacer una invasión total, por una razón, me parece absurdo perder todo por ganar una guerra y es lo que está haciendo Putin que por la superioridad militar rusa tiene grandes probabilidades de ganar esta guerra, pero está perdiendo todo lo demás y aquí es donde está el punto paradójico y suicida del régimen de Vladimir Putin.

¿Cuál sería el precio que pagaría Putin?

Dentro de Rusia no hay una oposición seriamente articulada a Putin porque todos los opositores o han sido asesinados, envenenados o están en la cárcel, no hay una oposición articulada. No hablamos a corto plazo, el precio que puede pagar Putin es a largo plazo. Dentro de las fronteras rusas hay una gran desinformación y propaganda y no sabemos como los rusos entienden esta guerra. El precio que va a pagar Putin es a largo plazo, pero Milosevic tardó dos años en caer después de perder la guerra en Kósovo, son procesos largos y respecto a la economía, Rusia tiene un colchón de reservas de divisas y de oro y las sanciones no han tocado el sector energético de Rusia que representa el 40% del PIB de Rusia y le está ayudando China. A largo plazo harán daño a la economía rusa, pero ahora no se va a producir ninguna revuelta significativa, dentro de Rusia, que pueda parar a Putin.

Respuesta de Europa, Alemania, Finlandia y Suiza

“La que más me sorprende es la postura alemana, Europa se despierta, pero tarde porque Putin en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Munich dijo que EE.UU. Y la OTAN eran la gran amenaza para Rusia y desde entonces ha invadido Ucrania, Georgia, anexionado Crimea, ha intervenido en la guerra de Siria y desde 2007 está en contra de Occidente y Occidente, dicen, ahora se ha despertado, esperemos que no ande con sonambulismo. Es una respuesta rápida, vamos a ver que pasa dentro de un año con todas estas sanciones que son duras, pero si se prolonga, hay tanta interdependencia económica que temo, empezando por Alemania, que va a ir -poco a poco- a hacer, de nuevo, negocios con Rusia sobre todo en áreas de gran dependencia como la energética”.

El papel de China: ¿va a ser neutral, compensatorio, va a apoyar sin fisuras a Putin?

“Subrayaría que China se siente incómoda en esta situación. China, el 4 de febrero, dijo que está en contra de la ampliación de la OTAN, ahí se ve que quiere apoyar a Rusia, pero China no va a ir a una guerra conjuntamente con Rusia, no va a participar en esta guerra y se siente incómoda porque apoya la independencia e integridad de los estados (Taiwan no es un estado independiente para China). Creo que China va a jugar un juego ambiguo calculando cada paso porque es una oportunidad para China de acercarse a Occidente, pero también dice a sus ciudadanos en Estados Unidos que tengan cuidado con su seguridad personal porque los americanos odian a los chinos. Por lo tanto, para China y Rusia es una oportunidad de cumplir el objetivo de los últimos años: romper, desequilibrar, el orden internacional creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial y sobre todo desde el final de la Guerra Fría”.

“Rusos y Chinos consideran que el orden mundial ha dejado de existir a partir de 2008 con la enorme crisis financiera, cuando Rusia invade Georgia, y China empieza a crecer y todas las hipótesis de la política china y rusa está basada en el cálculo de que el orden liberal internacional liderado por los Estados Unidos está despareciendo y vamos hacia un orden multipolar, un orden donde China y Rusia van a tener un mayor peso. Después de esta guerra de Ucrania si a Rusia no se la derrota va a poner una línea roja que va a convenir a China, aunque la estrategia de China es diferente: los chinos cuando van a un país ponen una tienda; los rusos, una bandera, inmediatamente quieren conquistarla. Pero el objetivo es el mismo: socavar el liderazgo de los EE.UU., socavar el poder de los países democráticos, su poder blando y su atractivo para, aquellos países de alrededor de China y Rusia, que quieren unirse a Occidente. Es una batalla a largo plazo, pero es una seria amenaza y si alguien lo dudaba, la guerra de Ucrania lo demuestra”.

Zelenski, el líder infravalorado

“Zelenski ha sorprendido a todos, se ha hablado de él -desde que fue elegido- de forma despectiva porque fue un actor. Sin embargo, Zelenski es un auténtico héroe, ha sorprendido a todos, ha resistido a las presiones, es un líder que intenta hacer lo mejor para su país y veremos como acaba todo esto, pero una de sus declaraciones es muy cierta, 'no necesitamos ser los 300 queremos sobrevivir y vivir en un país democrático'. El liderazgo de Zelenski hay que subrayarlo, respetarlo y admirarlo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Después de Ucrania, ¿qué más querrá Putin?

“El límite está en la frontera con la OTAN, no quiere una guerra con la OTAN porque la puede perder, pero todos los países del espacio pos soviético están en peligro, pero no quiere decir que les vaya a invadir porque Bielorrusia ha cedido a cambio de que Lukashenko se mantenga en el poder, Kazajistán hemos visto como ha coordinado su respuesta con Moscú, Moldavia que tiene un conflicto congelado y es el país más amenazado, Georgia que tiene otro conflicto congelado... Los países en los que Rusia quiere poner su línea roja son estos -que están ubicados entre la Unión Europea y Rusia-, seis países que quiere dominar o a través de acuerdos o incluida la guerra y el uso de fuerzas militares convencionales como en Ucrania”.