Pilar García Muñiz: "Se va a cumplir lo de Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina"

Bienvenido a Mediodía COPE

Voy a dejar esta pregunta en el aire... ¿Qué pasa cuando un bien de consumo necesario comienza a convertirse en un producto excesivamente caro?

Pues es una pregunta a la que poco a poco vamos a ir aprendiendoa contestar. En una centenar de gasolineras en este país, el litro de combustible supuera hoy los 2 euros y mañana,seguramente, serán más.

Es decir, llenar un depósito medio de gasolina, de 50 litros, de un coche normal hoy puede superar los 100 euros, 35 euros más que hace justo un año. Imaginate, cuando se trata del depósito de un camión, de 400 litros de gasolil que hoy, de media, supera el euros con 80 céntimos.

Es una gota más en el vaso ya rebosante de los precios. En concreto hoy rebosa un 7,4 % más que hace un año. Es el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta mañana. Aunque no nos pilla de sorpresa si que hay cifras como para llevarse las manos a la cabeza o mejor dicho al bolsillo.

Damos por hecho el incremento en el precio de la electricidad, un 80% de un año para otro según el IPC. Pero vamos a fijarnos en la cesta de la compra: el aceite de oliva ha subido un 30 por ciento anual. Un litro de Virgen extra nos salía hace un año a unos 4 euros y hoy nos puede costar más de 5. El aceite de Girasol es un 32 por ciento más caro y la pasta, nos puede valer un 20% más en el supermercado. Un mismo paquete de macarrones podía costar entorno a un euro en marzo de 2021 y a día de hoy puede rondar el euro con 20 céntimos.

Practicamente no hay nada que no haya subido en estos 12 meses hasta los alimentos para bebé se han encarecido un 10%. ¿Hay algo que haya bajado? Pues según el IPC, ha bajado un poco la tecnología y paradójicamente han bajado bastante los peajes y los aparcamientos. Mirá por donde, ahora que nos cuesta un ojo de la cara mover el coche, nos va a costar menos aparcarlo. No deja de tener ironía el asunto.

¿Hasta cuándo puede durar esta situación? Es impredecible pero hay que tener en cuenta que estos datos del IPC no recogen todavía los efectos económicos que está dejando la guerra de Ucrania. Así que lo nubarrones siguen siendo oscuros en el horizonte.