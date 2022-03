Un vecino de Utrillas cruza Europa para rescatar a su sobrina ucraniana

Manel, José Manuel Fernández, de Utrillas (Teruel), ha recorrido 7 mil kilómetros hasta la frontera con Polonia para rescatar a su sobrina ucraniana. Con ella se ha traído, cuatro personas más, una de ellas embarazada. Gente como él son el corazón de esta guerra sin sentido. Porque al mismo tiempo que Putin recrudece los ataques contra Ucrania la solidaridad de la gente se hace más y más grande. Manel está en Utrillas con su sobrina y quiere volver a por el resto de su familia, y a por más gente.

Manel y su mujer Vitalina, de Ucrania, viven con el corazón en un puño desde que comenzó la guerra. La familia de Vitalina continúa en Jerson, uno de los peores lugares de esta guerra donde las bombas no dejan de caer y la gente pasa las horas en refugios. Pero un miembro de esta familia, Osana, de 21 años, ya está en España. Manel fue a por ella y a por su amiga. Se encontraban en Kiev cuando comenzó la guerra. Consiguieron coger un tren hasta Leópolis y de allí un autobús hasta la frontera. Manel no se lo pensó y se fue a por ellas. Su hija, Jessica, le pidió que se trajera más gente. Se pusieron en contacto con la Asociación Ucraniana en Aragón y le dieron un coche de 7 plazas.

“Llegué a la frontera y cogí a mi sobrina y a su amiga. No quería montar nadie más, tienen miedo porque hay gente que está haciendo negocio de ésto y les piden mil euros; pero estando en Cracovia me llamó mi mujer. Una prima suya está ayudando y empezaron a llamar a mi mujer porque había gente que se quería venir a España. Así que estando en Cracovia, a 300 km de la frontera, me di la vuelta para recoger a una mujer embarazada, a su madre y a su hija. No me lo pensé dos veces. Me di la vuelta, las recogí y emprendimos el camino hacia España”, nos ha contado en COPE Manel.

En la frontera vio mucha gente "asusta" pero asegura que, afortunadamente, hay gente de otros países ayudando. El viaje de vuelta fue largo cruzando Europa, pero Manel lo había preparado todo para que estuvieran bien. Manel llevaba bocadillos, agua..., aunque aseguran que no querían comer. Y al llegar a España le dieron “abrazos y besos. Estaban llorando”.

Han llegado apenas unas horas a España. Y, aunque con incertidumbre sobre su futuro, están seguras. La sobrina de José Manuel y su amiga están en un piso que les ha dejado el alcalde de Utrillas. La mujer embarazada, su madre y su hija están en Zaragoza a cargo de la Asociación Ucraniana en Aragón.

Pero el resto de la familia de Manel y Vitalina continúa atrapada en Jerson, donde la gente no puede salir de sus refugios debido a la intensidad de los ataques. Además, se arriesgan a quedarse incomunicados. Manel nos cuenta que “están en un zulo, debajo de casa. Les llamamos y nos cuentan que todos los rusos están por la ciudad, una de las más atacadas. A la gente que sale les piden pasaporte y si llevan móviles se los quitan para que no tengan comunicación”.

Por eso quiere volver a por ellos y a por más gente. Asegura que “el pueblo de Utrillas se ha volcado con la ayuda a Ucrania. Igual dentro de dos semanas cogemos un minibús y nos vamos otra vez allí”.

Como el de Manel hay más casos en España. Dos amigos de Lugo van a hacer los mismo. Se van a presentar en la frontera de Ucrania para recoger a gente. Los que puedan. Ellos son el ejemplo de que todavía hay esperanza.

Síguenos también en Twitter y Facebook